Componente militare românești în cala avioanelor Tarom către Israel
Cotidianul de Hunedoara, 5 februarie 2026 08:50
Investigația Snoop dezvăluie că avioane Tarom au dus piese militare în Israel în 2025. Componentele, evaluate la 35 milioane de euro, au ajuns la Elbit Systems. În timp ce ONU critică aceste exporturi, firmele românești spun că doar onorează comenzi, fără să verifice destinația finală a produselor. The post Componente militare românești în cala avioanelor Tarom către Israel appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
09:20
Concedieri la Dacia. Angajații pot primi până la 50.000 de euro pentru a pleca # Cotidianul de Hunedoara
Dacia oferă plăți de până la 50.000 de euro angajaților care vor să plece voluntar din martie 2026. Măsura vizează aproximativ 900 de persoane, pe fondul scăderii producției și al robotizării. Sumele sunt stabilite în funcție de vechime, cele mai mari bonusuri fiind pentru cazurile de invaliditate. The post Concedieri la Dacia. Angajații pot primi până la 50.000 de euro pentru a pleca appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
09:10
Procurorii caută documente. The post SURSE DNA face percheziții la Robert Negoiță acasă și la primărie appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:10
Șeful ONU avertizează că riscul utilizării armelor atomice este la cel mai înalt nivel și cere revenirea urgentă la negocieri. The post Se rupe ultimul acord nuclear dintre marile puteri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:30
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat în principal achizițiilor militare. Acordul permite cumpărarea de arme din afara UE în cazuri urgente, sub supravegherea statelor membre, asigurând lichiditățile Kievului până în 2027. The post Zelenski, blindat de miliardele UE. Ucraina sprijinită cu 90 mld. euro appeared first on Cotidianul RO.
06:00
EXCLUSIV România specialilor. Zero lei contribuție, dar pensie de peste 10.000 de euro pentru șase foști magistrați # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul prezintă în exclusivitate situația celor mai mari 20 de pensii speciale, atât partea de contributivă a veniturilor, cât și cea asigurată de bugetul de stat. The post EXCLUSIV România specialilor. Zero lei contribuție, dar pensie de peste 10.000 de euro pentru șase foști magistrați appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Ai grijă! Dacă firma ta nu are un manual de politici contabile aprobat, riscă amenzi de până la 10.000 lei. Descoperă ce trebuie să conțină acest document esențial și cum să eviți sancțiunile. The post Amenzi de 10.000 de lei pentru firmele care nu au acest document appeared first on Cotidianul RO.
05:50
PORTRET Traseist trecut pe la Firea și Hubert Thuma, bun și pentru Băluță. Cine e noul lider PSD Sector 4 # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă traseul politic al lui Alexandru Hazem Kansou. The post PORTRET Traseist trecut pe la Firea și Hubert Thuma, bun și pentru Băluță. Cine e noul lider PSD Sector 4 appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Agenții restaurației de la București vor să profite de menționarea României într-un raport mai degrabă al MAGA, care arată cu degetul anularea alegerilor de anul trecut, în vreme ce președintele Dan anunță ofensiva, fără însă a avea sprijinul vreunei facțiuni reformate din serviciile de informații, care să fi elaborat raportul clar al cauzelor și vinovaților […] The post De ce e folosită România în războiul declanșat de MAGA contra UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
SUA au fost notificate de judecătorul federal al Argentinei cu privire la extrădartea fostului președinte al Venezuelei. The post Justiția argentiniană cere SUA extrădarea lui Nicolas Maduro appeared first on Cotidianul RO.
22:10
PSD, atac la Bolojan: Dacă ar fi ascultat, măsurile sale profund nocive n-ar fi existat # Cotidianul de Hunedoara
Într-un comunicat de presă, PSD aduce critici premierului Ilie Bolojan cu privire la măsurile pe care le-a luat în ultima perioadă. The post PSD, atac la Bolojan: Dacă ar fi ascultat, măsurile sale profund nocive n-ar fi existat appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Rețelele sociale, pericol pentru copii. Ce spune Bolojan despre interzicerea accesului la aceste platforme # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că implementarea unor măsuri prin care să fie interzis accesul minorilor la rețelele de socializare este greu de pus în practică. The post Rețelele sociale, pericol pentru copii. Ce spune Bolojan despre interzicerea accesului la aceste platforme appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Reprezentanții Băncii Naționale a României atrag atenția cu privire la punerea în circulație, în mediul online, a unui document atribuit instituției. The post Document fals atribuit BRN, în mediul online appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Anularea alegerilor. Diferențe majore între raportul SUA şi datele oficiale prezentate de TikTok # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții rețelei sociale TikTok și cei ai Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților se contrazic pe tema interferței ruse în cazul alegerilor prezidențiale din România, din anul 2024. The post Anularea alegerilor. Diferențe majore între raportul SUA şi datele oficiale prezentate de TikTok appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Întrebarea Cotidianul pentru Bolojan: Anul viitor veți mai fi premier? Ce a răspuns # Cotidianul de Hunedoara
„Avem o mare responsabilitate, fiecare din noi, pentru această situație”. The post Întrebarea Cotidianul pentru Bolojan: Anul viitor veți mai fi premier? Ce a răspuns appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Acordul India-SUA anunțat de Trump anulează speranțele europenilor că vor putea construi o alianță comercială fără Statele Unite The post Luptă pentru piața indiană între SUA și UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 Aprilie. Anunț de la Palatul Victoria # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 aprilie 2026, plafonarea prețului la gaz nu se mai aplică. Premierul Ilie Bolojan a explicat măsurile care vor fi luate după această dată. The post Ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 Aprilie. Anunț de la Palatul Victoria appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Perestroika sovietică dorea să aducă un socialism cu față umană. Administrația Trump dorește să ajungă la capitalism cu față de securitate națională The post ”Perestroika” lui Trump și noul lagăr național-capitalist appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Nicușor Dan, convorbire cu președintele Consiliului European. Principalele teme ale discuției # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a purtat o discuție cu președintele Consiliului European Antonio Costa, înainte de întâlnirea oficială de săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal. The post Nicușor Dan, convorbire cu președintele Consiliului European. Principalele teme ale discuției appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Reprezentanții Băncii Naționale a României atrag atenția cu privire la punerea în circulație, în mediul online, a unui document atribuit instituției. The post Documelt fals atribuit BRN, în mediul online appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Tigru siberian, filmat într-o curte. Proprietarii, dați de gol pe internet VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un clip video postat pe internet arată un tigru siberian care se plimbă nestingherit într-o gospodărie din localitatea dâmbovițeană Picior de Munte. The post Tigru siberian, filmat într-o curte. Proprietarii, dați de gol pe internet VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Șeful CJ Cluj, postare controversată. PNL, „partidul labagiilor”: Adevărul a scăpat din guriță # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unor surse, Alina Gorghiu a zis în ședința PNL de la Vila Lac că „suntem un partid de misogini și labagii”. The post Șeful CJ Cluj, postare controversată. PNL, „partidul labagiilor”: Adevărul a scăpat din guriță appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Regimul taliban adoptă un cod penal dur criticat pentru că reduce sancțiunile împotriva violenței domestice și limitează drepturile femeilor și copiilor, în pofida condamnarilor internaționale. The post Afganistan în 2026: Violența domestică a fost legalizată appeared first on Cotidianul RO.
17:50
INTERVIU Lulea bate șaua să priceapă Simion: Nu cred în oameni providențiali # Cotidianul de Hunedoara
Marius Lulea a oferit în exclusivitate un interviu pentru Cotidianul, în care a vorbit deschis despre relația sa cu George Simion, viitorul AUR, dar și despre motivul înlăturării sale de la conducerea partidului. Spune tranșant că nu va părăsi AUR și că nu are intenția de a crea o nouă formațiune politică. The post INTERVIU Lulea bate șaua să priceapă Simion: Nu cred în oameni providențiali appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Este prima conferință de presă a premierului din anul 2026. The post Prima ieșire a premierului după ședința cu scântei a PNL appeared first on Cotidianul RO.
17:40
În numele bandei care a comis-o în decembrie 2024 și cu spaima că-și pierde funcția, semnează Nicușor Dan, încă președinte. The post Raportul groazei se apropie appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Surpriză la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură postului # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de Teodora Tompea, care lucrat la Digi 24 din 2012, an în care s-a lansat televiziunea. Teodora Tompea a se alătură echipei Observator de la Antena 1, arată sursa citată. Jurnalista a mai lucrat în trecut la Radio Nord Est, din Iaşi, apoi reporter la Europa FM. Tompea a moderat emisiuni de dezbatere, […] The post Surpriză la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură postului appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Italia anunță că a blocat mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, îndreptate împotriva site-urilor oficiale și infrastructurii legate de Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. The post Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Arbitru din PNL pentru liberalul Iftime contra FCSB: Mă deranjează legătura # Cotidianul de Hunedoara
Valeriu Iftime este președintele Consiliului Județean Botoșani și este considerat apropiat al premierului Ilie Bolojan. Totodată, acesta este principalul finanțator al celor de la FC Botoșani. Arbitrul de la meciul FCSB-Botoșani este consilier local într-o localitate din Argeș, ales pe listele PNL. The post Arbitru din PNL pentru liberalul Iftime contra FCSB: Mă deranjează legătura appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Țară, țară, vrem ministru al Educației! De ce nu vrea nimeni să preia ministerul # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe propuneri au fost făcute, dar premierul s-a lovit de refuzuri, din cauză că viitorul ministru va trebui să lucreze și în 2026 cu sacul gol. The post Țară, țară, vrem ministru al Educației! De ce nu vrea nimeni să preia ministerul appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Primăria Capitalei respinge informațiile false despre eliminarea gratuității pentru pensionari la STB și anunță că această facilitate va fi menținută până la adoptarea unui plan de eficientizare. The post Primăria Capitalei: STB păstrează gratuitatea pentru pensionari appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Selecţia şi premiile obţinute în cadrul Astra Film Festival sunt recunoscute drept criterii de punctaj în aplicaţiile pentru finanţări destinate viitoarelor proiecte cinematografice. The post Au început înscrierile pentru Astra Film Festival 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Schimbare istorică în Iran. Femeile au primit dreptul de a conduce motociclete # Cotidianul de Hunedoara
Iranul permite oficial femeilor să obțină permis pentru vehicule pe două roți, eliminând ambiguitățile legale și o practică veche de restricționare a acestui drept. The post Schimbare istorică în Iran. Femeile au primit dreptul de a conduce motociclete appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către poliţişti. The post Jefuitorii livratorului străin, reținuți pentru tâlhărie calificată appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Procurorii le-au pus gând rău șefilor principalelor parchete. Cum vor să modifice legea # Cotidianul de Hunedoara
Propunerile au fost trimise către Ministerul Justiției. The post Procurorii le-au pus gând rău șefilor principalelor parchete. Cum vor să modifice legea appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Primăria Arad organizează o licitație pentru 128 de mașini ridicate de pe străzi și nerevendicate. Autovehiculele vor fi vândute ca fier vechi firmelor autorizate. The post Mașini ridicate de pe străzi, la licitație appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Paza scumpă trece primejdia rea. Șapte milioane de euro lunar pentru șapte primării # Cotidianul de Hunedoara
În medie, Aradul cheltuie peste 4.000 de euro pe lună cu fiecare angajat de pază al primăriei. Suma totală nu ajunge însă la nivelul constănțenilor, care au cea mai scumpă pază din țară. The post Paza scumpă trece primejdia rea. Șapte milioane de euro lunar pentru șapte primării appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Când puterea decide cine are voie să voteze și cine nu, Parlamentul încetează să mai fie un for democratic și devine un instrument de control politic” The post Nou scandal între AUR și Putere: Act clar de abuz în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar montate în județul Timiș # Cotidianul de Hunedoara
Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar au fost instalate pe drumurile din Timiș, la granița cu Serbia, pentru a informa utilizatorii de telefonie mobilă să prevină costurile suplimentare generate de conectarea automată la rețele străine. The post Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar montate în județul Timiș appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări”. The post Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre Hubert Thuma, imaginea rezistenței anti-Bolojan din PNL: „Habar nu avem cum se exprimă și cum gândește acest personaj.” The post CTP: Bolojan este evreul lui Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Val de oferte de muncă în România – zeci mii de joburi libere îi așteaptă pe doritori # Cotidianul de Hunedoara
România are 31.861 de locuri de muncă vacante, cele mai multe pentru persoane fără studii sau cu studii de bază. Alte 179 de posturi sunt disponibile în mai multe ţări din Spaţiul Economic European. The post Val de oferte de muncă în România – zeci mii de joburi libere îi așteaptă pe doritori appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica și se ocupă de infrastructuri critice # Cotidianul de Hunedoara
Nora lui Călin Georgescu ocupă un post strategic la Hidroelectrica, în timp ce fiul acestuia a primit sponsorizări de la Nuclearelectrica și Primăria Galați pentru clubul său de tenis. Afacerile familiei sunt conectate la lideri politici și șefi din energie prin contracte și cumetrie. The post Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica și se ocupă de infrastructuri critice appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Cum vor primarii să aplice scăderea impozitelor locale. Reacția Coaliției la propunerea lui Kelemen Hunor # Cotidianul de Hunedoara
Marea parte a primarilor din țară susține propunerea liderului UDMR de reducere a impozitelor locale cu până la 50%. În schimb, unii consideră că, din punct de vedere tehnic, măsura nu se poate aplica în acest an. Alții afirmă că soluția este simplă: Guvernul dă o OUG, iar banii se restituie celor care și-au plătit deja impozitele la începutul anului. The post Cum vor primarii să aplice scăderea impozitelor locale. Reacția Coaliției la propunerea lui Kelemen Hunor appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ianis Hagi a reușit o „dublă” în decurs de 11 minute în meciul câștigat de Alanyaspor în deplasare în etapa a 3-a din Cupa Turciei. The post VIDEO Ianis X2. Ianis Hagi a reușit o „dublă” în Cupa Turciei appeared first on Cotidianul RO.
14:40
„Adevărul este simplu și corect: guvernăm împreună doar dacă luăm decizii împreună”, a avertizat Manda într-o postare pe Facebook. The post Manda: Să înțeleg că avem și UDMR-iști mascați în PSD-iști? appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Un lider PSD cere PNL să ia măsuri în cazul primarului care crede că nu toți au dreptul să trăiască # Cotidianul de Hunedoara
Primarul care crede că nu toți au dreptul să trăiască: „Eu declar pe propria raspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” The post Un lider PSD cere PNL să ia măsuri în cazul primarului care crede că nu toți au dreptul să trăiască appeared first on Cotidianul RO.
14:20
REPORTAJ de la protestul profesorilor. Bolojan e contestat și ca ministru interimar # Cotidianul de Hunedoara
„Pun o singură întrebare, unde e domnul Ciolacu? E bine, mersi? L-a tras cineva la răspundere?”, se întreabă un profesor din mulțime. La această întrebare au răspuns deja cetățenii județului Buzău, care l-au ales pe Ciolacu președinte de Consiliu Județean. The post REPORTAJ de la protestul profesorilor. Bolojan e contestat și ca ministru interimar appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Petrom marchează trimestrul IV 2025 cu pierderi și se concentrează pe Marea Neagră # Cotidianul de Hunedoara
Raportul confirmă că Petrom se află într-o mutare strategică majoră. În timp ce producția pe uscat scade natural cu 3,4%, viitorul este al proiectului Neptun Deep. The post Petrom marchează trimestrul IV 2025 cu pierderi și se concentrează pe Marea Neagră appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Afacerea „Clădirea”. USR acuză Academia Română de transferuri ilegale. Ce spune Curtea de Conturi # Cotidianul de Hunedoara
Senatorul Ștefan Pălărie susține că noua Lege a Academiei vrea să șteargă ilegalități de tip penal. Un audit arată că 20 de clădiri au fost cedate ilegal unei fundații. The post Afacerea „Clădirea”. USR acuză Academia Română de transferuri ilegale. Ce spune Curtea de Conturi appeared first on Cotidianul RO.
