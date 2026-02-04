O fetiţă de 5 ani a murit într-un accident rutier produs în București. Copila şi bunica sa erau pe carosabil
4 februarie 2026
O fetiţă de 5 ani şi bunica ei în vârstă de 67 de ani au fost lovite, miercuri, de o maşină, pe o stradă în Sectorul 3 al Capitalei. Femeia şi fetiţa se aflau pe carosabil. Echipele de salvare au aplicat fetiţei manevre de resuscitare, dar nu a putut fi salvată.
Mircea Abrudean, după Forumul de Securitate din SUA: România îşi menţine angajamentele asumate, inclusiv 5% din PIB pentru apărare
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat, miercuri, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington D.C., Statele Unite ale Americii, el afirmând că România îşi menţine angajamentele asumate la nivel aliat, inclusiv obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare şi securitate până în anul 2035.
Magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic" procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar el a fost citat pentru un interogatoriu pe 20 aprilie, transmite agenţia EFE.
Şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti rămâne în funcţie, deşi documente ale instituţiei au fost scoase şi arse pe câmp. Explicația conducerii
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, comisarul Ginel Preda, afirmă că şeful Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, rămâne în funcţie, în pofida incidentelor în urma cărora documente ale Biroului au fost compromise, unele fiind scoase din instituţie şi incendiate pe un câmp, altele udate, după ce un robinet a fost lăsat deschis în unul dintre spaţiile Poliţiei Rutiere.
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate națională. Legea a fost semnată de Donald Trump
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”, informează Ziarul de Gardă.
Sorin Grindeanu a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: Românii sunt respectați la Ierusalim pentru că și-au apărat credința
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a vizitat Mormântul Sfânt şi Zidul Plângerii, în vizita oficială pe care o efectuează în Israel. Liderul PSD afirmă că românii sunt respectaţi la Ierusalim, pentru că au ştiut să îşi apere credinţa şi au reuşit întotdeauna să construiască punţi, în comunităţi şi între comunităţi.
BNR avertizează că un document atribuit instituției, care circulă în mediul online, este fals
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că un document atribuit instituţiei care circulă în mediul online este fals. Acesta se referă la „procura cu autoritate totală” şi foloseşte nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR, precum şi sigla, antetul şi datele de contact reale ale Băncii Naţionale a României. BNR reaminteşte că toate comunicatele sale oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituţiei şi pe canalele de comunicare ale BNR.
Ministrul Culturii din Serbia este judecat pentru implicarea sa într-un proiect controversat: construcția unui „Trump Tower" în Belgrad
Miercuri a început la Belgrad un proces în care ministrul culturii, Nikola Selakovic, şi alţi trei inculpaţi sunt judecaţi pentru presupuse ilegalităţi la aprobarea unui proiect hotelier al lui Jared Kushner, ginerele preşeditelui american Donald Trump, transmite AFP.
Cutii cu bomboane, ouă și cafea – mita pentru care un procuror din Vâlcea a cerut închisoare. Judecătorii au respins dosarele
În loc să se ocupe de marii infractori, un procuror din Vâlcea a interceptat trei persoane și a cerut închisoare pentru ele, pentru că ar fi oferit cutii cu bomboane, ouă și cafea unor medici și polițiști.
Spania, lovită din nou de inundații. Mai multe râuri au ieșit din matcă, iar mii de oameni au fost evacuați
Inundațiile au făcut prăpăd în Spania, țară cu sute de mii de rezidenți români. Sudul a fost lovit pentru a doua oară în ultima săptămână de ploi care au adus chiar și peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. Mai multe râuri au ieșit din matcă, iar mii de oameni au fost evacuați, anunță Digi24.
Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis după ce doi americani au fost uciși de poliţia de imigraţie
Emisarul preşedintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, supranumit ”ţarul frontierelor”, a anunţat miercuri retragerea imediată a 700 de agenţi ai poliţiei pentru imigraţie (ICE). Decizia vine după ce doi americani au fost împuşcaţi de agenţi federali în timpul manifestaţiilor împotriva operaţiunilor violente ale ICE, în contextul în care aproximativ 3.000 de agenţi ai imigraţiei fuseseră trimişi în oraşul democrat din Midwest, potrivit AFP și News.ro.
Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri. Avem nevoie de investiții"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri. În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență.
Mircea Lucescu ar putea fi transferat în străinătate, la un spital din Belgia, la cererea sa
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de footbal, este internat în prezent la Spitalul Universitar din Capitală. Potrivit unor surse antrenorul vrea să meargă la un control la un spital din Bruxelles pentru probleme mai vechi de sănătate, informează Digi24.
Ora 19:00. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă. Din interiorul Coaliției i s-a cerut reducerea taxelor
Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, de la ora 19:00, la Palatul Victoria. Recent, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public premierului să revizuiască decizia privind taxele locale și să le scadă. De asemenea, Guvernul este așteptat să adopte și reforma administrației centrale, împreună cu măsuri economice pentru sprijinirea populației.
„Cel mai bun prieten" al lui Trump din Europa îl atacă dur pe liderul de la Casa Albă: „Intră în conflict cu valorile noastre"
Europa şi Finlanda trebuie să recunoască că Statele Unite se schimbă şi că ideologia administraţiei americane din spatele politicii sale externe „intră în conflict cu propriile noastre valori”, a declarat miercuri, în Parlament, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apropiaţi de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
(P) Durata de viață a televizoarelor moderne: diferențe reale între LED, OLED, QLED și Micro LED
(P) Durata de viață a televizoarelor moderne: diferențe reale între LED, OLED, QLED și Micro LED
Exerciții militare în poligonul Smârdan la care a participat și Armata SUA cu mai mule tancuri Abrams
Forţe şi echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români, într-o „demonstraţie continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională”.
Guvernul se află în faza finală de pregătire a pachetului de relansare economică. Nazare: „2026 trebuie să fie anul investițiilor"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri. În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență.
Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el"
Unele dintre documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) din dosarul Epistein par să dezvăluie încercările repetate ale infractorului sexual condamnat de a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin. Numele liderului de la Kremlin este menționat de peste 1.000 de ori în ultimele documente publicate, relatează Sky News.
Propunerea lui Daniel Funeriu pentru rețelele sociale care funcționează în UE: conţinut educaţional la fiecare 5 minute de scrolling
Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu propune, în contextul dezbaterilor privind interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă, despre care afirmă că nu crede că este eficientă, ca la nivelul Uniunii Europene să fie instituită obligaţia tuturor platformelor de socializare ca, la fiecare 5 minute de scrolling, să oblige la 30 de secunde de conţinut educaţional ţintit vârstei utilizatorului.
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China
Președintele Chinei, Xi Jinping, a discutat miercuri, la telefon, cu președintele SUA, Donald Trump, înaintea unei vizite așteptate a lui Trump în China, programată pentru luna aprilie, a relatat televiziunea de stat CCTV, citată de Reuters.
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Florin Cîțu, fost premier, ministru de Finanțe și președinte PNL, atacă în termeni duri guvernul condus de către Ilie Bolojan, tot premier liberal. Fostul oficial clamează că modificarea TVA de la 19 la 21% reprezintă o greșeală strategică, iar Executivul trebuie să revină impozitarea anterioară. În susținerea argumentelor sale, Cîțu spune că Guvernul a pierdut 8 miliarde de lei.
Reprezentanții statelor UE, aproape de un acord pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Care sunt pașii următori
Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.
Invizibilii: Povestea Sarei, tânăra care își exprimă visul prin dans
Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie
Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate.
Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ" (Reuters)
Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Probleme cu două zile înainte de ceremonia de deschidere: Italia a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat miercuri ministrul de Externe, Antonio Tajani, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere, informează AFP.
Republica Cehă a închis ultima mină de cărbune, punând capăt unei industrii vechi de 250 de ani. Ce a determinat această schimbare
Republica Cehă a pus oficial capăt unei industrii vechi de 250 de ani, miercuri, când ultimul vagon de cărbune a părăsit mina Stonava, informează TVPWorld.
Agenții ICE nu vor juca „niciun rol operativ" în timpul Jocurilor Olimpice 2026 în Italia
Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a dat asigurări miercuri că agenţii Serviciului American de Imigrare şi Control al Vămilor (ICE), a căror sosire în Italia pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a stârnit controverse, nu vor avea niciun rol "operaţional", transmite AFP, preluată de Agerpres.
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel
O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de 25 de kilometri pătrați la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice.
Mesaj manifest al naţionalei de fotbal pentru toţi românii: „Fiţi un zid de susţinere, nu o sursă de îndoială"
Echipa naţională a României a transmis un mesaj pentru toţi suporterii, cu mai puţin de două luni până la meciul din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, cu Turcia.
Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut"
Un pompier din Constanța a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accident rutier, deși se afla în timpul liber. Intervenția rapidă a militarului a fost relatată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-o postare pe Facebook.
Firmele nu vor mai putea fi scoase din licitații doar pentru că sunt anchetate penal. CCR: Este încălcată prezumția de nevinovăție
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o procedură de achiziție publică doar pentru că este vizat de o anchetă penală, fără o hotărâre definitivă de condamnare, este neconstituțională. Judecătorii au stabilit, în unanimitate, că o astfel de măsură încalcă prezumția de nevinovăție și drepturile fundamentale garantate de Constituție, potrivit unui comunicat de presă.
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide parțial până pe 20 martie pentru lucrări la Barajul Vidraru. Anunțul Infotrafic
Circulaţia rutieră a fost închisă pe DN 7C - Transfăgărăşan - de miercuri şi până în 20 martie, în zona localităţii Arefu, din judeţul Argeş, pentru ca o macara să poată staţiona pe şosea în timpul unor lucrări de retehnologizare care vizează înlocuirea unor grătare la Barajul Vidraru.
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei"
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce Comisia Juridică din Camera Reprezentanților SUA a transmis un raport care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale. Șeful statului spune că țara noastră nu este subiectul principal al raportului de la Washington, că referirile sunt „strict contextuale”, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a indicat „fără echivoc vicierea campaniei”.
Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru
Prețurile extrem de ridicate ale cuprului atrag hoții de cupru din toată Germania. Aceștia vizează în special parcurile solare și cablurile instalate în aceste sisteme, în care se găsește această materie primă valoroasă, scrie presa germană.
Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat și merge la Camera Deputaților
Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește semnificativ, după ce Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Propunerea legislativă a trecut de primul for parlamentar, după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit în 2 februarie. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.
„STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvenţa companiei şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni. Până la elaborarea şi adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că nu se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuităţi”, transmite PMB, potrivit Agerpres.
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor. Argumentele Curții
Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Astfel, actul normativ criticat respectă „exigențele impuse de Constituție”, a transmis CCR.
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
Kremlinul a afirmat miercuri că îşi va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condiţiile, această declaraţie pe un ton ultimativ intervenind într-un moment în care delegaţiile rusă, ucraineană şi americană s-au reunit la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) pentru o nouă rundă de discuţii pentru încheierea războiului declanşat de Rusia.
Livrator nigerian, amenințat cu cuțitul și tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti. Agresorii au fost reținuți de poliţiști
Trei tineri, cu vârste de 16, 19 şi 20 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti pentru că au deposedat, prin ameninţare cu cuţitul, un livrator de mâncare nigerian care venise cu o comandă la adresa unuia dintre ei.
Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online". Detalii despre cazul României
Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, a subliniat că executivul european nu interferează în alegerile statelor membre, ci platformele de socializare, și a menționat că acesta este motivul pentru care au fost luate măsuri legale, criticate aspru de un raport de lucru elaborat din republicanii din Congresul SUA. Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a moderat conținutul cu caracter politic în timpul alegerilor din 2024.
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli
Majoritatea adolescenţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani din Germania se opun interzicerii telefoanelor mobile în şcoli, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Postbank.
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență" pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat negocieri urgente cu președintele Chinei, Xi Jinping, la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat că India, principalul cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, va opri importurile.
Bogdan Ivan, despre decizia de închidere a minelor pe cărbune introdusă în PNRR: Unii cu trotinete electrice au făcut mult rău României
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, despre decizia de închidere a centralelor pe cărbune, introdusă în PNRR că unii cu trotinete electrice şi care se plimbă prin sandale au făcut atât de mult rău României şi atunci şi acum, că nu-şi pot imagina.
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo
Momente de panică în Egipt. Un teren s-a prăbușit și a înghițit două magazine în New Cairo, oraș satelit al capitalei epigtene. Doi oameni au fost răniți. În urmă a rămas a goapă imensă, de 15 metri adâncime.
Atenționare de călătorie a MAE pentru Maroc: cod roșu de vreme severă în mai multe orașe de pe coastă
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Maroc că Direcţia Generală de Meteorologie a emis o alertă de cod roşu care vizează localităţile Tanger, Assilah, Larache, Tetouane, Al-Hoceima, Chefchaouen, situate de-a lungul zonei costiere.
„Este o linie roșie". Nicoleta Pauliuc cere excepții pentru bolnavii cronici și pacienții cu cancer la prima zi de concediu medical
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat miercuri, la Parlament, că va depune un amendament la Ordonanța de urgență nr. 91/2025, astfel încât prevederea care stabilește neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice bolnavilor cronici și pacienților oncologici.
Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a dezmințit, miercuri, informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile primarului comunei Brebu Nou, din Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”, precizând că operațiunile descrise nu încalcă normele aeronautice.
USR îl cheamă pe ministrul Energiei Bogdan Ivan în Parlament pentru a explica criza apei potabile din Argeș
Grupul parlamentar al USR a solicitat prezența ministrului Energiei Bogdan-Gruia Ivan la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților din 9 februarie, pentru a explica lipsa apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, cauzată de lucrările de modernizare ale lacului Vidraru.
