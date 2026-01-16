Am lansat Verde Curat. Abonează-te, și tu, la newsletter-ul săptămânal al știrilor de mediu!

01:40

Spuneți și voi ce e mai greu de crezut: faptul că lucrările de construcție ale unei autostrăzi au fost suspendate pentru a nu pune în pericol o specie de broască râioasă pe cale de dispariție sau că decizia a fost luată de judecător a doua zi după ce a fost sesizat cu cauza? S-a întâmplat, […]