VIDEO Momentul în care trei tineri jefuiesc o sală de jocuri din Brașov

05:40

Care este durata de viață a panourilor fotovoltaice, dincolo de garanția dată de producători. O veste bună pentru cei care au investit în energie regenerabile Panourile solare sunt vândute, aproape fără excepție, cu o garanție de performanță în jurul pragului de 25 de ani. Asta a creat o percepție greșită: că după ce expiră garanția, [...]