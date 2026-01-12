Tăiatul din pix ca reformă. Cum a eliminat Guvernul drepturi sociale doar pentru că nu e în stare și nu vrea să depisteze frauda
Romania Curată, 12 ianuarie 2026 22:20
În ultimul an, Guvernul Bolojan a vrut să ne convingă – și nu i-a ieșit – că reducerea cheltuielilor înseamnă reformă administrativă. Au fost tăiate din pix, fără evaluarea impactului și a dramelor produse, diverse drepturi sociale din cauza unor presupuse abuzuri izolate, fără a interveni însă asupra cauzelor instituționale care fac posibile respectivele nereguli. […] Articolul Tăiatul din pix ca reformă. Cum a eliminat Guvernul drepturi sociale doar pentru că nu e în stare și nu vrea să depisteze frauda apare prima dată în România curată.
• • •
Alte ştiri de Romania Curată
Acum 30 minute
22:20
Tăiatul din pix ca reformă. Cum a eliminat Guvernul drepturi sociale doar pentru că nu e în stare și nu vrea să depisteze frauda # Romania Curată
În ultimul an, Guvernul Bolojan a vrut să ne convingă – și nu i-a ieșit – că reducerea cheltuielilor înseamnă reformă administrativă. Au fost tăiate din pix, fără evaluarea impactului și a dramelor produse, diverse drepturi sociale din cauza unor presupuse abuzuri izolate, fără a interveni însă asupra cauzelor instituționale care fac posibile respectivele nereguli. […] Articolul Tăiatul din pix ca reformă. Cum a eliminat Guvernul drepturi sociale doar pentru că nu e în stare și nu vrea să depisteze frauda apare prima dată în România curată.
Acum 6 ore
17:10
Stop manipulării cu ”experți”, după criza de la Paltinu. Scrisoare deschisă către jurnaliștii onești și către toți cetățenii # Romania Curată
Mesajul de mai jos l-am transmis și direct, pe mail, către sute de jurnaliști, și îl fac public și aici. Apelul vine în contextul în care criza apei cauzată de lucrările de la Paltinu a fost folosită pentru a promova câteva proiecte Hidroelectrica, cu mari probleme de legalitatea și distructive de parcuri naționale și alte […] Articolul Stop manipulării cu ”experți”, după criza de la Paltinu. Scrisoare deschisă către jurnaliștii onești și către toți cetățenii apare prima dată în România curată.
Acum 12 ore
12:20
Festival de lingușeli pe pagina ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat făcute de Emilia Șercan # Romania Curată
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a apărat pe Facebook de acuzațiile de plagiat în lucrarea de doctorat, făcute de Emilia Șercan, pe Pressone. Jurnalista specializată în demascarea imposturii academice a politicienilor susține că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului PSD al Justiției a fost plagiată. Pe pagina de Facebook a ministrului comentariile critice au […] Articolul Festival de lingușeli pe pagina ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat făcute de Emilia Șercan apare prima dată în România curată.
Acum 24 ore
07:10
Doctoratul unui cercetătoare românce de la Cambridge face vâlvă în presa britanică și în Parlamentul Regatului Unit (VIDEO). Ce spune studiul # Romania Curată
Membrii Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au subestimat sprijinul public pentru politicile climatice, lucru care le-a influențat deciziile politice, arată un studiu realizat de cercetătoarea Lisa Maria Tănase, de la Universitatea Cambridge, analizat în The Guardian, la începutul acestui an. Popularizarea mediatică a studiului a generat reacții în Camera Comunelor, […] Articolul Doctoratul unui cercetătoare românce de la Cambridge face vâlvă în presa britanică și în Parlamentul Regatului Unit (VIDEO). Ce spune studiul apare prima dată în România curată.
Ieri
16:10
Să-i ”mulțumim” lui Musk. Impactul celor mai bogați locuitori ai Pământului a fost devastator în primele 10 zile ale lui 2026 # Romania Curată
Cei mai bogați 1% din populația lumii și-au epuizat cota anuală de carbon în doar 10 zile de la începutul anului, se arată într-o analiză a organizației caritabile Oxfam, implicată în combaterea sărăciei la nivel global, inclusiv în lupta împotriva injustiției climatice. Cei mai bogați 0,1% și-au epuizat bugetul de carbon în doar trei zile, […] Articolul Să-i ”mulțumim” lui Musk. Impactul celor mai bogați locuitori ai Pământului a fost devastator în primele 10 zile ale lui 2026 apare prima dată în România curată.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Alina Mungiu-Pippidi: Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el # Romania Curată
Este acesta sfârșitul celui mai corupt regim din lume? Sigur că ne-am fi dorit ca acest deznodământ să vină prin alte mijloace (cum, când alegerile nu erau libere și corecte?), cu riscuri mai mici pentru o ordine internațională deja fragilizată. Și, totuși, sper ca acesta să fie sfârșitul regimului Chávez/Maduro și o nouă șansă pentru […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Regimul capturat din Venezuela a fost decapitat. Să nu vărsăm lacrimi pentru el apare prima dată în România curată.
07:20
Mafia Pădurilor e de peste patru ori mai distructivă decât calamitățile și insectele! O recunoaște (fără să vrea) Romsilva, aflată în plină campanie de cosmetizare a imaginii publice # Romania Curată
Hoții de lemne distrug de câteva ori mai multă pădure decât se prăpădește în urma calamităților naturale, a schimbărilor climatice, a bolilor și dăunătorilor. În plină campanie de cosmetizare a imaginii publice, Romsilva a prezentat public volumul de lemn afectat de secetă și insecte, pe care îl putem compara cu cel care dispare, anual, din […] Articolul Mafia Pădurilor e de peste patru ori mai distructivă decât calamitățile și insectele! O recunoaște (fără să vrea) Romsilva, aflată în plină campanie de cosmetizare a imaginii publice apare prima dată în România curată.
07:10
Romsilva, Hidroelectrica, CFR Călători, Poșta Română sau Tarom? Află care este compania de stat care a avut cea mai proastă imagine publică anul trecut # Romania Curată
Romsilva și Hidroelectrica se numără printre companiile care au avut parte de cea mai proastă percepție publică, în anul recent încheiat, în mediul online. Top 10 companii cu cea mai proastă reputație e dominat de companii de stat – pe lângă cele două mai figurând și Tarom, Poșta Română și CFR Călători. Alături de acestea […] Articolul Romsilva, Hidroelectrica, CFR Călători, Poșta Română sau Tarom? Află care este compania de stat care a avut cea mai proastă imagine publică anul trecut apare prima dată în România curată.
2 ianuarie 2026
09:10
Articole cu sute de mii de cititori. TOP 20 cele mai vizualizate articole pe România Curată în anul 2025 # Romania Curată
Dezinformarea de la nivel guvernamental, complicitatea unor directori din Romsilva cu rechinii imobiliari care distrug pădurea Băneasa, asaltul proiectelor ilegale ale Hidroelectrica asupra ariilor naturale protejate și protejarea directorilor companiei de stat din cauza cărora am pierdut zeci de milioane de euro din PNRR, victoria la CEDO a unui avertizor de integritate, relatări despre procesul […] Articolul Articole cu sute de mii de cititori. TOP 20 cele mai vizualizate articole pe România Curată în anul 2025 apare prima dată în România curată.
30 decembrie 2025
11:20
”Cadou” pentru Hidroelectrica, în Ajunul Crăciunului: reluarea procedurilor pentru autorizarea unui proiect ilegal # Romania Curată
Pe 24 decembrie, cu câteva ore înainte de sărbătorirea Crăciunului, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), au fost puse în consultare publică documentele privind impactul asupra mediului și a corpurilor de apă pentru proiectul Surduc – Siriu. Reluarea procedurii de consultare publică vine în contextul în care, în urmă cu o lună, ministra […] Articolul ”Cadou” pentru Hidroelectrica, în Ajunul Crăciunului: reluarea procedurilor pentru autorizarea unui proiect ilegal apare prima dată în România curată.
27 decembrie 2025
07:10
De Crăciun, Nicușor Dan a atacat la CCR legea prin care cimitirele și morții ar putea fi… concesionați companiilor miniere. Împotriva a așa ceva s-a ieșit în stradă în cazul Roșia Montană # Romania Curată
”O inițiativă legislativă care, la origine, viza un subiect cât se poate de sobru și sensibil – acordarea locurilor de veci – a reușit performanța de a introduce, pe parcurs, o procedură sui generis de dare în concesiune a perimetrelor miniere. Și nu doar a acestora, ci și a zonelor învecinate (sic!), prin atribuire directă”, […] Articolul De Crăciun, Nicușor Dan a atacat la CCR legea prin care cimitirele și morții ar putea fi… concesionați companiilor miniere. Împotriva a așa ceva s-a ieșit în stradă în cazul Roșia Montană apare prima dată în România curată.
26 decembrie 2025
23:30
Așa schimbăm România (I). Cum au reușit 25 de cetățeni să înfrângă lobby-ul drujbelor din Parlamentul României, într-un moment decisiv al luptei pentru păduri # Romania Curată
Pentru stoparea tăierilor ilegale și salvarea pădurilor României s-au implicat, în ultimul deceniu, sute de mii de cetățeni. Unii au investigat, alții au semnat petiții, alții au ieșit în stradă de mai multe ori. Iar rezultatele încep să se vadă, chiar dacă lupta e departe de a se fi încheiat. Despre aceste acțiuni am relatat […] Articolul Așa schimbăm România (I). Cum au reușit 25 de cetățeni să înfrângă lobby-ul drujbelor din Parlamentul României, într-un moment decisiv al luptei pentru păduri apare prima dată în România curată.
23 decembrie 2025
19:40
Vești excepționale pentru Roșia Montană! ANAF execută acțiunile Gabriel Resources. La Cotroceni s-a înființat un grup de lucru pentru dezvoltarea localității # Romania Curată
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) SA în vederea recuperării unor creanțe bugetare de aproape 47 milioane de lei, se arată într-un comunicat transmis, astăzi, presei. Comunicatul Fiscului vine la puțin timp după ce consilierul […] Articolul Vești excepționale pentru Roșia Montană! ANAF execută acțiunile Gabriel Resources. La Cotroceni s-a înființat un grup de lucru pentru dezvoltarea localității apare prima dată în România curată.
07:30
Cum am ajuns o comunitate de 1,8 milioane de cetățeni interesați de apărarea pădurilor și apelor României. Vă mulțumim! # Romania Curată
Dragă cititoare/cititor România Curată, Îți mulțumim că ne-ai urmărit și ne-ai citit în acest an, care se apropie de final. Împreună am ajuns, în ultimele 12 luni, o comunitate cu peste 1,8 milioane de cetățeni informați și implicați în schimbările din societate, și în special în cele din domeniul protecției mediului, căruia i-am acordat o […] Articolul Cum am ajuns o comunitate de 1,8 milioane de cetățeni interesați de apărarea pădurilor și apelor României. Vă mulțumim! apare prima dată în România curată.
18 decembrie 2025
07:10
De ce s-au aliat Grindeanu și PSD cu AUR împotriva Dianei Buzoianu. Și cum l-au atacat, cu mantă, și pe Nicușor Dan # Romania Curată
Încă se mai miră unii (nu mulți, totuși) că PSD a sprijinit, în Senat, moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, încălcând flagrant protocolul de guvernare pe care l-au semnat. Chiar dacă nu e nimic de mirare. Că doar nu-și închipuie cineva că o fi Sorin Grindeanu, premierul OUG 13, reformatorul PSD și al țării. […] Articolul De ce s-au aliat Grindeanu și PSD cu AUR împotriva Dianei Buzoianu. Și cum l-au atacat, cu mantă, și pe Nicușor Dan apare prima dată în România curată.
02:10
ANALIZĂ: Uniunea Europeană nu susține eliminarea prescripției infracțiunilor de corupție. Și de ce are dreptate # Romania Curată
Pe final de an, prescripția faptelor de corupție a devenit unul dintre cele mai aprinse subiecte din dezbaterea publică românească. Documentare de investigație, cazuri notorii închise prin împlinirea termenului și reacții emoționale legitime au alimentat un curent periculos, și anume că prescripția ar trebui eliminată complet, pentru ca “marii corupți să nu mai scape”. Cu […] Articolul ANALIZĂ: Uniunea Europeană nu susține eliminarea prescripției infracțiunilor de corupție. Și de ce are dreptate apare prima dată în România curată.
17 decembrie 2025
14:00
Aud, din casa mea ca o insulă înconjurată de ceață în această dimineață romană, că Simona Popescu, editoarea pentru aproape zece ani a României Curate, a plecat dintre noi. Pierdem o figură istorică, deși discretă, a anticomunismului românesc. Simona nu era vizibilă pentru multă lume, pentru că nu strălucea. Nu se băga în față. Dar […] Articolul România Curată se desparte de o eroină discretă, Simona Popescu apare prima dată în România curată.
15 decembrie 2025
07:00
Vedem cum toată hidra anti-democratică, pro-corupție din România se agită cu ”propaganda Paltinu”, ca să-l atace pe ministra Mediului, doamna Diana Buzoianu. Este șocant pentru ei că noul ministrul nu este din găștile mafiilor de mediu. Nu-și închipuiau că s-ar putea vreodată ajunge atât de departe! După dezastrul de la Praid n-a cerut cineva demisia […] Articolul Propaganda barajistă și cazul Paltinu apare prima dată în România curată.
12 decembrie 2025
23:40
Banii înapoi! Directorul Romsilva care a încasat bonusul nesimțit de pensionare, obligat de judecători să-l restituie # Romania Curată
Tribunalul Arad a decis vineri, 12 decembrie, să-l oblige pe fostul director general al Romsilva și director al Direcției Silvice (DS) Arad, Teodor Țigan, să restituie bonusul nesimțit pe care l-a primit la pensionare. România Curată a dezvăluit, în premieră, în septembrie 2024, care sunt veniturile cumulate, din pensie și salariu, încasate de Teodor Țigan. […] Articolul Banii înapoi! Directorul Romsilva care a încasat bonusul nesimțit de pensionare, obligat de judecători să-l restituie apare prima dată în România curată.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.