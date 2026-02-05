Rezultate Loto 6/49. Numerele câștigătoare joi, 5 februarie 2026

12:40

Atât guvernanții de azi, cât și cei de ieri i-au mereu decizii în dauna propriului popor, pe care ar trebui, de fapt, să-l reprezinte cu responsabilitate. Guvernul Florin Cîțu s-a grăbit să încheie contracte pentru milioane de doze de vaccin anti COVID-19 de la gigantul farmaceutic Pfizer, pe care apoi nu le-a mai comandat, însă românii trebuie să le plătească. Paguba este uriașă, pe lângă alte milioane de doze comandate și aruncate după ce nu au mai fost utilizate, iar termenul de valabilitate a expirat și au trebuit aruncate.