Horoscopul dragostei, 5 februarie 2026: Când riști, câștigi

Spunem adesea despre cineva că „se dă în stambă” când face o gafă sau se face de râs, de obicei fără să vrea. Dar cunoaștem oare adevărata conotație a expresiei și faptul că, la rădăcină, „a se da în stambă” era de fapt „a se da în stampă”? Să ne lămurim.