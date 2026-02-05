Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

08:50

A sosit în Giulești ca mare speranță pentru o linie de atac suferindă, iar fanii erau convinși că echipa va arăta altfel cu el în teren. Însă, de patru meciuri, nu are nicio realizare și acum mulți se întreabă dacă nu cumva vedeta Rapidului este, de fapt, o mare țeapă pe care și-a luat-o clubul. […]