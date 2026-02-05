Războiul pentru pământuri rare – SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice

10:30

Într-o economie în care costurile de trai sunt într-o continuă dinamică, factura la utilități a devenit o componentă majoră a bugetului lunar pentru orice gospodărie. De multe ori, atunci când analizăm cheltuielile, tindem să dăm vina pe scumpirile generale, ignorând faptul că, în propriile noastre case, există consumatori „lacomi" care funcționează ineficient. Confortul are un preț, dar diferența dintre o factură rezonabilă și una împovărătoare este dată adesea de tipul de electrocasnice pe care le folosim și, mai ales, de tehnologia din spatele lor.