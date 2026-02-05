Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Golazo.ro, 5 februarie 2026 15:50
Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo, a început construcția unui ansamblu rezidențial gigant, în sectorul 3 din București, care ar putea ajunge la 7.000 de apartamente!
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
16:10
Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost autorul unei faze care i-a impresionat pe spanioli.
Acum 30 minute
15:50
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro! # Golazo.ro
Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo, a început construcția unui ansamblu rezidențial gigant, în sectorul 3 din București, care ar putea ajunge la 7.000 de apartamente!
Acum o oră
15:30
Delegat la prima ediție Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB # Golazo.ro
Arbitrul Ioan Alexandru a fost delegat la prima ediție a EAFF Europa League, competiție dedicată fotbalului pentru amputați din Europa.
Acum 2 ore
15:10
Românii, decisivi în Turcia FOTO: Denis Drăguș a înscris o „dublă” pentru Gaziantep în Cupă # Golazo.ro
Keciorengucu - Gaziantep 1-5. Denis Drăguș, atacantul oaspeților, a reușit o „dublă” în partida din grupa C din cadrul Cupei Turciei.
15:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mircea Lucescu.
14:50
Un „Prunea” după 32 de ani Gafa lui Buzbuchi la 2-3 cu Dinamo, similară cu cea a portarului naționalei la Mondial. Tot un Ken l-a învins! # Golazo.ro
Alex Buzbuchi, goalkeeperul Farului, nu a apreciat bine centrarea și a ieșit la fel de neinspirat ca Florin Prunea în „sferturile” CM 1994. Boateng era mult deasupra lui la 2-3 cu Dinamo
14:40
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă” # Golazo.ro
Procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo continuă în ritm accelerat.
Acum 4 ore
14:10
Ter Stegen riscă să rateze CM 2026 Legenda naționalei Germaniei îl compătimește: „O tragedie” » Mesajul portarului # Golazo.ro
Marc Andre ter Stegen, jucător împrumutat de Barcelona la Girona, s-a accidentat din nou și ar putea lipsi câteva luni de pe teren.
14:10
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac # Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, între negocierile pentru prelungirea contractului și golurile marcate pentru Dinamo
14:00
Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sportului cu balonul oval! Cea de-a 27-a ediție Six Nations pornește cu câteva modificări notabile
13:50
Lovin s-a sucit „Un meci trebuie câştigat doar pe teren” » În urmă cu 18 ani, sărbătorea victoria Stelei în fața Rapidului, la masa verde după Cazul Bricheta # Golazo.ro
Florin Lovin, fostul mijlocaș al celor de la FCSB, a vorbit despre „Cazul Bricheta”, din 2008.
13:30
Măsuri înainte de derby CFR Cluj nu-și asumă riscuri la partida cu rivala U Cluj. Condițiile puse suporterilor # Golazo.ro
CFR Cluj a luat măsuri serioase pentru siguranța fanilor, înaintea derby-ului ardelean, cu rivala U Cluj.
13:20
„O să-l lase pe bancă” Fostul internațional crede că a descifrat strategia lui Zeljko Kopic # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru a vorbit despre strategia pe care ar putea să se bazeze Zeljko Kopic în meciul cu U Craiova, din etapa viitoare.
13:20
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1 # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani) se va despărți de FCSB în această iarnă.
13:10
Farul - Dinamo 2-3. Fostul internațional Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Musi, jucătorul „câinilor”, după meciul din etapa #25 din Liga 1.
13:00
Lucescu rămâne în spital Informații noi: Ovidiu Ioanițoaia a explicat de ce selecționerul nu va fi externat, așa cum era în plan # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) nu va fi externat la final de săptămână, așa cum era planificat.
12:50
Peluza Nord renunță la protest Galeria campioanei a decis să încurajeze echipa la meciul de astăzi, cu FC Botoșani. Ce asistență se anunță # Golazo.ro
După eșecurile din primele 3 meciuri oficiale din 2026, ultrașii roș-albaștrilor au decis să nu mai susțină formația.
12:20
Record de asistență în Youth League! VIDEO: Număr impresionant de fani la partida dintre Koln U19 și Inter Milano U19 # Golazo.ro
Koln U19 - Inter U19 1-3. Suporterii germani au bătut recordul de asistență din UEFA Youyh League.
Acum 6 ore
12:10
Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, care a supraviețuit în vara trecută la PAOK după cea mai slabă stagiune la alb-negri, este acum în cel mai bun moment în confruntările tari din Grecia
12:00
Bărbosu, suspendată pentru dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz” # Golazo.ro
Informația că Ana Bărbosu s-ar fi sustras controalelor ofițerilor Agenției Naționale Anti-Doping (n.r. ANAD) e una falsă, au declarat surse din instituție pentru GOLAZO.ro.
11:40
11:40
„555 de zile departe de teren” Cuvinte și imagini emoționante, după debutul lui Valentin Țicu la Dinamo: „Să nu mai treacă nimeni prin așa ceva!” # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Valentin Țicu a debutat în tricoul „câinilor”, în etapa #25 din Liga 1, după o absență de un an și jumătate de pe teren din cauza unei accidentări grave.
11:30
Ce i-a rupt ascensiunea Atacantul care a jucat la seniorii lui Sporting Lisabona și la juniorii Portugaliei a debutat în Liga 1 # Golazo.ro
Cristian Ponde a debutat la 18 ani la prima echipă a lui Sporting Lisabona. O accidentare teribilă i-a afectat cariera încă de la început. A ajuns astăzi la Unirea Slobozia, la 31 de ani
11:10
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins” # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Kennedy Boateng (29 de ani) a oferit o scurtă declarație după victoria foarte importantă de la Constanța.boatno
10:40
Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele” # Golazo.ro
Ziua de 5 februarie este una importantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel internațional. Astăzi, Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a împlinit 61 de ani.
10:30
FIFA a motivat suspendarea lui Drăguș Cum l-a apărat FRF pe „tricolor” și cum a fost caracterizat faultul pentru care acesta ratează barajul cu Turcia # Golazo.ro
FIFA a motivat suspendarea lui Denis Drăguș pentru două meciuri, considerând că faultul său a pus în pericol siguranța adversarului.
Acum 8 ore
10:00
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo # Golazo.ro
Direcția Națională Anticorupție a demarat joi dimineață o serie de percheziții în care este vizat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.
09:50
Inter, în semifinalele Cupei Mulți antrenori s-au plâns, nu și Cristi Chivu! Românul i-a surprins pe jurnaliști cu declarația dată după meci # Golazo.ro
Inter - Torino 2-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu a obținut calificarea în semifinalele Cupei Italiei.
Acum 12 ore
07:20
Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate # Golazo.ro
Falimentul ASFC Dinamo îl lasă pe Nicolae Badea principal creditor, iar statul recuperează doar o mică parte din datoriile clubului.
04:10
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
Acum 24 ore
23:40
„E urât ce se întâmplă” Ianis Zicu, furios după meciul cu Dinamo: „Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie” # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, a vorbit despre duelul pierdut cu Dinamo, în etapa #25 a Ligii 1.
23:30
Kopic spune ce a făcut diferența Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit secretul reveniri senzaționale a „câinilor” în meciul cu Farul + Imagini de senzație cu el la final # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă, revenind pe tabelă după ce au fost conduși de două ori.
23:20
FARUL - DINAMO. Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul „câinilor” a comis un gest stupid în partida de la Ovidiu.
23:20
„Nu se va schimba nimic” Gestul făcut de Alex Pop, după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa la Ovidiu.
23:10
Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!” # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale.
22:40
Pop, eroul lui Dinamo VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a marcat golul victoriei la Ovidiu, în partida cu Farul Constanța.
22:20
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Suporterii „marinarilor” au protestat la partida din etapa #25 a Ligii 1.
22:00
Pancu, furios Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Nici dacă făcea Gigi Corsicanu' programările...” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a criticat dur programarea meciurilor din acest final de sezon regulat și a trimis săgeți către Rapid, echipa la care a scris istorie.
22:00
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
21:30
„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua” # Golazo.ro
Florin Andone (32 de ani) a vorbit despre perioadele dificile trăite la Deportivo La Coruna și Cordoba.
21:30
Fază controversată în Farul - Dinamo FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a prăbușit în careul de pedeapsă și a cerut penalty, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.
21:20
Hagi a predat definitiv coroana VIDEO Icardi l-a depășit în topul suprem, cu o zi înainte ca „Regele” să împlinească 61 de ani # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray, cu 73 de reușite.
21:00
Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul transferat de FCSB de la Oțelul Galați, va putea debuta la noua echipă în meciul cu FC Botoșani, din etapa #25 a Ligii 1.
20:40
Nu vrea să plece de la Dinamo Ar fi refuzat mai multe oferte importante, după ce a fost scos din lot de Zeljko Kopic: momentul care i-a fost „fatal” # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar fi refuzat să părăsească echipa, chiar dacă pe numele său au apărut mai multe oferte.
20:10
Ar fi gata într-un an! CNI, anunț oficial despre data la care ar urma să înceapă lucrările la noul stadion din Constanța # Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu precizări importante privind construirea stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța.
19:40
Prepeliță și Vlădoiu, demiși de Slobozia Noul antrenor, prezentat oficial » Revine în Liga 1 după o pauză de 8 ani # Golazo.ro
Unirea Slobozia a anunțat oficial despărțirea de cuplul de antrenori Jean Vlădoiu (57 de ani) și Andrei Prepeliță (40 de ani). Noul antrenor al ialomițenilor este Claudiu Niculescu
19:10
Dani Coman ia atitudine Președintele de la FC Argeș a comentat ieșirea nervoasă a lui Bogdan Andone: „Arbitrii să nu uite asta” # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș 3-1. Dani Coman (46 de ani), președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea lui Bogdan Andone (51 de ani) de la finalul meciului.
19:10
La Fener cu ajutorul lui Erdogan Președintele Turciei a influențat transferul campionului mondial la Fenerbahce # Golazo.ro
N'Golo Kante s-a întors în Europa la 34 de ani, după două sezoane și jumătate la Al-Ittihad, semnând cu Fenerbahce
19:10
„Trebuia să îi schimb numele” Gigi Becali l-a criticat și ironizat pe mijlocașul de la FCSB: „Băi nebunule, urcă cu mingea la picior!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Baba Alhassan (26 de ani) și l-a criticat din cauza deciziilor sale din teren.
19:10
„Premieră în fotbalul românesc” Anunțul făcut de Dinamo: „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului” # Golazo.ro
Dinamo București a anunțat lansarea programului „Club 48”, un proiect de business lansat în premieră în fotbalul românesc.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.