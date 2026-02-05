Ce nu se vede din afară când cineva „se descurcă”
National.ro, 5 februarie 2026 15:50
De multe ori, oamenii care par că „se descurcă" cel mai bine sunt cei la care nimeni nu se gândește să întrebe cum sunt cu adevărat. Nu pentru că nu ar avea probleme, ci pentru că nu le arată într-un mod care să alarmeze. Suferința psihică nu se manifestă întotdeauna prin retragere sau plâns. Mult […]
• • •
Germania întâmpină dificultăți : stagnare, competitivitate în scădere și cea mai mare povară socială din istoria sa – semne că motorul economic al Europei se poticnește sub greutatea propriului sistem. Cu o singură frază, cancelarul Friedrich Merz a rupt regula sacrosantă a Germaniei și Europei de Vest: „Statul social așa cum îl cunoaștem astăzi nu […]
În această lună, Comisia Europeană va prezenta cele mai ambițioase propuneri de până acum pentru a acorda prioritate producției europene în contractele publice din sectoarele apărării, digital și industrial. Legea privind acceleratorul industrial va stabili obiective privind cantitatea de piese fabricate în Europa pe care trebuie să le conțină anumite tehnologii strategice, inclusiv cele regenerabile, […]
Cine sunt pensionarii care ar putea primi până la 1000 de lei sprijin din partea statului. Anunțul de ultimă oră făcut de ministrul Muncii # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut joi, 5 februarie, un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici. Aceștia ar putea să primească un ajutor financiar din partea statului, prin așa-numitul „Pachet de Solidaritate". Din câte reiese din precizările ministrului PSD al Muncii, circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească un astfel de sprijin […]
De multe ori, oamenii care par că „se descurcă" cel mai bine sunt cei la care nimeni nu se gândește să întrebe cum sunt cu adevărat. Nu pentru că nu ar avea probleme, ci pentru că nu le arată într-un mod care să alarmeze. Suferința psihică nu se manifestă întotdeauna prin retragere sau plâns. Mult […]
S-a înmuiat ”superputerea” Occidentului. Rusia exportă acum mai mult petrol pe mare decât la începutul războiului # National.ro
Dintre toate armele din arsenalul lui Vladimir Putin, cele mai importante din punct de vedere strategic nu s-au dovedit a fi rachetele hipersonice, ci flota de petroliere. Sancțiunile economice ar fi trebuit să fie "superputerea" Occidentului care să pedepsească Kremlinul pentru invadarea Ucrainei în februarie 2022. Atunci cum se face că Rusia exportă acum mai […]
Alertă alimentară: Lot de salată de icre, retras de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes/Anunțul ANSVSA # National.ro
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă este retras de la vânzare din magazinele unui lanț de hipermarketuri, din cauza detectării unei bacterii. Kaufland retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras și ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit […]
1. Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA ne-a înghesuit ca pe sardine pentru că am anulat alegerile prezidențiale din 2024, iar Nicușor Dan a răspuns că "referirile prezentate în raport sunt strict descriptive" și că "România este o democrație puternică." Chiar originală, ca să-l citez pe un înaintaș al lui la Cotroceni. Nu era […]
Alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Ce zone sunt vizate de Cod galben/Cum va fi vremea în București # National.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 5 februarie, mai multe alerte de vreme rea. E vorba de atenționări Cod galben. Unele zone din țară se vor confrunta cu ploi însemnate cantitativ, iar în zona montantă înaltă din mai multe județe sunt prognozate ninsori viscolite. Meteorologii au transmis și o prognoză specială pentru București, […]
PSD îi reproșează lui Bolojan că întârziat pachetul de stimulare a economiei: „Cinci luni de indecizie și tergiversare din partea premierului” # National.ro
Reprezentanții PSD consideră că măcar o parte din situația actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democrați, ar fi fost adoptat de acum cinci luni, întârziere care îi este imputată premierului Ilie Bolojan. „Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie și tergiversare […]
Călin Georgescu, reacție la raportul Comisiei din Congresul SUA: „Singura soluție corectă este întoarcerea la vot” # National.ro
În contextul apariției raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu a reacționat. Acesta spune că „singura soluție corectă este întoarcerea la vot" prin organizarea de noi alegeri prezidențiale, dar și de alegeri parlamentare anticipate. Călin Georgescu susține că raportul […]
Informații de ultimă oră: DNA derulează, în cursul dimineții de joi, 5 februarie, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3, instituția condusă de către Robert Negoiță. Procurorii DNA fac percheziții la Primăria Sectorului 3, în vizorul anchetatorilor anticorupție fiind chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță, potrivit Mediafax. Procurorii DNA ar suspecta săvârșirea mai multor fapte de […]
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment […]
Acum 75 de ani, ideea de a exploata energia spațiului era doar o fantezie a unor vizionari precum Arthur C. Clarke și Isaac Asimov. Mega-fuziunea companiilor xAI și SpaceX aduce acest vis science-fiction cu un pas mai aproape de realitate. Inginerii de la NASA au speculat de aproape două decenii despre mutarea calculatoarelor care consumă […]
Robert Oppenheimer, părintele bombei nucleare americane, a descris rivalitatea atomică dintre țara sa și Uniunea Sovietică ca fiind „doi scorpioni într-o sticlă". Riscurile unei confruntări nucleare au fost limitate de-a lungul anilor prin diverse acorduri de control al armamentului, cel mai recent fiind New START. Dar acest tratat expiră pe 5 februarie, fără a fi […]
Nicușor Dan și alegerile anulate: România, prinsă cu mâna în sacul cu voturi de Congresul SUA # National.ro
Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA aruncă România într-o lumină devastatoare: o țară în care se anulează alegeri fără probe, candidații incomozi sunt eliminați administrativ, libertatea de exprimare este cenzurată într-un mod agresiv, iar la conducere a ajuns o gașcă politică dispusă să calce democrația în picioare, cu binecuvântarea Comisiei Europene. În […]
Guvernul Bolojan s-a asigurat că niciun colet nu va ateriza în România. Taxarea, aproape dublă față de cea decisă în UE # National.ro
Disperat că toată mass-media, inclusiv cea mainstream, l-a atacat pe premierul Bolojan pentru taxa pe colete introdusă în avans, care aduce deja pierderi la buget, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a sărit să spună că e fake-news. Și dezinformare. Din comunicarea ministrului, însă, nu reiese așa ceva, ci doar că ar fi fluctuații sezoniere. Mai mult, […]
Oficialii europeni responsabili cu securitatea consideră că doi sateliți rusești au interceptat comunicațiile a cel puțin douăsprezece sateliți cheie deasupra continentului, într-o campanie de spionaj și sabotaj care s-a intensificat recent. Interceptările probabile, care nu au fost raportate anterior, riscă nu numai să compromită informațiile sensibile transmise de sateliți, ci ar putea permite Moscovei să […]
ONG-urile Declic și Mining Watch România au ieșit la atac după emiterea unui aviz de mediu la exploatarea minieră auriferă de la Certej, sub acuzația de atentat la statul de drept. Acestea susțin că avizul ar fi ilegal, în absența unei licențe miniere, afirmații contrazise de Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara. În fapt, avizul […]
Presa din Italia dezvăluie un episod extrem de grav legat de organizarea Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026. Organizații mafiote au încercat să se infiltreze în proiectele de infrastructură ale competiției programate între 6 și 22 februarie 2026. Direcția Italiană de Investigații Antimafia a descoperit încă din luna mai a anului trecut că grupări din […]
Situație tensionată în jurul lui Cristiano Ronaldo. După scandalul izbucnit în urma nemulțumirilor legate de modul în care este administrat Al Nassr, starul portughez a părăsit Arabia Saudită, iar reacția fanilor nu a întârziat să apară. Decizia lui Ronaldo de a refuza participarea la meciul cu Al-Riyadh și de a pleca din țară, pe fondul […]
Perspectivele generale rămân la fel de sumbre pentru Ucraina, dar există semne că rezultatul negocierilor de la Abu Dhabi, care au început miercuri, ar putea răspunde în sfârșit la o întrebare cheie: este Vladimir Putin pregătit pentru pace? În ajunul discuțiilor planificate pentru două zile, Rusia a reluat atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, […]
MAI se pregătește pentru valul de imigranți. Aceștia vor primi alocații în bani de la statul român # National.ro
După cei aproape 200.000 de ucraineni întreținuți din banii statului român, Guvernul anunță măsuri pentru primirea imigranților din țările terțe. Solicitanții de azil vor avea dreptul de a primi alocații în bani din bugetul României, precum și asistență medicală gratuită. MAI anunță înființarea centrelor de screening pentru solicitanții de azil, pentru care se vor direcționa […]
Nicușor Dan, prima reacție după raportul Comisiei din Congresul SUA: „România nu este subiectul Raportului”/„Referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale” # National.ro
Președintele Nicușor Dan reacționează după apariția raportului Comisiei juridice a Congresului SUA, care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, de la finalul anului 2024. Șeful statului susține că referirile la România din raport „sunt strict contextuale" și nu se pot „substitui unei evaluări juridice". Nicușor Dan: România nu este subiectul Raportului […]
Între proteste, examene și abandon: cine mai susține școala românească? Liga Profesorilor Excepționali – o campanie pentru dascălii care se luptă pentru binele copiilor # National.ro
Anunțul sindicatelor din educație privind reluarea protestelor și posibila declanșare a unei greve de avertisment în timpul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat a reaprins o tensiune care mocnește de luni bune. Profesorii reclamă efectele măsurilor de austeritate introduse în vara trecută, iar elevii și părinții privesc cu îngrijorare un calendar școlar care riscă să […]
Dacă Ucraina nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de aliați, trebuie să fie
Nu am văzut până acum un articol despre documentarul Melania. În schimb am văzut comentarii pe rețelele de socializare. Este normal toată lumea își da cu părerea. De ce le este unora teamă sa scrie. Melania face parte din cercul intim al lui POTUS („President of the United States”). Trebuie sa vedem si cealaltă față […] The post Melania Trump 2026: Dincolo de enigmă și reabilitarea narativului personal first appeared on Ziarul National.
Cea mai recentă tranșă de documente din dosarele Epstein a dus la apariția unor afirmații care par desprinse dintr-un thriller de spionaj: faptul că cel mai notoriu prădător sexual al lumii era, de asemenea, implicat în acțiuni de ”sexpionaj”. Jeffrey Epstein ar fi pus la dispoziția invitaților săi bogați și influenți femei din Rusia, despre […] The post Desfrâul occidental. Naționaliștii ruși se bucură de dosarele Epstein first appeared on Ziarul National.
Pentru multe persoane, momentul diagnosticului nu începe cu informații medicale, ci cu o întrebare simplă și devastatoare: „De ce mie?”. Este o întrebare care apare înaintea tratamentelor, înaintea planurilor și, uneori, chiar înaintea fricii de moarte. Din punct de vedere psihologic, ea nu caută o explicație medicală, ci un sens. Datele Eurostat și OECD arată […] The post „De ce mie?” Frica, incertitudinea și impactul emoțional al unui diagnostic first appeared on Ziarul National.
Fifor îi cere președintelui să prezinte probele cu privire la anularea alegerilor: Nicușor Dan nu mai poate amâna/Este o obligație instituțională # National.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor, lider al PSD Arad și fost ministru al Apărării, îi cere președintelui Nicușor Dan să prezinte public probele pe care a afirmat că le deține cu privire la anularea alegerilor. Raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA „nu poate fi ignorat” – transmite social-democratul. Fifor a menționat, într-un mesaj transmis […] The post Fifor îi cere președintelui să prezinte probele cu privire la anularea alegerilor: Nicușor Dan nu mai poate amâna/Este o obligație instituțională first appeared on Ziarul National.
1. Elevii aveau sau ar fi trebuit să aibă niște vouchere pentru a vedea spectacole de teatru. În valoare de 250 de lei. Bolojan le-a tăiat și pe alea, pentru că el se luptă – ca Jackie Chan în ”Haosul mutanților” – cu deficitul și ”greaua moștenire”. Adevărul e că elevii de azi sunt născuți […] The post Oradea chiar n-are nicio vină first appeared on Ziarul National.
Femeie de 81 de ani, ucisă de un tânăr, în Olt: i-a dat bani falși și s-a temut că va fi reclamat # National.ro
O femeie de 81 de ani din județul Olt a murit în condiții cumplite. Bătrâna ar fi fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, chiar în locuința acesteia, după ce a fost lovită în cap cu un lemn de foc. Agresorul ar fi recunoscut în fața anchetatorilor comiterea oribilei fapte, mărturisind că se temea […] The post Femeie de 81 de ani, ucisă de un tânăr, în Olt: i-a dat bani falși și s-a temut că va fi reclamat first appeared on Ziarul National.
George Simion cere alegeri anticipate și „revenirea la democrație”: „Adevărul este ascuns în mod intenționat” românilor – VIDEO # National.ro
Președintele AUR, George Simion, a cerut, miercuri, 4 februarie, „revenirea la democrație”, la votul poporului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Reacția sa a venit în contextul apariției raportului din Congresul SUA în care se fac referiri la anularea alegerilor prezidențiale din România. „Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul […] The post George Simion cere alegeri anticipate și „revenirea la democrație”: „Adevărul este ascuns în mod intenționat” românilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Românii, chemați să ia cu asalt Piața Victoriei! Mega-protest în București, pe 12 februarie # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat recent un apel către români să iasă în stradă și să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară. Inclusiv în Capitală. Într-un mesaj transmis marți seară, 3 februarie, Simion a invocat în primă fază raportul Comisiei […] The post Românii, chemați să ia cu asalt Piața Victoriei! Mega-protest în București, pe 12 februarie first appeared on Ziarul National.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” schimbă regulile pentru admitere. Cine nu mai intră fără concurs, de-acum trebuie să dea examen! # National.ro
Apare o schimbare importantă de regulament pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Elevii de liceu premiați cu mențiune la olimpiadele naționale nu vor mai fi admiși fără concurs din anul universitar următor. În noul regulament de admitere, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București nu mai include „mențiunea” printre […] The post Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” schimbă regulile pentru admitere. Cine nu mai intră fără concurs, de-acum trebuie să dea examen! first appeared on Ziarul National.
Concedieri voluntare la Dacia. Ce sume primesc angajaţii care pleacă acasă de bunăvoie # National.ro
Compania Dacia reduce personalul, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule. Reducerea de personal se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care cei care doresc încetarea contractului de muncă pot primi sume importante, în funcție de vechimea în uzină. Cea mai recentă campanie de plecări voluntare inițiată de Dacia […] The post Concedieri voluntare la Dacia. Ce sume primesc angajaţii care pleacă acasă de bunăvoie first appeared on Ziarul National.
Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, conform căruia Comisia Europeană ar interfera în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, a provocat un val de reacții în SUA, dar și în Europa. Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA, care este condusă de Jim Jordan, a publicat, marţi […] The post SUA se ridică împotriva UE. Bruxellesul, pus la punct de liderii de la Washington! first appeared on Ziarul National.
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari. Un simplu anunţ a făcut diferenţa # National.ro
Averea antreprenorului american Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, în urma anunţului privind fuziunea între startupul său de inteligenţă artificială xAI şi compania sa spaţială SpaceX. Tranzacția evaluează noua entitate rezultată din fuziunea SpaceX–xAI la 1.250 de miliarde de dolari și o transformă în cea […] The post Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari. Un simplu anunţ a făcut diferenţa first appeared on Ziarul National.
Influencerul Mario Nawfal reacționează la raportul american: „Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă”/Ce întrebări apar # National.ro
Influencerul Mario Nawfal a reacționat și a distribuit raportul american care denunță implicarea UE în alegerile prezidențiale din România, din 2024, și a pus o serie de întrebări. „Și acum ce? Georgescu a câștigat primul tur” – subliniază Nawfal. Comisia Europeană este acuzată, într-un raport publicat recent, că ar fi interferat în alegerile din România. […] The post Influencerul Mario Nawfal reacționează la raportul american: „Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă”/Ce întrebări apar first appeared on Ziarul National.
Două mii de oameni, aşteptaţi la protestul masiv al Educaţiei din Piața Victoriei! Ce plângeri au profesorii şi alţi angajaţi # National.ro
Un nou protest de amploare în Educaţie! Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediuli Guvernului, pentru a-şi exprima dezacordul faţă de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care “influenţează salarizarea, condiţiile de […] The post Două mii de oameni, aşteptaţi la protestul masiv al Educaţiei din Piața Victoriei! Ce plângeri au profesorii şi alţi angajaţi first appeared on Ziarul National.
BERBEC O parte vitală din tine dorește să facă un pas înapoi de la îndatoririle tale, dar nu este ușor să te îndepărtezi complet. S-ar putea să te ocupi în sfârșit de o zonă cu probleme, dar a ajunge în acest punct poate fi perturbator dacă nu ești pregătit să faci asta. Rezultatele conflictelor pot […] The post Horoscop 4 februarie 2026 – S-ar putea să nu fie ușor să obții satisfacție emoțională first appeared on Ziarul National.
Ucraina și partenerii occidentali au convenit un plan riscant: încălcările Rusiei ale oricărui viitor acord de încetare a focului vor fi întâmpinate cu reacții militare din partea Europei și SUA. Conform planului, o încălcare a armistițiului de către Rusia ar declanșa o reacție în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și […] The post Ucraina se scarpină cu mâna Occidentului first appeared on Ziarul National.
România a reușit, în sfârșit, ceva memorabil. Sub conducerea premierului Ilie Bolojan, țara noastră a urcat pe primul loc în Uniunea Europeană la scumpiri. Nu e o figură de stil și nici e o exagerare jurnalistică. Sunt cifre oficiale Eurostat. Suntem campioni. La scumpiri. După creșterea TVA și un pachet de măsuri fiscale prezentate drept […] The post România, campioană la scumpiri. „Performanța” absolută a guvernării Bolojan first appeared on Ziarul National.
Guvernele europene se grăbesc să-și reducă expunerea la tehnologia și echipamentele militare americane, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice. Timp de decenii, UE s-a bazat pe NATO pentru securitate și pe tehnologia SUA pentru a-și alimenta afacerile. Amenințările lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și comentariile agresive ale membrilor administrației sale cu privire la Europa […] The post UE începe decuplarea de SUA first appeared on Ziarul National.
Dosarul „Adriana Georgescu”, detonat la Cotroceni. Nicușor Dan se joacă periculos cu Serviciile! # National.ro
Cazul avocatei liberale Adriana Georgescu, prinsă în flagrant luând mită, nu este doar un banal episod de „corupție în politică”. În contextul actual, el deschide o cutie a Pandorei extrem de periculoasă: legături la vârful puterii, informații vânturate înainte de anchetă și un președinte tot mai implicat în jocuri ce nu țin de fișa postului […] The post Dosarul „Adriana Georgescu”, detonat la Cotroceni. Nicușor Dan se joacă periculos cu Serviciile! first appeared on Ziarul National.
România își confirmă statutul de colonie. La presiunea OCDE, guvernul dă undă verde multinaționalelor să-și externalizeze profitul # National.ro
Singura măsură din pachetele de așa-zisă reformă ale Guvernului Bolojan, care viza frânarea optimizărilor fiscale a multinaționalelor care își transferau profiturile în afara țării, a fost anulată după doar o lună. Executivul a invocat presiunile OCDE, care ar fi pus în discuție potențialul impact asupra rezultatelor operaționale raportate de companiile străine. În traducere liberă, statului […] The post România își confirmă statutul de colonie. La presiunea OCDE, guvernul dă undă verde multinaționalelor să-și externalizeze profitul first appeared on Ziarul National.
