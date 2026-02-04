Cu ochii pe ei! România Curată și Verde Curat vor monitoriza numirea noului director general al Romsilva. Cum poți să ajuți și tu
Romania Curată, 4 februarie 2026 20:50
Uite o veste care n-o să le placă foarte mult nici clanurilor care taie ilegal pădurilor, nici celor de la Schweighofer, Frasinul, nici lobby-știlor industriei lemnului, și, mai ales, nici unora dintre cei care își doresc (sau sunt doriți) să conducă, în următorii 5 ani, Regia Națională a Pădurilor. În urma discuțiilor, de ieri, cu […]
• • •
Acum 24 ore
07:20
Invitată la emisiunea News Pass, realizată de Laura Chiriac la B1 TV, Alina Mungiu-Pippidi, profesoară de științe politice și expertă internațională în buna guvernare, a explicat de ce numirea șefilor de servicii secrete durează și de ce, în fond, miza este falsă. În România, șefii de servicii nu sunt greu de găsit pentru că ar […]
Ieri
13:40
Revoltă. Unul dintre cele mai controversate proiecte de exploatare a aurului din Apuseni a fost avizat pe ascuns. Ce i se solicită ministrei Mediului, Diana Buzoianu # Romania Curată
Proiectul minier de exploatare a aurului de la Certej (comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara) a primit aviz de mediu de la agenția județeană deși licența minieră a expirat și nu a mai fost prelungită. Avizul de mediu a fost eliberat în penultima zi lucrătoare a anului trecut, pentru a nu atrage atenția publică. Proiectul […]
07:50
Ia uite cine ne dădea lecții de moralitate. Burduja, cel care a promovat-o pe avocata șpăgară într-o funcție de conducere în PNL # Romania Curată
"La propunerea președintelui Sebastian BURDUJA, cu respectarea Statutului și Regulamentelor Partidului Național Liberal, se propune și desemnează ca secretar general adjunct – doamna Adriana Georgescu (…) Prezenta decizie a fost votată și adoptată în Ședința BPS Sector 1 București din data de 24 septembrie 2019, în unanimitate (23 voturi PENTRU/0 voturi ÎMPOTRIVĂ/0 ABȚINERI)", se arată […]
07:30
Un miliard de euro. Atât plătește compania de stat Hidroelectrica pentru distrugerea a două parcuri naționale și a altor arii naturale protejate. Cine încasează banii și cine face lobby # Romania Curată
Un miliard de euro ar fi costul total al proiectelor Hidroelectrica, gândite în perioada comunistă, care riscă să afecteze grav două parcuri naționale și alte arii naturale protejate, arată un articol de pe Ziarul Financiar, favorabil acestor "investiții". 650 de milioane de euro ar fi costurile de până acum, iar 350 de milioane de euro […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Alina Mungiu-Pippidi: Șapte prognoze pentru România lui 2026. Va rezista Guvernul Bolojan? Va fi suspendat Nicușor Dan? # Romania Curată
1. Adevărul despre anularea alegerilor Nu se va afla „adevărul" despre anularea alegerilor, pentru că el este deja cunoscut, dar din diverse motive — dintre care incompetența este doar unul — nu a fost comunicat corect. Georgescu putea și trebuia să fie eliminat din competiție pentru că a declarat finanțare zero și cheltuieli zero, o […]
30 ianuarie 2026
08:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, criticată dur de organizații civice și de mediu pentru încălcarea legii și blocarea protecției naturii # Romania Curată
Organizațiile Greenpeace România, Agent Green, Declic și Platforma pentru Adaptare Climatică condamnă ferm intenția Ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de a condiționa desemnarea celor 10% zone de protecție strictă de acordul proprietarilor și al consiliilor locale, se arată într-un comunicat comun transmis, ieri (joi) presei. Organizațiile amintite susțin că această abordare reprezintă o încălcare a legislației […]
07:10
EXCLUSIV/ Legăturile politice și cu șefi din Romsilva ale marilor clanuri de hoți de păduri, dezvăluite de procurorul de mediu al României # Romania Curată
"Mafia lemnului nu este un concept abstract, de tabloid, ci unul concret, amenințător în mod real, prin puterea creată de nivelul oneros la care ajunge profitul grupurilor anexate", se arată într-un ordonanță semnată, în luna octombrie a anului trecut, de Claudiu Neagoe, procuror detașat ca șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu de […]
29 ianuarie 2026
07:40
Atacuri de la angajații hoților de păduri! Dezvăluirile despre sprijinul conducerii Romsilva pentru șefii asociați cu clanurile de tip mafiot au stârnit mușuroiul # Romania Curată
De când au apărut rețelele sociale, cel mai bun indicator al impactului unei investigații jurnalistice e să vezi cine te atacă după ce o publici. De la sfârșitul săptămânii trecute, de când am publicat, pe România Curată și în newsletter-ul Verde Curat, investigațiile despre șmecheriile conducerii Romsilva pentru a salva și pentru a menține în […]
28 ianuarie 2026
07:10
Imaginile unui dezastru anunțat. Uite ce ne poate aduce proiectul aflat, astăzi, pe ordinea de zi a Ministerului Mediului # Romania Curată
Comisa de Analiză Tehnică (CAT) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) are programată, astăzi (miercuri, 28 ianuarie), ședința privind eliberarea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic de la Surduc – Siriu, unul dintre cele mai contestate de specialiști și societatea civilă, dintre cele pe care Hidroelectrica vrea să le dezvolte în arii naturale protejate. […]
27 ianuarie 2026
18:20
Înțeleg și simt și eu revolta și oripilarea în fața crimei oribile comise de niște minori la Cenei. Ca mamă, ca om, nu sunt străină de aceste sentimente care ne încearcă pe toți. Dar dincolo de asta, mai știu că simțurile noastre nu sunt întotdeauna cel mai bun sfetnic. Legea trebuie să fie un instrument […]
16:20
Procesul pentru recâștigarea Parcului IOR a fost reluat. O mică victorie civică și contraatacul imobiliarilor # Romania Curată
Avocații imobiliarilor care au distrus 12 hectare din Parul IOR din București au încercat să blocheze, astăzi, la Tribunalul București, reluarea procesului în care se contestă fundamentul drepturilor lor de proprietate asupra zonei – anularea dispozițiilor de retrocedare semnate, în 2005, de fostul primar general al Capitalei, Adriean Videanu. Pentru că judecătorul le-a refuzat solicitarea, […]
25 ianuarie 2026
14:50
Uite cine ne-a atacat după dezvăluirile legate de repunerea într-o funcție de șef în Romsilva a unei persoane asociată cu clanurile Mafiei Pădurilor! Pensionar de lux, ”premiat” cu o importantă funcție guvernamentală # Romania Curată
Ia uite cine ne-a atacat după dezvăluirile legate de faptul că Romsilva a repus în funcția de șef de ocol o persoană asociată de procurori cu clanurile Mafiei Pădurilor! Un ditamai fost subprefect PSD, fost milițian și apoi polițist judiciar (acum pensionar special) în județul Mureș – adică într-un loc în care procurorii și polițiștii […]
12:30
Am reușit să facem conducerea Romsilva să recunoască: șefii locali au semnat contracte noi, pe 5 ani, fără concurs și fără indicatori de performanță # Romania Curată
De 10 (zece!) zile a avut nevoie conducerea Romsilva să redacteze și să răspundă la una dintre întrebările trimise de România Curată și newsletter-ul Verde Curat, în care solicitam informații despre indicatorii de performanță care trebuiau să fie prevăzuți în contractele de mandat încheiate la sfârșitul anului trecut (cu intrare în vigoare de la 1 […]
23 ianuarie 2026
07:20
EXCLUSIV/ DOCUMENTE INTERNE: Lupta incredibilă a conducerii Romsilva pentru salvarea șefilor asociați de procurori cu clanurile hoților de păduri # Romania Curată
Un drept la replică, primit din partea Romsilva, confirmă scenariul cinic pe care România Curată și Verde Curat l-au dezvăluit săptămâna trecută: tragerile de timp pentru amânarea adoptării Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei au ca scop blocarea oricărei șanse de reformă și menținerea în funcție a celor mai controversați șefi ai acesteia, inclusiv cei […]
07:10
Falsuri, încălcări de hotărâri judecătorești definitive, studii incomplete. Un biolog aduce acuzații grave studiilor pentru un mega-proiect care vor intra în analiza Ministerului Mediului, săptămâna viitoare # Romania Curată
Unul dintre cele mai controversate proiecte hidrotehnice din România, cel denumit Surduc – Siriu poate primi, săptămâna viitoare, undă verde în Comisia de Analiză Tehnică (CAT) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în ședința convocată pentru date de 28 ianuarie. Însăși convocarea CAT în sine este mai mult decât discutabilă. La sfârșitul lunii noiembrie, ministra […]
22 ianuarie 2026
07:10
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, ieri (miercuri), să amâne pentru 11 martie o decizie privind legea care ar permite modificarea limitelor ariilor naturale protejate (parcuri naționale, parcuri naturale, situri Natura 2000, rezervații etc.) pentru a finaliza proiecte hidroenergetice începute în perioada comunistă și continuate, ulterior, abuziv. Sesizarea CCR a fost făcută de președintele […]
21 ianuarie 2026
16:20
23 de asociații și grădini comunitare din Cluj, București, Timișoara, Sibiu și alte orașe din România lansează un apel public către primării pentru legalizarea grădinilor comunitare pe domeniul public. Semnatarii, grupați în nou înființata Rețea a Grădinilor Comunitare, solicită înființarea de grădini pilot înainte de votarea bugetelor locale și crearea, începând cu 2026, a cel […]
16:10
Scrie-i și tu Guvernului că nu ești de acord ca amenda ta să se transforme în infracțiune! # Romania Curată
APADOR-CH a cerut astăzi Guvernului să renunțe la modificarea legislativă din Codul administrativ care îi va transforma în infractori pe toți cetățenii care nu-și achită amenzile contravenționale într-un an de zile. Această modificare este inclusă în pachetul 3 al Guvernului Bolojan și ar duce la creșterea numărului de infractori la hectar. Potrivit proiectului pe care […]
19 ianuarie 2026
15:20
Alertă: fracturarea hidraulică revine la granița de vest a României. Ce acuzații aduc activiștii și ce solicită Ministerului Mediului să facă # Romania Curată
"Fracturare hidraulică din Ungaria este un potențial pericol pentru România", se arată, într-un comunicat transmis presei, de către Bankwatch România, în numele mai multor organizații de mediu. Acestea acuză că proiectul de fracturare hidraulică, Corvinus Nyékpuszta, inițiat de Ungaria, implică mai multe potențiale riscuri seismice, de contaminare a apelor subterane și riscuri climatice, insuficient evaluate. […]
07:30
Un sondaj făcut de sociologii de la Oxford a descoperit ce-i unește pe 96% dintre români. Dar cineva vrea să distrugă lucrul ăsta! # Romania Curată
96% dintre cetățenii români vor ca țara noastră să protejeze și să restaureze natura. Rețineți această cifră, 96%, că nu știu dacă există vreun lucru care să întrunească un asemenea consens printre cetățenii români. Acesta este unul dintre rezultatele sondajului Votul Popoarelor pentru Climă (din 2024), realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și […]
18 ianuarie 2026
20:10
Cine va fi viitorul director general al Romsilva. 43 de pagini de condiții și o hotărâre de Guvern în așteptare # Romania Curată
43 de pagini are documentul privitor la profilul viitorului director general al Romsilva, făcut public, la sfârșitul săptămânii, pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor, de către Consiliul de Administrație (CA) al acesteia. Mandatul de interimar al actualului director general, Jean Vișan (numit în luna august a anului trecut), e pe final, noul șef al Romsilva […]
16 ianuarie 2026
07:10
Caz uluitor în Romsilva. Suspendat după ce din pădurile pe care le administra s-a furat masiv, un șef de ocol a fost repus în funcție, cu asumarea unor indicatori de performanță dintr-o hotărâre de Guvern care n-a fost încă adoptată! # Romania Curată
La sfârșitul anului trecut, Vasile Nicolae Vlad a fost repus în funcția de șef al Ocolului Silvic (OS), din cadrul Direcției Silvice (DS) Maramureș, din care fusese suspendat din cauza unei cercetări disciplinare, după ce s-au descoperit furturi de lemn masive din pădurile pe care le-a avut în grijă. Vlad a semnat un contract de […]
02:50
Am lansat Verde Curat. Abonează-te, și tu, la newsletter-ul săptămânal al știrilor de mediu! # Romania Curată
În anul recent încheiat, platforma România Curată a avut o creștere explozivă, ajungând la 1,8 milioane de cititori unici, potrivit monitorizării Google Analytics. Cea mai mare parte a subiectelor acoperite (și cele mai citite) a avut legătură de pădurile și apele României, urmărirea procedurilor legislative cu impact asupra mediului, mobilizarea și implicarea civică, deconspirarea activităților […]
01:40
Greu de crezut în România. Justiția a oprit construcția unei autostrăzi pentru a salva o specie de broască râioasă. Instanța s-a pronunțat în mai puțin de două zile! # Romania Curată
Spuneți și voi ce e mai greu de crezut: faptul că lucrările de construcție ale unei autostrăzi au fost suspendate pentru a nu pune în pericol o specie de broască râioasă pe cale de dispariție sau că decizia a fost luată de judecător a doua zi după ce a fost sesizat cu cauza? S-a întâmplat, […]
15 ianuarie 2026
16:40
Burduja s-a apucat de petiții, atacându-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, dar și pe președintele Nicușor Dan. Care e reacția cetățenilor # Romania Curată
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și încă deputat PNL, pare să fie convins că cetățenii României se dau în vânt după proiectele hidrotehnice comuniste, care distrug parcuri naționale și alte arii naturale protejate. Așa că a inițiat o petiție al cărei titlu ("Hidroenergia salvează România") n-are nicio legătură cu ce solicită (că nu salvează […]
14 ianuarie 2026
11:40
Alina Mungiu-Pippidi: Poate să reprezinte monarhia constituțională o ieșire din autocrație pentru Iran? # Romania Curată
Iranul se situează astăzi, alături de Coreea de Nord și Cuba, printre cele mai puțin transparente state din lume. Este un hibrid politic atipic: o teocrație care organizează alegeri, dar în care puterea reală este exercitată de actori nealeși, plasați deasupra legii. Problema centrală nu este doar represiunea, ci și fragmentarea. Iranul dispune de o […]
10:00
Devino monitor al banilor publici. Căutăm voluntari din toată țara pentru verificarea achizițiilor! # Romania Curată
Ți s-a întâmplat să vezi un șantier început și abandonat? Sau un proiect terminat pe hârtie, dar cu diverse probleme în realitate? Dorești să verificăm pe ce se duc banii din taxele și impozitele plătite de tine? Atunci hai alături de noi în rețeaua iMonitor! Societatea Academică din România (SAR) recrutează voluntari din toate colțurile […]
13 ianuarie 2026
07:10
Hei, Grindeanu, Olguța & Co, să nu care cumva să-l retrageți pe ministrul plagiator # Romania Curată
Despre două doctorate ale unor autori români se vorbește în zilele astea în presă. În presa de la noi, în prim plan e cel al ministrului Justiției, Radu Marinescu, despre care Emilia Șercan arată că e un plagiat grosolan. Dincolo de Canal, The Guardian și The Time radio scriu despre cel al Lisei Maria Tănase, […]
12 ianuarie 2026
22:20
Tăiatul din pix ca reformă. Cum a eliminat Guvernul drepturi sociale doar pentru că nu e în stare și nu vrea să depisteze frauda # Romania Curată
În ultimul an, Guvernul Bolojan a vrut să ne convingă – și nu i-a
12:20
Festival de lingușeli pe pagina ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat făcute de Emilia Șercan # Romania Curată
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a apărat pe Facebook de acuzațiile de plagiat în lucrarea de doctorat, făcute de Emilia Șercan, pe Pressone. Jurnalista specializată în demascarea imposturii academice a politicienilor susține că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului PSD al Justiției a fost plagiată. Pe pagina de Facebook a ministrului comentariile critice au […] Articolul Festival de lingușeli pe pagina ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat făcute de Emilia Șercan apare prima dată în România curată.
07:10
Doctoratul unui cercetătoare românce de la Cambridge face vâlvă în presa britanică și în Parlamentul Regatului Unit (VIDEO). Ce spune studiul # Romania Curată
Membrii Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au subestimat sprijinul public pentru politicile climatice, lucru care le-a influențat deciziile politice, arată un studiu realizat de cercetătoarea Lisa Maria Tănase, de la Universitatea Cambridge, analizat în The Guardian, la începutul acestui an. Popularizarea mediatică a studiului a generat reacții în Camera Comunelor, […] Articolul Doctoratul unui cercetătoare românce de la Cambridge face vâlvă în presa britanică și în Parlamentul Regatului Unit (VIDEO). Ce spune studiul apare prima dată în România curată.
11 ianuarie 2026
16:10
Să-i ”mulțumim” lui Musk. Impactul celor mai bogați locuitori ai Pământului a fost devastator în primele 10 zile ale lui 2026 # Romania Curată
Cei mai bogați 1% din populația lumii și-au epuizat cota anuală de carbon în doar 10 zile de la începutul anului, se arată într-o analiză a organizației caritabile Oxfam, implicată în combaterea sărăciei la nivel global, inclusiv în lupta împotriva injustiției climatice. Cei mai bogați 0,1% și-au epuizat bugetul de carbon în doar trei zile, […] Articolul Să-i ”mulțumim” lui Musk. Impactul celor mai bogați locuitori ai Pământului a fost devastator în primele 10 zile ale lui 2026 apare prima dată în România curată.
5 ianuarie 2026
18:10
Alina Mungiu-Pippidi: Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el # Romania Curată
Este acesta sfârșitul celui mai corupt regim din lume? Sigur că ne-am fi dorit ca acest deznodământ să vină prin alte mijloace (cum, când alegerile nu erau libere și corecte?), cu riscuri mai mici pentru o ordine internațională deja fragilizată. Și, totuși, sper ca acesta să fie sfârșitul regimului Chávez/Maduro și o nouă șansă pentru […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el apare prima dată în România curată.
07:20
Mafia Pădurilor e de peste patru ori mai distructivă decât calamitățile și insectele! O recunoaște (fără să vrea) Romsilva, aflată în plină campanie de cosmetizare a imaginii publice # Romania Curată
Hoții de lemne distrug de câteva ori mai multă pădure decât se prăpădește în urma calamităților naturale, a schimbărilor climatice, a bolilor și dăunătorilor. În plină campanie de cosmetizare a imaginii publice, Romsilva a prezentat public volumul de lemn afectat de secetă și insecte, pe care îl putem compara cu cel care dispare, anual, din […] Articolul Mafia Pădurilor e de peste patru ori mai distructivă decât calamitățile și insectele! O recunoaște (fără să vrea) Romsilva, aflată în plină campanie de cosmetizare a imaginii publice apare prima dată în România curată.
07:10
Romsilva, Hidroelectrica, CFR Călători, Poșta Română sau Tarom? Află care este compania de stat care a avut cea mai proastă imagine publică anul trecut # Romania Curată
Romsilva și Hidroelectrica se numără printre companiile care au avut parte de cea mai proastă percepție publică, în anul recent încheiat, în mediul online. Top 10 companii cu cea mai proastă reputație e dominat de companii de stat – pe lângă cele două mai figurând și Tarom, Poșta Română și CFR Călători. Alături de acestea […] Articolul Romsilva, Hidroelectrica, CFR Călători, Poșta Română sau Tarom? Află care este compania de stat care a avut cea mai proastă imagine publică anul trecut apare prima dată în România curată.
