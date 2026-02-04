Călătorii STB fără bilet și care au cărți de identitate electronice pot fi amendați, clarifică PMB: „Fac echipă cu polițiștii locali”

20:20

Partidul Social Democrat a pregătit un pachet pe care îl numesc ei de sprijin pentru românii vulnerabili. Ca primul punct în acest pachet este eliminarea CASS-ului pentru mame și veterani, apoi acel ajutor pentru pensii (one-off) și o creștere practică a indemnizației pe care o primesc copiii cu dizabilități sau din familii monoparentale. Ca urma a acestuia, Sorin Grindeanu a declarat că va condiționa adoptarea legii bugetului de adoptarea acestui pachet. Într-o conferință de presă care a avut loc la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a declarat că pachetul propus de PSD nu a fost discutat la nivel guvernamental, dar că este de acord cu sprijinul cetățenilor vulnerabili.