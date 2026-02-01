Tinerețea a învins legenda la Australian Open. Vârsta e doar un număr, scorul nu: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5
Impact.ro, 1 februarie 2026 14:50
Carlos Alcaraz (22 de ani), liderul mondial, l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) în finala Australian Open, după un meci în care experiența a deschis scorul, dar tinerețea a închis
• • •
Studiu: tinerii nu mai vor să muncească de acasă. Cei din domeniul videochat probabil că nu au fost chestionați # Impact.ro
După câțiva ani în care pijamaua a fost considerată ținută office și camera web coleg de birou, tinerii par să se fi săturat de munca de acasă. Un studiu arată că Generația Z vrea din
Agenții AI autonomi au propria rețea socială, unde și-au creat propria religie. În curând îi vedem și pe ăștia pe la moaște # Impact.ro
Evoluția tehnologică continuă să ne liniștească profund, mai nou și spiritual. De curând, lumea tech a fost binecuvântată cu apariția platformei Moltbook, o rețea socială inovatoare în care oamenii nu au voie să posteze, să
FCSB – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi
Farul Constanţa – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 februarie 2026, de la ora 17:15, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct
Franța abolește „obligația cuplurilor căsătorite de a avea relații sexuale”. De parcă nu se știa că sexul e opțional mai ales după căsătorie # Impact.ro
Franța face încă un pas curajos spre modernizarea completă a instituției căsătoriei: Adunarea Națională a aprobat un proiect de lege care abolește oficial așa-numitele „drepturi conjugale" – adică ideea depășită că mariajul ar presupune și
Domnul din imagine este un tânăr din Egipt care asigură serviciul de pază unui miliardar local. El a devenit cunoscut pe internet în ultimele zile tocmai datorită acestei poze – o poză făcută la o
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contractat o boală venerică de la dame din Rusia. Nu avea antivirus la Windows # Impact.ro
În documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA, atribuite lui Jeffrey Epstein, apar acuzații grave la adresa fondatorului Microsoft, Bill Gates. Astfel, potrivit unui e-mail scris de Epstein în iulie 2013 sub forma
Călin Georgescu, dezamăgit că „în România nu mai muncește nimeni”. Așa o fi. Unii stau la birt, alții pe Netflix, după replici # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu povestește într-una din cuvântările sale care fac furori suveraniste pe internet că a avut un teren la Odorheiul Secuiesc și nu a găsit om să îi tundă iarba. Povestirea pare subtilizată, clasic,
Donald Trump, surprins aproape treaz într-o conferință de presă: „Europa se autodistruge cu morile alea de vânt stupide” # Impact.ro
Domnul Trump a atacat din nou Europa între două ațipeli istorice. De data aceasta, a atacat-o pe tema energiei curate, despre care dumnealui susține nu doar că este nerentabilă, ci și că distruge peisajele frumoase
O veste proastă pentru Lolita Cercel, prima cântăreață AI din România: nu se va putea urca niciodată aproape goală pe scenă # Impact.ro
Or în România succesul actului artistic depinde în foarte mare măsură de apariția artistei pe scenă – și nu oricum, ci îmbrăcată ca de penurie. Asta face ca meseria de cântăreață mainstream să fie la
NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului. Nu e vreme de plajă nici aici, nici în Cosmos # Impact.ro
NASA dovedește încă o dată că pune siguranța pe primul loc, inclusiv pe cea termică. Agenția spațială a decis să amâne lansarea misiunii cu echipaj uman către Lună din cauza temperaturilor apropiate de îngheț prognozate
Doi struți au scăpat pe șoselele din Vaslui. Se bănuiește că ar fi printre puținele ființe care circulă pe acele șosele fără să fi consumat ceva # Impact.ro
Doi struți scăpați de la o fermă au tulburat circulația pe drumurile din apropierea orașului Vaslui. Din fericire, păsările au fost recuperate rapid și în siguranță, dând dovadă de o înțelepciune comparabilă cu cea a
Românii preferă mașinile la mâna a doua. Mâna a doua fiind și cea care dă kilometrajul înapoi la BMW-ul bunicuței din Germania # Impact.ro
România își confirmă încă o dată preferințele în domeniul auto. Preferințe dictate de salariile cu specific local, bineînțeles. Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), șapte din zece autoturisme înmatriculate
Raed Arafat propune întoarcerea la desenele animate: accesul copiilor la rețelele de socializare ar putea fi „optimizat” # Impact.ro
Într-un gest de grijă instituțională față de liniștea națională și sănătatea mintală, șeful DSU, Raed Arafat, consideră că România este pregătită pentru un pas curajos: limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Contextul
FC Argeş – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct
Rapid – U Cluj, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
Călin Popescu Tăriceanu i-a luat lui Călin Georgescu pantalonii roșii de pe sârmă și a fugit cu ei din țară # Impact.ro
Ați observat că domnul Georgescu nu a mai apărut de ceva vreme cu pantalonii aceia roșii? S-ar fi crezut că îi evită din cauza ironiilor cărora trebuie să le facă față. Însă realitatea stă altfel:
Putin excelează la nimic, dar nimic strategic: avansul militar în Ucraina atinge performanțe istorice de lentoare, arată un studiu # Impact.ro
Rusia continuă să impresioneze prin consecvență și răbdare strategică – adică prin lipsa avansului pe front. Potrivit unei analize recente a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, citată de Business Insider, ritmul de avans al
Soldați ruși camuflați în pinguini năvălesc în Ucraina – încă o dovadă că Rusia chiar este a doua armată a lumii, dar a lumii a treia # Impact.ro
După ce astă-vară își învăța soldații de pe frontul din Ucraina să meargă și să atace pe cal, iată că iarna a adus tactici noi pentru armata Rusiei: costumația de pinguin. Pe post de camuflaj
Nicușor Dan și-a amânat vizita în Statele Unite din martie spre mai la vară, ca să i se facă lui Trump și mai dor de el # Impact.ro
Întrebat de Prelipceanu, în cel mai recent interviu, dacă mai merge în Statele Unite în luna martie, așa cum apucase să anunțe prin intermediul anturajului, domnul președinte Dan s-a bâlbâit ușor și a zis că
Stenograme: avocata de la PNL reținută pentru trafic de influență se lăuda că „eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”. Mandolina aia făcea minuni! # Impact.ro
Potrivit stenogramelor din dosarul DNA, avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, reținută pentru trafic de influență și luare de mită, se lăuda cu relații solide la vârful politicii și instituțiilor statului. Unele mult
Bucureștiul, printre cele mai sigure orașe mari din lume. Dacă nu ar scăpa Nuțu Cămătaru cangurul alb pe străzi, am fi pe primul loc # Impact.ro
Bucureștiul continuă să urce în clasamentele internaționale ale siguranței urbane, spre mândria diplomației române. Ambasada României în SUA promovează intens un studiu care arată că orașul nostru capitală este de două ori mai sigur decât
Avantajul de a nu avea nimic pe card: românii sunt printre cei mai neglijenți în expunerea datelor cu caracter personal pe internet # Impact.ro
România continuă să se remarce printr-o relaxare digitală greu de egalat. Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, aproape 77% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană iau măsuri pentru a-și proteja datele personale, în timp ce
George Simion anunță că AUR va avea un sediu la Washington și va implementa aici politicile MAGA pe sănătate. I-or fi pus ăia ceva în tortul „Groenlanda” # Impact.ro
Altfel sunt greu de explicat afirmațiile făcute de domnul Simion la emisiunea lui Ionuț Cristache: „Vom avea un sediu permanent la Washington O delegație AUR va fi în fiecare săptămână acolo. (…) Vom implementa în
Alegerea unui site de gambling sigur este unul dintre cei mai importanți pași pentru orice jucător, indiferent de nivelul de experiență. Într-o piață online extrem de diversificată, unde apar constant platforme noi, verificarea licenței nu
Fotbalul nu este doar un sport. Fotbalul nu înseamnă doar goluri, trofee și statistici. Fotbalul este și o religie, o moștenire de familie, o bătălie continuă pentru supremația locală sau națională. Fotbalul reprezintă identitate, istorie,
Trump dezminte că a adormit în timpul şedinţei de guvern. El de fapt negocia noile tarife vamale pentru Moș Ene # Impact.ro
Donald Trump a negat că a dormit în timpul ședinței de Guvern în care a fost surprins închizând ochii a somn chiar când vorbea Marco Rubio. Președintele spune că nu a adormit și dă vina
Dinamo – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
CFR Cluj – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de
Sute de români deportaţi din Germania după ce li s-au tăiat ajutoarele sociale… În curând, îi vedem în față la Poliția Buftea! # Impact.ro
Autoritățile germane dau un exemplu de rigoare administrativă: anul trecut au anulat ajutoarele sociale pentru 1.181 de cetățeni români și bulgari, după ce aceștia au fost prinși că le obțineau prin fraudă, impunându-le totodată obligația
Presa sportivă lasă de înțeles că, pe fondul ultimelor nemulțumiri ale actualui patron legate de evoluția sa în poarta FCSB, Târnovanu ar putea fi lăsat să plece în China. E de reamintit în acest context
S-a respins scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei. Oricum, tot trotineta oferă condiții mai bune de călătorie # Impact.ro
Vești bune pentru bucureșteni: Consiliul General al Municipiului București a respins proiectul de majorare a prețului unei călătorii metropolitane de la 3 la 5 lei. Inițiativa a căzut cu 23 de voturi „pentru", 22 de
Documentarul Melaniei Trump a vândut un singur bilet într-un mare cinematograf din Londra. Anglia să se aștepte la dublarea tarifelor vamale drept pedeapsă # Impact.ro
Documentarul „Melania", lansat cu entuziasm în cinematografele din Marea Britanie, se bucură deja de un succes select și exclusivist. La una dintre cele mai mari săli Vue din Londra, în Islington, prima proiecție de vineri,
Dacă termini o facultate în România câștigi cam jumate din cât ia livratorul care a absolvit aceeași facultate în Asia # Impact.ro
Ziarul Financiar consemnează, la rubrica „Jobul zilei", că „Un absolvent de administraţie şi afaceri la Universitatea din Bucureşti câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună." Da, e cam puțin. Însă există o nuanță.
S-a găsit ulița care l-a inspirat pe Coșbuc când a scris „Iarna pe uliță”. Iarna însă se găsește tot mai rar # Impact.ro
Un mister literar a fost rezolvat: ulița care l-a inspirat pe George Coșbuc să scrie celebra poezie „Iarna pe uliță" a fost identificată într-o stradă din localitatea Gura Râului, după cum anunță Consiliul Județean Sibiu
FCSB are șanse mari de calificare dacă bate pe Fenerbahce. Și dacă celelalte echipe din competiție se desființează repede # Impact.ro
FCSB joacă astăzi, de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League, într-un meci care poate deschide ușa unei calificări istorice, dar condiționate de bunăvoința Cerurilor. Campioana României ocupă locul 29
Un cadou-amintre pentru nostalgicii comuniști religioși: calendarul creștin ortodox din 1982 dădea cu litere roșii ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu # Impact.ro
Un document istoric de neprețuit pentru o largă categorie de cetățeni din prezent, natalgicii comuniști care iau cu asalt bisericile duminica și în zilele de sărbătoare: calendarul de profil din anul 1982 în care preoțimea
Olympique Lyon – PAOK Salonic, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Parc Olympique Lyonnais, şi va fi transmis
FCSB – Fenerbahce, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în
Dolarul american continuă să dea dovadă de modestie, depreciindu-se și mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a ținut să sublinieze public că valoarea moned
Zelenski, invitat de ruși la Moscova la o întâlnire cu Putin. Mai trebuie alese doar ziua, etajul și fereastra întâlnirii # Impact.ro
Rusia face un nou gest de deschidere diplomatică și îl invită pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, […] The post Zelenski, invitat de ruși la Moscova la o întâlnire cu Putin. Mai trebuie alese doar ziua, etajul și fereastra întâlnirii appeared first on IMPACT.ro.
Nici președintele Poloniei nu a nimerit covorul roșu. Dar era de așteptat: nici el nu e „ales” # Impact.ro
În imagine este domnul Karol Nawrocki, președinte al Poloniei, la o întâlnire cu doamna Maia Sandu. După cum se vede, nici el nu a nimerit covorul roșu. Fix ca Nicușor Dan. Însă e explicabil, domnul […] The post Nici președintele Poloniei nu a nimerit covorul roșu. Dar era de așteptat: nici el nu e „ales” appeared first on IMPACT.ro.
Primarul din Calafat scade impozitul auto de teamă că lumea își va înmatricula mașinile în Bulgaria. Mulțumim, Bulgaria! # Impact.ro
Un val de pragmatism bugetar traversează administrațiile locale din România: tot mai mulți primari avertizează că majorarea taxelor și impozitelor nu va umple vistieriile, ci va crește numărul celor care nu plătesc sau care își […] The post Primarul din Calafat scade impozitul auto de teamă că lumea își va înmatricula mașinile în Bulgaria. Mulțumim, Bulgaria! appeared first on IMPACT.ro.
Mircea Badea a apărut cu ochelari de soare în direct pentru a-l imita pe Macron. Sunt totuși două diferențe: Macron nu poartă Ray-Ban și rezistă mai mult de 5 secunde # Impact.ro
Foarte inspirat și amuzant domnul Mircea Badea, care a apărut aseară la Antena3 și l-a imitat cu haz și ochelari de soare pe președintele Emmanuel Macron. Totuși, dincolo de inspirația domnului Badea, telespectatorii au observat […] The post Mircea Badea a apărut cu ochelari de soare în direct pentru a-l imita pe Macron. Sunt totuși două diferențe: Macron nu poartă Ray-Ban și rezistă mai mult de 5 secunde appeared first on IMPACT.ro.
Calul lui Bendeac a făcut treaba mare pe scenă la aniversarea lui Florin Piersic. Emoțiile explică totul # Impact.ro
Marele actor Florin Piersic a împlinit vârsta de 90 de ani, adică vârsta de 30 de ani, pentru noi, muritorii de rând. Ocazie cu care bineînțeles că i s-a organizat o festivitate la Teatrul Național. […] The post Calul lui Bendeac a făcut treaba mare pe scenă la aniversarea lui Florin Piersic. Emoțiile explică totul appeared first on IMPACT.ro.
Benfica – Real Madrid, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 28 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi va fi […] The post Champions League: Benfica vs Real Madrid – Galacticii, favoriţi pe Stadionul Luminii appeared first on IMPACT.ro.
O femeie din Iași a băgat divorț fiindcă așa i-a zis inteligența artificială. Iată deci că a apărut o entitate mai a dracului decât soacra! # Impact.ro
O femeie din Iași, căsătorită aproape 30 de ani și mamă a trei copii, a decis să ceară divorțul după ce, susține ea, inteligența artificială i-a recomandat să facă această schimbare. Înainte de orice glumă, […] The post O femeie din Iași a băgat divorț fiindcă așa i-a zis inteligența artificială. Iată deci că a apărut o entitate mai a dracului decât soacra! appeared first on IMPACT.ro.
Vești bune: Germania taie ajutoarele sociale, iar peste o mie de români și bulgari vor reveni acasă. Vești bune pentru Glovo, mai exact # Impact.ro
Vești excelente pentru eficiența administrativă germană, dar și pentru piața livratorilor din România: autoritățile din mai multe orașe din regiunea Ruhr au demonstrat o disciplină impecabilă, eminamente nemțească, în departamentele de ajutoare sociale, revocând sprijinul […] The post Vești bune: Germania taie ajutoarele sociale, iar peste o mie de români și bulgari vor reveni acasă. Vești bune pentru Glovo, mai exact appeared first on IMPACT.ro.
În medie, poliția prinde zilnic 80 de șoferi care conduc băuți – o dovadă că eficiența controalelor ține pasul cu setea românilor # Impact.ro
Într-un puseu încurajator de vigilență, poliția anunță că reușește să identifice zilnic aproximativ 80 de șoferi care au ales să urce la volan după ce au consumat alcool – o dovadă că eficiența controalelor începe […] The post În medie, poliția prinde zilnic 80 de șoferi care conduc băuți – o dovadă că eficiența controalelor ține pasul cu setea românilor appeared first on IMPACT.ro.
