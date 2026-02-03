„Melania” a încasat 7 milioane de dolari în weekend, devenind cel mai vizionat documentar în ultimii 10 ani, la debut. Presa anti Trump titrase că lansarea va fi un eșec
Contrar tuturor așteptărilor, documentarul Melania, care relatează cele 20 de zile ale Primei Doamne de dinaintea învestirii soțului ei în funcția de președinte în 2025, a încasat 7 milioane de dolari. O cifră neașteptată pentru un documentar, dar insuficientă pentru a-și recupera costul exorbitant, scrie BFMTV. În timp ce analiștii au prezis că acest film […]
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Național pentru a începe procesul de ratificare, informează Agerpres. Depunerea tratatului la parlament a coincis cu prima zi de sesiuni legislative din 2026, demers cu care guvernul brazilian caută să accelereze ratificarea acordului, care este în prezent blocată […]
Mihai Fifor, deputat PSD, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan, care „se joacă cu focul lângă butelie”. Social-democratului încearcă să explice (pentru a câta oară?) șefului Executivului că austeritatea nu înseamnă reformă, ci fragilizarea principalilor piloni de stabilitate ai țării. Mai mult, Mihai Fifor consideră că „cruciada austerității dusă de guvernul Bolojan pornește […]
Contrar tuturor așteptărilor, documentarul Melania, care relatează cele 20 de zile ale Primei Doamne dinaintea învestirii soțului ei în funcția de președinte în 2025, a încasat 7 milioane de dolari. O cifră neașteptată pentru un documentar, dar insuficientă pentru a-și recupera costul exorbitant, scrie BFMTV. Documentarul despre Melania Trump a depășit așteptările în box-office-ul nord-american […]
Bolojan își pierde autoritatea în PNL. Rareș Bogdan: „Suntem un fel de guvern Ciorbea” # QMagazine.ro
Astăzi au avut loc alegeri pentru a decide reprezentanții PNL în conducerea Camerei Deputaților, iar votul arată o creștere a taberei anti-Bolojan și probleme tot mai mari pentru liderul partidului. Deși „protejata” lui Bolojan a avut câștig de cauză, victoria a avut mai degrabă gustul eșecului. Arina Moș, care vine de la Bihor, a câștigat […]
Jurnalista Denise Rifai părăsește Kanal D și se alătură Antena Group, urmând ca din această lună să realizeze o nouă emisiune ce va fi transmisă pe postul Antena 1. Anunțul a fost făcut de Antena 1 printr-un comunicat: „Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile […]
Investigația PET-CT PSMA, o tehnologie de ultimă generație utilizată la nivel internațional pentru diagnosticul precis și stadializarea avansată a cancerului de prostată, va fi disponibilă la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră pentru România. Astfel, pacienții din România vor avea acces la o investigație de referință, realizată local, la standarde medicale internaționale. „Introducerea PET-CT PSMA la […]
Acești copii cresc într-o lume care se mișcă mai repede decât oricare alta din istorie. Între ecrane, inteligență artificială și realități imprevizibile, ei învață să trăiască într-un prezent intens pentru un viitor care se rescrie constant. CUM ARATĂ GENERAȚIA ALPHA? Această categorie de vârstă cuprinde copiii născuți în perioada 2010-2025. Ei nu au avut nevoie […]
Premierul Belgiei: Față de Ucraina, jucăm un teatru absurd, spunând: Ah, puteți deveni stat membru în 2027! Nimeni nu crede asta # QMagazine.ro
Unul dintre avantajele crizei geopolitice: liderii de state încep să spună adevărul despre lumea în care trăim. Unul câte unul. Când o spunea Viktor Orban acum câțiva ani era etichetat drept nebun și extremist. Acum încep să recunoscă realitatea toți liderii europeni, unul câte unul. Ultimul pe listă e prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, care, […]
Politicianul și activistul civic norvegian Arild Hermstad a anunțat că a nominalizat-o pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la Premiul Nobel pentru Pace. Politicianul afirmă că motivul ar fi atitudinea Maiei Sandu în fața dezinformării, atacurilor cibernetice ale Rusiei în Republica Moldova. Potrivit lui Hermstad, Sandu a răspuns rușilor cu mijloace pașnice și s-a distanțat […]
Avocata Laura Vicol a depus la DNA, împotriva lui Sebastian Ghiță, o plângere penală privind o posibilă fraudare a statului cu „un sfert de miliard de euro”. Vicol a anunțat că mâine va depune o plângere și la DIICOT. „Am anunțat public în emisiunea domnului Rizea că voi merge să depun la DNA azi și […]
Primarul sectorul 4, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Trebuie să fii extrem de atent pe cine arăți cu degetul într-o astfel de situație # QMagazine.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre intoxicația cu arsenic și mercur care i-a afectat grav sănătatea, în cadrul emisiunii „Ora de foc” de la Antena3CNN. În emisiunea realizată de Oana Zamfir au fost prezentate buletine de analize medicale care arătau că nivelul de arsenic din sânge ar fi fost de 18,2 micrograme/litru, peste […]
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat că a depus în Parlament, alături de senatorul Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Într-o postare pe Facebook, Turcan a precizat că acesta este un început pentru a discuta despre credibilitatea CCR. Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența […]
Alcaraz câștigă, la 22 de ani, Australian Open. Dar Djokovic, la 38 de ani, a arătat „biruința spiritului asupra cărnii și timpului” # QMagazine.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a cucerit duminică, în premieră, trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins în patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic. Pentru iubitorii de tenis însă, semifinala dintre sârb și câtigătorul en-titre, italianul Jannik Sinner, încheiată după patru ore cu victoria spectaculoasă și incredibilă […]
Iranul consideră drept „grupuri teroriste” armatele țărilor membre Uniunii Europene care au inclus corpul Gardienilor Revoluției pe lista UE a „organizațiilor teroriste”, a declarat duminică președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, informează Agerpres. UE a marcat joi o schimbare simbolică în abordarea sa față de conducerea Iranului desemnând Gardienii Revoluției drept organizație teroristă, […]
Băgat în corzi în PNL, Bolojan aruncă PSD sub trenul guvernării: Instabilitatea ne costă miliarde # QMagazine.ro
Bolojan e într-un moment greu. Aliații din PSD îi contestă măsurile, cei din USR cer nonstop funcții și avantaje, udemeriștii mârâie și ei, populația e la un pas de explozie. Dar, cel mai grav, e tot mai contestat în propriul partid și nici relația cu președintele țării nu pare prea strălucită. Luni se anunță o […]
Sorin Cîrstea a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform unui decret semnat, vineri, de președintele Nicușor Dan. Mandatul consilierului de stat Cîrstea începe pe 31 ianuarie. În acest context, șeful statului a semnat și decretul de eliberare din funcția de consilier de stat, la cerere, a generalului cu patru stele […]
Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan pentru proiecte energetice comune care pot spori securitatea Ucrainei. Românii încă nu știu despre ce vorbește președintele ucrainean # QMagazine.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut o discuție cu președintele României Nicușor Dan. Nici Administrația Prezidențială, nici Nicușor Dan nu au comunicat public despre acest dialog. Așa cum face de fiecare dată, Zelenski a anunțat pe pagina sa de Facebook că a vorbit cu Nicușor Dan pe proiecte energetice. Deși nu detaliază subiectul, președintele ucrainean […]
Alin Tișe: Asta nu e reformă, este premierea eșecului! Guvernul duce o politică împotriva propriilor cetățeni! # QMagazine.ro
Președintele CJ Cluj, liberalul Alin Tișe, a declarat că nu poate „accepta ca niște incompetenți să se joace cu viața copiilor noștri”. Liderul PNL se referă la decizia guvernului Bolojan de a scoate din PNRR o serie de spitale esențiale: Spitalul Regional de Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan. Într-o postare pe pagina sa […]
Ion Ulici, despre care Adriana Georgescu spunea că trebuia să „rezolve cu Cătălin Predoiu” situația penală a lui Tucan: E o nebună! # QMagazine.ro
Într-o discuție purtată în restaurantul Caju, din spatele Ateneului, înregistrată ambiental și a cărei stenogramă a fost prezentată de Q Magazine aici, avocata Adriana Mihaela Georgescu îi spune omului de afaceri Jean-Paul Tucan motivul pentru care situația sa penală nu a fost „rezolvată” în mod favorabil până în prezent de Ion Ulici, director adjunct al RAR și […]
Ioana Dogioiu: Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe Adriana Georgescu, nici pe Tucan # QMagazine.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe omul de afaceri Jean Tucan. „Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. […]
Comisia Europeană a decis, vineri, să inițieze o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în ceea ce privește depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850), […]
ICCJ a respins contestația formulată de Coldea împotriva încheierii prin care judecătoarea Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București constatase, în 9 decembrie 2026, legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse de DNA în dosarul lui Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, potrivit luju.ro. Decizia de respingere a contestației lui Coldea a fost luatăde judecătoarele […]
Senatorul AUR Petrișor Peiu consideră „șocant” nivelul la care, în doar șase ani, a ajuns datoria guvernamentală a României: 1140 de miliarde de lei, aproape triplu față de cele 372 de miliarde de lei de la finalul anului 2019. Într-o analiză bazată pe date publice, Peiu explică faptul că datoria publică a crescut mult mai […]
După arestarea avocatei presupus traficante de influență Adriana Georgescu și a unui pseudo-general SIE, azi au explodat stenograme de la interceptările făcute de procurori. O analiză fie și sumară a acestor stenograme oferă o imagine rară și brutal de directă asupra modului în care funcționează rețelele de trafic de influență la nivel înalt în România. […]
Stenograme. Adriana Georgescu, PNL: „N-am ce să fac, decât cu președintele României, pentru că pe el l-ai ajutat! …Am vorbit cu George Nicolaie, e cel mai bun prieten al lui și omu’ cu care facem bani…” Nicolaie, pentru Q Magazine: Invenții! # QMagazine.ro
La 23.10.2025, Adriana Georgescu, avocata PNL, arestată pentru 30 de zile în urma acuzațiilor aduse de procurorii DNA de trafic de influență, fiind surprinsă chiar în flagrant în timp ce lua bani, discută cu omul de afaceri Jean-Paul Tucan, inculpat în două dosare penale, despre faptul că președintele Nicușor Dan trebuie să-i rezolve problema. În […]
Stenograme. Adriana Georgescu: „Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție!”, „Bă, poți să o dai la D.N.A. că oricum… e NICUȘOR lângă mine…” # QMagazine.ro
Omul de afaceri Jean-Paul Tucan a denunțat-o pe avocata Adriana Georgescu în 30 septembrie 2025. Chiar când era în sediul DNA, Tucan a primit un mesaj pe whats app de la aceasta, pe care l-a arătat procurorilor. Q Magazine vă prezintă stenogramele discuțiilor dintre Adriana Georgescu, unul dintre oamenii vechi în Partidul Național Liberal, și […]
Lazea s-a făcut că nu vede faptul că Bolojan s-a dus la Berlin să cheltuie un împrumut uriaș de 17 miliarde de euro de care țara nu avea nevoie # QMagazine.ro
BNR face politică și devine un soldat credincios în slujba guvernului Bolojan. Iată ce a transmis ieri economistul șef al BNR, unul dintre protejații matusalemicului guvernator Isărescu, omul care stă pe același scaun de 36 de ani (record mondial absolut!): „Din punct de vedere obiectiv, România îndeplinea în 2015 toate criteriile de la Maastricht, așadar […]
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-14 ianuarie în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere. Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă și foarte multă încredere […]
Marco Rubio: SUA ar putea fi prezente la negocierile din această săptămână dintre Moscova și Kiev # QMagazine.ro
Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, informează Agerpres. Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între […]
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, Gheorghe Iscru, urmează să fie duși la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă. Cei doi au fost prinși miercuri în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi pretins-o de la un […]
O avocată liberală, dusă la audieri după ce a fost surprinsă primind o mită de 60.000 de euro # QMagazine.ro
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL și persoană apropiată de premierul Ilie Bolojan, a fost adusă la audieri la DNA, după ce a fost surprinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro. Suma ar reprezenta o primă tranșă dintr-o pretinsă mită de 500.000 de euro. De asemenea, a fost reținut și un bărbat care […]
Polițiștii au efectuat miercuri percheziții în trei locații, în dosarul în care doctorul Cristian Andrei este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, acesta urmând să fie dus la audieri, potrivit Agerpres. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate […]
Grupul de Luptă NATO din România (FLF BG) a organizat, în perioada 19–25 ianuarie, exercițiul EAGLE SPEARHEAD 2026, cel mai complex și important exercițiu desfășurat până acum de această structură, se arată într-un comunicat al Grupului de Luptă NATO din România. Activitatea a avut loc la Cincu și a urmărit modul în care forțele aliate […]
Agenția Basilica îi aduce un omagiu Marthei Bibescu, despre care Charles de Gaulle spunea că e „personificarea Europei” # QMagazine.ro
Cu exact 140 de ani în urmă, în 28 ianuarie 1886, se năștea Martha Bibescu, fiica diplomatului Ion Lahovary și a Emmei Mavrocordat, descendentă din familie boierească. Este cunoscută pentru activitatea literară, dar și pentru influența puternică pe care a avut-o în epocă. Președintele francez Charles de Gaulle, a numit-o „personificarea Europei”, scrie Basilica.ro. Martha […]
Fostul președinte Traian Băsescu a avut câștig de cauză în procesul cu Administrația Prezidențială. Curtea de Apel București a decis astăzi ca fostului președinte să i se restituie suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară. Decizia nu este definitivă. „Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de […]
Deputatul PSD Marius Budăi a ajuns la concluzia că în guvernul României sunt doi „scamatori” care se străduiesc să convingă pe toată lumea de eficiența măsurilor de austeritate. Social democratul face referire la premierul Ilie Bolojan și la ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. În opinia lui Budăi, cei doi „scamatori”/ „vrăjitori” se folosesc de trucuri […]
Românce în istorie: Martha Bibescu, scriitoare, academiciană și personificare a Europei secolului XX # QMagazine.ro
Cu exact 140 de ani în urmă, în 28 ianuarie 1886, se năștea Martha Bibescu, fiica diplomatului Ion Lahovary și a Emmei Mavrocordat, descendentă din familie boierească. Este cunoscută pentru activitatea literară, dar și pentru influența puternică pe care a avut-o în epocă. Președintele francez Charles de Gaulle, a numit-o „personificarea Europei”, scrie Basilica.ro. Martha […]
Avertismentul PSD pentru Bolojan: Pachetul de măsuri guvernamental va fi susținut doar dacă va fi însoțit de măsurile de relansare economică # QMagazine.ro
Partidul Social Democrat anunță că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsurile propuse de PSD pentru stimularea economiei naționale. Reprezentanții formațiunii subliniază că cele două componente „nu pot și nu trebuie separate”. „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament […]
Germania va face presiuni pentru o Uniune Europeană „cu două viteze”, în încercarea de a depăși inerția decizională din blocul celor 27 de state membre și de a dinamiza economiile acestora, pledând pentru ca un grup central de state membre să avanseze mai rapid în privința politicilor-cheie, pentru a face Europa mai puternică și mai […]
Într-un studiu pentru Institutul Internațional pentru Studii privind Orientul Mijlociu și Balcanii (IFIMES) din Slovenia, col.(r.) dr. Cătălin Balog, analist și trainer cu experiență în intelligence, securitate informațională și comunicare strategică, aprofundează chestiunea cea mai fierbinte a ultimei perioade în România: rușii care „vin” peste noi și ne dirijează viețile de la distanță. În realitate, […]
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”. Noul centru promite o abordare interdisciplinară și pe termen lung a uneia dintre cele mai presante probleme de sănătate publică, oferind pacienților evaluare completă, tratament coordonat și sprijin continuu pentru prevenirea complicațiilor, menționeazǎ ministrul pe […]
Guvernul francez a răspuns secretarului general al NATO Mark Rutte după ce acesta a declarat că Europa nu se poate apăra fără SUA, scrie Politico. „Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat […]
Grindeanu: Îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu era nevoie să creștem TVA # QMagazine.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, este decis să nu accepte varianta ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administrația și pe cel privind relansarea economică. Declarația de luni a liderului social democrat vine după ce în ședința de coaliție s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri. „Noi ne-am vazut azi […]
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR # QMagazine.ro
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe ordinea de zi a Guvernului un proiect de Hotărâre de Guvern care ar viza transferul din administrarea Societății Române de Televiziune către Ministerul Culturii a imobilului situat pe strada Moliere/Monet nr. 2, împreună cu […]
Bolojan nu știe încă dacă își va asuma sau nu răspunderea pe proiectele privind reforma administrației locale și măsurile de redresare economică # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administrației locale și centrale și privind măsurile de redresare economică. „Până la finalul acestei săptămâni vom lua o decizie cu privire la modul în care cele două proiecte […]
Proiectul de lege promovat de Emmanuel Macron în Franta care vizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani deschide o problemă mult mai amplă decât protecția minorilor. Pentru a-i identifica pe cei sub vârsta legală, statul va fi nevoit să impună mecanisme de verificare a vârstei pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru adulți, cu […]
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul ferm și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anunțat că va suspenda, începând cu data de 8 februarie, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene. Măsura de urgență vizează o listă extinsă de produse esențiale pentru exportul […]
