Ilie Bolojan: Stabilitatea politică, esențială în contextul împrumuturilor record din România
MainNews.ro, 4 februarie 2026 20:50
Ilie Bolojan subliniază importanța stabilității politice pentru reducerea costurilor dobânzilor în condițiile împrumuturilor record ale României de pe piețele externe. Avertismentele JP Morgan și economistului ING evidențiază riscurile în creștere, cu datoria publică care poate depăși 60% din PIB în 2026.
• • •
Acum 15 minute
21:10
Cristian Rădulescu, apropiat al lui Gruia Stoica, a fost pus sub control judiciar de DNA după o percheziție legată de o mită de 500.000 de euro. Ancheta vizează presiuni exercitate asupra unui administrator concordatar pentru obținerea unei clădiri în București, incluzând interceptări compromițătoare.
21:10
Ilie Bolojan a declarat că interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale este dificil de implementat. El sugerează măsuri de prevenție și educare pentru părinți, subliniind că reglementările trebuie să fie realiste. În context, Raed Arafat a propus limitarea accesului copiilor la aceste platforme pentru a proteja copilăria.
21:10
Claudiu Niculescu revine în Superliga românească, preluând conducerea echipei Unirea Slobozia. Cu 21 de puncte după 25 de etape și fără victorii în 2026, echipa speră să evite retrogradarea sub noul antrenor. Niculescu, cu un palmares solid, înlocuiește pe Andrei Prepeliță într-o tentativă de salvare.
Acum 30 minute
21:00
Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială din Toulouse caută 10 voluntari pentru un studiu inedit. Participanții vor primi 5.000 de euro pentru a sta întinși două săptămâni, consumând doar supă. Scopul este de a analiza efectele microgravitației și postului asupra organismului uman.
21:00
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va prezenta joi măsurile de relansare economică, incluzând un proiect de lege cu componente fiscale și ajutoare de stat pentru IMM-uri. Consultarea publică va include sugestii din dialogul cu mediul de afaceri, vizând stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă durabile.
Acum o oră
20:50
Ilie Bolojan: Stabilitatea politică, esențială în contextul împrumuturilor record din România # MainNews.ro
Ilie Bolojan subliniază importanța stabilității politice pentru reducerea costurilor dobânzilor în condițiile împrumuturilor record ale României de pe piețele externe. Avertismentele JP Morgan și economistului ING evidențiază riscurile în creștere, cu datoria publică care poate depăși 60% din PIB în 2026.
Acum 2 ore
20:10
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv după ce ÎCCJ a respins contestația sa. Acuzat de spionaj și de subminarea securității naționale prin legături cu ofițeri KGB, Bălan este implicat într-un dosar de securitate complex, cu implicații pentru cooperarea internațională.
20:10
Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României la Consiliul European informal. Printre subiecte se numără consolidarea Pieței Unice, simplificarea birocrației, tranziția către energia verde și creșterea competitivității economice. România își exprimă sprijinul pentru o Uniune a Energiei eficientă.
20:10
Panathinaikos vs PAOK, 20:30, LIVE VIDEO, echipele de start și OFI Creta – Levadiakos 1-1 # MainNews.ro
Panathinaikos și PAOK se întâlnesc din nou, cu meciul live la ora 20:30. În precedenta confruntare, Panathinaikos a câștigat 2-1, iar PAOK a răspuns cu o victorie 2-0. PAOK, pe locul 2 în campionat, vine după o victorie recentă. Detalii despre meci și echipele de start sunt disponibile.
Acum 4 ore
19:10
Asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a solicitat recuzarea Biroului Procurorului din Utah, invocând un conflict de interese. Instanța analizează această chestiune procedurală în cadrul unui proces care poate avea impact asupra pedepsei capitale. Detalii despre audieri și probele adunate în caz.
19:10
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă azi, la ora 19:00, în contextul tensiunilor din coaliție. PSD și UDMR îi transmit un ultimatum legat de mărirea taxelor și concedierile masive. Declarațiile sale sunt așteptate ca un test de forță în fața instabilității guvernamentale și presiunilor externe.
19:10
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu au fost demiși de Unirea Slobozia după al 16-lea eșec din campionat. Clubul a decis să facă schimbări în staff-ul tehnic pentru a răspunde crizei. Claudiu Niculescu este un nume important luat în calcul pentru preluarea echipei.
19:00
Coreea de Nord impune pedepse severe pentru consumul de cultură sud-coreeană, inclusiv execuții publice. Elevii de liceu riscă viața pentru a viziona seriale precum Squid Game. Amnesty International evidențiază represiunea sistematică și corupția care afectează libertatea de exprimare în această țară.
19:00
Impozitarea dividendelor este un aspect crucial pentru firme și persoane fizice. Ghidul ANAF 2026 oferă detalii despre tratamentul fiscal al veniturilor din dividende, inclusiv definiții, modalități de distribuire, impozitare și procedura de declarare. Informații esențiale pentru o gestionare corectă a taxelor.
19:00
Premierul Alexandru Munteanu avertizează asupra pierderilor economice cauzate de blackoutul recent din Republica Moldova. Deși impactul a fost minim, există riscul unor noi întreruperi energetice. Munteanu subliniază importanța securității energetice și interconexiunilor cu România și Ucraina în acest context.
19:00
Premierul Alexandru Munteanu a avertizat că Republica Moldova ar putea face față unor noi crize energetice după blackoutul recent care a generat pierderi încă necalculate. Interconectarea cu rețeaua ucraineană și atacurile rusești reprezintă provocări semnificative pentru securitatea energetică a țării.
19:00
NASA anunță data misiunii Artemis II, prima misiune cu echipaj uman pe Lună după 50 de ani, programată pentru martie 2026. Aceasta va include patru astronauți, printre care prima femeie pe Lună, Christina Koch. Misiunea are rolul de a testa nava Orion și a studia efectele asupra biologiei astronauților.
18:50
Groenlanda a înregistrat cea mai caldă lună ianuarie din istorie, cu o medie de +0,2 grade Celsius. Această încălzire rapidă afectează economia insulei, punând în pericol pescuitul și deschizând oportunități pentru minerit. Schimbările climatice transformă ecosistemele și industriile locale, generând incertitudini majore.
18:00
Csikszereda a obținut o victorie importantă în Liga 1, învingând Metaloglobus cu 1-0. Golul marcat de Efraim-Zoltan Bodo în minutul 6 le aduce ciucanilor cea de-a cincea victorie în campionat, urcând pe locul 13 cu 22 de puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție cu doar 11 puncte.
18:00
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a răspuns ironic după ce Kelemen Hunor de la UDMR a cerut reducerea taxelor locale. Manda și-a exprimat scepticismul față de posibilele legături între PSD și UDMR, întrebând dacă vor exista acum „UDMR-iști" mascați în PSD-iști. Coaliția trebuie să discute propunerile lui Hunor.
18:00
Livratorul nepalez a fost jefuit în Capitală sub amenințarea cuțitelor de trei tineri cu fețele acoperite. Incidentul a avut loc în Sectorul 6, iar agresorii au fost prinși de poliție. Cercetările continuă pentru tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului.
17:50
Spațiul ultracentral din Timișoara a fost închiriat nelegal Asociației Seeds of Kenosis, care deține un teren în Giarmata, în cadrul unei controverse legate de legalitatea contractului. Asociația a renunțat la spațiu din cauza presiunilor mediatică și politică, subliniind impactul negativ asupra comunității rome pe care o sprijină.
17:50
Momente de panică în Egipt, unde un teren s-a surpat în New Cairo, înghițind două magazine. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Incidentul ar putea fi legat de lucrări de excavare din apropiere. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii.
17:50
România se confruntă cu o inflație anuală de 8,6% în 2025, conform Eurostat, depășind cu mult celelalte țări europene, unde cel mai mare procent este de 4,1% în Slovacia. Această creștere a prețurilor sfidează orice estimare.
Acum 6 ore
17:00
Cercetătorii chinezi de la Universitatea din Henan au descoperit o metodă inovatoare de reciclare a mucurilor de țigară, transformându-le în baterii printr-un proces în două etape. Aceasta soluție promite să reducă poluarea generată de aceste deșeuri și să contribuie la stocarea energiei.
17:00
Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a pledat nevinovat la Tribunalul Districtual din Oslo pentru patru capete de acuzare de viol și alte infracțiuni grave. Procesul, atrăgând atenția opiniei publice, va dura aproximativ șapte săptămâni și este judecat de un complet de trei judecători.
17:00
Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuză DNA că l-a citat greșit ca martor, după ce a depus plângere penală împotriva lui Marcel Ciolacu pentru zborurile de lux cu Nordis. Ungureanu solicită răspunsuri pentru cei 1.200 de păgubiți și contesta integritatea lui Ciolacu, implicat în scandalul controversat.
17:00
Jucătorul Tomislav Edward Papac a avut un meci bizar la turneul UTR din Gold Coast, Australia, prezentând probleme serioase de echilibru după serviciu. A căzut frecvent, dar a continuat jocul, pierzând cu un dublu 6-3. Această situație a stârnit întrebări despre tehnica sa și condiția fizică.
16:50
Prima zi de concediu medical va fi neplătită și va afecta vechimea la pensie, conform unei noi ordonanțe guvernamentale. Critici dure din partea pacienților oncologici și a legislatorilor cer exceptarea lor de la această măsură, considerată nedreaptă și lipsită de empatie. Guvernul se confruntă cu reacții negative și proteste.
16:50
Rusia amenință că va considera soldații NATO care ajung în Ucraina ținte militare legitime, denunțând planurile de intervenție militară străină. Coaliția de Voință, formată din Marea Britanie, Franța și alte țări, va oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea războiului, subliniind importanța păcii durabile.
16:50
Andreea Berkhout Academy oferă pregătire internațională în limbi străine pentru medici și profesioniști, facilitând accesul acestora la examenele necesare pentru a profesa în străinătate. Academia promovează excelența și dezvoltarea antreprenorială prin programe specializate și certificări recunoscute global.
16:00
CSM avertizează că instanțele din România funcționează cu un număr insuficient de judecători, având 759 de posturi vacante. Fără măsuri legislative care să permită organizarea concursurilor de admitere, deficitul de personal va agrava criza justiției, afectând calitatea actului de justiție și drepturile cetățenilor.
16:00
Kelemen Hunor, președintele UDMR, solicită Guvernului Bolojan să revină asupra deciziei de neplată a primei zile de concediu medical, considerând-o inadecvată pentru angajați. Măsura afectează nu doar sănătatea financiară a acestora, ci și stagiul de cotizare la pensie, conform parlamentarilor PNL și UDMR.
16:00
Danemarca a câștigat EHF EURO 2026, învingând Germania cu 34-27 în finală, pe teren propriu. Cu acest success, danezii detin toate cele trei titluri importante în handbalul masculin: olimpice, mondiale și europene. Echipa României a avut o performanță slabă, pierzând toate meciurile din grupă.
15:50
Simona Halep, fosta număr unu mondial, a anunțat retragerea din tenis după un an de la ultimul meci jucat la Transylvania Open. Sportiva a mărturisit că a fost trădată de corpul său, resimțind epuizarea și nevoia de odihnă. Halep, cu două titluri de Grand Slam, își păstrează pasiunea pentru tenis și se bucură de amintirile sale.
15:50
Consiliul
15:50
În februarie, pregătirile grădinii sunt esențiale pentru o primăvară roditoare. Evită călcarea pe gazonul ud, greblează frunzele și fertilizează natural. Nu uita de tăierile pomilor și arbuștilor înainte de vegetația intensă. Verifică uneltele și protejează plantele tinere împotriva înghețurilor tardive. Februarie este crucială pentru pregătirea grădinii pentru primăvară Evită să calci pe gazonul umed sau … Articolul Pașii esențiali din februarie pentru o grădină roditoare în primăvară apare prima dată în Main News.
15:50
Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a anunțat reducerea investițiilor în energia verde și creșterea celor în petrol și gaze. Deține o mașină hibrid și recomandă șoferilor să aleagă vehiculele în funcție de nevoile personale. Compania își revizuiește ținta de producție de hidrocarburi pentru 2030. Christina Verchere, CEO OMV Petrom, conduce o mașină hibridă și recomandă … Articolul Șefa OMV Petrom dezvăluie mașina preferată și recomandări pentru șoferi apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:00
Negocieri de pace pentru Ucraina au început la Abu Dhabi, în contextul atacurilor rusești asupra Odessei. Volodimir Zelenski critică Rusia pentru lipsa dorinței de pace, în timp ce Kremlinul amenință cu continuarea războiului până când Kievul va face „decizii” esențiale. Discuțiile sunt cruciale pentru soluționarea conflictului. Negocieri de pace pentru Ucraina au început la Abu … Articolul Negocieri de pace pentru Ucraina la Abu Dhabi, Rusia rămâne fermă apare prima dată în Main News.
15:00
Fostul soț al lui Jill Biden, William Stevenson, a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi după moartea actualei sale soții, Linda Stevenson. Incidentul a avut loc în Delaware, ducând la o anchetă amplă. Jill Biden nu a comentat situația, care are legături cu trecutul ei. William Stevenson, fostul soț al lui Jill … Articolul Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de crimă în caz șocant apare prima dată în Main News.
15:00
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan în Senat: AUR și „PACE – Întâi România” critică gestionarea acordului UE-Mercosur, declarațiile lui Radu Miruță despre misiuni în Groenlanda și modul în care Ilie Bolojan conduce Ministerul Educației. Dezbateri și vot pe 9 februarie. Trei moțiuni simple depuse în Senat împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan Moțiunile vizează … Articolul Moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: ministerele vizate apare prima dată în Main News.
14:50
Opoziția a depus trei moțiuni simple la Senat, inclusiv una împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan. Aceste demersuri vizează activitatea Guvernului în domeniile educației, apărării și politicii europene, consolidând poziția opoziției și criticând gestionarea actualului Executiv. Opoziția a depus trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniul educației, apărării și politicii europene … Articolul Opoziția a depus moțiuni, inclusiv una împotriva ministrului Educației, Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
14:50
Ianis Hagi s-a dovedit a fi un jucător decisiv pentru Alanyaspor, marcând de două ori în victoria clară 4-0 împotriva lui Boluspor în Cupa Turciei. Cu acest rezultat, Hagi își demonstrează forma bună înainte de barajul pentru Mondiale contra Turciei, planificat pe 26 martie la Istanbul. Alanyaspor conduce grupa cu 7 puncte. Alanyaspor a învins … Articolul Ianis Hagi șochează Turcia înainte de barajul de la Istanbul cu două goluri apare prima dată în Main News.
14:50
CNA a aplicat o amendă de 50.000 lei pentru dezinformările legate de documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Acuzațiile incluse au vizat emisiuni ce au discreditat autorii și persoanele intervievate. Discuțiile s-au accentuat între membrii CNA, privind gravitatea încălcărilor deontologice. Detalii despre sancțiuni și reacții. CNA a aplicat o amendă de 50.000 de lei pentru dezinformări legate … Articolul Ce despăgubiri va plăti Recorder pentru dezinformările din documentar? apare prima dată în Main News.
14:50
O navă romană veche de 2.000 de ani, descoperită în Marea Ionică, este o descoperire valoroasă. Aceasta transporta amfore de garum și oferă dovezi ale comerțului din perioada romană. Autoritățile italiene au păstrat secretul pentru a proteja epava de jafuri. Urmează cercetări și restaurări pentru conservarea sa. O navă romană veche de 2.000 de ani, … Articolul Descoperire surprinzătoare: navă antică de 2.000 de ani, secretă în Marea Ionică apare prima dată în Main News.
14:50
Daniel Gross, CEO Penny Market, subliniază importanța consumului de produse românești în urma studiului 3RO. Proiectul de la Penny România îndeplinește trei criterii: ingrediente locale, procesare în țară și ambalare națională. Sectorul retail se transformă spre calitate și sustenabilitate, răspunzând cerințelor clienților. Daniel Gross, CEO Penny Market, afirmă că românii preferă produsele locale Proiectul 3RO … Articolul Daniel Gross, CEO Penny Market: Românii preferă produsele locale apare prima dată în Main News.
14:00
Procesul Marine Le Pen ajunge într-o etapă crucială la Curtea de Apel din Paris, unde se discută acuzații de deturnare de fonduri publice. Decizia instanței va influența eligibilitatea sa pentru președinția Franței în 2027, având potențiale implicații asupra politicii franceze. Marine Le Pen, lideră a Rassemblement National, este implicată într-un proces de apel la Curtea … Articolul Deciziile Parchetului transformă procesul Marinei Le Pen în etapă crucială apare prima dată în Main News.
13:50
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia amenință stabilitatea globală și riscă să ducă la un nou conflict major. Analiștii avertizează că revenirea la geopolitica sferelor de influență subminează ordinea internațională. Ce implicații vor avea aceste schimbări asupra securității globale? Politica sferelor de influență exclusivă de către SUA, China și Rusia amenință … Articolul Împărțirea sferei de influență între SUA, China și Rusia: risc de conflict major apare prima dată în Main News.
13:50
Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a subliniat că 90% din impozitele încasate în România merg către salarii și pensii, alimentând presiunea pe datoria publică. Statistica arată că România are cea mai mică pondere a veniturilor fiscale în PIB din Europa, ceea ce complică consolidarea fiscală. Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a declarat că 90% din veniturile fiscale … Articolul Ionuț Dumitru: 90% din taxe finanțează salarii și pensii în România apare prima dată în Main News.
13:50
Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut dramatic în ianuarie, atingând cele mai scăzute nivele din 2020. Această tendință este cauzată de prețuri mai mici și sancțiuni internaționale. Impactul negativ asupra economiei ruse și al bugetului este semnificativ, cu un deficit estimat de 5,6 trilioane de ruble. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au … Articolul Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei s-au prăbușit în ianuarie apare prima dată în Main News.
