Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Banii vor fi acordați în două tranșe
TeleM Iași , 5 februarie 2026 15:20
Pensionarii cu pensii mici vor primi sprijin financiar din partea statului în anul 2026, prin intermediul Pachetului de Solidaritate, ca măsură de compensare a efectelor creșterii TVA și ale inflației din anul precedent. Ajutoarele financiare vor fi acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026, și vor viza categoriile de pensionari cele mai
• • •
Acum 30 minute
15:20
Investiții majore în infrastructura din centrul Iașului: linii de tramvai modernizate și spații verzi extinse # TeleM Iași
Autoritățile locale din Iași au avizat, în premieră, mai multe proiecte importante de modernizare și reabilitare urbană, care vizează atât infrastructura de transport public, cât și spațiile publice din zona centrală a orașului. Liniile de tramvai din Copou, între Triunf și Fundație, intră în reabilitare Printre proiectele aprobate se numără reabilitarea liniilor de tramvai de
15:20
Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Banii vor fi acordați în două tranșe # TeleM Iași
Pensionarii cu pensii mici vor primi sprijin financiar din partea statului în anul 2026, prin intermediul Pachetului de Solidaritate, ca măsură de compensare a efectelor creșterii TVA și ale inflației din anul precedent. Ajutoarele financiare vor fi acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026, și vor viza categoriile de pensionari cele mai
15:20
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava va beneficia în curând de un nou terminal modern, după ce astăzi a fost lansată procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3. Acesta va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați, fiind de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la ora actuală.
15:20
Mai multe străzi din municipiul Iași vor intra în acest an într-un amplu proces de modernizare. Inceperea lucrarilor este condiționata de obținerea tuturor avizelor necesare, în special a celor de la Poliția Rutieră. Autoritățile locale spun că proiectele sunt deja realizate, dar procedurile administrative întârzie demararea șantierelor. Zeci de străzi din Iași intră în acest
Acum o oră
15:10
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat săptămâna trecută contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic". Acesta este primul dintre cele 20 de proiecte pentru care Primăria Iași intenționează să atragă fonduri prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Valoarea totală a proiectului
15:10
România traversează o criză profundă, care nu mai poate fi mascată prin discursuri politice sau promisiuni electorale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, face declarații extrem de dure despre starea societății românești, susținând că adevărata problemă nu este deficitul bugetar sau creșterea taxelor, ci incapacitatea colectivă de a înțelege realitatea. „Cum te aștepți să mărești taxele
Acum 2 ore
14:10
Focar de pestă porcină africană la limita județelor Iași și Neamț dupa ce a fost gasit un mistreț mort # TeleM Iași
Instituția Prefectului – Județul Neamț a organizat, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț, în contextul confirmării unor focare de pestă porcină africană și influență aviară, cu impact asupra unor zone din județul Neamț. Focar de pestă porcină africană la limita județelor Iași și Neamț dupa ce a fost gasit un mistreț mort
14:00
Două aeronave care urmau să aterizeze la Suceava au fost redirecționate la Aeroportul Iași # TeleM Iași
Din cauza vizibilității reduse, determinată de condiții meteorologice nefavorabile, ceață și burniță, două zboruri Wizz Air din direcția Larnaca și Dortmund, care aveau ca destinație Aeroportul Suceava, au fost redirecționate către Aeroportul Iași. Două aeronave care urmau să aterizeze la Suceava au fost redirecționate la Aeroportul Iași Aeronavele au aterizat în condiții bune pe pista
Acum 4 ore
13:40
Blocaj major de trafic la Green Park după începerea lucrărilor la podul din Aurel Vlaicu # TeleM Iași
Lucrările de demolare și reconstruire a podului din zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Ignat și șoseaua Ciric, au început recent și au dus la blocarea totală a circulației, generând probleme majore de trafic în cartierele adiacente. Deși investiția este considerată necesară, modul în care a fost gestionată restricționarea traficului stârnește nemulțumiri în rândul locuitorilor. Blocaj
13:10
După ce și-a agresat concubina și pe fiica acesteia, primarul din Mitocu Dragomirnei s-a ales cu o brățară de monitorizare electronică # TeleM Iași
Sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea desfășoară activități investigative și de cercetare penală, pentru stabilirea circumstanțelor producerii unor fapte sesizate de către două femei, din comuna Siminicea și pentru obținerea și administrarea materialului probator, cu respectarea etapelor procedurale în materie penală.
12:20
Anchetă extinsă în Cipru după ce autoritățile au confirmat moartea unui cunoscut om de afaceri rus, dispărut la începutul lunii ianuarie # TeleM Iași
Autoritățile din Cipru au identificat un cadavru găsit în mare, în largul plajei Avdimou de pe insulă, la mijlocul lunii ianuarie, ca aparținând unui om de afaceri rus, despre care se știe că a dispărut de la reședința sa din orașul Limassol, din sudul insulei. Anchetă extinsă în Cipru după ce autoritățile au confirmat moartea
Acum 6 ore
11:30
O femeie în vârstă de 80 de ani, din localitatea Călărași, și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia a avut loc în această dimineață. Alarma a fost dată de un vecin. Botoșani | O bătrână din Călărași și-a pierdut viața într-un incendiu La caz s-au deplasat, în cel mai scurt
11:10
Doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din județul Neamț, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și violarea vieții private. Doi tineri, unul minor, reținuți în Neamț pentru șantaj și violarea vieții private Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au anunțat, joi,
11:00
Două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași # TeleM Iași
În data de 3 februarie 2026, Spitalul Parhon din Iași a efectuat două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală, pacienții provenind de pe lista de așteptare din județul Vaslui. Două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași Primul pacient este un bărbat de 38
11:00
Azi noapte, polițiștii locali aflați în serviciul de asigurare a ordinii și siguranței publice au fost sesizați prin Dispeceratul Poliției Locale Iași cu privire la prezența unui grup de trei persoane care agresau persoanele care tranzitau zona cluburilor. Polițiștii locali au ridicat azi noapte trei scandalagii de pe Bvd. Ștefan cel Mare Polițiștii locali din
10:40
Pasagerii din regiunea Moldovei vor beneficia de zboruri zilnice între Iași și Viena, începând cu luna martie 2026, odată cu introducerea programului de vară. Zborurile sunt operate de Austrian Airlines, partener al Aeroportului Iași, și răspund atât cererii de turism, cât și nevoilor de business. Viena, cunoscută drept „orașul muzicii", este o destinație atractivă pentru
10:40
Două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași # TeleM Iași
În data de 3 februarie 2026, Spitalul Parhon din Iași a efectuat două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală, pacienții provenind de pe lista de așteptare din județul Vaslui. Primul pacient este un bărbat de 38 de ani, aflat în program de dializă din 2024, iar al doilea pacient, tot bărbat, are 43 […] Articolul Două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din județul Neamț, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și violarea vieții private. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au anunțat, joi, că polițiștii au efectuat două percheziții la locuințele unor persoane bănuite de comiterea
10:20
Spitalul de Urgență din Suceava efectuează investigații PET-CT și SPECT-CT cu sedare pentru copii # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava se numără printre puținele unități medicale publice din România în care se realizează examinări PET-CT și SPECT-CT cu sedare, proceduri recomandate în special copiilor mici care nu pot rămâne nemișcați timp de 20–30 de minute. Unitatea medicală dispune de serviciu de Anestezie și Terapie Intensivă
10:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare. Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu Ancheta are în vedere modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din fonduri publice, un
10:10
Proiectul demarat pentru Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" pentru construirea unei săli de sport cu bazin de înot și sală de forță prinde contur. Este vorba de un proiect amplu pentru care sunt făcute demersuri pentru avize cum ar fi cel de mediu și pentru care au fost organizate proceduri privind studiile de fezabilitate.
10:10
Adolescent de 16 ani, reținut după ce a agresat un polițist aflat în timpul liber, la Baia Mare # TeleM Iași
Adolescentul de 16 ani care a atacat un polițist aflat în timpul liber, pe o stradă din municipiul Baia Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Florina Meteș. „În baza probatoriului administrat de polițiști a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de
10:00
Patru copii din județul Botoșani, adoptați internațional de familii din Italia și Germania # TeleM Iași
Patru copii instituționalizați din județul Botoșani au fost adoptați, anul trecut, de familii din Italia și Germania, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Elena-Alina Ciorsac, șefa Compartimentului de adopții și post-adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Potrivit acesteia, în 2025, DGASPC Botoșani a finalizat procedurile de adopție internațională pentru două
10:00
Viceprimarul comunei Bârsănești, Gelu Botezatu, și-a pierdut mandatul în urma unei condamnări definitive # TeleM Iași
Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a anunțat, miercuri, că a semnat ordinul privind încetarea de drept a mandatului de consilier local și, implicit, de viceprimar al comunei Bârsănești, în cazul lui Gelu Botezatu, condamnat într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Decizia a fost luată ca urmare a unei condamnări definitive la doi ani de
09:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că săptămâna viitoare va numi un nou ministru al Educației. În ultimele săptămâni, de când a preluat interimar portofoliul, s-a concentrat pe deblocarea absorbției fondurilor europene. Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru la Educaţie "La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă…
Acum 8 ore
09:40
Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei privind pensiile magistraţilor # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a precizat că, la Bruxelles, Comisia Europeană consideră că acest angajament asumat prin PNRR nu este îndeplinit şi dacă judecătorii constituţionali tot amână pronunţarea în acest caz, probabilitatea ca România să piardă 230 de milioane de euro este foarte mare. Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei
09:40
O producție semnată de Andrei Șerban și un spectacol de balet pentru copii, la Opera Iași # TeleM Iași
Opera Națională Română din Iași programează trei spectacole la sfârșitul acestei săptămâni, dedicate atât publicului adult, cât și copiilor. Vineri și sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, spectatorii sunt invitați să urmărească opereta „Văduva veselă 2.0" de Franz Lehár, într-o producție ce poartă semnătura regizorală a lui Andrei Șerban.Pe scenă vor evolua soliștii,
09:40
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est a aprobat proiectul Municipiul Iasi de "Creșterea eficienței energetice și lucrări conexe pentru clădiri publice din Municipiul Iași" depus spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional 2021 – 2027, a fost declarat admis în etapa de evaluare tehnică și financiară, urmând acum să intre în etapa de precontractare. Cinci
09:30
După luni în care românii au auzit de tăieri şi creşteri de taxe pentru reducerea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a venit cu un mesaj care indică o schimbare de direcţie. După luni în care românii au auzit mai ales de tăieri şi creşteri de taxe pentru reducerea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a venit
09:20
De ce să alegi piese culegătoare aftermarket de la Flodel potrivite pentru utilajele tale agricole? (P) # TeleM Iași
Fel
09:10
Combinatul Siderurgic de la Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională # TeleM Iași
Măsura va fi adoptată printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului, lucru confirmat oficial de premierul Ilie Bolojan. Combinatul Siderurgic de la Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională Declararea combinatului ca obiectiv național strategic, coroborată cu alte măsuri administrative și legislative, va permite soluționarea a trei chestiuni extrem de importante pentru viitorul unității siderurgice: […] Articolul Combinatul Siderurgic de la Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:20
Ilie Bolojan: “Guvernul intră în linie dreaptă cu bugetul și reformele cheie pentru economie!” # TeleM Iași
Guvernul accelerează pregătirea bugetului și reformele asumate prin PNRR. Deficit țintit la 6,2% și inflație de 4% Ilie Bolojan: “Guvernul intră în linie dreaptă cu bugetul și reformele cheie pentru economie!” Guvernul se află în etapa finală de pregătire a bugetului pentru acest an, având ca obiective principale reducerea deficitului bugetar și menținerea sub control […] Articolul Ilie Bolojan: “Guvernul intră în linie dreaptă cu bugetul și reformele cheie pentru economie!” apare prima dată în TeleM Regional.
20:10
Guvernul pregătește ieșirea treptată din plafonarea prețului la gaze. Liberalizarea completă, amânată până în 2027 # TeleM Iași
Guvernul României intenționează să elimine treptat plafonarea administrativă a prețului la gazele naturale, însă fără a renunța brusc la măsurile de protecție pentru populație. Guvernul pregătește ieșirea treptată din plafonarea prețului la gaze. Liberalizarea completă, amânată până în 2027 Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul ia în calcul menținerea unui preț administrat pentru consumatorii […] Articolul Guvernul pregătește ieșirea treptată din plafonarea prețului la gaze. Liberalizarea completă, amânată până în 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
18:40
Lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupție. Mita ceruta de un medic pentru o operatie, denuntata la Call Center Anticorupție Un barbat a […] Articolul Mita ceruta de un medic pentru o operatie, denuntata la Call Center Anticorupție apare prima dată în TeleM Regional.
18:20
În urma unui apel prin SNUAU 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, echipajele Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași au fost alertate pentru a interveni la stingerea unui incendiu produs la o locuință din satul Dancu, comuna Holboca, pe strada Dorului. Incendiu, cu victime, la o locuinta din Dancu La […] Articolul Incendiu, cu victime, la o locuinta din Dancu apare prima dată în TeleM Regional.
18:10
Neamt | Doua persoane din comuna Dulcesti au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # TeleM Iași
Misiune în comuna Dulcești pentru asistența unor persoane intoxicate cu monoxid de carbon Neamt | Doua persoane din comuna Dulcesti au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Dulcești sunt persoane care prezintă stare […] Articolul Neamt | Doua persoane din comuna Dulcesti au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României # TeleM Iași
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals. Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de […] Articolul Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Galați au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Galați. Gălățean reținut pentru furt din apartamente În urma activităților investigative complexe și din probatoriul administrat a reieșit că, în cursul nopților de 14/15, 22/23 și 24/25 ianuarie […] Articolul Gălățean reținut pentru furt din apartamente apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Nicușor Dan replică la raportul Congresului SUA: “Anularea alegerilor, o decizie constituțională legitimă!” # TeleM Iași
Președintele României, Nicușor Dan, a respins interpretările potrivit cărora Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ar viza în mod direct România, subliniind că documentul are ca temă principală libertatea de exprimare, iar referirile la țara noastră sunt strict contextuale. Nicușor Dan replică la raportul Congresului SUA: “Anularea alegerilor, o […] Articolul Nicușor Dan replică la raportul Congresului SUA: “Anularea alegerilor, o decizie constituțională legitimă!” apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Galați | Tancuri Abrams ale armatei SUA participă la antrenamente comune în poligonul Smârdan # TeleM Iași
Forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români a anuntat Ambasada SUA in Romania. Galați | Tancuri Abrams ale armatei SUA participă la antrenamente comune în poligonul Smârdan Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul […] Articolul Galați | Tancuri Abrams ale armatei SUA participă la antrenamente comune în poligonul Smârdan apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Peste 158 de tone de deșeuri periculoase și nepericuloase confiscate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Galați Peste 150 tone de deșeuri confiscate de polițiștii gălățeni Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Galați, însoțiți de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Galați, au efectuat un control pe […] Articolul Peste 150 tone de deșeuri confiscate de polițiștii gălățeni apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Acțiune a polițiștilor la Pașcani pentru prevenirea delincvenţei juvenile și absenteismului școlar # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Siguranţa Şcolară, împreună cu poliţiştii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, ai Serviciului Criminalistic, ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, ai Poliției Municipiului Paşcani, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Iaşi au acționat în municipul Paşcani, unde au […] Articolul Acțiune a polițiștilor la Pașcani pentru prevenirea delincvenţei juvenile și absenteismului școlar apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
15:40
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași își pune tehnologia în slujba comunității. Astfel, instituția se implică într-un proiect inițiat de Academia Română, care vizează identificarea unor soluții inteligente pentru reducerea traficului din municipiul Iași. Inițiativa se bazează pe utilizarea inteligenței artificiale în dezvoltarea urbană. USV Iași ar putea contribui prin […] Articolul Dronele de la USV ar putea monitoriza traficul din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Pe parcursul anului trecut, la nivelul județului Neamț s-a înregistrat o scădere a numărului de mame minore, un indicator pozitiv ce reflectă eficiența măsurilor de prevenție dar și implicarea comunității și a serviciilor sociale. Mai puține mame minore în județul Neamț Conform evidențelor Compartimentului Prevenire instituționalizare copii și coordonare servicii publice de asistență socială din […] Articolul Mai puține mame minore în județul Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași intră într-o nouă etapă importantă. Începând de astăzi, pe amplasamentul viitorului spital vor începe să sosească utilajele necesare etapei a doua de execuție. Proiectul este unul strategic pentru întreaga regiune de nord-est a țării. Primele utilaje pentru etapa a doua a SRU sosesc la Iași Constructorul câștigător al […] Articolul Primele utilaje pentru etapa a doua a SRU sosesc la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Reabilitarea Stadionului Municipal din Botoșani nu este o prioritate pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în timpul unei vizite oficiale în județ. Potrivit acestuia, abia din anul 2027 se poate discuta concret despre un astfel de proiect. Citește și Ce se va întâmpla cu Sala Polivalenta și stadionul din […] Articolul Modernizarea stadionului din Botoșani, amânată pentru 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Gest de solidaritate la Iași: organe prelevate de la un tânăr de 17 ani salvează mai multe vieți # TeleM Iași
Mai multe organe prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, de la un tânăr aflat în moarte cerebrală, vor salva viețile unor pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant. Decizia familiei de a accepta donarea, alături de intervenția coordonată a echipelor medicale, a oferit o nouă șansă la viață mai multor bolnavi care așteptau […] Articolul Gest de solidaritate la Iași: organe prelevate de la un tânăr de 17 ani salvează mai multe vieți apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Iașul, fără finanțare pentru Sala Polivalentă „Regina Maria”. Autoritățile caută soluții pentru demararea lucrărilor # TeleM Iași
Proiectul noii Săli Polivalente „Regina Maria” din Iași rămâne unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale municipiului, însă finanțarea necesară pentru începerea lucrărilor nu a fost aprobată până în prezent. Iașul, fără finanțare pentru Sala Polivalentă „Regina Maria”. Autoritățile caută soluții pentru demararea lucrărilor Deși documentația a fost depusă simultan cu cea pentru […] Articolul Iașul, fără finanțare pentru Sala Polivalentă „Regina Maria”. Autoritățile caută soluții pentru demararea lucrărilor apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Primăria Iași respinge majorarea tarifelor Apavital. Mihai Chirica: „Nu aprobăm nicio creștere de tarif” # TeleM Iași
Municipalitatea ieșeană a anunțat oficial că nu va susține majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, propusă de operatorul regional Apavital. Deși compania intenționează să supună aprobării Consiliului de Administrație o creștere a prețurilor, administrația locală respinge ferm această posibilitate. Reprezentanții Primăriei Iași susțin că inițiativa Apavital apare în contextul creșterilor generale […] Articolul Primăria Iași respinge majorarea tarifelor Apavital. Mihai Chirica: „Nu aprobăm nicio creștere de tarif” apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Un taximetrist mort de beat a adormit în mașină, pe linia de tramvai, în apropiere de agentia BRD CUG # TeleM Iași
Ieri după-amiază, un tramvai aflat pe traseul 9, a fost nevoit să staționeze în zona Rond Vechi CUG, sens de deplasare spre Târgu Cucu, din cauza unui taxi oprit pe linia de tramvai. Un taximetrist mort de beat a adormit în mașină, pe linia de tramvai, în apropiere de agentia BRD CUG Poliția a fost […] Articolul Un taximetrist mort de beat a adormit în mașină, pe linia de tramvai, în apropiere de agentia BRD CUG apare prima dată în TeleM Regional.
