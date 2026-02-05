Doliu în presa din România! Un jurnalist cunoscut pentru profesionalismul său a murit fulgerător

19:30

Funky Citizens apare în prezent în Raportul SUA ca fiind ONG-ul ce acționează ca fact-checker și care pune avertismente (flags) pe conturi și postări și dă exemplu situația postărilor în care oamenii ar fi susținut că nu s-a dorit alegerea lui Georgescu pe motiv că el ar fi fost cel care ar fi putut să oprească un război împotriva României.