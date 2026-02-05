Hadar Chalet, pavilionul de vânătoare al lui Ceaușescu, are un nou proprietar
Timis Online, 5 februarie 2026 17:00
Criză, recesiune, sărăcie? Doar pentru cei mulți. Pe plan global, investițiile imobiliare de lux sunt în creștere, proprietățile de milioane se vând bine, iar România se înscrie în această tendință. Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăți de lux din România, a fost vândut după ce a atras interesul mai multor investitori.
• • •
Acum 15 minute
17:00
Acum o oră
16:20
O figurina ecvestră, veche de peste 2.500 de ani, ajunge până la noi nu doar ca artefact, ci și ca simbol al forței, echilibrului și direcției. Piesa, datată în secolul al VI-lea înainte de Hristos, provine din Ciprul arhaic și impresionează prin precizia și armonia formelor.
Acum 2 ore
15:50
Intervenție chirurgicală complexă cu transplant de țesut osos, realizată la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Programul Național de Transplant de Țesut Osos a fost reluat, la începutul lunii februarie, în cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu” Timișoara. Prima intervenție a avut loc în data de 4 februarie, fiind coordonată de prof. dr. Jenel Marian Pătrașcu și realizată în Clinica II Ortopedie-Traumatologie.
15:40
20 de ani de tradiție gastronomică în Banatul sârbesc: Festivalul Tobei „Švarglijada” va avea loc la Sân-Mihai # Timis Online
Festivalul gastronomic „Švarglijada” va avea loc în perioada 27–28 februarie, la Căminul Cultural din satul sârbesc Sân-Mihai (comuna Alibunar), la mai puțin de două ore de mers de Timișoara.
15:40
Peste 8 km din DJ 684, între Coșava și Luncanii de Jos, vor fi modernizați cu o investiție de aproape 56 de milioane de lei # Timis Online
Peste 8 kilometri din drumul județean DJ 684, pe tronsonul dintre Coșava, Tomești și Luncanii de Jos, vor fi modernizați, după ce Consiliul Județean Timiș a aprobat valoarea totală a investiției. Momentan, drumul este afectat de degradări ale carosabilului, marcajelor, semnalizării și infrastructurii pentru scurgerea apei.
15:30
FOTO. Investiții europene pentru seniorii Timișoarei: mașini de transport, paturi moderne, scaune cu rotile electrice # Timis Online
Direcția de Asistență Socială Timișoara derulează proiectul european HEARTS pentru modernizarea serviciilor dedicate vârstnicilor. Primele dotări au ajuns la beneficiari: printre ele, două mașini de transport și 25 de paturi moderne, anunță primăria.
Acum 4 ore
15:10
14:50
AJOFM Timiș, în top național la ocuparea forței de muncă. Peste 6.000 de persoane angajate în 2025 # Timis Online
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Timiș s-a clasat pe locul al treilea la nivel național anul trecut, în ceea ce privește numărul persoanelor încadrate în muncă, cu 6.134 de persoane angajate, potrivit datelor oficiale. Pe primele două poziții se situează București, cu 15.135 de persoane, și Iași, care a depășit Timișul cu doar 244 de persoane.
14:50
CCIA Timiș lansează înscrierile pentru seria a treia a cursului gratuit de Marketing Digital # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a treia serie a cursului gratuit de Marketing Digital, organizat în cadrul proiectului ECOTECH – Integrarea competențelor ecologice și digitale pentru dezvoltare sustenabilă în Regiunea Vest și Regiunea Sud-Est.
14:10
FOTO. Rugăciune și restaurare. A început reînnoirea picturii lăcașului „Nașterea Maicii Domnului” din Iosefin # Timis Online
Lucrările de desprăfuire, spălare și restaurare a picturii au început sub semnul rugăciunii la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul Iosefin, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale Timișoarei.
14:00
13:50
Undă verde pentru centrul comunitar de la Giroc, de pe terenul fostei unități militare # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat, în ședința extraordinară de joi, 5 februarie, proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru realizarea Centrului comunitar „Forum 01115”, un proiect pilot „New European Bauhaus”, care va fi construit în comuna Giroc, pe terenul fostei unități militare de la intrarea dinspre Timișoara.
13:30
Sănătatea dentară pe lista rezoluțiilor: 3 pași simpli pentru un zâmbet sănătos în 2026 # Timis Online
ADVERTORIAL. La început de an, tot mai mulți oameni își propun să acorde mai multă atenție sănătății. Dincolo de dietă sau mișcare, sănătatea dentară rămâne una dintre cele mai eficiente investiții pe termen lung, cu impact direct asupra stării generale de bine. Specialiștii spun că nu este nevoie de schimbări radicale, ci de câteva obiceiuri corecte, aplicate consecvent.
13:20
Vila Internațional revine la CJ Timiș. Simonis rupe contractul „păgubos" cu grupul Tender # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a anunțat astăzi, 5 februarie, recuperarea Vilei Internațional, cunoscută ca fosta casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu de pe Loga nr. 48, într-un demers considerat un pas important pentru patrimoniul județului și al municipiului Timișoara, spune Alfred Simonis.
Acum 6 ore
12:40
16 tineri talentați s-au calificat în finala prestigiosului Festival– Concurs „Gelu Stan” # Timis Online
Municipiul Lugoj găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Festivalului – Concurs „Gelu Stan”, eveniment cultural de prestigiu, în memoria dirijorului, profesorului și muzicologului Gelu Stan, personalitate de anvergură a vieții muzicale timișene. Talentați și pasionați de folclorul autentic, tinerii soliști care s-au calificat în finala acestei prestigioase competiții muzicale provin din Banatul de munte și cel de pustă, din Sălaj, din Apuseni și din Ținutul Pădurenilor, din Romanații oltenești, din Mehedinți Gorj, Muntenia, Maramureșul istoric, Prahova și Țara Binișului.
Acum 8 ore
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în cursul zilei de joi, 5 februarie. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș transmite populației o serie de recomandări pentru prevenirea incidentelor cauzate de rafalele puternice.
09:30
Timișoara devine, timp de două zile, un spațiu al misterului, crimelor și suspansului literar. În 6 și 7 februarie, Festivalul Bega Noir va reuni scriitori, jurnaliști și profesioniști din zona justiției și investigației pentru a explora granița dintre ficțiune și realitate.
09:30
VIDEO. Bolojan pune frână pachetului de solidaritate: „Nu a fost discutat în coaliție” # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a declarat că propunerile PSD din pachetul de solidaritate nu au fost discutate în Guvern sau în coaliție și a subliniat că astfel de măsuri trebuie analizate financiar, în contextul deficitului bugetar. El a avertizat că inițiativele anunțate public fără coordonare creează tensiuni și așteptări nerealiste. Declarațiile vin după ce PSD a cerut adoptarea de urgență a pachetului de solidaritate și a celui de relansare economică.
09:20
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului asupra unui document fals care circulă în mediul online, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 4 februarie 2026 și prezentat în mod fraudulos ca fiind emis de instituție.
09:20
O viață din Banatul de altădată. Povestea Evei Ollinger, recuperată la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Destinul unei lumi dispărute prinde contur prin povestea Evei Ollinger, născută în 1919 la Steierdorf, localitate din Banatul Montan, astăzi cartier istoric al orașului Anina. Viața sa este una dintre istoriile personale care pot fi descoperite în expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1850–1950)”, găzduită de Muzeul Național al Banatului în mansarda Bastionului.
Acum 12 ore
08:20
Joi, 5 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:20
Joi puteți merge la mai multe spectacole și proiecții.
4 februarie 2026
20:00
ATOP Timiș vrea structuri comunitare funcționale în toate localitățile și lansează o dezbatere amplă despre accesul copiilor la rețelele sociale # Timis Online
Prima ședință a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Timiș din 2026 a avut ca temă centrală consolidarea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) la nivelul fiecărei localități din județ, dar și siguranța copiilor în mediul online.
18:40
„Nu tot ce vedem trebuie înțeles, dar avem uneori nevoie de culoare ca să o facem. Culoarea este un alt mod de transcriere a inteligenței umane.” Astfel sună „cheia” prin care se lasă citită invitația spre expoziția care va „locui” spațiul de artă contemporană Kunsthalle Bega în perioada 6 februarie - 25 aprilie 2026: Ménière, de Ana Maria Szőllősi.
18:10
Timișorenii pasionați de artă sunt invitați vineri, 6 februarie, de la ora 19, la Kunsthalle Bega (Calea Circumvalațiunii nr. 10), pentru vernisajul expoziției de pictură „Meniérè”, semnată de artista Ana Maria Szöllösi.
Ieri
17:10
Copiii și tinerii dau glas identității bănățene în concursul „Dor dă graiu bănățan”, la Timișoara # Timis Online
Colegiul Național Bănățean din Timișoara organizează, în 21 februarie, cea de-a III-a ediție a concursului „Dor dă graiu bănățan”, un eveniment dedicat promovării graiului bănățean, identității și tradițiilor locale.
16:10
Music Bingo de Valentine’s Day la Timișoara: distracție cu scop caritabil pentru animăluțe # Timis Online
Timișorenii sunt invitați să sărbătorească dragostea prin muzică, zâmbete din inimă și cafea aromată, joi, 12 februarie, de la ora 17, la Toffee Coffee (str. Episcop Augustin Pacha nr. 8), în cadrul evenimentului Music Bingo – Ediția de Valentine’s Day, organizat de Asociația Poli.
15:20
Aproape jumătate dintre elevii din Timiș nu au promovat simularea județeană la Bacalaureat. ISJ Timiș va lua măsuri # Timis Online
Rezultatele simulării județene a Bacalaureatului din Timiș, desfășurată în decembrie 2025, arată că aproape jumătate dintre elevi întâmpină dificultăți serioase în pregătirea pentru examen. Din cei 1.996 de participanți, 978 de elevi (49%) au obținut medii sub 5, în timp ce 1.018 elevi (51%) au obținut medii de trecere.
13:20
Au început lucrările de modernizare a drumului județean DJ 691, pe tronsonul cuprins între nodul de descărcare de pe Autostrada A1 și limita cu județul Arad, după localitatea Alioș. Drumul traversează localitățile Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș și este unul dintre cele mai afectate de traficul greu din județul Timiș.
13:20
Comuna Dudeștii Vechi va fi, duminică, 15 februarie, gazda uneia dintre cele mai îndrăgite sărbători tradiționale din vestul țării – Fărșang.
12:50
Ministrul Muncii: „Taxarea indemnizațiilor pentru copii lovește în familiile sărace. Veteranii, scutiți de CASS" # Timis Online
Ministrul Muncii, Florin Manole, transmite că PSD propune, prin pachetul de solidaritate, eliminarea reţinerii contribuţiei la sănătate (CASS) din indemnizaţia de creştere a copilului pentru mame, veterani de război şi beneficiarii de venit minim de incluziune.
12:40
ADVERTORIAL. De fiecare dată când intrăm într-un magazin și alegem un produs, rareori ne gândim la drumul pe care acesta l-a parcurs până acolo. Vedem o sticlă de detergent, o pereche de șosete, o jucărie sau un set de pahare și le percepem ca fiind parte dintr-un peisaj firesc. În realitate, fiecare dintre aceste obiecte a trecut printr-o decizie importantă luată într-un moment-cheie: achiziția en-gros. Comerțul engros este acel spațiu invizibil în care se nasc rafturile pline și unde emoția antreprenorială se împletește cu pragmatismul.
12:40
Accident de muncă la Timișoara. Tânără de 25 de ani, transportată la spital după ce s-a lovit la braț # Timis Online
O tânără de 25 de ani a fost rănită la braț în timp ce lucra la o presă într-o societate comercială din Timișoara, fiind transportată de urgență la spital. Poliția a deschis un dosar penal.
12:30
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric, marți dimineață, în Remetea Mare. Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit producerea unor pagube mai mari.
11:50
Primăria Timișoara lansează „Timi”, un asistent digital cu inteligență artificială integrat în Contul Unic, care ajută cetățenii să găsească rapid informații, să facă programări și să trimită sesizări. Chatbotul funcționează 24/7, în orice limbă, folosind doar datele oficiale ale primăriei.
11:40
Al treilea rănit în accidentul suporterilor greci din Timiș, transferat în Grecia. Medicii timișoreni: „A fost cel mai complex caz” # Timis Online
Cel de-al treilea pacient rănit în gravul accident rutier în care au fost implicați suporteri greci, produs pe un drum național din județul Timiș, a fost transferat miercuri din Timișoara. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost preluat de un avion medical și transportat în Grecia.
11:10
Atenție la „roamingul involuntar”! Apar indicatoare speciale pe drumurile naționale de la granița cu Serbia # Timis Online
Șoferii și pasagerii din vestul țării pot avea costuri mari la telefon, fără să treacă granița: în apropierea frontierei cu Serbia, telefoanele se pot conecta automat la rețele sârbești, fenomen cunoscut ca „roaming involuntar”. DRDP Timișoara montează panouri de avertizare pe DN-urile din zonă.
10:50
Ministrul Muncii: „Eliminarea CASS din indemnizația pentru creșterea copilului, o reparație necesară” # Timis Online
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din indemnizația pentru creșterea copilului, măsură pe care o consideră „o reparație necesară, nu un privilegiu”.
10:50
„Cântă Dragobete”. Spectacol folcloric dedicat iubirii, pe scena Teatrului Municipal din Lugoj # Timis Online
Publicul lugojean este invitat marți, 24 februarie, de la ora 18, la un eveniment cultural dedicat tradițiilor românești și sărbătorii Dragobetelui.
09:50
Scandal în Biserică: episcop român cercetat penal pentru mușamalizarea unui abuz sexual asupra unui copil # Timis Online
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este cercetat pentru nedenunțare, fiind acuzat că a știut despre abuzul sexual comis de un preot asupra unei minore fără a anunța autoritățile. Preotul a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar recent instanța a decis eliberarea sa condiționată, decizie contestată de procurori.
09:30
O ambarcațiune cu migranți care se îndrepta dinspre Turcia spre insula Chios s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă elene, după ce ar fi încercat să scape de urmărire. În urma impactului, 15 persoane și-au pierdut viața, iar 25 au fost rănite, inclusiv copii și doi ofițeri. Operațiunile de căutare și salvare au continuat, numărul exact al persoanelor aflate la bord nefiind cunoscut.
08:30
Miercuri, 4 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Miercuri puteți merge la mai multe spectacole și la proiecții.
3 februarie 2026
21:10
COMUNA DUMBRĂVIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA", propus a fi amplasat în comuna Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Franyo Zoltan, Praga, București, Dâmbovița, Ion Creangă, jud. Timiș, identificat prin CF-urile cu nr. 412512, nr. 412513, nr. 411775, nr. 411663, nr. 410213, nr. 407841
18:40
Taxa de 25 de lei pe colete, subiect de fake-news. Explicații de la Ministerul Finanțelor # Timis Online
După mai multe informații apaărute în spațiul online, Ministerul Finanțelor intervine și clarifică introducerea taxei de 25 lei pentru coletele extracomunitare sub 150 euro, aplicabilă din 1 ianuarie 2026.
18:10
FOTO. Mitologii ale viitorului, desenate în grafit și culoare. Florin Drăgoi expune „Future Tribes” la Timișoara # Timis Online
Centrul de Proiecte din Timișoara găzduiește, în perioada 6–22 februarie, expoziția personală a artistului vizual Florin Drăgoi, intitulată „Future Tribes – rituals and remnants from a reconstructed future / Triburi Viitoare – ritualuri și fragmente dintr-un viitor reconstruit”. Vernisajul va avea loc vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, la parterul Centrului de Proiecte, pe strada Vasile Alecsandri nr. 1.
18:00
Alfred Simonis, despre situația de la Muzeul Satului Bănățean: „Cine e nemulțumit de muncă și disciplină să se ducă în altă parte” # Timis Online
După revolta unor angajați de la Muzeul Satului Bănățean, președintele CJ Timiș Alfred Simonis reacționează criticând veniturile extrem de mici și rezistența la reformă apărută odată cu noua conducere.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Piese esențiale pentru garderoba masculină: cum alegi stratul potrivit pentru orice sezon # Timis Online
Garderoba bărbătească modernă se bazează pe câteva piese-cheie care aduc echilibru între stil și funcționalitate.
16:10
Zeii Vienei prind viață la Timișoara. Ultima mare călătorie artistică a lui Christine de Grancy # Timis Online
Doar călătorii norocoși pătrund vreodată pe acoperișurile palatelor și clădirilor istorice din Viena, locuri aflate între cer și pământ, unde arhitecții și artiștii de altădată au ascuns simboluri secrete, mesaje pentru viitor și reprezentări ale jocurilor de putere. Aceste mistere sunt acum la îndemâna publicului timișorean prin expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, semnată de renumita fotografă de teatru și artă Christine de Grancy.
16:10
Inteligența artificială, tot mai importantă în oftalmologie. Diagnostice mai rapide și tratamente personalizate la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
Inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în oftalmologie, contribuind semnificativ la depistarea precoce a unor afecțiuni oculare grave, precum glaucomul, retinopatia diabetică sau degenerescența maculară. Medicii atrag atenția că diagnosticarea timpurie a acestor boli poate face diferența în evoluția și prognosticul pacienților.
