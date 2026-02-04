O fetiţă de 5 ani a murit într-un accident rutier produs în București. Copila şi bunica sa erau pe carosabil

17:50

Banca Naţională a României (BNR) avertizează că un document atribuit instituţiei care circulă în mediul online este fals. Acesta se referă la „procura cu autoritate totală” şi foloseşte nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR, precum şi sigla, antetul şi datele de contact reale ale Băncii Naţionale a României. BNR reaminteşte că toate comunicatele sale oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituţiei şi pe canalele de comunicare ale BNR.