Fostul pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, vândut

În timp ce premierul Ilie Bolojan anunța, într-o conferință de presă, că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an, pe site-ul Ministerului Energiei a fost postat un proiect de ordonanță de urgență, însoțit de nota de fundamentare, care prevedea intervenții guvernamentale nu doar pe piața gazelor, ci și pe cea a energiei electrice. Documentul a dispărut de pe site la câteva minute după publicare, fără explicații oficiale.