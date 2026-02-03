Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit. Ministerul Culturii promite restaurarea

14:40

Deputatul PSD Marius Budăi a ajuns la concluzia că în guvernul României sunt doi „scamatori” care se străduiesc să convingă pe toată lumea de eficiența măsurilor de austeritate. Social democratul face referire la premierul Ilie Bolojan și la ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. În opinia lui Budăi, cei doi „scamatori”/ „vrăjitori” se folosesc de trucuri […]