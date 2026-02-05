Alex Pop: „Sentiment aparte să marchiez împotriva echipelor foste”
MainNews.ro, 5 februarie 2026 05:20
Alex Pop, crescut de Gică Hagi, a marcat în minutul 89, aducând victoria lui Dinamo în meciul cu Farul Constanța. Fotbalistul a vorbit despre sentimentul special de a marca împotriva fostei echipe și și-a exprimat aprecierea pentru Hagi cu ocazia zilei sale de naștere. Fiecare victorie la Dinamo este o sărbătoare. Alex Pop a marcat
• • •
Acum 10 minute
06:20
Dan Podaru a obținut o decizie favorabilă în instanță care îi anulează revocarea din funcția de prodecan la Facultatea de Jurnalism a Universității din București. Instanța a constatat că revocările emise de conducere nu respectau legea, iar Podaru a promis să continue acțiunile legale pentru a-și apăra drepturile. Dan Podaru a obținut o decizie favorabilă
06:20
Ministrul Cătălin Predoiu a declarat că nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale, argumentând că educația este soluția pentru problemele online. Predoiu subliniază importanța educației sociale și digitale pentru a proteja copiii de influențe negative, promovând un dialog deschis între părinți și profesori. Ministrul Cătălin Predoiu se opune interzicerii accesului minorilor la rețelele sociale,
06:20
Alexandru Musi a analizat victoria importantă a echipei sale, Dinamo, în meciul cu Farul Constanța, unde a subliniat efortul echipei și reușita lui Alexandru Pop. Musi a comentat dificultățile întâmpinate pe teren și a transmis mesajul că sunt pregătiți pentru lupta la titlu în acest sezon. Dinamo București a învins Farul Constanța cu 3-2, obținând
Acum 30 minute
06:10
O tânără din România a cheltuit o săptămână de vacanță într-o stațiune de schi din Franța, comparând prețurile cu cele din Poiana Brașov. Les Menuires, considerată accesibilă, oferă acces la pârtii extraordinare și facilități moderne, fiind o opțiune ideală pentru schiori care caută calitate la un preț rezonabil. O tânără din România a cheltuit o
06:10
O româncă a dezvăluit prețurile accesibile din Bukovel, Ucraina, într-un videoclip viral pe TikTok. O sticlă de Coca-Cola costă aproximativ 2,5 lei, iar o pungă de chipsuri 5 lei. De asemenea, prețurile pentru cazare și produse cosmetice sunt semnificativ mai mici comparativ cu destinațiile din UE, atrăgând turiști români. Georgiana, o româncă, a filmat prețurile
Acum 2 ore
05:20
Călin Georgescu a contestat trimiterea în judecată pentru propagandă legionară la Tribunalul București. Fost candidat la prezidențiale, el afirmă că justiția trebuie să fie autentică, criticând clasa politică. Acuzat de promovarea ideologiilor extremiste, Georgescu rămâne ferm în convingerile sale. Călin Georgescu contestă trimiterea în judecată în dosarul de propagandă legionară la Tribunalul București Georgescu a
05:20
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va decide dacă rămâne sau părăsește guvernarea după încheierea evaluării interne, odată cu bugetul. În contextul tensiunilor cu PNL și al criticilor la adresa premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a reiterat că nu îl interesează ce face PNL și că guvernul va cădea automat în cazul în care PSD iese
05:20
Alex Pop, crescut de Gică Hagi, a marcat în minutul 89, aducând victoria lui Dinamo în meciul cu Farul Constanța. Fotbalistul a vorbit despre sentimentul special de a marca împotriva fostei echipe și și-a exprimat aprecierea pentru Hagi cu ocazia zilei sale de naștere. Fiecare victorie la Dinamo este o sărbătoare. Alex Pop a marcat
05:10
Vânzările Tesla în Norvegia au scăzut cu 88% în ianuarie 2026, afectându-i cota de piață la doar 2,8%. Concurența de la Volkswagen, Toyota și brandurile chinezești crește în Europa, iar Tesla se confruntă cu provocări din partea noilor producători, inclusiv BYD, care deschide o fabrică în Ungaria. Vânzările Tesla în Norvegia au scăzut cu 88%
05:10
Georgi Avaliani, dezertor rus, a refuzat mobilizarea din ordonanța lui Putin, a fost torturat și acum Germania îi respinge cererea de azil, considerând că întoarcerea în Rusia este sigură. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că astfel de decizii cresc riscurile pentru cei care se opun războiului. Georgi Avaliani, un dezertor rus, a refuzat să participe
05:00
Reforma administrației în România va fi adoptată prin asumarea răspunderii. Guvernul pregătește un pachet economic ce include credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată și sprijin pentru cercetare și exporturi. Premierul Bolojan promite stabilitate fiscală și stoparea creșterii impozitelor. Guvernul va adopta săptămâna viitoare reforma administrației prin asumarea răspunderii în Parlament Executivul pregătește un
Acum 4 ore
04:20
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis excluderea procurorilor Mircea Negulescu și Alfred Virgiliu Savu din magistratură. Aceștia au fost sancționați pentru nerespectarea secretului deliberării și gravă neglijență. Acțiunile lor au compromis integritatea procesului penal și au creat riscuri pentru martori. Înalta Curte a decis excluderea din magistratură a procurorilor Mircea Negulescu și Alfred
04:20
Senatorii care nu se vor prezenta fizic la ședințele de plen vor fi sancționați, conform deciziei președintelui Senatului, Mircea Abrudean. De acum, absențele nemotivate vor duce la o tăiere de 5% din indemnizația lunară brută, ceea ce înseamnă o pierdere de 950 de lei pentru fiecare absență. Senatorii trebuie să fie prezenți fizic la ședințele
04:20
Kopic a lăudat victoria echipei Dinamo în fața Farului, subliniind că nu au existat tensiuni între echipe. Meciul s-a încheiat cu 3-2, după ce Dinamo a răsturnat situația de două ori. Alibec a avut o contribuție esențială, iar echipa rămâne în lupta pentru titlu. Farul este pe locul 10. Kopic laudă performanța lui Alibec după
04:10
Familia Wąsik a renunțat la vila din Marea Britanie cu facturi de 3.500 de euro și s-a mutat în Vasiliki, Grecia, plătind doar 800 de euro pe lună. Acum se bucură de un stil de viață mai liber, însă se confruntă cu provocări locale. Au achiziționat și un teren pentru a construi o casă. O
04:00
Victor Kapra, unul dintre pionierii presei economice din România, a decedat. A excelat în coordonarea proiectelor online, campaniilor social media și a fost editor și redactor-șef la publicații prestigioase precum Ziarul Financiar și Mediafax. Contribuțiile sale au redefinit rapiditatea și precizia informației în domeniu. Victor Kapra a fost un pionier al presei economice din România
03:20
Volodimir Zelenski a anunțat că pierderile în rândul militarilor ucraineni se ridică la 55.000 de soldați uciși, iar mulți alții sunt considerați dispăruți. Studiile recente arată pierderi umane semnificative și pentru Rusia, estimând că impactul invaziei ar putea provoca pierderi totale de aproape două milioane de soldați. Numărul militarilor uciși în Ucraina de la începutul
03:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din sala de judecată din cauza unei erori de procedură comise de procuror. Instanța a anulat arestul preventiv, iar procurorul va fi cercetat disciplinar. Andronachi, acuzat de spălare de bani, nu are restricții de circulație sau interdicții de a părăsi țara. Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat
03:20
Ilie Bolojan a dezmințit afirmațiile Anca Alexandrescu privind ceasul său scump, susținând că este un Timex ce costă sub 1.000 de lei. Bolojan a cerut respect și bun-simț, respingând speculațiile legate de costul accesoriului său. Articolul analizează reacțiile și implicările acestui incident. Anca Alexandrescu a afirmat că ceasul lui Bolojan costă 30.000 de euro Bolojan
03:20
Ianis Zicu, antrenorul Farului Constanța, a avut o reacție dură după înfrângerea cu Dinamo, unde echipa sa a condus de două ori. Tehnicianul își exprimă nemulțumirea față de programarea meciurilor și performanța jucătorilor, evidențiind greșelile care au dus la pierdere. Viitorul echipei în play-off este în pericol. Farul Constanța a pierdut meciul cu Dinamo București,
03:00
Nora politicianului antisistem Călin Georgescu, Alexandra Roxana Georgescu, lucrează din 2020 la Hidroelectrica. Angajarea sa a stârnit controverse, având legături familiare cu influenți din politica română. De asemenea, soțul ei beneficiază de sponsorizări din fonduri publice. Descoperiți detalii relevante despre aceste conexiuni. Alexandra Roxana Georgescu, fiica politicianului Călin Georgescu, lucrează la Hidroelectrica din 2020 ca
03:00
Descoperă Dubai, orașul cu prima stradă pavată cu aur, parte din noul Dubai Gold District, care promite să transforme zona într-o destinație de lux globală. Cu peste 1.000 de magazine de bijuterii și șase hoteluri noi, Dubai continuă să impresioneze cu ambițiile sale arhitecturale și opulența inegalabilă. Dubai va inaugura prima stradă pavată cu aur
Acum 6 ore
02:20
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de abuz în serviciu și fals intelectual. Instanța a stabilit că activitatea consilierului personal nu impunea prezență fizică și că neregulile administrative nu sunt echivalente cu răspunderea penală. Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost
02:20
Rareș Bogdan a adresat un nou mesaj lui Ilie Bolojan înainte de ședința PNL de la Vila Lac, subliniind importanța consultării primarilor înaintea unui vot de încredere. Situația politică rămâne complicată, cu nemulțumiri crescânde în rândul membrilor PNL și presiuni din partea PSD pentru schimbări. Liderii PNL s-au întâlnit la Parlament pentru o ședință de
02:20
Rafa Benitez, antrenorul lui Panathinaikos, a comentat înfrângerea 0-1 în fața lui Răzvan Lucescu și PAOK, subliniind importanța unei lovituri de penalti controversate. Benitez a recunoscut greșelile din prima repriză și a subliniat că echipa trebuie să câștige meciul de retur din Salonic pentru a spera la finala Cupei Greciei. Antrenorul Rafa Benitez de la
02:10
Document secret al Ministerului Energiei: acuzații de facturi exagerate la gaze și electricitate
Ministerul Energiei a publicat și apoi șters rapid un proiect de ordonanță care propunea intervenții pe piața de electricitate și plafonarea adaosului comercial al furnizorilor, în contextul creșterii nejustificate a facturilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat amânarea liberalizării pieței gazelor cu un an. Ministerul Energiei a publicat și apoi a șters un proiect de ordonanță
02:10
Ucraina plănuiește să devină un „arici de oțel", conform apelului Ursulei von der Leyen, investind în armamentul național și menținând o armată puternică. Analizând garanțiile de securitate, țara își propune să descurajeze agresiunile rusești și să dezvolte o industrie de apărare robustă. Ucraina plănuiește crearea unui „arici de oțel" pentru a descuraja agresiunea rusă Se
02:00
Directorul Grup Feroviar Român, asociat cu miliardarul Gruia Stoica, este suspectat de mită de 500.000 de euro pentru a accelera achiziția unui imobil din București. DNA a efectuat percheziții în acest caz, iar inculp
02:00
O erupție solară rară, de clasă X8.1, a fost detectată pe 1 februarie 2026, având un impact potențial asupra Pământului. Aceste fenomene pot provoca auroră boreală spectaculoasă, dar și perturbări în sateliți și rețele electrice. Monitorizăm activitatea Soarelui pentru a anticipa riscurile viitoare. O furtună solară intensă a fost înregistrată pe 1 februarie 2026, marcând … Articolul Eroziunea solară majoră surprinsă de NASA: Impactul asupra Pământului | VIDEO apare prima dată în Main News.
01:20
Veaceslav Platon nu a fost admis ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, instanța respingând cererea sa. Aceasta a stabilit că nu există o legătură directă între prejudiciul invocat și acțiunile lui Vladimir Plahotniuc. Platon, dat în urmărire, se află în Marea Britanie, aviind o condamnare anterioră legată de frauda bancară. Veaceslav Platon nu a … Articolul Veaceslav Platon exclus din procesul lui Vladimir Plahotniuc în fraudă bancară apare prima dată în Main News.
01:20
Kelemen Hunor a declarat că taxele și impozitele din România ar putea fi reduse cu până la 50%, răspunzând astfel nemulțumirilor cetățenilor după majorările din 2026. Bolojan, premierul României, a cerut timp pentru analizarea propunerii. Între timp, protestele au crescut în intensitate, cerând soluții rapide. Kelemen Hunor a afirmat că taxele și impozitele pot fi … Articolul Taxele și impozitele ar putea scădea cu 50%, afirmă Kelemen Hunor apare prima dată în Main News.
01:20
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a reacționat după victoria 0-1 în semifinalele Cupei Greciei împotriva lui Rafa Benitez. El consideră că rezultatul este corect, dar putea fi mai mare având în vedere ocaziile. Echipa sa trebuie să rămână responsabilă în returul de la Toumba pentru a-și atinge obiectivul. Antrenorul Răzvan Lucescu a câștigat cu PAOK … Articolul Răzvan Lucescu: „Scorul putea fi mai mare” după victoria cu Rafa Benitez apare prima dată în Main News.
01:10
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari după fuziunea dintre SpaceX și xAI. Această tranzacție istorică, estimată la 1,25 trilioane de dolari, a crescut averea lui Musk cu 84 de miliarde de dolari, consolidându-și astfel statutul de cel mai bogat om din lume. Elon … Articolul Elon Musk devine primul om cu o avere de peste 800 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
01:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exprimat scepticism față de reluarea dialogului cu Moscova, subliniind că interesul lui Vladimir Putin este să umilească Europa. Zelenski a cerut o presiune mai mare asupra Rusiei și a subliniat că democrația europeană nu poate învinge regimul lui Putin, care nu respectă regulile. Zelenski afirmă că interesul lui Putin este … Articolul Zelenski avertizează: Dialogul cu Moscova poate umili Ucraina apare prima dată în Main News.
01:00
Inter a învins Torino cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei sub conducerea antrenorului Cristi Chivu. Cu un gol marcat de Bonny și altul de Andy Diouf, Inter își continuă parcursul impresionant, fiind pe primul loc în Serie A și în play-off-ul UEFA Champions League. Inter a învins Torino cu 2-1 și s-a … Articolul Inter elimină Torino cu 2-1 și se califică în semifinalele Cupei Italiei apare prima dată în Main News.
01:00
România semnează un memorandum cu Georgia pentru a realiza un cablu electric submarin de 1.200 km în Marea Neagră, facilitând transportul energiei verzi din zona Caspică către Uniunea Europeană. Investiția de 3,57 miliarde de euro va contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și securitatea energetică regională. Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC au semnat … Articolul Cablul electric submarin de 1.200 km între România și Georgia, nou memorandum semnat apare prima dată în Main News.
01:00
Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi vor evalua realitatea intențiilor lui Putin pentru pace în conflictul din Ucraina. Atmosfera negocierilor sugerează o abordare mai constructivă din partea ambelor părți, dar prudența rămâne esențială, dat fiind că Moscova ar putea căuta doar câștig de timp. Negocieri trilaterale Rusia-Ucraina-SUA începute la Abu Dhabi … Articolul Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi: e Putin pregătit pentru pace? apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:10
Un mail de la Jeffrey Epstein sugerează că magnatul presei Robert Maxwell ar fi fost asasinat de Mossad. Documentele SUA menționează implicarea agenției israeliene în moartea lui Maxwell, care a fost găsit mort în 1991. Detalii dintr-o carte scot la iveală amenințările și conexiunile sale cu Mossad. Emailul lui Jeffrey Epstein sugerează circumstanțe suspecte în … Articolul Epstein dezvăluie: Mossad ar fi assassinat magnatul presei Robert Maxwell apare prima dată în Main News.
00:10
Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025 prin tehnologie AI # MainNews.ro
Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025, cu 2.540 de unități vândute. Detalii despre impactul tehnologiei și AI-ului asupra eficienței operaționale, situația brandului Caterpillar și o tranziție către flote autonome și soluții inteligente pentru optimizarea costurilor. Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025 față de … Articolul Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025 prin tehnologie AI apare prima dată în Main News.
00:10
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății Florian Bodog, acuzat de angajare fictivă a consiliarei sale. Judecătorii au subliniat că activitatea prestată, deși nu a fost zilnică, a fost conformă cu fișa postului. Detalii despre fundamentarea deciziei aici. ÎCCJ a achitat definitiv pe Florian Bodog, fost ministru … Articolul Achitarea definitivă a lui Bodog: Motivarea ICCJ explicată apare prima dată în Main News.
00:10
Nicușor Dan afirmă că România nu este subiectul raportului Camerei Reprezentanților din SUA despre libertatea de exprimare, subliniind că referirile la țară sunt contextuale. El explică anularea alegerilor din 2024 ca un act legal, bazat pe evaluări ale securității naționale și pe deciziile CCR. Nicuşor Dan afirmă că România nu este subiectul principal al raportului … Articolul Nicuşor Dan: Raportul Congresului SUA nu vizează România, alegeri anulate legal apare prima dată în Main News.
00:00
SUA, UE și Japonia au anunțat un parteneriat strategic pentru aprovizionarea cu minerale critice, esențiale în industria auto, apărare și digitalizare. Scopul este de a reduce dependența de China și de a întări securitatea economică. Noua colaborare vizează dezvoltarea proiectelor miniere, rafinării și reciclării. SUA, UE și Japonia au încheiat un parteneriat strategic pentru aprovizionarea … Articolul SUA, UE și Japonia formează parteneriat strategic pentru minerale critice apare prima dată în Main News.
4 februarie 2026
23:20
Dinamo a învins-o pe Farul cu 3-2, stricănd astfel aniversarea lui Gică Hagi. Chiar dacă Farul a condus de două ori, Dinamo a revenit printr-un gol marcat de Alex Pop în minutul 89. „Câinii” ajung pe locul 2 în Superligă, egalând liderul Rapid. Farul rămâne pe locul 10, având un parcurs oscilant. Dinamo a învins … Articolul Dinamo a învins Farul și a stricat ziua lui Hagi în Superligă apare prima dată în Main News.
23:10
Rușii au bombardat o piață plină de oameni în Donețk, ucigând 7 civili și rănind 15, conform autorităților locale. Atacul a avut loc în timpul negocierilor de pace în Emiratele Arabe Unite. Bilanțul victimelor ar putea crește, iar cetățenii sunt somați să se evacueze în zone mai sigure din cauza bombardamentelor repetate. Rușii au bombardat … Articolul Rușii bombardează piața și ucid 7 oameni în timp ce negociază pacea cu Ucraina apare prima dată în Main News.
23:10
Agrana România SRL, cel mai mare producător de zahăr din țară, a câștigat un proces împotriva ANAF, obținând restituirea a 20 de milioane de lei. Instanța a anulat parțial deciziile fiscale impuse de ANAF, subliniind corectitudinea documentației companiei și nerespectarea procedurilor legale de către autorități. Agrana România SRL a câștigat un proces împotriva ANAF după … Articolul Producătorul de zahăr învinge ANAF și solicită 20 milioane lei compensare apare prima dată în Main News.
23:10
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, afirmă că raportul din Congresul SUA sugerează că anularea alegerilor din 2024 trebuie contestată. El propune organizarea de noi alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate pentru a restabili încrederea românilor în democrație și a clarifica ingerințele în procesul electoral. Călin Georgescu propune organizarea de alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate ca … Articolul Reacția lui Călin Georgescu la raportul Congresului SUA: soluția optimă propusă apare prima dată în Main News.
23:00
Suporterii Farului Constanţa au părăsit stadionul în prima repriză în semn de protest faţă de președintele Gică Popescu și forțele de ordine. Fanii s-au plâns de abuzurile la care au fost supuși, comparându-se cu galeria FCSB, care a fost tratată favorabil la meciul precedent. Protestul a avut loc în minutul 15. Suporterii Farului au părăsit … Articolul Protest pe stadion: Suporterii Farului părăsesc meciul în semn de nemulțumire apare prima dată în Main News.
23:00
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost considerate productive, cu discuții ce vor continua. Delegația americană, condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner, a promovat avansarea unui potențial acord de pace, în ciuda obstacolelor teritoriale persistente. Detalii și evoluții în articol. Negocierile trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia de … Articolul Impresii după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi: progres sau stagnare? apare prima dată în Main News.
23:00
O elevă de 14 ani a provocat un incident terifiant la o școală din Krasnoiarsk, Rusia, stropind un coleg cu benzină și atacându-i pe alții cu un ciocan. Cinci copii au fost răniți, iar unul se află în stare critică. Autoritățile investighează atacul, iar școala a fost afectată grav. O elevă de 14 ani a … Articolul Incendiu și atac cu ciocanul într-o școală din Rusia provocate de o elevă de 14 ani apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:10
Fosta judecătoare Adina Daria Lupea avertizează despre un posibil plan de reîntoarcere a practicilor represive din perioada Kovesi. Judecătorii incomozi riscă să fie vizați din nou de DNA, ceea ce ar putea afecta carierele și viețile acestora, având în vedere abuzurile din trecut și presiunea exercitată asupra magistraților. Fosta judecătoare Adina Daria Lupea avertizează despre … Articolul Magistrații incomozi, din nou în vizorul DNA: ce urmează? apare prima dată în Main News.
