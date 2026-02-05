Un bloc din Craiova afectează traiectoria unui radar militar, spune Ministrul Apărării Naționale

14:40

Guvernul a discutat ca regimul microîntreprinderilor să fie modificat pentru a introduce o serie de facilități. Printre modificări se numără schimbări la condițiile de încadrare la regimul microîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției crește de la 30 la 90 de zile pentru firmele noi, precum și la calculul veniturilor pentru încadrarea la regimul micro, revenirea la regimul de microîntreprindere dacă sunt îndeplinite condițiile.