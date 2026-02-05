Investigație declanșată de Inspectoratul Școlar Județean Brașov la un liceu din județ. Un elev s-a plâns, în mod anonim, de modul în care a fost tratat la școală

05:50

Dacă în vara anului trecut erau declarate libere 121 de autorizații de taxi, numărul acestora a continuat să crească, după ce tot mai mulți taximetriști au renunțat la această meserie. Astfel, acum, Primăria Brașov scoate la licitație 161 de autorizații libere, dintre care una pentru un autovehicul adaptat transportului persoanelor cu dizabilități. Data limită până [...]