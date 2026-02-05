PE SURSE: Sorin Poclitaru dezvăluie ce s-a întâmplat cu costumul doamnei Țoiu. ALERTĂ: Nicușor Dan amenință cu dezlegarea lui Andrei Caramitru!

09:00

Vremurile vin tăvălug, cu un program special de reeducare. Experiențele din ultimii ani nu sunt totul. Trebuie să ne înarmăm cu multă răbdare căci „suferința abia a început”. Vrând-nevrând, ne trezim intrați în „tură”. Și mintea ni se poate schimba definitiv. Dar, în tot iadul care se dezlănțuie, Dumnezeu are planul Său.