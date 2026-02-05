O nouă ”performanță” diplomatică. Delegația României, așezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio și a plecat fară poză din SUA
ActiveNews.ro, 5 februarie 2026 15:20
România a participat, zilele trecute, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Delegația țării noastre a fost așezată pe ultimele rânduri, iar ministrul de Externe Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio. Așa că a plecat fară poză din SUA.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
15:30
Cristian Șipoș, senator AUR acuză ministerul Mediului că sabotează construcția hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, un proiect vital pentru securitatea energetică a țării # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Cristian Șipoș condamnă demersul Ministerului Mediului de includere, în mod arbitrar, a unui areal din proximitatea amplasamentului, din județul Cluj, în categoria așa-numitelor „Zone Prioritare pentru Biodiversitate”
Acum 30 minute
15:20
PE SURSE: Sorin Poclitaru dezvăluie ce s-a întâmplat cu costumul doamnei Țoiu. ALERTĂ: Nicușor Dan amenință cu dezlegarea lui Andrei Caramitru! # ActiveNews.ro
Eu va spun de pe surse ce s-a intamplat, dar sa nu spuneti ca stiti de la mine.
15:20
O nouă ”performanță” diplomatică. Delegația României, așezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio și a plecat fară poză din SUA # ActiveNews.ro
România a participat, zilele trecute, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Delegația țării noastre a fost așezată pe ultimele rânduri, iar ministrul de Externe Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio. Așa că a plecat fară poză din SUA.
Acum o oră
15:10
”Nu e luptă contra dezinformării, e control al alegerilor. UE trebuie trasă la răspundere”. Un eurodeputat belgian cere dezbatere în PE pe tema cenzurii digitale și a raportului american # ActiveNews.ro
Tom Vandendriessche, eurodeputat belgian din partea Vlaams Belang a scris pe reteaua X ca va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind acuzațiile din raportul american care semnalează ingerințe și cenzură politică în mediul digital.
14:50
„Nu e luptă contra dezinformării, e control al alegerilor. UE trebuie trasă la răspundere”. Un eurodeputat belgian cere dezbatere în PE pe tema cenzurii digitale și a raportului american # ActiveNews.ro
Tom Vandendriessche, eurodeputat belgian din partea Vlaams Belang a scris pe reteaua X ca va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind acuzațiile din raportul american care semnalează ingerințe și cenzură politică în mediul digital.
Acum 2 ore
14:30
„Nu contează ce culoare are pisica, important e să prindă șoareci”. Citatul, atribuit fostului lider chinez Den Xiaoping, a reprezentat, dincolo de pragmatismul economic și eficacitatea cu care China vroia să iasă din „secolul umilinței”, poate cea mai mare și mai perversă capcană pentru un Occident încremenit în formula 100% profit.
14:30
Președintele numit, Nicușor Dan, a cărui legitimitate, pe bună dreptate, este pusă sub semnul întrebării atât în România, cât și peste ocean, a bagatelizat raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite.
14:20
FAKE NEWS SECU MEDIA. Inspecția Judiciară demontează documentarul RECIORDER: Nu se confirmă nici una dintre acuzațiile prezentate în materialul de presă al gunoaielor securist-soroșiste - o narațiune fără suport juridic # ActiveNews.ro
Inspecția Judiciară a concluzionat că „nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile prezentate” în documentarul gunoaielor securiste de la Recorder, „Justiție capturată”, după verificări dispuse la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii și centrate pe modul de compunere a completurilor de la Curtea de Apel București în mai multe cauze de impact.
14:00
Epstein nu a fost doar capul unei rețele de pedofilie șimonstruozități sexuale. Nici doar un ultra-influent agent Mossad care a folositsexul pentru compromiterea și controlul liderilor lumii. El a avut și rolulcheie în organizarea Plandemiei la scară mondială. Iar Bill Gates a fost plasatîn centrul rețelei COVID ca un păianjen în mijlocul plasei.
13:50
Un alt caz în care victima ar fi de vină. Hotărâre judecătorească controversată privind Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuți. Credincioșii români, din nou victime ale regimului de la Kiev # ActiveNews.ro
Tribunalul Gospodăresc din Cernăuți a decis, la 21 ianuarie, obligarea Eparhiei Cernăuților și Bucovinei din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UPȚ) să transfere complexul imobiliar al Catedralei Pogorârea Sfântului Duh (catedrală, hotel, centrală termică și alte dependințe), către Biserica Ortodoxă a Ucrainei Autocefală (PȚU), susținută de statul ucrainean.
Acum 4 ore
13:20
Inspecția Judiciară demontează documentarul Recorder: nicio acuzație nu se confirmă, se construiește o narațiune fără suport juridic. Concluzia generală: nu a existat „influențare” prin schimbarea completurilor # ActiveNews.ro
Inspecția Judiciară a concluzionat că „nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile prezentate” în documentarul Recorder „Justiție capturată”, după verificări dispuse la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii și centrate pe modul de compunere a completurilor de la Curtea de Apel București în mai multe cauze de impact.
13:10
Mihai Tîrnoveanu: Campania bazată pe minciună/ură a UDMR începe să nu mai aibă putere în rândurile maghiarilor. Drepturile legitime la o viață mai bună nu le-au fost luate nici de Georgescu, Simion sau Tanasă, cu atât mai puțin de mine # ActiveNews.ro
Pentru prima dată, la o postare de-a mea (cea cu anunțul protestului anti-taxe Bolojan, din 12. 02. de la Brașov) am primit aprecieri (foarte multe!) și de la unguri! Le mulțumesc sincer pentru asta și îi invit/aștept la protest.
13:10
A vorbi pe un asemenea ton partenerului strategic vital al țării tale (superputerea planetei, între altele) înseamnă să fii un iresposabil intratabil.
13:00
Toni Greblă, fostul șef AEP, acuză tranșant CCR că a anulat alegerile fără temei legal: ”Nu au existat date sau probe care să justifice o asemenea decizie. Nu au fost motive pentru interzicerea lui Georgescu” # ActiveNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA pune din nou sub semnul îndoielii modul în care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, indicând lipsa unor probe clare și modul în care au fost încălcate
12:50
Mihai Tîrnoveanu: Campania bazată pe minciună/ură a UDMR începe să nu mai aibă putere în rândurile maghiarilor. Drepturile legitime la o viață mai bună nu le-au fost luate nici de Georgescu, Simion sau Tănase, cu atât mai puțin de mine # ActiveNews.ro
Pentru prima dată, la o postare de-a mea (cea cu anunțul protestului anti-taxe Bolojan, din 12. 02. de la Brașov) am primit aprecieri (foarte multe!) și de la unguri! Le mulțumesc sincer pentru asta și îi invit/aștept la protest.
12:30
CCR, acuzată că a anulat alegerile fără temei legal. Toni Greblă, fost șef AEP: ”Nu au existat date sau probe care să justifice o asemenea decizie. Nu au fost motive pentru interzicerea lui Georgescu” # ActiveNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA pune din nou sub semnul îndoielii modul în care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, indicând lipsa unor probe clare și modul în care au fost încălcate
12:10
Dan Tanasă, deputat AUR: ”Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic pentru a-și salva propria putere. AUR cere prezentarea raportului invocat în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor” # ActiveNews.ro
AUR cere public prezentarea integrală a raportului invocat obsesiv în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor. Românii au dreptul să știe cine a luat aceste decizii, pe ce bază și cu ce
12:00
Dan Tanasă, deputat AUR: „Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic pentru a-și salva propria putere. AUR cere prezentarea raportului invocat în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor # ActiveNews.ro
AUR cere public prezentarea integrală a raportului invocat obsesiv în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor. Românii au dreptul să știe cine a luat aceste decizii, pe ce bază și cu ce
Acum 8 ore
09:00
Sergiu Ciocârlan: Testamentul unui isihast: ”Totul în Hristos!”. Mărturisitorul Ioan Ianolide († 5 februarie 1986) # ActiveNews.ro
Vremurile vin tăvălug, cu un program special de reeducare. Experiențele din ultimii ani nu sunt totul. Trebuie să ne înarmăm cu multă răbdare căci „suferința abia a început”. Vrând-nevrând, ne trezim intrați în „tură”. Și mintea ni se poate schimba definitiv. Dar, în tot iadul care se dezlănțuie, Dumnezeu are planul Său.
08:00
Sfânta Agata s-a născut în cetatea Panorm (astăzi Palermo) din Sicilia. Fiind ea fecioară de neam ales și bogată de averi pământești, era strălucită și cu frumusețea trupului, iar dragostea pentru Hristos era podoaba sufletului ei.
Acum 12 ore
04:00
Ion Cristoiu: Căcăcioșii de la Funky Citizens au ajuns să mă cenzurezeze pe mine! Raportul Congresului SUA: România a cenzurat internetul de două ori mai dur decât a cerut Comisia Europeană! UE urăște naționalismul la fel ca URSS - VIDEO # ActiveNews.ro
Ilie Bolojan a proclamat încheierea Austerității și începutul Belșugului. Raportul Congresului SUA: România a cenzurat internetul de două ori mai dur decât a cerut C.E. Căcăcioșii de la Funky Citizens au ajuns să mă cenzureze pe mine? Jurnalul meu video:
03:00
Profesorul universitar Horea Bădău: ”Afirm cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este PLAGIATĂ. Susținătorii lui folosesc tehnici de propagandă specifice unui război, de propagandă militară” - VIDEO # ActiveNews.ro
Profesorul universitar Horia Bădău a revenit, miercuri, cu un scurt mesaj video pe Facebook în care afirmă cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată.
Acum 24 ore
23:10
Incredibil cât tupeu are președintele ilegitim Nicușor Dan, care se agață cu disperare de ”decizia suverană” a CCR în baza unor probe inventate de servicii, pentru a justifica lovitura de stat din decembrie 2024.
23:10
Se împlinesc 101 ani de la înființarea Patriarhiei Române. În data de 4 februarie 1925, Sfântul Sinod, întrunit la București, hotăra înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române.
22:00
Călin Georgescu vorbește după Raportul SUA: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru prezentarea unui adevăr pe care poporul român îl cunoaște! Mesajul președintelui interzis: Alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate! VIDEO Realitatea Plus # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va prezenta azi, în jurul orei 21.00, un mesaj video în urma Raportului devastator al Congresului SUA care aruncă în aer falsele justificări oficiale privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
21:20
Călin Georgescu vorbește după Raportul SUA: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru prezentarea unui adevăr pe care poporul român îl cunoaște! Mesajul președintelui interzis - VIDEO ÎN DIRECT Realitatea Plus # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va prezenta azi, în jurul orei 21.00, un mesaj video în urma Raportului devastator al Congresului SUA care aruncă în aer falsele justificări oficiale privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
21:10
Călin Georgescu scoate buzduganul dreptății după Raportul SUA. Mesajul președintelui interzis - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va prezenta azi, în jurul orei 21.00, un mesaj video în urma Raportului devastator al Congresului SUA care aruncă în aer falsele justificări oficiale privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
21:00
Avem și noi pedofilii noștri: Epsteinii intelectuali și ”contextuali” de la București, de la stânga la ”dreapta” temuistă. DREPTATE PENTRU CĂLIN GEORGESCU! # ActiveNews.ro
Despre Raportul SUA „intelectualii publici” de „stângo-dreapta”, „progresist-userist-suveraniști de Temu” cu misiune de distrugere a fenomenului Călin Georgescu, dezbat într-o tăcere mormântală, evitând total subiectul și căutând în schimb paiul lui Epstein din ochiul lui Trump.
20:50
Călin Georgescu - în exclusivitate la ”Culisele Statului Paralel”. Mesajul președintelui interzis, după raportul americanilor # ActiveNews.ro
Exclusiv, Călin Georgescu, în direct la Anca Alexandrescu. Ediție explozivă la Culisele Statului Paralel în această seară.
20:10
Moscova condiționează accesul călătorilor cu metroul. Trebuie să accepte să li se verifice telefoanele mobile, camerele foto sau laptopurile # ActiveNews.ro
Oamenii care folosesc metroul din Moscova ar putea fi supuși unor verificări aleatorii ale telefoanelor mobile, în baza unor noi măsuri despre care se spune că sunt pentru a asigura securitatea.
19:40
Profesorul universitar Horea Bădău: ”Afirm cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată” - VIDEO # ActiveNews.ro
Profesorul universitar Horia Bădău a revenit, miercuri, cu un scurt mesaj video pe Facebook în care afirmă cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată.
19:20
ACTUALIZARE: Protest spontan pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel, după raportul SUA. Mulți au rămas acolo încă de azi noapte și scandează ”Turul 2 înapoi” - VIDEO # ActiveNews.ro
Mai mulți oameni participă, miercuri după amiază, la un protest spontan, pe treptele din fața sediului Curții de Apel București, după publicarea raportul devastator din Congresul american
19:00
Fostă procuroare DNA, după raportul Congresului privind anularea alegerilor: ”Let the show begin! Ar putea urma rezultatul anchetelor inițiate la nivelul NSA, coordonat de Tulsi Gabbard!” # ActiveNews.ro
Fosta procuroare DNA Claudia Roșu a comentat pe pagina sa de Facebook Raportul intermediar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, apreciind că documentul face de rușine,
18:40
AVALANȘA! Au început AUDIERILE din Congresul SUA privind CENZURA și DICTATURA din UE și ROMÂNIA - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Audieri. Comisia juridică din Congresul SUA audiază victime ale cenzurii europene, după raportul devastator publicat ieri, în care acuză Comisia Europeană de „măsuri agresive de cenzură”. Raportul SUA cuprinde un capitol despre anularea alegerilor din România.
18:30
AVALANȘA! Au început AUDIERILE din Congresul SUA pivind CENZURA și Dictatura din UE și România - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Audieri. Comisia juridică din Congresul SUA audiază victime ale cenzurii europene, după raportul devastator publicat ieri, în care acuză Comisia Europeană de „măsuri agresive de cenzură”. Raportul SUA cuprinde un capitol despre anularea alegerilor din România.
18:30
Sindicaliștii din Educație au protestat în fața Palatului Victoria: ”Economiile lor înseamnă sacrificiul nostru! ”Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate și haos legislativ” # ActiveNews.ro
Membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație "Spiru Haret" și Federației Naționale Sindicale "Alma Mater" au protestat miercuri, în fața Palatului Victoria
18:00
Profesorul universitar Horea Bădău spulberă diploma de doctor a lui Nicușor Dan: ”Pe ea scrie Université de Villetaneuse, adică un oraș din suburbia pariziană. Acolo și-a făcut Nicușor doctoratul. La Ciorogârla de lângă Paris. Nicio Sorbona” # ActiveNews.ro
Profesorul Horea Bădău continuă să publice pe contul său de Facebook câteva considerații cu privire la teza de doctorat a lui Nicușor Dan, de această dată demontând minciuna vânturată
17:40
VOX POPULI, VOX DEI. Peste 5000 de români în numai 2 ore îi cer lui Nicușor Dan: DEMISIA, DOVEZILE, DESECRETIZAREA CSAT, ALEGERI ANTICIPATE! Reacție populară la prostia debitată de securiștii de la Cotroceni contra Congresului SUA # ActiveNews.ro
Redăm, înainte de a dispărea, doar o parte din miile de comentarii la postarea sfidătoare a lui Nicușor Dan la adresa românilor, a Congresului SUA și a Administrației Trump, privind frauda anulării alegerilor prezidențiale:
17:20
La ce nivel a ajuns PNL. Liberalii se bălăcăresc ca la ușa cortului după declarația Alinei Gorghiu: ”De ce te-ai lăsat pe 'lăbuța pricepută' a unor labagii!?” # ActiveNews.ro
Declarația Alinei Gorghiu din ședința PNL (conform stenogramelor, Gorghiu ar fi spus: „e normal să existe și alte păreri. Ruptura a început la Congres, când dl Bolojan a susținut altă listă (...)
16:40
Jurnalistul Lucian Davidescu: ”Stabilimentul” a făcut un pariu periculos atunci când a anulat alegerile, în sfidarea Administrației Trump. Candidatul preferat de Stabiliment, așa îl numește Raportul SUA pe președintele în funcție al României # ActiveNews.ro
Candidatul preferat de stabiliment. Așa îl numește raportul american pe președintele în funcție al României, într-o traducere și adaptare – să admitem – ușor răutăcioasă a lui "establishment-preferred candidate"
16:30
Zoe Dantes: Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA și tăcerea instituțională mormântală din România. Cine se ascunde înainte de a INTRA ÎN ZID când întrebările devin incomode? # ActiveNews.ro
Raportul prezentat în Comisia Juridică a Congresului american a pus România într-o situație rară: aceea de a fi obligată să se privească din exterior. Nu prin propagandă, nu prin comunicate diplomatice, ci printr-un document
16:30
Jurnalistul Lucian Davidescu: ”Stabilimentul" a făcut un pariu periculos atunci când a anulat alegerile, în sfidarea administrației. Candidatul preferat de stabiliment, așa îl numește raportul american pe președintele în funcție al României # ActiveNews.ro
Candidatul preferat de stabiliment. Așa îl numește raportul american pe președintele în funcție al României, într-o traducere și adaptare – să admitem – ușor răutăcioasă a lui "establishment-preferred candidate"
16:20
Nicușor Dan, gafă după gafă, ca Nea Nicu înainte de Revoluție. Congresul SUA spune că SRI A MINȚIT, SRI recidivează printr-un răspuns CONTRA legislativului STATELOR UNITE ALE AMERICII. Raportul SUA: România - acțiuni PROFUND ANTIDEMOCRATICE # ActiveNews.ro
Congresul SUA: „Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice.” Dar, înțelegem din comunicatul de mai sus, că nu e vorba de România ci, poate, de Planeta Maimuțelor...
15:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat într-o vizită oficială în Israel alături de delegația parlamentară condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că au avut loc discuții importante
Ieri
15:40
Alexandru Rogobete, întâlniri oficiale în Israel: România vizează parteneriate strategice în sănătate, cu accent pe digitalizare și inovație # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat într-o vizită oficială în Israel alături de delegația parlamentară condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că au avut loc discuții importante
15:10
Protest spontan pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel, după raportul SUA. Mulți au rămas acolo încă de azi noapte și scandează ”Turul 2 înapoi” VIDEO # ActiveNews.ro
Mai mulți oameni participă, miercuri după amiază, la un protest spontan, pe treptele din fața sediului Curții de Apel București, după publicarea raportul devastator din Congresul american
14:30
George Simion denunță din nou cenzura: Adevărul este ascuns în mod intenționat românilor. Călin Georgescu este târât săptămânal, ritualic, în fața poliției, procurorilor, fără vreo probă. Realitatea e că nu a existat nicio interferență rusească # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat noi acuzații la adresa actualei coaliții de guvernare, susținând că opoziția ar fi fost cenzurată în ședința Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu ar fi primit dreptul la cuvânt, iar practicile din Legislativ ar fi, în opinia sa, nedemocratice
14:30
Nicolae Voiculeț: În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Am fost mințiți oficial de statul (paralel) român care a confiscat democrația și a anulat milioane de voturi. Toți cei care au anulat democrația în România vor trebui să răsp # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a comentat, într-o postare pe Facebook, publicarea raportului Comisiei Juridice din Congresul SUA, care acuză imixtiunea nepermisă a Comisiei în alegerile din România,
13:50
Zoe Dantes: Raportul Comisiei Juridice (Congresul American) și tăcerea instituțională din România. Cine se ascunde când întrebările devin incomode? # ActiveNews.ro
Raportul prezentat în Comisia Juridică a Congresului american a pus România într-o situație rară: aceea de a fi obligată să se privească din exterior. Nu prin propagandă, nu prin comunicate diplomatice, ci printr-un document
13:40
Demers pentru abrogarea Legii Vexler! Anunțul făcut direct din Parlament de europarlamentarul Claudiu Târziu, liderul ACT: ”Este împotriva drepturilor și libertăților cetățenești” # ActiveNews.ro
Claudiu Târziu, liderul ACT, a declarat, miercuri, că Acțiunea Conservatoare a depus un proiect de lege privind abrogarea „Legii Vexler”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.