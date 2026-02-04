Cu ochii pe ei! România Curată și Verde Curat vor monitoriza numirea noului director general al Romsilva. Cum poți să ajuți și tu

18:10

Este acesta sfârșitul celui mai corupt regim din lume? Sigur că ne-am fi dorit ca acest deznodământ să vină prin alte mijloace (cum, când alegerile nu erau libere și corecte?), cu riscuri mai mici pentru o ordine internațională deja fragilizată. Și, totuși, sper ca acesta să fie sfârșitul regimului Chávez/Maduro și o nouă șansă pentru […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el apare prima dată în România curată.