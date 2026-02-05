Deputat AUR: Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic
Cotidianul de Hunedoara, 5 februarie 2026 10:50
„Declarațiile președintelui Nicușor Dan reprezintă un act de iresponsabilitate gravă față de securitatea națională a României".
• • •
Acum 10 minute
11:00
INS anunță o creștere modestă a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în 2025 comparativ cu 2024, susținută de produse nealimentare și carburanți.
11:00
Românii au strâns cureaua în 2025, cumpărând mai puține alimente chiar și de Crăciun. Deși prețurile au crescut cu 10%, încasările magazinelor au scăzut, semn că populația consumă mult mai puțin.
Acum 30 minute
10:50
Ciprian Ciucu, semnal de alarmă la STB: „Lucrurile sunt aproape scăpate sub control” # Cotidianul de Hunedoara
Edilul Capitalei s-a adresat angajaților STB, șoferi și vatmani, după apariția mai multor zvonuri că ar vrea să le taie salariile.
10:50
10:40
Revoltă în Guvern. Angajații lui Bolojan îl acuză că are o „manieră autoritară” și face „consultări de vitrină” # Cotidianul de Hunedoara
„Reforma administrativă a lui Ilie-Gavril Bolojan se face prin improvizație legislativă și prin ignorarea rolului constituțional al Parlamentului, pe care îl transformă, oricând are poftă, într-o anexă a Guvernului".
10:40
Gheorghe Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.
Acum o oră
10:30
Uite proiectul, nu-i proiectul. Harababură la Ministerul Energiei după ce Bolojan a anunțat plafonarea la gaze # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce premierul Ilie Bolojan anunța, într-o conferință de presă, că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an, pe site-ul Ministerului Energiei a fost postat un proiect de ordonanță de urgență, însoțit de nota de fundamentare, care prevedea intervenții guvernamentale nu doar pe piața gazelor, ci și pe cea a energiei electrice. Documentul a dispărut de pe site la câteva minute după publicare, fără explicații oficiale.
10:20
Pîslaru i-a dat raportul referitor la calendarul din 2026 Lolitei Cercel, o cântăreață generată de inteligența artificială.
10:20
Un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber când a avut loc incidentul. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la UPU a Spitalului Județean Baia Mare.
10:10
Internetul: accelerator al renaşterii Europei sau catalizator al decăderii? # Cotidianul de Hunedoara
Dacă nu folosim conștient internetul pentru educație, el ne va folosi pe noi pentru degradare. Decizia trebuie luată acum.
10:10
Rețea de cămătărie dejucată în Constanța. Victimele, bătute și jupuite de bani # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a descins la trei adrese din Medgidia pentru a opri o rețea de cămătărie. Suspecții cereau dobânzi uriașe, de până la 400%, și își terorizau victimele cu bătăi și amenințări. Afacerea ilegală a funcționat timp de patru ani înainte ca anchetatorii să intervină.
Acum 2 ore
09:40
E-mailuri recent publicate dezvăluie că Jeffrey Epstein a intervenit pentru admiterea fiicei lui Woody Allen la Bard College. Deși conducerea facultății susține că tânăra a intrat pe merit, mesajele arată mulțumirile familiei pentru sprijinul oferit de Epstein în procesul de selecție.
09:40
Boc, aproape să rămână fără Centură. Un constructor, băgat cu forța în proiect # Cotidianul de Hunedoara
Compania bosniacă Integral Inženjering acuză că este victima unei fraude. Firma acuză că nu a acceptat niciodată să facă parte din consorțiul condus de românii de la Dimex, liderii asocierii care a avut singura ofertă la licitația centurii Clujului, explică Asociația Pro Infrastructură.
09:20
Concedieri la Dacia. Angajații pot primi până la 50.000 de euro pentru a pleca # Cotidianul de Hunedoara
Dacia oferă plăți de până la 50.000 de euro angajaților care vor să plece voluntar din martie 2026. Măsura vizează aproximativ 900 de persoane, pe fondul scăderii producției și al robotizării. Sumele sunt stabilite în funcție de vechime, cele mai mari bonusuri fiind pentru cazurile de invaliditate.
09:10
Procurorii caută documente.
Acum 4 ore
08:50
Investigația Snoop dezvăluie că avioane Tarom au dus piese militare în Israel în 2025. Componentele, evaluate la 35 milioane de euro, au ajuns la Elbit Systems. În timp ce ONU critică aceste exporturi, firmele românești spun că doar onorează comenzi, fără să verifice destinația finală a produselor.
08:10
Șeful ONU avertizează că riscul utilizării armelor atomice este la cel mai înalt nivel și cere revenirea urgentă la negocieri.
07:30
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat în principal achizițiilor militare. Acordul permite cumpărarea de arme din afara UE în cazuri urgente, sub supravegherea statelor membre, asigurând lichiditățile Kievului până în 2027.
Acum 6 ore
06:00
EXCLUSIV România specialilor. Zero lei contribuție, dar pensie de peste 10.000 de euro pentru șase foști magistrați # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul prezintă în exclusivitate situația celor mai mari 20 de pensii speciale, atât partea de contributivă a veniturilor, cât și cea asigurată de bugetul de stat.
06:00
Ai grijă! Dacă firma ta nu are un manual de politici contabile aprobat, riscă amenzi de până la 10.000 lei. Descoperă ce trebuie să conțină acest document esențial și cum să eviți sancțiunile.
05:50
PORTRET Traseist trecut pe la Firea și Hubert Thuma, bun și pentru Băluță. Cine e noul lider PSD Sector 4 # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă traseul politic al lui Alexandru Hazem Kansou.
05:50
Agenții restaurației de la București vor să profite de menționarea României într-un raport mai degrabă al MAGA, care arată cu degetul anularea alegerilor de anul trecut, în vreme ce președintele Dan anunță ofensiva, fără însă a avea sprijinul vreunei facțiuni reformate din serviciile de informații, care să fi elaborat raportul clar al cauzelor și vinovaților […]
Acum 12 ore
23:00
SUA au fost notificate de judecătorul federal al Argentinei cu privire la extrădartea fostului președinte al Venezuelei.
22:10
PSD, atac la Bolojan: Dacă ar fi ascultat, măsurile sale profund nocive n-ar fi existat # Cotidianul de Hunedoara
Într-un comunicat de presă, PSD aduce critici premierului Ilie Bolojan cu privire la măsurile pe care le-a luat în ultima perioadă.
Acum 24 ore
21:40
Rețelele sociale, pericol pentru copii. Ce spune Bolojan despre interzicerea accesului la aceste platforme # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că implementarea unor măsuri prin care să fie interzis accesul minorilor la rețelele de socializare este greu de pus în practică.
21:20
Reprezentanții Băncii Naționale a României atrag atenția cu privire la punerea în circulație, în mediul online, a unui document atribuit instituției.
21:10
Anularea alegerilor. Diferențe majore între raportul SUA şi datele oficiale prezentate de TikTok # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții rețelei sociale TikTok și cei ai Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților se contrazic pe tema interferței ruse în cazul alegerilor prezidențiale din România, din anul 2024.
21:00
Întrebarea Cotidianul pentru Bolojan: Anul viitor veți mai fi premier? Ce a răspuns # Cotidianul de Hunedoara
„Avem o mare responsabilitate, fiecare din noi, pentru această situație".
20:40
Acordul India-SUA anunțat de Trump anulează speranțele europenilor că vor putea construi o alianță comercială fără Statele Unite
20:10
Ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 Aprilie. Anunț de la Palatul Victoria # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 aprilie 2026, plafonarea prețului la gaz nu se mai aplică. Premierul Ilie Bolojan a explicat măsurile care vor fi luate după această dată.
19:50
Perestroika sovietică dorea să aducă un socialism cu față umană. Administrația Trump dorește să ajungă la capitalism cu față de securitate națională
19:30
Nicușor Dan, convorbire cu președintele Consiliului European. Principalele teme ale discuției # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a purtat o discuție cu președintele Consiliului European Antonio Costa, înainte de întâlnirea oficială de săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal.
18:40
Reprezentanții Băncii Naționale a României atrag atenția cu privire la punerea în circulație, în mediul online, a unui document atribuit instituției.
18:30
Tigru siberian, filmat într-o curte. Proprietarii, dați de gol pe internet VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un clip video postat pe internet arată un tigru siberian care se plimbă nestingherit într-o gospodărie din localitatea dâmbovițeană Picior de Munte.
18:00
Șeful CJ Cluj, postare controversată. PNL, „partidul labagiilor”: Adevărul a scăpat din guriță # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unor surse, Alina Gorghiu a zis în ședința PNL de la Vila Lac că „suntem un partid de misogini și labagii".
18:00
Regimul taliban adoptă un cod penal dur criticat pentru că reduce sancțiunile împotriva violenței domestice și limitează drepturile femeilor și copiilor, în pofida condamnarilor internaționale.
17:50
INTERVIU Lulea bate șaua să priceapă Simion: Nu cred în oameni providențiali # Cotidianul de Hunedoara
Marius Lulea a oferit în exclusivitate un interviu pentru Cotidianul, în care a vorbit deschis despre relația sa cu George Simion, viitorul AUR, dar și despre motivul înlăturării sale de la conducerea partidului. Spune tranșant că nu va părăsi AUR și că nu are intenția de a crea o nouă formațiune politică.
17:40
Este prima conferință de presă a premierului din anul 2026.
17:40
În numele bandei care a comis-o în decembrie 2024 și cu spaima că-și pierde funcția, semnează Nicușor Dan, încă președinte.
17:30
Surpriză la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură postului # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de Teodora Tompea, care lucrat la Digi 24 din 2012, an în care s-a lansat televiziunea. Teodora Tompea a se alătură echipei Observator de la Antena 1, arată sursa citată. Jurnalista a mai lucrat în trecut la Radio Nord Est, din Iaşi, apoi reporter la Europa FM. Tompea a moderat emisiuni de dezbatere, […]
17:20
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Italia anunță că a blocat mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, îndreptate împotriva site-urilor oficiale și infrastructurii legate de Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
17:10
Arbitru din PNL pentru liberalul Iftime contra FCSB: Mă deranjează legătura # Cotidianul de Hunedoara
Valeriu Iftime este președintele Consiliului Județean Botoșani și este considerat apropiat al premierului Ilie Bolojan. Totodată, acesta este principalul finanțator al celor de la FC Botoșani. Arbitrul de la meciul FCSB-Botoșani este consilier local într-o localitate din Argeș, ales pe listele PNL.
17:00
Țară, țară, vrem ministru al Educației! De ce nu vrea nimeni să preia ministerul # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe propuneri au fost făcute, dar premierul s-a lovit de refuzuri, din cauză că viitorul ministru va trebui să lucreze și în 2026 cu sacul gol.
16:50
Primăria Capitalei respinge informațiile false despre eliminarea gratuității pentru pensionari la STB și anunță că această facilitate va fi menținută până la adoptarea unui plan de eficientizare.
16:50
Selecţia şi premiile obţinute în cadrul Astra Film Festival sunt recunoscute drept criterii de punctaj în aplicaţiile pentru finanţări destinate viitoarelor proiecte cinematografice.
16:30
Schimbare istorică în Iran. Femeile au primit dreptul de a conduce motociclete # Cotidianul de Hunedoara
Iranul permite oficial femeilor să obțină permis pentru vehicule pe două roți, eliminând ambiguitățile legale și o practică veche de restricționare a acestui drept.
16:30
Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către poliţişti.
16:20
Procurorii le-au pus gând rău șefilor principalelor parchete. Cum vor să modifice legea # Cotidianul de Hunedoara
Propunerile au fost trimise către Ministerul Justiției.
16:10
Primăria Arad organizează o licitație pentru 128 de mașini ridicate de pe străzi și nerevendicate. Autovehiculele vor fi vândute ca fier vechi firmelor autorizate.
16:10
Paza scumpă trece primejdia rea. Șapte milioane de euro lunar pentru șapte primării # Cotidianul de Hunedoara
În medie, Aradul cheltuie peste 4.000 de euro pe lună cu fiecare angajat de pază al primăriei. Suma totală nu ajunge însă la nivelul constănțenilor, care au cea mai scumpă pază din țară.
