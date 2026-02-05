Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și fostul premier Florin Cîțu au analizat criza economică cu care se confruntă România. În opinia fostului premier, guvernanții pretind că situația este mai puțin gravă decât o arată toate datele economice, iar măsurile lui Ilie Bolojan au îngropat economia. În realitate, criza este mai […]
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război # Gândul
Uniunea Europeană a aprobat miercuri termenii unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Următorul pas este prezentarea acordului de împrumut în Parlamentul European pentru a permite efectuarea primei plăți la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an. „Acordul de astăzi arată că UE continuă să acționeze decisiv în […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat special pe celebrul realizator și mare suporter dinamovist Dan Capatos! Aflăm împreună cum a ajuns Dinamo lângă primul loc. Dăm calificativele pentru victoria de la Constanța și comentăm ultimele mutări încercate de Dinamo pe piața transferurilor. Toate culisele […]
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului” # Gândul
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a făcut un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici, care urmează să primească un ajutor financiar din partea statului, sub forma unui „pachet de solidaritate”. „Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul […]
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului în sporturile de iarnă, pot fi urmărite pe Eurosport și integral pe HBO Max. În perioada 4-22 februarie, fanii au acces la fiecare moment al competiției, de la evoluțiile fiecărui sportiv pana la marile finale olimpice. Program Jocurile Olimpice de iarnă […]
Ce stil de viață are Lidia Buble. ”Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat” # Gândul
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat care este stilul său de viață, mărturisind că alergiile alimentare au determinat-o să adopte un anumit regim. Lidia Buble a mărturisit că a adoptat un regim alimentar de la care nu se abate din cauza alergiilor alimentare pe care le are. Artista a dezvăluit […]
Într-un editorial publicat în Cațavencii, Doru Bușcu scrie că între lumea lui Nicușor Dan și realitate „se cască un abis”, iar comportamentul președintelui se înscrie într-un fenomen mai larg, al unei „disfuncții erectile în politica românească”. Gândul vă prezintă mai jos un fragment din editorial. „Mjlocie“, a zis președintele Nicușor, cînd a fost întrebat, la […]
Numeroase evenimente negative i-au obligat pe localnicii unui sat britanic, cândva bogat, să își abandoneze locuințele peste noapte. Toți, cu excepția unei femei. Este vorba de Hallsands, un sat feeric de coastă, așezat pe stâncile care vegheau Canalul Mânecii. Așezarea de poveste din South devon a luat „naștere” în secolul 16, când mulți locuitori își […]
Nike intră în vizorul unei anchete federale în SUA după ce a fost acuzată de prejudecăți împotriva lucrătorilor albi # Gândul
Compania Nike este în prezent subiectul unei anchete federale demarate de Comisia pentru Egalitatea Șanselor de Angajare din SUA, care investighează acuzații de discriminare sistemică împotriva lucrătorilor albi. Ancheta, făcută publică pe 4 februarie, examinează dacă politicile de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) ale companiei au dus la un tratament disparat în deciziile de angajare, […]
Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“ # Gândul
Jurnalistul NBC, Tom Llamas, l-a confruntat, în timpul interviului, pe Donald Trump cu privire la afirmațiile sale exagerate referitoare la alegerile din 2020, despre care republicanul a spus că au fost trucate. Trump a spus că acuzațiile referitoare la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA s-au dovedit a fi false. Potrivit președintelui american, nu […]
Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în pastila sa video de joi, 5 februarie, că „scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului”. „Invitat ieri, miercuri, 04.02.2026, de Ionuț Cristache la emisiunea sa de pe site-ul Gândul, am comentat efectele în România și pe plan internațional ale difuzării raportului Comisiei […]
Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie” # Gândul
UNICEF a dat publicităţii rezultatele a două rapoarte naţionale şi independente prin care a dorit să afle nivelul elevilor din România în privinţa literaţiei digitale şi ştiinţifice. Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, scrie joi dimineaţă că analfabetismul funcţional trebuie considerat risc de securitate naţională şi ar trebui inclus în strategia de apărare a ţării. […]
Verificările Inspecției Judiciare demontează punct cu punct acuzațiile „eroilor” Recorder. Concluzia: „Acuzațiile nu corespund realității obiective” # Gândul
Inspecția Judiciare a finalizat azi raportul privind presupusele nereguli în gestionarea unor dosare de corupție, speculate în documentarul Recorder „Justiție Capturată” . Potrivit concluziei Inspecției Judiciare, acuzațiile formulate în reportaj „nu corespund realității” . La momentul apariției filmului „Recorder”, Inspecția Judiciară deja analizase o parte din situațiile prezentate. Deși în materialul Recorder nu a fost […]
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, un cod galben de vreme rea, valabil până vineri dimineață, în mai multe județe. Sunt așteptate precipitații prezente în cea mai mare parte a țării. Astfel, va ploua pe arii extinse, iar în Moldova și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei. La […]
Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din Spania # Gândul
Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vin cu noi detalii în cazul operațiunii de prindere a unor traficanți de droguri în Ilfov, acțiune în urma căreia doi polițiști au fost răniți. Potrivit surselor, cei trei traficanți vindeau cocaină care era adusă din Spania. Conform surselor, inculpații au […]
Tribunalul din Milano a condamnat o femeie de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea. Aceasta a amenințat-o pe Mădălina Ghenea, actriță și model român în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare. Procurorurl de caz ceruse o […]
Diana Dumitrescu, despre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit desspre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă”, a afirmat aceasta. În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu vorbea despre convertirea sa la religia penticostală. Despre această trecere de la religia creștin-ortodoxă la cea penticostală […]
Guvernul vrea să intorucă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică # Gândul
Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern, conform Profit.ro. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansare economică, pregătit acum de către Guvern, dar care se bazează pe un program economic lansat de PSD încă din toamna anului trecut. Printre modificările pregătite […]
Trump „se joacă“, din nou, cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat: „Nu știu. Ar fi interesant”. Cine ar putea fi succesorul său # Gândul
Președintele american Donald Trump a refuzat ia partea vreuneia dintre părțile implicate în dezbaterea privind succesorul său în campania prezidențială republicană din 2028, respectiv vicepreședintele JD Vance sau secretarul de stat Marco Rubio, relatează Reuters. Vance, fost senator republican din Ohio, a declarat că va discuta cu Trump despre posibilitatea de a candida după alegerile […]
O familie de urși i-a luat prin surprindere pe schiorii din Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat nestingheriți pe pârtie și au alunecat pe zăpadă # Gândul
O familie de urși i-a uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie și au alunecat pe zăpadă, nestingheriți de prezența curioșilor adunați ca la … urs. Turiștii și-au scos rapid telefoanele pentru a imortaliza momentele inedite, aparent fără să conștientizeze pericolul. „Hai să le […]
Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul # Gândul
Gigi Becali a transmis un mesaj clar pentru soția lui Dan Șucu, Diana Șucu, patronul echipei Rapid București, pe care a sfătuit-o să nu mai meargă la stadion și să rămână acasă, pentru a se ruga. Latifundiarul din Pipera și-a amintit despre declarația pe care Diana Șucu a făcut-o la finalul anului trecut și este […]
Verificarea de către cetățeni a documentelor tehnice ale cadastrului, afișate timp de 60 de zile la primărie și pe site-ul ANCPI, este una dintre cele mai importante etape ale procesului de înregistrare sistematică. Timp de 60 de zile cetățenii pot depune cereri de rectificare, în cazul în care consideră că datele afișate nu sunt corecte. […]
Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă # Gândul
O furtună extremă s-a dezlănțuit violent pe Coasta de Azur, afectând îndeosebi orașul francez Antibes. Ploile torențiale și grindină abundentă au transformat străzile în râuri. Locuitorii vorbesc despre un fenomen fără precedent în ultimele decenii. Scenele incredibile au avut loc miercuri în Antibes par desprinse dintr-o stațiune montană, nu de pe Coasta de Azur. Un […]
În 2026, Găzduirea Web în România nu mai este privită ca un simplu serviciu tehnic necesar pentru a pune un site online. Ea a devenit o componentă critică a infrastructurii digitale, cu impact direct asupra modului în care informația este accesată, distribuită și consumată. De la site-uri de știri și platforme educaționale, până la magazine […]
Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat diferența fundamentală dintre felul în care americanii și europenii înțeleg libertatea, statul și rolul puterii. Discuția a ajuns la riscurile autoritarismului și la lecțiile istoriei europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Pentru americani, libertatea înseamnă inclusiv […]
Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân” # Gândul
Liderul sindical al angajaţilor din aparatul de lucru al Guvernului României, Noni Iordache, avertizează asupra manierei în care premierul Ilie Bolojan înţelege să facă reforma administraţiei publice. „Reforma lui Bolojan se face prin forțarea Constituției și prin guvernare de tip «solo»”, este transmis printr-un comunicat. „Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) ia […]
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare # Gândul
Pensionarii și-au primit cu întârziere veniturile în luna ianuarie, deoarece zilele libere au influențat datele de plată, scrie ziaruldeiasi.ro. În general, plățile prin Poșta Română se fac între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliul pensionarilor. Plățile în cont curent sau card se efectuează de regulă în data de 12 a lunii, dar nu mai […]
Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un interviu preînregistrat acordat postului de televiziune NBC News, că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat”, relatează CNN. Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, în ultimele săptămâni, în urma represiunii sangeroase a forțelor de securitate iraniene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din toată […]
Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace” # Gândul
Rusia amenință că va ataca orice soldat NATO desfășurat în Ucraina după un eventual acord de pace. Moscova califică drept inacceptabilă prezența trupelor din „coaliția celor dispuși” și spune că acestea vor fi considerate ținte militare legitime. Rusia a lansat miercuri un avertisment dur la adresa țărilor occidentale, amenințând că va trata drept ținte militare […]
Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă” # Gândul
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat, alături de gazdă, punctele esențiale dintr-un raport recent care pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor prezidențiale din mai, câștigate de Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Documentul demonstrează că actualul președinte a fost „ales de sistem” și este ilegitim, contrazicând […]
Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu # Gândul
Un polițist de la Ordine Publică a fost înjunghiat la Baia Mare de un adolescent în vârstă de 16 ani. Incidentul grav a avut loc miercuri 4 februarie, când agentul de la Biroul de la Ordine Publică a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute. Acesta a fost lovit cu un cuțit de două […]
Gheorghe Hagi a împlinit azi 61 de ani, fiind născut la 5 februarie 1965, la Săcele. E considerat cel mai bun fotbalist român din istorie. Ca jucător, printre altele, a câștigat trei titluri de campion şi trei Cupe, în campionatul intern, a evoluat la Real Madrid sau FC Barcelona, iar în Turcia, la Galatasaray a […]
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina. Un deputat este anchetat pentru delapidarea producției agricole. Prejudiciul se ridică la 800.000 $ # Gândul
Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați de autoritățile anticorupție pentru o schemă de deturnare a producției agricole din ferme de stat. Prejudiciul este estimat la aproape 30 de milioane de hrivne (moneda ucraineană n.red), adică aproape 800.000 de dolari. Un deputat din Ucraina și un consilier regional sunt vizați într-o anchetă de […]
Bancnota românească cu eclipsa din 1999 revine spectaculos în atenția colecționarilor în 2026, iar imaginile surprinse într-un anunț recent arată cât de mult a crescut valoarea acestei piese. Fotografiile arată că bancnota este în stare bună, cu designul astronomic complet vizibil, culori vii și fără deteriorări majore, potrivit Cancan. În 2026, astfel de exemplare sunt […]
SUA acuză Uniunea Europeană de „cenzură globală”. Raportul publicat de americani nu vizează doar România, ci și Franța, Germania sau chiar Republica Moldova. Care sunt acuzațiile SUA # Gândul
Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport preliminar, partea a II-a a unei investigații mai ample, numit „The Foreign Censorship Threat: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet”. Potrivit acestui raport, instituțiile Uniunii Europene, în special Comisia Europeană, ar fi exercitat presiuni asupra marilor platforme de social media, precum […]
Conversațiile scandaloase între o elevă de liceu din România și Jeffrey Epstein. Mama fetei ar fi știut de legătura dintre cei doi # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, iar printre acestea se află și conversația cu o elevă de liceu. Dialogul confirmă modul de operare al miliardarului: acesta le manipula prin promisiunea unui trai mult mai bun și chiar a unei cariere de succes […]
Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean # Gândul
Republica Moldova şi-a desemnat un nou ambasador în România. Acesta este Mihail Mîţu, numit prin decret prezidenţial de preşedintele Maia Sandu. Alături de România, şi Ucraina, Franţa şi China vor avea noi ambasadori. Predecesorul lui Mîţu, Victor Chirilă, va primi prerogativele funcţiei de ambasador în Ucraina. Mihai Mîţu este născut în 1983 şi din 2022 […]
Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență # Gândul
Ambasada Statelor Unite la București anunță că America a intrat oficial într-un „an istoric”, dedicat celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, unul dintre cele mai importante momente din istoria țării. Ambasada Statelor Unite la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un „an istoric”, odată cu debutul perioadei […]
Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții # Gândul
Un incendiu de amploare a izbucnit în cursul nopții la un spital din statul american Pennsylvania. Flăcările au cuprins o parte a clădirii, forțând evacuarea de urgență a pacienților aflați în proximitatea incendiului. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Lehigh Valley Hospital din Dickson City, provocând o intervenție amplă […]
Dinamo s-a impus la Constanța, 3-2 cu Farul, în poate cel mai spectaculos joc al începutului de an. După meci, antrenorul croat Zeljko Kopic a vorbit despre transferuri, un subiect mereu de actualitate la clubul „alb-roșu”. Problema achizițiilor nu a trecut, chiar dacă de la reluarea sezonului s-au disputat, deja, patru meciuri. Ce transferuri a […]
Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple. Detaliul observat în timpul eliminării de azi-noapte: „Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu” # Gândul
Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: „Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu”. Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple Familia Zmărăndescu a ajuns – pentru a patra oară! – la vot. Doar un miracol a făcut ca fosta „gorilă” a lui Gigi Becali și […]
Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata” # Gândul
Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a mers joi dimineaţă la serviciu cu autobuzul. În timpul acesta, a realizat un video pe care l-a postat şi în care se adresează angajaţilor companiei de transport public de persoane. Edilul spune că a vrut să realizeze un audit, ca să afle cât de mari sunt problemele, însă consilierii nu […]
A sosit în Giulești ca mare speranță pentru o linie de atac suferindă, iar fanii erau convinși că echipa va arăta altfel cu el în teren. Însă, de patru meciuri, nu are nicio realizare și acum mulți se întreabă dacă nu cumva vedeta Rapidului este, de fapt, o mare țeapă pe care și-a luat-o clubul. […]
Ce pedeapsă riscă profesorul universitar Corneliu Gașpar, trimis în judecată pentru „viol în circumstanțe agravante”. Va fi judecat în stare de arest # Gândul
Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), aflat încă în arest preventiv, ajunge în fața instanței, după mai multe luni de anchetă penală și investigații interne declanșate în urma acuzațiilor grave formulate de o studentă. Dosarul universitarului […]
Criză fără precedent la Washington Post. Jeff Bezos lovește dur în redacție. O treime dintre angajați, concediați # Gândul
Washington Post a concediat miercuri aproximativ o treime din angajați, desființând secția de sport a redacției, mai multe birouri externe și acoperirea editorială a publicațiilor de cărți. Decizia a stârnit reacții dure din lumea jurnalismului. Washington Post a anunțat miercuri una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa recentă, concediind aproximativ o treime din […]
La această oră au loc percheziții la Primăria Sectorului 3. În vizorul procurorilor se află primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu, scrie Mediafax. Ştire în curs de actualizare RECOMANDAREA AUTORULUI:
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg # Gândul
Lidl a anunțat, în catalogul său cu oferte editat săptămânal pentru clienții săi, care este produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele din România, începând de astăzi. Costă doar 4.49 lei/kg, iar oferta este valabilă în perioada 5 – 8 februarie 2026. Este vorba de un fruct exotic, la mare căutare printre clienți. Ei […]
