Gemini se apropie de ChatGPT
Primanews.ro, 5 februarie 2026 11:20
Gemini se apropie de ChatGPT
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
11:30
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA # Primanews.ro
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA
Acum 30 minute
11:20
Tratatul nuclear între SUA şi Rusia a expirat. Şeful ONU: Un moment grav!
11:20
Gemini se apropie de ChatGPT
11:20
Spionaj în spaţiu: vehicule spaţiale ruse au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi-cheie europeni # Primanews.ro
Spionaj în spaţiu: vehicule spaţiale ruse au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi-cheie europeni
Acum 12 ore
23:50
VIDEO. Politicile guvernamentale care au scos românii în strada. Reformele au rămas doar de formă? Octavian Jula şi Irimie Popa analizează la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Politicile guvernamentale care au scos românii în strada. Reformele au rămas doar de formă? Octavian Jula şi Irimie Popa analizează la Prima News
Acum 24 ore
22:00
VIDEO. Sebastian Zachmann, analiză după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: E o dispută între SUA şi UE, România a picat la mijloc # Primanews.ro
VIDEO. Sebastian Zachmann, analiză după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: E o dispută între SUA şi UE, România a picat la mijloc
21:40
VIDEO. UPDATE - Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii. Sprijin pentru investiţii şi exporturi, preţ administrat la gaze pentru populaţie # Primanews.ro
VIDEO. UPDATE - Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii. Sprijin pentru investiţii şi exporturi, preţ administrat la gaze pentru populaţie
20:10
Procurorii propun o reformă amplă a justiţiei: mandate unice de 5 ani, revenirea DNA la anchetarea magistraţilor şi eliminarea camerei preliminare # Primanews.ro
Procurorii propun o reformă amplă a justiţiei: mandate unice de 5 ani, revenirea DNA la anchetarea magistraţilor şi eliminarea camerei preliminare
20:00
Nicuşor Dan apără anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: A fost un act de protecţie a ordinii constituţionale # Primanews.ro
Nicuşor Dan apără anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: A fost un act de protecţie a ordinii constituţionale
19:50
LIVE. Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii
15:50
Nicuşor Dan, despre raportul SUA: Referirile la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre raportul SUA: Referirile la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare
15:40
După Mercosur şi India, UE reia negocierile comerciale şi cu Australia
13:30
România are cea mai mare inflaţie din UE la alimente
13:30
PrimaSport.ro: Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului # Primanews.ro
PrimaSport.ro: Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului
13:20
A doua rundă de discuţii trilaterale între #Ucraina, Rusia şi SUA a început la Abu Dhabi # Primanews.ro
A doua rundă de discuţii trilaterale între #Ucraina, Rusia şi SUA a început la Abu Dhabi
13:20
Averea lui Elon Musk explodează din nou, devenind primul om din istorie care atinge pragul de 800 de miliarde de dolari. # Primanews.ro
Averea lui Elon Musk explodează din nou, devenind primul om din istorie care atinge pragul de 800 de miliarde de dolari.
13:10
Trei moţiuni simple depuse de AUR şi PACE în Senat. Calendarul dezbaterilor şi votului # Primanews.ro
Trei moţiuni simple depuse de AUR şi PACE în Senat. Calendarul dezbaterilor şi votului
13:10
CCR a amânat sesizarea pe Legea Novak, ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români # Primanews.ro
CCR a amânat sesizarea pe Legea Novak, ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români
13:10
CSM: Deficitul de judecători este în creştere. Buna funcţionare a justiţiei continuă să fie grav afectată # Primanews.ro
CSM: Deficitul de judecători este în creştere. Buna funcţionare a justiţiei continuă să fie grav afectată
12:10
Protest al sindicatelor din învăţământ în Piaţa Victoriei
12:10
USR îl cheamă în Parlament pe ministrul PSD al Energiei în contextul crizei apei potabile din Argeş # Primanews.ro
USR îl cheamă în Parlament pe ministrul PSD al Energiei în contextul crizei apei potabile din Argeş
12:00
Raport SUA: Comisia Europeană a interferat în alegerile din România
Ieri
23:50
Ucraina discută cu SUA şi europenii un plan de aplicare a unui eventual armistiţiu
23:50
SUA au doborât o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei # Primanews.ro
SUA au doborât o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei
22:10
Ciprian Ciucu cere un plan de eficientizare la STB: „Trebuie să evităm insolvenţa şi să oprim majorarea tarifelor” # Primanews.ro
Ciprian Ciucu cere un plan de eficientizare la STB: „Trebuie să evităm insolvenţa şi să oprim majorarea tarifelor”
21:50
VIDEO. Primarul din Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), după anunţul UDMR: „E greu să schimbi taxele după ce legea a intrat deja în vigoare” # Primanews.ro
VIDEO. Primarul din Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), după anunţul UDMR: „E greu să schimbi taxele după ce legea a intrat deja în vigoare”
19:00
UDMR cere revizuirea impozitelor locale: „Furia şi dezamăgirea oamenilor sunt justificate” # Primanews.ro
UDMR cere revizuirea impozitelor locale: „Furia şi dezamăgirea oamenilor sunt justificate”
19:00
Zelenski anunţă schimbări în echipa de negociere după un atac rusesc „deliberat” asupra infrastructurii energetice # Primanews.ro
Zelenski anunţă schimbări în echipa de negociere după un atac rusesc „deliberat” asupra infrastructurii energetice
16:10
Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical
16:00
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie # Primanews.ro
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie
16:00
Preşedintele FIFA, despre un eventual boicot european la CM: Contribuie la şi mai multă ură # Primanews.ro
Preşedintele FIFA, despre un eventual boicot european la CM: Contribuie la şi mai multă ură
15:50
Comisia pentru controlul SRI: În perioada august-decembrie 2025, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative # Primanews.ro
Comisia pentru controlul SRI: În perioada august-decembrie 2025, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate # Primanews.ro
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate
15:50
FCSB l-a transferat pe Joao Paulo de la Oţelul
14:20
Ministrul de Externe, vizită în SUA la invitaţia lui Marco Rubio
13:00
Merz insistă pe o autonomie europeană faţă de SUA
13:00
Primarii s-au întâlnit cu premierul Bolojan, la Palatul Victoria. Ce au discutat
12:50
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului în dosarul Epstein # Primanews.ro
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului în dosarul Epstein
12:50
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # Primanews.ro
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc
12:00
Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare # Primanews.ro
Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare
11:50
SUA, Iranul şi alte şase ţări se întâlnesc vineri la Istanbul pentru negocieri
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
VIDEO. Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Gărzile, plătite după performanţă # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Gărzile, plătite după performanţă
00:00
VIDEO. Augustin Zegrean, despre modificarea legii CCR: Judecătorii care lipsesc nemotivat pot fi sancţionaţi # Primanews.ro
VIDEO. Augustin Zegrean, despre modificarea legii CCR: Judecătorii care lipsesc nemotivat pot fi sancţionaţi
2 februarie 2026
23:50
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă # Primanews.ro
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă
23:40
Ilie Bolojan, vot de încredere în PNL, dar partidul îi respinge planul de schimbare a filialelor # Primanews.ro
Ilie Bolojan, vot de încredere în PNL, dar partidul îi respinge planul de schimbare a filialelor
19:40
VIDEO. Cum vede Ministerul Sănătăţii interzicerea reţelelor sociale pentru copii. Explicaţiile lui Alexandru Rogobete # Primanews.ro
VIDEO. Cum vede Ministerul Sănătăţii interzicerea reţelelor sociale pentru copii. Explicaţiile lui Alexandru Rogobete
19:20
VIDEO. Alexandru Rogobete explică la Prima News ce presupune parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Rogobete explică la Prima News ce presupune parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului
16:30
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei # Primanews.ro
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei
16:30
Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:20
Parlamentul începe o nouă sesiune. Şedinţe la Camera Deputaţilor şi Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative # Primanews.ro
Parlamentul începe o nouă sesiune. Şedinţe la Camera Deputaţilor şi Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.