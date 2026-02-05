Percheziții la Primăria Sectorului 3. Edilul Robert Negoiță, în vizorul DNA (surse)

16:30

Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Maramureș a fost reținut după un incident violent ce a avut loc în parcarea unui local din Bârsana. În timp ce făcea drifturi cu mașina, acesta a lovit un bărbat de 32 de ani, însă în loc să îl ajute, a coborât din autoturism și l-a […]