Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut anul trecut cu 2,7% faţă de 2024 (date INS)

21:50

Reprezentanţii PSD consideră că măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democraţi, ar fi fost adoptat de acum cinci luni şi că deficitul poate fi redus "nu doar prin tăieri cu orice preţ", de la oricine, "fără milă, fără dialog, fără raţiune", ci şi prin creşterea veniturilor, urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului.