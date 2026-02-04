Gălățean reținut pentru furt din apartamente

12:50

Numărul nemțenilor care au solicitat pentru prima oară încadrarea în grad de handicap a scăzut în 2025 după 5 ani de creșteri consecutive. Astfel, anul trecut au fost emise 2.346 de certificate de încadrare în grad de handicap pentru cazuri noi, în scădere comparativ cu 2024 când au fost peste 2.700 de astfel de cazuri […] Articolul Numărul nemțenilor care au solicitat încadrarea în grad de handicap a scăzut după 5 ani de creșteri consecutive apare prima dată în TeleM Regional.