Câte accidente au avut loc pe autostrăzile din România, în 2025? Ce greșeli fac șoferii la volan?
Newsweek.ro, 5 februarie 2026 07:40
Într-un răspuns pentru Newsweek, Poliția Română a precizat câte accidente rutiere grave au avut loc ...
Acum 5 minute
08:00
Cea mai mare erupție vulcanică din istorie a remodelat Pacificul de Sud și ar fi putut provoca o extincție # Newsweek.ro
Acum milioane de ani, vulcani subacvatici masivi au remodelat Oceanul Pacific - și este posibil să f...
08:00
Atac dur al PSD la adresa premierului: Programul de stimulare a economiei, blocat de cinci luni # Newsweek.ro
PSD a transmis că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a ...
Acum 15 minute
07:50
Mărturisire emoționantă a Prințesei de Wales: Cancerul aduce teamă și epuizare, dar și o forță neașteptată # Newsweek.ro
Prințesa de Wales a spus de Ziua Mondială a Cancerului că drumul printr-o boală oncologică aduce „mo...
Acum 30 minute
07:40
07:40
Noul centru de antrenament al piloților de F-16 funcționează în România. Aici învață ucrainenii să lupte # Newsweek.ro
Un nou centru de antrenament pe avioanele Fighting Falcon F-16 „Viper” este funcțional în estul Româ...
Acum o oră
07:10
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, iritați # Newsweek.ro
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, ir...
07:10
Amendă 100.000 lei dacă îți construiești un garaj în curte. Poți intra în legalitate după ce ai construit? # Newsweek.ro
Dacă ai construit un garaj fără autorizație, riști o amendă de până la 100.000 lei. Totuși, poți int...
Acum 2 ore
06:50
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România? # Newsweek.ro
Pensiile cresc în Italia cu 2,7%. În plus o categorie de pensionari primesc un bonsu de aproape 1.40...
Acum 12 ore
22:30
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională # Newsweek.ro
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională. Este l...
22:00
Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru 2027 a liberalizării pieţei de gaze. "Vom avea supraproducţie" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru anul 2027 a liberalizării pieţei de gaze. "Vom av...
21:30
Eurovision România: 101 piese - intrate în Selecția Națională 2026; vineri - alegerea semifinaliștilor # Newsweek.ro
În competiţia muzicală Eurovision România sunt înscrise 101 piese, care au intrat în Selecția Națion...
21:10
Vești bune și vești proaste la negocierile de pace Rusia-Ucraina. Care-i vestea rea pentru Ucraina # Newsweek.ro
Echipele de negociatori au încheiat prima zi de discuții trilaterale Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi,...
20:50
Transelectrica și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru cablul submarin din Marea Neagră # Newsweek.ro
CNTEE Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru dezvoltarea ...
20:40
Procurorii din CSM vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA) Direcţia Naţională Anticorupţie # Newsweek.ro
Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA...
20:20
VIDEO SUA fabrică pentru Ucraina rachete cu rază lungă și cap penetrant. Face ravagii adânc în Rusia # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au testat cu succes racheta de croazieră ERAM (Extended Range Attack Munitio...
20:10
Planifici o vacanță cu mașina? O destinație turistică celebră introduce taxe de drum pe toate șoselele # Newsweek.ro
Islanda le cere șoferilor să plătească: o taxă de drum bazată pe kilometri va fi introdusă în 2026. ...
20:00
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani” # Newsweek.ro
Premerul Bolojan a avut o serie de declarații legate de ajutorul pentru pensionari dar și despre fac...
19:50
UE și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce persistă obstacolele în domeniul agricol # Newsweek.ro
Uniunea Europeană și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce, între cele două părţi, ...
19:40
Gestul unui pompier a salvat viața unui tânăr de 19 ani: „Te rog, liniștește-te! Sunt aici să te ajut” # Newsweek.ro
Gestul unui pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accid...
19:30
Bolojan anunță că dacă nu se taie pensiile speciale pe 11 februarie se pierd 220.000.000€. Cine sunt vinovați? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunța că este iminetă pierderea sumei de 220.000.000 de euro dacă pe 11 fe...
19:20
Alimentul pe care trebuie să-l mănânci pentru echilibrarea hormonilor. Este bun pentru toate femeile # Newsweek.ro
Hrișca este alimentul care ajută la echilibrarea hormonilor în mod natural. Bogată în fibre, magnezi...
19:10
De ce aleg antreprenorii Bulgaria, în detrimentul României şi Greciei, pentru noile lor afaceri? # Newsweek.ro
De ce aleg acum antreprenorii Bulgaria, pentru mediul ei de afaceri, în detrimentul României şi Grec...
Acum 24 ore
18:50
Motivul pentru care gătitul împreună cu partenerul schimbă definitiv relația. Se reduc hormonii stresului # Newsweek.ro
Gătitul împreună cu partenerul reduce hormonii stresului, crește conexiunea și comunicarea. Acest ri...
18:50
Horoscop februarie Care sunt cele 5 zodii care vor avea parte succes în carieră și bani # Newsweek.ro
Februarie 2026 este plin de impulsuri cosmice pentru progrese bruște în carieră, iar cinci semne zod...
18:40
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Flortin Manole, dă o veste rea pensionarilor care sperau într-o pensie mai mare la...
18:40
Europa își creează propria platformă de date în domeniul apărării. Își ferește secretele militare de SUA # Newsweek.ro
Uniunea Europeană intenționează să își creeze propria platformă de partajare a datelor din domeniul ...
18:20
Un proxenet italian, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost prins la Bucur...
18:10
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare. Biletele pentru partida ...
18:00
Anunț important de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă de la ora 19.00 # Newsweek.ro
Ilie Bolojan este anunțat să facă anunțuri impotrante. Guvernul a anunțat o conferință de presă pent...
18:00
Sorin Grindeanu: Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a fost în vizită în Israel. Șeful PSD a afirmat că la Ierusalim, comunitatea de româ...
17:50
MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
17:40
Italia a dejucat atacuri cibernetice ruseşti care vizau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina # Newsweek.ro
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti asup...
17:30
Militarii români și americani s-au antrenat pe tancuri Abrams. Au fost inclusiv trageri cu muniție reală # Newsweek.ro
În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și mi...
17:20
CCR decide: firmele anchetate penal nu mai pot fi eliminate automat din licitații publice # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o pr...
17:10
Analiză globală alarmantă. Patru din zece cazuri de cancer din lume ar fi putut fi prevenite, arată un studiu # Newsweek.ro
Aproape 40% dintre cazurile de cancer înregistrate la nivel global în 2022 au fost asociate unor cau...
17:10
Pericol pe șosele! Un șofer de camion a „măscărit” tahograful și a făcut 6.500 km în 5 zile, în loc de 10 # Newsweek.ro
Un șofer de camion a „măscărit” tahograful inteligent, nu a ținut cont de oboseală, și a făcut 6.500...
16:50
Nicuşor Dan a reacționat după publicarea Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Re...
16:30
Kremlinul promite acțiuni „responsabile” înainte de expirarea tratatului nuclear cu SUA # Newsweek.ro
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tra...
16:20
Pensie și gratuitate la transport. Ce spune Primăria Capitalei despre drepturile pensionarilor în 2026 # Newsweek.ro
Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina...
16:10
Sindicalist Penitenciare: Avem centru de detenție cu grad de ocupare 200%. Mare deficit de personal # Newsweek.ro
Deficiențe sistemice constatate de către Mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de ...
15:50
FOTO Dezastru ecologic, pe Dunăre. Un împingător s-a scufundat în zona Giurgiu și se scurg produse petroliere # Newsweek.ro
Un împingător s-a scufundat în Dunăre, în zona Giurgiu, și se scurg produse petroliere din el, riscu...
15:40
A câștigat 5.000.000 € la un loz răzuibil. Apoi a sunat la avocat. Ce i s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O persoană a ajuns milionară în euro dintr-o întâmplare. A dat 20 de euro pe un loz răzuibil. A urma...
15:20
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari? # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit să scape de plata CASS la pensie. El a primit și sumele restante care i-au fo...
15:10
O echipă din LIga scoasă la vânzare: cine are 7 milioane lei poate prelua frâiele echipei de fotbal! # Newsweek.ro
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului ...
15:10
Concurs de logo-uri pentru Delta Moldovei. O arie naturală recunoscută internațional nu are siglă # Newsweek.ro
„Delta Moldovei”, cunoscută oficial ca Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, funcționează de ani...
15:00
În ultimele zile, în mediul online au apărut tot mai multe filmulețe și mesaje care sugerează că mot...
14:50
Negocierile de pace Ucraina - Rusia au început la Abu Dhabi: Peskov: "Războiul continua până renunță Ucraina" # Newsweek.ro
Negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia au început la Abu Dhabi, a anunțat Rustem ...
14:30
Se majorează contribuția la Pilonul 2 de Pensii. Veți lua o sumă mai mare la pensionare # Newsweek.ro
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuţie la Pilonul ...
14:30
Livrator nigerian, bătut pe o stradă din București. Trei tineri au comandat mâncare și nu au mai plătit-o # Newsweek.ro
Un livrator nigerian a fost agresat de trei tineri. Aceștia au comandat mâncare și nu au mai plătit-...
14:30
Trump vrea să mușamalizeze dosarele Jeffrey Epstein: „Este timpul să mergem mai departe. E păcat” # Newsweek.ro
Donald Trump le-a transmis americanilor să nu se blocheze în noile dezvăluiri din dosarele Epstein, ...
