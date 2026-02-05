Investiții majore în infrastructura din centrul Iașului: linii de tramvai modernizate și spații verzi extinse

15:20

Mai multe organe prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, de la un tânăr aflat în moarte cerebrală, vor salva viețile unor pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant. Decizia familiei de a accepta donarea, alături de intervenția coordonată a echipelor medicale, a oferit o nouă șansă la viață mai multor bolnavi care așteptau