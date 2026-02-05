Ucraina și Rusia au făcut schimb de prizonieri
5 februarie 2026
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, informează Agerpres. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după […]
• • •
Acum 15 minute
17:00
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, informează Agerpres. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după […]
Acum 30 minute
16:50
Iată concluziile la care a ajuns Inspecția Judiciară după ce-a verificat acuzațiile din documentarul Recorder. Document
Inspecția Judiciară a analizat aspectele controversate prezentate de redacția Recorder în documentarul „Justiția capturată”, difuzat la finalul anului 2025, și concluziile au fost prezentate Consiliului Superior al Magistraturii joi, 5 februarie. Q Magazine prezintă fragmente din acest raport. Amintim că documenatrul a fost prima dintr-o serie de acțiuni coordonate cu o parte a liderilor politici, […]
Acum 4 ore
13:20
Procurorii anticorupție efectuează percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu. De asemenea, au loc descinderi și la locuința primarului Robert Negoiță. Într-un comunicat al DNA se arată că faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai […]
Acum 6 ore
12:00
Sindicatul din Guvern acuză: Reforma lui Bolojan se face prin forțarea Constituției și prin guvernare de tip solo
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere premierului Ilie Bolojan să „abandoneze definitiv ideea de a guverna ca și cum ar fi singur în stat și de a aborda o guvernare mai justă, așa cum îi cere și UDMR, prin președintele Kelemen Hunor”. Sindicatul a transmis un comunicat prin care îl acuză […]
Acum 8 ore
11:10
Bolojan face presiuni asupra judecătorilor CCR: Cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii
„Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria. Afirmația făcută de premier vine în contextul în care CCR a amânat de patru ori pronunțarea în cazul legii privind pensiile magistraților. „Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii. S-a […]
10:30
Procurorii anticorupție efectuează percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu. De asemenea, au loc descinderi și la locuința primarului Robert Negoiță. Într-un comunicat al DNA se arată că faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai […]
Acum 24 ore
21:50
În februarie 2026 a izbucnit o dispută aprinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană privind guvernanța digitală și normele de libertate a exprimării, care reflectă tensiuni ideologice și geopolitice mai profunde în relațiile transatlantice. Libertate de exprimare sau cenzură străină? Pe 3 februarie, Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din SUA, condusă de republicani, a publicat […]
Ieri
15:10
Lider PSD: Nicușor Dan are o obligație instituțională, nu o opțiune politică: să prezinte public probele cu privire la anularea alegerilor
Nicușor Dan „nu mai poate amâna prezentarea publică a probelor și argumentelor pe care a afirmat că le deține cu privire la anularea alegerilor”, afirmă Mihai Fifor, deputat PSD. Reacția lui Fifor vine după apariția raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, în care se vorbește despre imixtiunea Comisiei Europene în alegerile din mai […]
15:00
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe rețelele sociale a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează Agerpres. „Procesul de negocieri a început într-un format […]
14:30
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat informații de la primăriile din România privind sumele pe care le achită lunar pentru servicii de pază și a realizat un top al acestora, se arată într-un comunicat al fundației. Potricit FACIAS, primele trei poziții în clasament sunt ocupate de Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului […]
14:00
Simion: Cerem revenirea la democrație, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate
George Simion, președintele AUR, a declarat la Palatul Parlamentului că, din 6 decembrie 2024, România nu mai este o democrație, fapt confirmat și de raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din congresul SUA. Simion a cerut „revenirea la democrație” și „alegeri parlamentare anticipate” „Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul […]
13:40
GRAMPET dorește clarificarea rapidă a suspiciunilor care îl vizează pe unul dintre directorii săi și anunță că toate operațiunile la nivelul grupului se desfășoară normal
Grupul GRAMPET, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, condus de omul de afaceri Gruia Stoica, anunță că activitatea sa nu a fost în niciun fel perturbată și operațiunile sale se desfășoară în condiții de continuitate și stabilitate. Precizările vin la o zi după ce procurorii DNA […]
13:10
Profesorii care protestează în fața Palatului Victoria avertizează: Pregătim referendumul pentru GREVĂ GENERALĂ
Membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” protestează în fața Palatului Victoria, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice. Pe pancartele participanților la manifestație sunt scrise mesaje precum: „Școală săracă = țară needucată” […]
10:50
Kelemen Hunor: Bolojan e un dur. Până în mai-iunie, dispare orice suport pentru acest guvern
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale, prin reducerea acestora cu 50%, argumentând că „nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”. „Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul […]
3 februarie 2026
23:50
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit. Ministerul Culturii promite restaurarea
În această seară, la Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, monument istoric de grupă valorică A, s-a produs o prăbușire parțială a clădirii, pe trotuar și pe o parte a carosabilului, informează Ministerul Culturii printr-un comunicat. „Zona era delimitată ca șantier în lucru. Echipele de intervenție acționează pentru siguranța publică, iar la această […]
20:50
Raport în Congresul SUA, acuzații grave: C.E. și-a „scos" în România președintele preferat
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din congresul SUA a dat azi publicității un raport care prezintă campania de cenzurare a discursului american desfășurată de Comisia Europeană timp de un deceniu. În document se vorbește despre imixtiunea nepermisă a Comisiei în alegerile din mai multe state, inclusiv România, unde alegerile s-au anulat fără probe și s-au eliminat candidați […]
19:40
Amb. Jean -Pierre Vettovaglia: Este poate cântecul de lebădă pentru Davos, sanctuarul acum depășit al multilateralismului, al globalizării liberale și al respectării normelor internaționale
Forumul Economic Mondial s-a încheiat. Au rămas în urmă câteva mesaje, un Consiliu al Păcii care tinde să „paraziteze” ONU și câteva alegeri oficiale: pro sau contra SUA. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reprezentant România la Davos, alături de miniștrii Oana Țoiu, Dragoș Pâslaru și de consilierul prezindențial Radu Burnete Foto Jacob Polacsek, WEF POATE […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Amb. Jean -Pierre Vettovalia: Este poate cântecul de lebădă pentru Davos, sanctuarul acum depășit al multilateralismului, al globalizării liberale și al respectării normelor internaționale
Forumul Economic Mondial s-a încheiat. Au rămas în urmă câteva mesaje, un Consiliu al Păcii care tinde să „paraziteze” ONU și câteva alegeri oficiale: pro sau contra SUA. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reprezentant România la Davos, alături de miniștrii Oana Țoiu, Dragoș Pâslaru și de consilierul prezindențial Radu Burnete Foto Jacob Polacsek, WEF POATE […]
16:30
Le chant du cygne pour Davos, sanctuaire désormais dépassé du multilatéralisme, de la mondialisation libérale et du respect des règles de droit internationales
Le lundi 19 janvier 2026 s’est ouvert à Davos le 56e Forum économique mondial écrasé par Donald Trump, arrivé avec la plus importante délégation jamais envoyée en Suisse avec Marco Rubio, Secrétaire d’État, Scott Bessent, Secrétaire au Trésor, trois autres Ministres et ses conseillers spéciaux Jared Kuschner et Steve Witkoff…Une ancienne église sur la rue […]
16:10
Forumul Economic Mondial s-a încheiat. Au rămas în urmă câteva mesaje, un Consiliu al Păcii care tinde să „paraziteze” ONU și câteva alegeri oficiale: pro sau contra SUA. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reprezentant România la Davos, alături de miniștrii Oana Țoiu, Dragoș Pâslaru și de consilierul prezindențial Radu Burnete Foto Jacob Polacsek, WEF POATE […]
12:50
„Melania" a încasat 7 milioane de dolari în weekend, devenind cel mai vizionat documentar în ultimii 10 ani, la debut. Presa anti Trump titrase că lansarea va fi un eșec
Contrar tuturor așteptărilor, documentarul Melania, care relatează cele 20 de zile ale Primei Doamne de dinaintea învestirii soțului ei în funcția de președinte în 2025, a încasat 7 milioane de dolari. O cifră neașteptată pentru un documentar, dar insuficientă pentru a-și recupera costul exorbitant, scrie BFMTV. În timp ce analiștii au prezis că acest film […]
12:40
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Național pentru a începe procesul de ratificare, informează Agerpres. Depunerea tratatului la parlament a coincis cu prima zi de sesiuni legislative din 2026, demers cu care guvernul brazilian caută să accelereze ratificarea acordului, care este în prezent blocată […]
12:00
Mihai Fifor, deputat PSD, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan, care „se joacă cu focul lângă butelie”. Social-democratului încearcă să explice (pentru a câta oară?) șefului Executivului că austeritatea nu înseamnă reformă, ci fragilizarea principalilor piloni de stabilitate ai țării. Mai mult, Mihai Fifor consideră că „cruciada austerității dusă de guvernul Bolojan pornește […]
10:00
Contrar tuturor așteptărilor, documentarul Melania, care relatează cele 20 de zile ale Primei Doamne dinaintea învestirii soțului ei în funcția de președinte în 2025, a încasat 7 milioane de dolari. O cifră neașteptată pentru un documentar, dar insuficientă pentru a-și recupera costul exorbitant, scrie BFMTV. Documentarul despre Melania Trump a depășit așteptările în box-office-ul nord-american […]
2 februarie 2026
20:40
Bolojan își pierde autoritatea în PNL. Rareș Bogdan: „Suntem un fel de guvern Ciorbea"
Astăzi au avut loc alegeri pentru a decide reprezentanții PNL în conducerea Camerei Deputaților, iar votul arată o creștere a taberei anti-Bolojan și probleme tot mai mari pentru liderul partidului. Deși „protejata” lui Bolojan a avut câștig de cauză, victoria a avut mai degrabă gustul eșecului. Arina Moș, care vine de la Bihor, a câștigat […]
19:00
Jurnalista Denise Rifai părăsește Kanal D și se alătură Antena Group, urmând ca din această lună să realizeze o nouă emisiune ce va fi transmisă pe postul Antena 1. Anunțul a fost făcut de Antena 1 printr-un comunicat: „Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile […]
18:30
Investigația PET-CT PSMA, o tehnologie de ultimă generație utilizată la nivel internațional pentru diagnosticul precis și stadializarea avansată a cancerului de prostată, va fi disponibilă la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră pentru România. Astfel, pacienții din România vor avea acces la o investigație de referință, realizată local, la standarde medicale internaționale. „Introducerea PET-CT PSMA la […]
18:10
Acești copii cresc într-o lume care se mișcă mai repede decât oricare alta din istorie. Între ecrane, inteligență artificială și realități imprevizibile, ei învață să trăiască într-un prezent intens pentru un viitor care se rescrie constant. CUM ARATĂ GENERAȚIA ALPHA? Această categorie de vârstă cuprinde copiii născuți în perioada 2010-2025. Ei nu au avut nevoie […]
14:10
Premierul Belgiei: Față de Ucraina, jucăm un teatru absurd, spunând: Ah, puteți deveni stat membru în 2027! Nimeni nu crede asta
Unul dintre avantajele crizei geopolitice: liderii de state încep să spună adevărul despre lumea în care trăim. Unul câte unul. Când o spunea Viktor Orban acum câțiva ani era etichetat drept nebun și extremist. Acum încep să recunoscă realitatea toți liderii europeni, unul câte unul. Ultimul pe listă e prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, care, […]
13:10
Politicianul și activistul civic norvegian Arild Hermstad a anunțat că a nominalizat-o pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la Premiul Nobel pentru Pace. Politicianul afirmă că motivul ar fi atitudinea Maiei Sandu în fața dezinformării, atacurilor cibernetice ale Rusiei în Republica Moldova. Potrivit lui Hermstad, Sandu a răspuns rușilor cu mijloace pașnice și s-a distanțat […]
12:50
Unul dintre avantajele crizei geopolitice: liderii de state încep să spună adevărul despre lumea în care trăim. Unul câte unul. Când o spunea Viktor Orban acum niște ani era etichetat drept nebun și extremist. Acum încep să-și dea drumul la guri, unul câte unul. Ultimul pe listă e prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, care invitat […]
12:00
Avocata Laura Vicol a depus la DNA, împotriva lui Sebastian Ghiță, o plângere penală privind o posibilă fraudare a statului cu „un sfert de miliard de euro”. Vicol a anunțat că mâine va depune o plângere și la DIICOT. „Am anunțat public în emisiunea domnului Rizea că voi merge să depun la DNA azi și […]
11:00
Primarul sectorul 4, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Trebuie să fii extrem de atent pe cine arăți cu degetul într-o astfel de situație
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre intoxicația cu arsenic și mercur care i-a afectat grav sănătatea, în cadrul emisiunii „Ora de foc” de la Antena3CNN. În emisiunea realizată de Oana Zamfir au fost prezentate buletine de analize medicale care arătau că nivelul de arsenic din sânge ar fi fost de 18,2 micrograme/litru, peste […]
10:00
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat că a depus în Parlament, alături de senatorul Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Într-o postare pe Facebook, Turcan a precizat că acesta este un început pentru a discuta despre credibilitatea CCR. Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența […]
1 februarie 2026
16:50
Alcaraz câștigă, la 22 de ani, Australian Open. Dar Djokovic, la 38 de ani, a arătat „biruința spiritului asupra cărnii și timpului"
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a cucerit duminică, în premieră, trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins în patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic. Pentru iubitorii de tenis însă, semifinala dintre sârb și câtigătorul en-titre, italianul Jannik Sinner, încheiată după patru ore cu victoria spectaculoasă și incredibilă […]
11:30
Iranul consideră drept „grupuri teroriste” armatele țărilor membre Uniunii Europene care au inclus corpul Gardienilor Revoluției pe lista UE a „organizațiilor teroriste”, a declarat duminică președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, informează Agerpres. UE a marcat joi o schimbare simbolică în abordarea sa față de conducerea Iranului desemnând Gardienii Revoluției drept organizație teroristă, […]
31 ianuarie 2026
11:20
Băgat în corzi în PNL, Bolojan aruncă PSD sub trenul guvernării: Instabilitatea ne costă miliarde
Bolojan e într-un moment greu. Aliații din PSD îi contestă măsurile, cei din USR cer nonstop funcții și avantaje, udemeriștii mârâie și ei, populația e la un pas de explozie. Dar, cel mai grav, e tot mai contestat în propriul partid și nici relația cu președintele țării nu pare prea strălucită. Luni se anunță o […]
30 ianuarie 2026
20:10
Sorin Cîrstea a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform unui decret semnat, vineri, de președintele Nicușor Dan. Mandatul consilierului de stat Cîrstea începe pe 31 ianuarie. În acest context, șeful statului a semnat și decretul de eliberare din funcția de consilier de stat, la cerere, a generalului cu patru stele […]
19:40
Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan pentru proiecte energetice comune care pot spori securitatea Ucrainei. Românii încă nu știu despre ce vorbește președintele ucrainean
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut o discuție cu președintele României Nicușor Dan. Nici Administrația Prezidențială, nici Nicușor Dan nu au comunicat public despre acest dialog. Așa cum face de fiecare dată, Zelenski a anunțat pe pagina sa de Facebook că a vorbit cu Nicușor Dan pe proiecte energetice. Deși nu detaliază subiectul, președintele ucrainean […]
15:20
Alin Tișe: Asta nu e reformă, este premierea eșecului! Guvernul duce o politică împotriva propriilor cetățeni!
Președintele CJ Cluj, liberalul Alin Tișe, a declarat că nu poate „accepta ca niște incompetenți să se joace cu viața copiilor noștri”. Liderul PNL se referă la decizia guvernului Bolojan de a scoate din PNRR o serie de spitale esențiale: Spitalul Regional de Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan. Într-o postare pe pagina sa […]
15:10
Ion Ulici, despre care Adriana Georgescu spunea că trebuia să „rezolve cu Cătălin Predoiu" situația penală a lui Tucan: E o nebună!
Într-o discuție purtată în restaurantul Caju, din spatele Ateneului, înregistrată ambiental și a cărei stenogramă a fost prezentată de Q Magazine aici, avocata Adriana Mihaela Georgescu îi spune omului de afaceri Jean-Paul Tucan motivul pentru care situația sa penală nu a fost „rezolvată” în mod favorabil până în prezent de Ion Ulici, director adjunct al RAR și […]
14:30
Ioana Dogioiu: Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe Adriana Georgescu, nici pe Tucan
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe omul de afaceri Jean Tucan. „Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. […]
14:20
Comisia Europeană a decis, vineri, să inițieze o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în ceea ce privește depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850), […]
12:50
ICCJ a respins contestația formulată de Coldea împotriva încheierii prin care judecătoarea Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București constatase, în 9 decembrie 2026, legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse de DNA în dosarul lui Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, potrivit luju.ro. Decizia de respingere a contestației lui Coldea a fost luatăde judecătoarele […]
11:10
Senatorul AUR Petrișor Peiu consideră „șocant” nivelul la care, în doar șase ani, a ajuns datoria guvernamentală a României: 1140 de miliarde de lei, aproape triplu față de cele 372 de miliarde de lei de la finalul anului 2019. Într-o analiză bazată pe date publice, Peiu explică faptul că datoria publică a crescut mult mai […]
29 ianuarie 2026
23:10
După arestarea avocatei presupus traficante de influență Adriana Georgescu și a unui pseudo-general SIE, azi au explodat stenograme de la interceptările făcute de procurori. O analiză fie și sumară a acestor stenograme oferă o imagine rară și brutal de directă asupra modului în care funcționează rețelele de trafic de influență la nivel înalt în România. […]
22:20
Stenograme. Adriana Georgescu, PNL: „N-am ce să fac, decât cu președintele României, pentru că pe el l-ai ajutat! …Am vorbit cu George Nicolaie, e cel mai bun prieten al lui și omu' cu care facem bani…" Nicolaie, pentru Q Magazine: Invenții!
La 23.10.2025, Adriana Georgescu, avocata PNL, arestată pentru 30 de zile în urma acuzațiilor aduse de procurorii DNA de trafic de influență, fiind surprinsă chiar în flagrant în timp ce lua bani, discută cu omul de afaceri Jean-Paul Tucan, inculpat în două dosare penale, despre faptul că președintele Nicușor Dan trebuie să-i rezolve problema. În […]
20:30
Stenograme. Adriana Georgescu: „Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție!", „Bă, poți să o dai la D.N.A. că oricum… e NICUȘOR lângă mine…"
Omul de afaceri Jean-Paul Tucan a denunțat-o pe avocata Adriana Georgescu în 30 septembrie 2025. Chiar când era în sediul DNA, Tucan a primit un mesaj pe whats app de la aceasta, pe care l-a arătat procurorilor. Q Magazine vă prezintă stenogramele discuțiilor dintre Adriana Georgescu, unul dintre oamenii vechi în Partidul Național Liberal, și […]
18:30
Lazea s-a făcut că nu vede faptul că Bolojan s-a dus la Berlin să cheltuie un împrumut uriaș de 17 miliarde de euro de care țara nu avea nevoie
BNR face politică și devine un soldat credincios în slujba guvernului Bolojan. Iată ce a transmis ieri economistul șef al BNR, unul dintre protejații matusalemicului guvernator Isărescu, omul care stă pe același scaun de 36 de ani (record mondial absolut!): „Din punct de vedere obiectiv, România îndeplinea în 2015 toate criteriile de la Maastricht, așadar […]
12:00
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-14 ianuarie în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere. Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă și foarte multă încredere […]
