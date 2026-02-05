Precizări privind modificările la Legea Academiei Române
Cotidianul de Hunedoara, 5 februarie 2026 17:20
Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră că această tentativă de schimbare a legii seamănă cu celebra OUG 13. The post Precizări privind modificările la Legea Academiei Române appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
17:20
Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră că această tentativă de schimbare a legii seamănă cu celebra OUG 13. The post Precizări privind modificările la Legea Academiei Române appeared first on Cotidianul RO.
17:20
În urmă cu câteva zile, avocata ar fi fost internată. The post Avocata liberală prinsă în timp ce lua mită scapă din arest preventiv appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:10
Blackout în Stuttgart: pană de curent cauzată de o fluctuație de tensiune a afectat traficul semafoarele și transportul public din oraș. The post Pană majoră de curent într-un oraș din Germania appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Inspecția Judiciară contrazice Recorder: „Nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile din materialul de presă” # Cotidianul de Hunedoara
„Analiza materialului de presă relevă și faptul că acesta nu menține în mod constant o delimitare clară între faptele verificabile și opiniile sau interpretările autorilor”. The post Inspecția Judiciară contrazice Recorder: „Nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile din materialul de presă” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Scandalul concediului medical neplătit. Rogobete se sucește: excepții pentru anumite categorii # Cotidianul de Hunedoara
Din 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, potrivit actualei forme legislative. The post Scandalul concediului medical neplătit. Rogobete se sucește: excepții pentru anumite categorii appeared first on Cotidianul RO.
16:50
PENNY devine partener al Muzeului Fotbalului. Miodrag Belodedici & RONNY, prezenți la inaugurare # Cotidianul de Hunedoara
La inaugurare a fost prezent și fostul mare internațional Miodrag Belodedici. Alături de el, a fost mascota RONNY „cel mai înfocat suporter al Echipei Naționale de Fotbal”. The post PENNY devine partener al Muzeului Fotbalului. Miodrag Belodedici & RONNY, prezenți la inaugurare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:30
Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile # Cotidianul de Hunedoara
Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Cazul readuce în discuție dependența digitală și sănătatea mintală a tinerilor. The post Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Cererea de acordare a sprijinului se depune la centrele judeţene sau locale ale APIA, respectiv la centrul APIA din municipiul Bucureşti, The post Bani pentru pomicultorii afectați de îngheț appeared first on Cotidianul RO.
16:20
După expirarea ultimului tratat nuclear Rusia-SUA și disputele cu SUA, europenii trebuie să-și pună întrebări incomode The post Este necesară o umbrelă nucleară europeană? appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ucraina și Rusia au convenit la Abu Dhabi un schimb de prizonieri de război mediat de SUA. 157 de militari ucraineni și 157 de militari ruși vor fi eliberați. The post Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Miruță a găsit soldați contrafăcuți la Satu Mare. Trimiși pe „front” în gospodăriile superiorilor # Cotidianul de Hunedoara
„Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase”, spune ministrul Apărării despre situația de la Satu Mare. The post Miruță a găsit soldați contrafăcuți la Satu Mare. Trimiși pe „front” în gospodăriile superiorilor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Miruţă a declarat că au fost identificate inclusiv situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi pentru activităţi în gospodăriile superiorilor. The post Control la Batalion. Mandatul comandantului întrerupt, DNA intră pe fir appeared first on Cotidianul RO.
15:50
În 2024, România a atras doar 37,5 de miliarde de lei. La jumătate față de cât și-a propus. În același an, dobânzile au costat 36,28 miliarde de lei. Rezultă că România plătește pentru dobânzi sume aproximativ egale cu banii accesați de la Uniunea Europeană. The post Cât costă datoria publică. România dă pe dobânzi toți banii de la UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:30
„Vorbim despre două femei care au fost agresate, legate, lovite, puse în imposibilitatea de a părăsi imobilul, lăsate fără telefoane, sechestrate o noapte întreagă. Vorbim despre o situaţie care ar fi putut degenera foarte uşor în ceva tragic”, a transmis avocatul femeilor. The post Primar PSD cu brățară la gleznă. Ar fi sechestrat și agresat două femei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.135) şi în judeţele Prahova (894) şi Constanţa (704). The post Bilanțul deceselor provocate de gripă, în creștere appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Vicepreședintele SUA va conduce o delegație la Jocurile Milano-Cortina, va întâlni atleții americani și va participa la un meci de hockey. The post JD Vance a ajuns la Milano, pentru Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor # Cotidianul de Hunedoara
33 de angajați ai companiei CFR Călători vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București în urma unor acuzații de fraudă. Angajații sunt investigați pentru blocarea locurilor în vagoanele de dormit și cușetă, scrie G4Media. Procurorii susțin că acești angajați ar fi manipulat sistemul folosind CNP‑urile unor elevi beneficiari de gratuitate […] The post 33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor appeared first on Cotidianul RO.
14:30
O ursoaică și puii ei au fost observați joi pe pârtia Lupului din Poiana Brașov. Jandarmii avertizează turiștii că animalele sunt periculoase și îi sfătuiesc să nu se apropie pentru poze sau hrană. The post VIDEO Ursoaică cu pui, surprinsă în Poiana Brașov appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nicușor Dan dă asigurări că Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne puternic, după raportul privind anularea alegerilor # Cotidianul de Hunedoara
„Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre”. The post Nicușor Dan dă asigurări că Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne puternic, după raportul privind anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Mădălina Ghenea, victorie în instanță împotriva femeii care ar fi hărțuit-o # Cotidianul de Hunedoara
„Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”, a transmis Ghenea după pronunțarea sentinței. The post Mădălina Ghenea, victorie în instanță împotriva femeii care ar fi hărțuit-o appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa. A fost desemnat câştigătorul # Cotidianul de Hunedoara
Oferta a fost stabilită în baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ, anunţă ministrul Transporturilor. The post Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa. A fost desemnat câştigătorul appeared first on Cotidianul RO.
13:50
„Utilizarea unui asemenea limbaj de către o persoană cu funcții politice importante afectează grav standardele de decență”. The post Un liberal se plânge la CNCD că Alina Gorghiu l-a făcut „labagiu” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:30
„Lipiți de ecrane”. Scrisoare către Guvern despre sevrajul digital al copiilor # Cotidianul de Hunedoara
Campania „LIPIȚI DE ECRANE” cere Guvernului reguli pentru protecția minorilor online. Peste 22% dintre copiii români suferă de sevraj fără telefon, fiind pe primul loc în Europa la consum problematic. The post „Lipiți de ecrane”. Scrisoare către Guvern despre sevrajul digital al copiilor appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Alertă la metrou: frâna de siguranță s-a rupt în teste. Testele noilor trenuri Alstom sunt amânate # Cotidianul de Hunedoara
La testele noilor trenuri Alstom pentru metroul din București, butonul frânei de siguranță s-a rupt, provocând suspendarea temporară a testelor dinamice. Acest incident poate întârzia introducerea trenurilor în circulație. The post Alertă la metrou: frâna de siguranță s-a rupt în teste. Testele noilor trenuri Alstom sunt amânate appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Deduceri, bonificații și TVA mai flexibil. Ce conține pachetul de relansare economică # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul de lege, aflat încă în lucru și obținut de Profit.ro, ar putea fi pus în transparență publică chiar în cursul zilei de astăzi. Draftul de lucru poate suferi modificări. The post Deduceri, bonificații și TVA mai flexibil. Ce conține pachetul de relansare economică appeared first on Cotidianul RO.
13:10
CTP: Trebuie să fii bătut în cap să crezi că lui Trump îi pasă de Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
„În clipa de față apar tot mai multe informații în legătură cu controlul prin șantaj al KGB asupra „elitelor” SUA, operațiune care l-a avut ca vârf de lance pe Jeffrey Epstein. Întrebarea este: cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin?”, se întreabă CTP. The post CTP: Trebuie să fii bătut în cap să crezi că lui Trump îi pasă de Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Escobar de România, reținut. Acuzații de trafic de droguri și grup infracțional organizat # Cotidianul de Hunedoara
Surse au declarat pentru Cotidianul că doi polițiști au fost loviți cu mașina de inculpați în momentul în care au fost reținuți. The post Escobar de România, reținut. Acuzații de trafic de droguri și grup infracțional organizat appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Medicul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unor fapte similare. El a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care a fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. The post Medic arestat preventiv pentru luare de mită, în stare de recidivă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, în contextul în care Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului medaliei de la JO a Anei Bărbosu spre rejudecare la TAS, că el crede că lucrurile “vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice”. “Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României, pentru […] The post Mihai Covaliu despre cazul Bărbosu: Cred că medalia va rămâne la Ana appeared first on Cotidianul RO.
12:50
SURSE Culisele suspendării președintelui: „Avem semnăturile”. PSD, pionul principal # Cotidianul de Hunedoara
Suveraniștii susțin că au semnături inclusiv de la parlamentari din sfera puterii. The post SURSE Culisele suspendării președintelui: „Avem semnăturile”. PSD, pionul principal appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul pavilion de vânătoare comunist, transformat într-o proprietate de lux, a fost vândut recent. Clădirea modernizată și terenul generos oferă facilități exclusiviste. The post Fostul pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, vândut appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Un controlor de tren a murit în Germania după ce a fost agresat de un pasager fără bilet. The post Controlor de tren, omorât în Germania de un pasager fără bilet appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Britney Spears, mesaj șocant despre familia sa: „Sunt norocoasă că mai sunt în viață” # Cotidianul de Hunedoara
Vedeta recunoaște că se teme de rudele sale și că acestea nu își vor cere niciodată scuze pentru trauma cauzată în timpul celor 13 ani de control total. The post Britney Spears, mesaj șocant despre familia sa: „Sunt norocoasă că mai sunt în viață” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Procurorii DIICOT au reținut trei persoane cercetate pentru constituirea de grup infracțional organizat din octombrie 2025. Cei trei sunt acuzați și de trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc. O altă acuzație este deținerea fără drept de droguri în vederea consumului propriu. Drogurile ar fi Spania și erau destinate în principal […] The post Escobar de România, reținut NU SE PUBLICA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„O democrație solidă nu se teme de clarificare și nici de verificare, să fie foarte clar”, crede liderul suveranist Călin Georgescu. The post Georgescu vrea să fie audiat de oamenii lui Trump, dar nu se grăbește appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Frontiera invizibilă a moldovenismului. O nouă ofensivă a Kremlinului pe frontul identitar din Basarabia # Cotidianul de Hunedoara
Ideea unei identități moldovenești distincte de cea românească își are rădăcinile în propaganda sovietică de la mijlocul secolului XX. The post Frontiera invizibilă a moldovenismului. O nouă ofensivă a Kremlinului pe frontul identitar din Basarabia appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Gică Popescu, mesaj de ziua lui Hagi: La mulți ani fratelui meu de pe teren! # Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj fostului său coechipier cu ocazia zilei de naștere. The post Gică Popescu, mesaj de ziua lui Hagi: La mulți ani fratelui meu de pe teren! appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Legea instituie, printre altele, crearea unor locații special amenajate în zonele de tranzit sau în țară pentru verificarea străinilor care intră încercând să ocolească legea. The post Lege pentru aplicarea Pactului European pentru Migrație în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:40
Lăsați în plină iarnă fără apă caldă și căldură și fără o perspectivă credibilă că problemele vor fi remediate, oamenii amenință că nu vor mai achita facturile. The post Jumătate din oraș, fără apă caldă și căldură appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Kaufland retrage de urgență un lot de salată de icre Negro 2000 după ce a fost găsită bacteria Listeria. Clienții care au produsul din lotul 167KT sunt rugați să nu îl mănânce și să îl returneze în magazin. Banii se dau înapoi chiar și fără bon fiscal. The post Alertă la Kaufland. Salată de icre retrasă de la raft appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Organizația Mondială a Sănătății anunță reluarea vaccinării preventive împotriva holerei, după trei ani de pauză, pe fondul creșterii stocurilor de vaccinuri. The post OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză appeared first on Cotidianul RO.
11:30
FRF: Biletele pentru meciul cu Turcia se pun în vânzare vineri. Cât costă un tichet și câte sunt disponibile # Cotidianul de Hunedoara
FRF a anunţat că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri. The post FRF: Biletele pentru meciul cu Turcia se pun în vânzare vineri. Cât costă un tichet și câte sunt disponibile appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Dezastru descoperit pe litoral. Mii de construcții ilegale ridicate pe terenul statului # Cotidianul de Hunedoara
„Mai departe e treaba instanțelor să se pronunțe privind legalitatea acestor clădiri”. The post Dezastru descoperit pe litoral. Mii de construcții ilegale ridicate pe terenul statului appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră. The post Ploi, în cea mai mare parte a ţării, dar și lapoviţă şi ninsori appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Gemenii” lui Hagi. Cristiano Ronaldo și Neymar își aniversează zilele de naștere # Cotidianul de Hunedoara
Alături de Gheorghe Hagi, astăzi își mai serbează ziua de naștere alți doi fotbaliști care au marcat istoria recentă a acestui sport. The post „Gemenii” lui Hagi. Cristiano Ronaldo și Neymar își aniversează zilele de naștere appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Operațiune ca-n filme: Cocaină, focuri de armă și polițiști loviți cu mașina # Cotidianul de Hunedoara
Printre persoanele suspectate s-ar afla și fiul unui colonel din MAI. Unul dintre suspecți a fost prins în flagrant, în trafic, în timp ce transporta mai multe kilograme de cocaină și hașiș. The post Operațiune ca-n filme: Cocaină, focuri de armă și polițiști loviți cu mașina appeared first on Cotidianul RO.
11:00
INS anunță o creștere modestă a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în 2025 comparativ cu 2024, susținută de produse nealimentare și carburanți. The post INS: Comerțul cu amănuntul a crescut ușor în 2025 față de 2024 appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Românii au strâns cureaua în 2025, cumpărând mai puține alimente chiar și de Crăciun. Deși prețurile au crescut cu 10%, încasările magazinelor au scăzut, semn că populația consumă mult mai puțin. The post Coșul de cumpărături, tot mai gol. Românii, copleșiți de inflație appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Ciprian Ciucu, semnal de alarmă la STB: „Lucrurile sunt aproape scăpate sub control” # Cotidianul de Hunedoara
Edilul Capitalei s-a adresat angajaților STB, șoferi și vatmani, după apariția mai multor zvonuri că ar vrea să le taie salariile. The post Ciprian Ciucu, semnal de alarmă la STB: „Lucrurile sunt aproape scăpate sub control” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Deputat AUR: Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic # Cotidianul de Hunedoara
„Declarațiile președintelui Nicușor Dan reprezintă un act de iresponsabilitate gravă față de securitatea națională a României”. The post Deputat AUR: Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.