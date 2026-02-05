Noul centru de antrenament al piloților de F-16 funcționează în România. Aici învață ucrainenii să lupte

Newsweek.ro, 5 februarie 2026 07:40

Un nou centru de antrenament pe avioanele Fighting Falcon F-16 „Viper” este funcțional în estul Româ...

Acum 5 minute
08:00
Cea mai mare erupție vulcanică din istorie a remodelat Pacificul de Sud și ar fi putut provoca o extincție Newsweek.ro
Acum milioane de ani, vulcani subacvatici masivi au remodelat Oceanul Pacific - și este posibil să f...
08:00
Atac dur al PSD la adresa premierului: Programul de stimulare a economiei, blocat de cinci luni Newsweek.ro
PSD a transmis că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a ...
Acum 15 minute
07:50
Mărturisire emoționantă a Prințesei de Wales: Cancerul aduce teamă și epuizare, dar și o forță neașteptată Newsweek.ro
Prințesa de Wales a spus de Ziua Mondială a Cancerului că drumul printr-o boală oncologică aduce „mo...
Acum 30 minute
07:40
Câte accidente au avut loc pe autostrăzile din România, în 2025? Ce greșeli fac șoferii la volan? Newsweek.ro
Într-un răspuns pentru Newsweek, Poliția Română a precizat câte accidente rutiere grave au avut loc ...
07:40
Noul centru de antrenament al piloților de F-16 funcționează în România. Aici învață ucrainenii să lupte Newsweek.ro
Un nou centru de antrenament pe avioanele Fighting Falcon F-16 „Viper” este funcțional în estul Româ...
Acum o oră
07:10
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, iritați Newsweek.ro
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, ir...
07:10
Amendă 100.000 lei dacă îți construiești un garaj în curte. Poți intra în legalitate după ce ai construit? Newsweek.ro
Dacă ai construit un garaj fără autorizație, riști o amendă de până la 100.000 lei. Totuși, poți int...
Acum 2 ore
06:50
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România? Newsweek.ro
Pensiile cresc în Italia cu 2,7%. În plus o categorie de pensionari primesc un bonsu de aproape 1.40...
Acum 12 ore
22:30
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională Newsweek.ro
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională. Este l...
22:00
Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru 2027 a liberalizării pieţei de gaze. &#34;Vom avea supraproducţie&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru anul 2027 a liberalizării pieţei de gaze. "Vom av...
21:30
Eurovision România: 101 piese - intrate în Selecția Națională 2026; vineri - alegerea semifinaliștilor Newsweek.ro
În competiţia muzicală Eurovision România sunt înscrise 101 piese, care au intrat în Selecția Națion...
21:10
Vești bune și vești proaste la negocierile de pace Rusia-Ucraina. Care-i vestea rea pentru Ucraina Newsweek.ro
Echipele de negociatori au încheiat prima zi de discuții trilaterale Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi,...
20:50
Transelectrica și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru cablul submarin din Marea Neagră Newsweek.ro
CNTEE Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru dezvoltarea ...
20:40
Procurorii din CSM vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA) Direcţia Naţională Anticorupţie Newsweek.ro
Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA...
20:20
VIDEO SUA fabrică pentru Ucraina rachete cu rază lungă și cap penetrant. Face ravagii adânc în Rusia Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au testat cu succes racheta de croazieră ERAM (Extended Range Attack Munitio...
20:10
Planifici o vacanță cu mașina? O destinație turistică celebră introduce taxe de drum pe toate șoselele Newsweek.ro
Islanda le cere șoferilor să plătească: o taxă de drum bazată pe kilometri va fi introdusă în 2026. ...
20:00
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani” Newsweek.ro
Premerul Bolojan a avut o serie de declarații legate de ajutorul pentru pensionari dar și despre fac...
19:50
UE și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce persistă obstacolele în domeniul agricol Newsweek.ro
Uniunea Europeană și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce, între cele două părţi, ...
19:40
Gestul unui pompier a salvat viața unui tânăr de 19 ani: „Te rog, liniștește-te! Sunt aici să te ajut” Newsweek.ro
Gestul unui pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accid...
19:30
Bolojan anunță că dacă nu se taie pensiile speciale pe 11 februarie se pierd 220.000.000€. Cine sunt vinovați? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunța că este iminetă pierderea sumei de 220.000.000 de euro dacă pe 11 fe...
19:20
Alimentul pe care trebuie să-l mănânci pentru echilibrarea hormonilor. Este bun pentru toate femeile Newsweek.ro
Hrișca este alimentul care ajută la echilibrarea hormonilor în mod natural. Bogată în fibre, magnezi...
19:10
De ce aleg antreprenorii Bulgaria, în detrimentul României şi Greciei, pentru noile lor afaceri? Newsweek.ro
De ce aleg acum antreprenorii Bulgaria, pentru mediul ei de afaceri, în detrimentul României şi Grec...
Acum 24 ore
18:50
Motivul pentru care gătitul împreună cu partenerul schimbă definitiv relația. Se reduc hormonii stresului Newsweek.ro
Gătitul împreună cu partenerul reduce hormonii stresului, crește conexiunea și comunicarea. Acest ri...
18:50
Horoscop februarie Care sunt cele 5 zodii care vor avea parte succes în carieră și bani Newsweek.ro
Februarie 2026 este plin de impulsuri cosmice pentru progrese bruște în carieră, iar cinci semne zod...
18:40
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Flortin Manole, dă o veste rea pensionarilor care sperau într-o pensie mai mare la...
18:40
Europa își creează propria platformă de date în domeniul apărării. Își ferește secretele militare de SUA Newsweek.ro
Uniunea Europeană intenționează să își creeze propria platformă de partajare a datelor din domeniul ...
18:20
Proxenet italian în vârstă de 76 de ani, prins la București. Fugea de arestare Newsweek.ro
Un proxenet italian, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost prins la Bucur...
18:10
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare Newsweek.ro
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare. Biletele pentru partida ...
18:00
Anunț important de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă de la ora 19.00 Newsweek.ro
Ilie Bolojan este anunțat să facă anunțuri impotrante. Guvernul a anunțat o conferință de presă pent...
18:00
Sorin Grindeanu: Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a fost în vizită în Israel. Șeful PSD a afirmat că la Ierusalim, comunitatea de româ...
17:50
MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
17:40
Italia a dejucat atacuri cibernetice ruseşti care vizau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina Newsweek.ro
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti asup...
17:30
Militarii români și americani s-au antrenat pe tancuri Abrams. Au fost inclusiv trageri cu muniție reală Newsweek.ro
În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și mi...
17:20
CCR decide: firmele anchetate penal nu mai pot fi eliminate automat din licitații publice Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o pr...
17:10
Analiză globală alarmantă. Patru din zece cazuri de cancer din lume ar fi putut fi prevenite, arată un studiu Newsweek.ro
Aproape 40% dintre cazurile de cancer înregistrate la nivel global în 2022 au fost asociate unor cau...
17:10
Pericol pe șosele! Un șofer de camion a „măscărit” tahograful și a făcut 6.500 km în 5 zile, în loc de 10 Newsweek.ro
Un șofer de camion a „măscărit” tahograful inteligent, nu a ținut cont de oboseală, și a făcut 6.500...
16:50
Reacția lui Nicuşor Dan după raportul Congresului SUA: România nu este vizată Newsweek.ro
Nicuşor Dan a reacționat după publicarea Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Re...
16:30
Kremlinul promite acțiuni „responsabile” înainte de expirarea tratatului nuclear cu SUA Newsweek.ro
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tra...
16:20
Pensie și gratuitate la transport. Ce spune Primăria Capitalei despre drepturile pensionarilor în 2026 Newsweek.ro
Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina...
16:10
Sindicalist Penitenciare: Avem centru de detenție cu grad de ocupare 200%. Mare deficit de personal Newsweek.ro
Deficiențe sistemice constatate de către Mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de ...
15:50
FOTO Dezastru ecologic, pe Dunăre. Un împingător s-a scufundat în zona Giurgiu și se scurg produse petroliere Newsweek.ro
Un împingător s-a scufundat în Dunăre, în zona Giurgiu, și se scurg produse petroliere din el, riscu...
15:40
A câștigat 5.000.000 € la un loz răzuibil. Apoi a sunat la avocat. Ce i s-a întâmplat? Newsweek.ro
O persoană a ajuns milionară în euro dintr-o întâmplare. A dat 20 de euro pe un loz răzuibil. A urma...
15:20
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari? Newsweek.ro
Un pensionar a reușit să scape de plata CASS la pensie. El a primit și sumele restante care i-au fo...
15:10
O echipă din LIga scoasă la vânzare: cine are 7 milioane lei poate prelua frâiele echipei de fotbal! Newsweek.ro
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului ...
15:10
Concurs de logo-uri pentru Delta Moldovei. O arie naturală recunoscută internațional nu are siglă Newsweek.ro
„Delta Moldovei”, cunoscută oficial ca Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, funcționează de ani...
15:00
Zvonuri virale despre motorină: „Parafina din ea strică motorul”. Cât e de adevărat? Newsweek.ro
În ultimele zile, în mediul online au apărut tot mai multe filmulețe și mesaje care sugerează că mot...
14:50
Negocierile de pace Ucraina - Rusia au început la Abu Dhabi: Peskov: &#34;Războiul continua până renunță Ucraina&#34; Newsweek.ro
Negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia au început la Abu Dhabi, a anunțat Rustem ...
14:30
Se majorează contribuția la Pilonul 2 de Pensii. Veți lua o sumă mai mare la pensionare Newsweek.ro
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuţie la Pilonul ...
14:30
Livrator nigerian, bătut pe o stradă din București. Trei tineri au comandat mâncare și nu au mai plătit-o Newsweek.ro
Un livrator nigerian a fost agresat de trei tineri. Aceștia au comandat mâncare și nu au mai plătit-...
14:30
Trump vrea să mușamalizeze dosarele Jeffrey Epstein: „Este timpul să mergem mai departe. E păcat” Newsweek.ro
Donald Trump le-a transmis americanilor să nu se blocheze în noile dezvăluiri din dosarele Epstein, ...
