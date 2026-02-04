Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului # StiriDiaspora.ro
Acum o oră
23:30
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum" # StiriDiaspora.ro
Acum 2 ore
23:10
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni # StiriDiaspora.ro
22:40
Acum 4 ore
21:30
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul # StiriDiaspora.ro
21:00
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare" # StiriDiaspora.ro
Acum 6 ore
20:00
Acum 8 ore
18:20
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect" # StiriDiaspora.ro
17:30
16:30
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă" # StiriDiaspora.ro
Acum 12 ore
15:40
15:10
15:10
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate # StiriDiaspora.ro
13:20
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania # StiriDiaspora.ro
12:30
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg # StiriDiaspora.ro
11:50
Acum 24 ore
11:10
10:20
09:40
09:00
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției # StiriDiaspora.ro
08:20
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice # StiriDiaspora.ro
Ieri
16:10
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi # StiriDiaspora.ro
15:40
15:00
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate # StiriDiaspora.ro
13:50
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin" # StiriDiaspora.ro
12:40
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI # StiriDiaspora.ro
12:20
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult # StiriDiaspora.ro
11:20
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus # StiriDiaspora.ro
10:20
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după # StiriDiaspora.ro
08:50
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană # StiriDiaspora.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
15:10
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust" # StiriDiaspora.ro
14:30
13:50
12:30
12:00
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO # StiriDiaspora.ro
11:10
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie" # StiriDiaspora.ro
10:50
10:30
10:20
09:50
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget # StiriDiaspora.ro
09:10
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități # StiriDiaspora.ro
1 februarie 2026
23:30
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii # StiriDiaspora.ro
23:10
Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă # StiriDiaspora.ro
18:50
15:20
Sute de kilograme de pachete trimise cu autocarul, confiscate în Italia. Amenzi uriașe pentru șoferi # StiriDiaspora.ro
14:20
Român din Germania, abandonat într-o parcare de pe autostradă, în drum spre țară. A rămas și fără bagaje # StiriDiaspora.ro
13:10
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario explică de ce a ignorat sângele din curte # StiriDiaspora.ro
11:20
Români, prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 200 000 de țigări ascunse în bagaje # StiriDiaspora.ro
09:20
Răspunsul surprinzător al mamei copilului dat jos din autobuz, după scuzele șoferului: "Mă pot întâlni cu el" # StiriDiaspora.ro
