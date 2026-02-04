Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European: Susţinem consolidarea Pieţei Unice

19:00

O actriță de 22 de ani din Statele Unite a câștigat un proces de malpraxis considerat fără precedent, după ce un juriu a decis că un psiholog și un chirurg nu au evaluat corect starea ei psihologică înainte de a o supune unei duble mastectomii, pe când avea 16 ani. Instanța a acordat despăgubiri de peste 2 milioane de dolari, într-un caz care ar putea schimba modul în care sunt tratate intervențiile medicale de acest tip la minori.