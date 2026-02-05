94% dintre români sunt proprietari pe locuința în care stau. Le dăm lecții europenilor

11:30

Kaufland retrage de urgență un lot de salată de icre Negro 2000 după ce a fost găsită bacteria Listeria. Clienții care au produsul din lotul 167KT sunt rugați să nu îl mănânce și să îl returneze în magazin. Banii se dau înapoi chiar și fără bon fiscal. The post Alertă la Kaufland. Salată de icre retrasă de la raft appeared first on Cotidianul RO.