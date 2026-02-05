Peste 4.000 de profesori au cerut demisia Guvernului, în stradă. S-a votat pentru greva generală
Jurnalul.ro, 5 februarie 2026 07:50
Se apropie vacanța forțată în Educație. Anul școlar se poate bloca oricând
Acum 5 minute
08:30
Cancerul în UE: mai puține decese, dar tot mai mulți bolnavi. Creșteri îngrijorătoare ale diagnosticelor în rândul tinerelor # Jurnalul.ro
Deși mortalitatea prin cancer a scăzut în ultimele două decenii în Uniunea Europeană, numărul total de persoane diagnosticate cu această boală a crescut semnificativ și va continua să crească și în anii următori.
Acum 30 minute
08:10
Canadienii de Leading Edge Materials confirmă descoperirea unor resurse polimetalice semnificative în Munții Bihorului
Acum o oră
07:50
07:50
Horoscopul zilnic al dragostei pentru joi, 5 februarie 2026, aduce un mesaj clar: ia o șansă.
Acum 2 ore
07:30
CSM îi ia „fața” lui Bolojan și transmite Guvernului propriul pachet de propuneri pentru modificarea legilor justiției # Jurnalul.ro
Judecătorii vor să scape de dosarele cu partide,divorțuri amiabile sau amenzi contravenționale
07:10
Strategia prin care Ucraina urmărește provocarea de pierderi masive în rândurile armatei ruse a devenit tot mai explicită în discursul oficial de la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski vorbește deschis despre obiectivul de a ridica bilanțul lunar al pierderilor rusești la 50.000 de soldați uciși sau răniți grav, iar noul ministru al Apărării Mihailo Fedorov a primit misiunea de a transforma această abordare într-o prioritate strategică.
06:50
Scriam în materialul de opinie anterior că a investi în educație este ca și cum ai cumpăra o „monedă culturală” care nu se depreciază. Dar cum e ca plasamentul care te ferește de inflație să fie chiar un tablou despre bani? În acest sens, arta devine o monedă cu valoare intrinsecă.
Acum 4 ore
06:30
După succesul obținut în fața El Salvadorului, echipa de Cupa Davis a României revine în competiția mondială cu un nou test dificil, tot în deplasare, la Asuncion, unde va întâlni selecționata Paraguayului.
06:10
Spunem adesea despre cineva că „se dă în stambă” când face o gafă sau se face de râs, de obicei fără să vrea. Dar cunoaștem oare adevărata conotație a expresiei și faptul că, la rădăcină, „a se da în stambă” era de fapt „a se da în stampă”? Să ne lămurim.
Acum 6 ore
04:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei videoconferințe cu omologul său chinez Xi Jinping, că parteneriatul politic dintre Moscova și Beijing este un factor de stabilitate la nivel global.
Acum 8 ore
01:10
Fundația Romanian Business Leaders (RBL) a anunțat că i-a fost acceptată candidatura pentru un mandat de 2 ani (2026-2027) ca membru al Civil Society Steering Committee al European Bank for Reconstruction and Development (BERD), alături de organizații din societatea civilă din regiunile în care Banca operează.
00:50
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o creștere semnificativă a interacțiunilor directe cu publicul, confirmând rolul tot mai activ al instituției în sprijinirea consumatorilor de servicii financiare non-bancare și în consolidarea unei relații bazate pe acces rapid la informație.
Acum 12 ore
00:30
Horoscop. Începând cu 5 februarie 2026, trei zodii pășesc într-o nouă eră a abundenței.
00:10
Pericolul mașinilor second-hand: 36,4% dintre șoferii români au fost înșelați
4 februarie 2026
23:50
Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse # Jurnalul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat miercuri, în contextul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova.
23:40
Medicina internațională consemnează un moment de referință. O echipă specializată a efectuat primul transplant facial din lume utilizând țesuturi de la un donator care a trecut prin procedura legală de moarte asistată medical.
23:20
România intră din nou pe harta gastronomiei europene, de data aceasta printr-un desert tradițional.
23:10
Procurorii DIICOT, alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat marți o percheziție domiciliară, la locuința unui român suspectat de sabotarea mai multor nave în portul Hamburg.
23:00
Un personaj din Harry Potter a devenit un simbol neașteptat al norocului în China, în anul Calului de Foc, datorită unui joc de cuvinte în mandarină și comunității fanilor.
22:50
Proiect al Ministerului Energiei, retras de pe site imediat după anunțul lui Bolojan despre plafonarea prețului la gaze # Jurnalul.ro
Un proiect de ordonanță privind instituirea unui mecanism temporar de limitare a adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor naturale a fost publicat în transparență decizională de Ministerul Energiei după ce Ilie Bolojan a anunțat ca schema de plafonare a gazelor va fi înlocuită.
22:50
Interzicerea copiilor sub 16 ani de a avea conturi pe rețele sociale este greu de pus în practică, spune premierul Ilie Bolojan. El este de părere că sunt necesare măsuri de prevenție și de educație.
22:40
Călin Georgescu cere ca alegerile prezidențiale să fie reorganizate după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA.
22:40
Aurul și argintul revin în forță după prăbușirea istorică, minerii și ETF-urile sar cu două cifre # Jurnalul.ro
Prețurile aurului și argintului au înregistrat o revenire puternică, după ce în sesiunea precedentă au suferit una dintre cele mai abrupte corecții din ultimele decenii. Mișcarea a tras în sus și acțiunile companiilor miniere, dar și fondurile tranzacționate la bursă (ETF).
22:30
Experții susțin că trebuie să înțelegem efectele spațiului asupra fertilității umane înainte ca misiunile de lungă durată să devină realitate. Nu se știe suficient despre dezvoltarea embrionilor în condiții de gravitație zero.
22:30
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că aprovizionarea globală cu vaccinuri împotriva holerei este suficient de mare pentru a permite reluarea campaniilor preventive după o pauză de trei ani.
22:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 5 februarie 2026. Joi cade într-o Zi a Succesului Câinelui de Metal, iar astăzi rezultatele tale par în sfârșit meritate.
22:20
Un studiu suedez, derulat timp de 25 de ani, oferă perspective neașteptate asupra dietei și sănătății creierului.
22:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă se consideră un premier puternic sau mai puțin puternic.
21:50
Victor Kapra, „veteranul” presei economice şi de IT&C, a murit.
21:50
21:40
Ce schimbări radicale cer procurorii de la Guvern și Parlament, pentru modificarea legilor Justiției # Jurnalul.ro
Secția de procurori din CSM a dat publicității propunerile corpului de procurori pentru modificarea Legilor Justiției, Codului Penal dar și a Codului de Procedură Penală.
21:20
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. a anunțat azi la bursă că a semnat miercuri cu Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorul de transport și de sistem din Georgia, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră.
21:20
Cancerul de colon a devenit principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani # Jurnalul.ro
Cancerul de colon a depășit cancerul de sân ca principala cauză de deces prin cancer la tinerii sub 50 de ani. Află cauzele și recomandările medicilor.
21:10
Coaliția sub acoperire. Un lider PSD încearcă să afle dacă există „UDMR-iști mascați în PSD-iști” # Jurnalul.ro
Un lider social-democrat încearcă să afle dacă există „UDMR-iști mascați în PSD-iști”. Este vorba despre Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Totodată, el solicită aprobarea măsurilor sociale propuse de PSD.
20:50
Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Spania, unde sunt în vigoare avertizări Cod roșu și Cod portocaliu de ploi și vânt.
20:40
O pată solară în creștere rapidă a declanșat cel puțin 18 explozii de clasa M și trei de clasa X în doar 24 de ore, inclusiv o erupție intensă de clasa X8.3.
20:40
Bolojan, despre concediile medicale: România a plătit 6 mld. lei anul trecut, 8% din bugetul CNAS # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că propunerea ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită a venit din partea Ministerului Sănătății și este una tranzitorie, însă realitatea este că anul trecut cheltuielile pentru concediile medicale s-au ridicat la 6 miliarde lei, aproximativ 8% din bugetul CNAS.
20:20
Val de concedieri la uzina Dacia. Compensații de până la 210.000 de lei net, pentru cei care pleacă # Jurnalul.ro
Dacia, a doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa, lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați și precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare.
20:20
Guvernul pregătește o perioadă tranzitorie de renunțare treptată la plafonarea prețului la gaze, cu un preț administrat pentru consumatorii casnici până în primăvara anului 2027, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.
20:10
Anul în care îți schimbi cercul de prieteni! Ce îți rezervă 2026, în funcție de luna nașterii # Jurnalul.ro
Anul 2026 aduce relații autentice și colaborări pe viață. Descoperă cum îți construiești tribul sufletului în funcție de luna nașterii și ce oameni-cheie apar în viața ta.
20:00
Tigru siberian, la plimbare într-o curte din Dâmbovița! Imagini care au șocat internetul # Jurnalul.ro
Imagini virale cu un tigru siberian filmat liber într-o curte din Dâmbovița au declanșat o anchetă penală. Menajeria fusese deja sancționată de Garda de Mediu.
19:50
Un livrator nigerian a fost amenințat și tâlhărit de trei tineri, în Capitală. Acesta a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar aceștia i-au luat comanda și au fugit.
19:40
Nicușor Dan a vorbit cu președintele Consiliului European despre prioritățile României # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că a discutat, miercuri, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre temele ce urmează să fie abordate săptămâna viitoare, respectiv soluiții de creștere a competitivității statelor UE.
19:40
Bolojan fixează termene pentru prioritățile Guvernului: aprobarea bugetului și relansarea economică # Jurnalul.ro
Guvernul vrea să aibă bugetul aprobat luna aceasta, iar premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri seara, pașii până la adoptarea bugetului și până la relansarea economică.
Acum 24 ore
19:30
Kelemen Hunor: „S-a ajuns la linia roșie”. Certurile în coaliție sunt o tradiție românească # Jurnalul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că s-a ajuns la „linia roșie” cu noile taxe locale și că presiunea în rândul populației este „foarte mare”.
19:30
Rogobete vrea modelul israelian cu patru case de asigurări: Concurența generează servicii mai bune # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, miercuri, că reforma sistemului medical din România trebuie să înceapă cu schimbarea modului de finanțare. Aflat în Israel, ministrul a analizat modelul caselor de asigurări fără monopol, bazat pe competiție și digitalizare.
19:10
Un chirurg din Sibiu a fost prins în flagrant când lua șpagă 1.000 de lei de la un bărbat căruia îi opera mama.
19:00
Protestul sindicaliștilor din Educație: „Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate și haos legislativ” # Jurnalul.ro
Un protest a fost organizat miercuri, în fața sediului Guvernului, de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ''Spiru Haret'' și Federația Națională Sindicală ''Alma Mater'', la care au participat și studenți.
18:50
Miercuri, Papa Leon a îndemnat liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul tratat de control al armelor nucleare, New START, care limitează numărul de arme nucleare strategice desfășurate de fiecare țară.
18:40
Semnal de alarmă pentru tineri! Ce este „body count” și cum a ajuns pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Expresia „body count” a devenit tot mai des folosită în conversațiile tinerilor pe TikTok, Instagram sau alte rețele sociale, stârnind curiozitate și controverse.
