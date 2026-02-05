Rezultate Loto 6/49. Numerele câștigătoare joi, 5 februarie 2026
Jurnalul.ro, 5 februarie 2026 19:00
Joi, 5 februarie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Acum 10 minute
19:10
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # Jurnalul.ro
Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii. Marchează cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023).
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:40
Cât de înalt va fi un copil la vârsta adultă este una dintre cele mai frecvente întrebări ale părinților, dar și o curiozitate firească pentru copii și adolescenți.
18:30
Dreptul la moștenire nu este absolut. Codul Civil prevede decăderea din drepturi în anumite situații. Astfel că, indiferent de gradul de rudenie, poți rămâne fără averea la care ai dreptul în mod normal.
Acum 2 ore
18:10
Ministra Mediului, Diana Buzoianu a convocat, joi, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U). Ședința extraordinară a fost organizată în urma avertizărilor meteorologice de Cod Galben de ploi, transmise de ANM și cele hidrologice, de Cod Galben și Cod Portocaliu, emise de INHGA.
18:00
Avocata Adriana Georgescu și cel ce se dădea drept „general SIE” au fost arestați la domiciliu # Jurnalul.ro
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost plasați, joi, în arest la domiciliu pentru 22 de zile.
17:50
Negoița, pe lista „rebelilor” la ANAF: Ce datorii a acumulat și în ce anchete penale e implicat # Jurnalul.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, este implicat în mai multe proceduri judiciare și fiscale importante care afectează imaginea și situația sa financiară. Anchetele și litigiile merg de ani de zile, iar autoritățile continuă să urmărească recuperarea unor sume mari de la el.
17:40
Bogdan Ivan despre criza apei din Argeș: Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ministerul său nu are atribuții în furnizarea apei potabile, reacționând la solicitarea USR de a se prezenta în Parlament pentru a oferi explicații privind criza apei din județul Argeș.
17:30
Un bărbat din Hârșova, județul Constanța, a fost arestat preventiv după ce a împușcat un câine cu o armă de vânătoare, pentru care nu avea autorizație. Bărbatul consumase alcool și s-a urcat băut la volanul mașinii sale.
17:20
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă invită într-o incursiune fascinantă în lumea muzicală a lui Johann Strauss-fiul și a lui Emmerich Kálmán # Jurnalul.ro
Programul lunii februarie cuprinde șapte reprezentanții ale celor mai iubite spectacole de operetă din întreaga lume – Voievodul țiganilor, Sânge vienez și Liliacul – pe muzica vibrantă a lui Johann Strauss – fiul, alături de Prințesa Circului – pe ritmuri tradiționale maghiare, în nota personală a lui Emmerich Kálmán.
Acum 4 ore
17:10
Comisar-șef Alin Stan, adjunct IPJ Dâmbovița, a decedat la 51 ani după un AVC. Carieră de 28 ani în Poliție, expert arme ilegale. Mesaj sfâșietor de la colegi.
17:10
Cafeaua nu mai este dușmanul inimii. Noile studii arată că poate reduce aritmiile, inflamația și tensiunea arterială. Află cum să o consumi corect.
17:00
De la Harvard la NATO: Octavian Bucur, românul din spatele proiectelor genomice europene, inclus în Albumul personalităților # Jurnalul.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat Albumul „Personalitățile anului din România”, un proiect editorial care aduce în prim-plan 100 de români ale căror activități au produs impact real în domenii-cheie pentru dezvoltarea țării. Volumul reunește figuri din cercetare, economie, cultură, educație, medicină, sport și administrație, conturând o hartă a excelenței contemporane, construită pe rezultate concrete, nu pe notorietate conjuncturală.
17:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1). Restricțiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.
16:40
Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență # Jurnalul.ro
Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
16:40
Încrederea este moneda cea mai valoroasă pe piața auto second-hand. Când cumperi o mașină rulată, nu cumperi doar un vehicul, ci și siguranța că vei ajunge la destinație fără probleme. Mulți șoferi se feresc de piața second-hand tocmai din cauza lipsei de transparență. Poveștile despre defecte ascunse, kilometri modificați sau improvizații mecanice sunt frecvente și creează o reticență justificată.
16:40
Elena Ghica, personalitate marcantă a secolului al XIX-lea: "N-am încetat niciodată să aparțin țării natale" # Jurnalul.ro
Elena Ghica, cunoscută ca Dora d'Istria, s-a remarcat prinr-o inteligență și educație extraordinare, a visat la unitatea balcanică și a fost prima femeie din lume care a reușit să escaladeze Alpii.
16:30
Românii consumă zilnic peste un milion de pungi de pufuleți, însă puțini citesc eticheta sau cunosc ingredientele reale ale acestui produs considerat o gustare banală.
16:20
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ajuns joi după-amiază la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
16:10
Înțelegerea migrenelor începe să se schimbe, răsturnând ideile despre ce este un simptom și ce este un declanșator, și care parte a creierului este cheia pentru dezvoltarea de tratamente eficiente.
16:00
Deputat ucrainean, anchetat pentru deturnarea unor recolte de milioane din ferme de stat # Jurnalul.ro
Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați într-un dosar pentru organizarea unei scheme de deturnare a producției agricole din mai multe ferme de stat.
16:00
Curtea de Apel Timișoara decide: FCU Craiova (Mititelu) câștigă sigla și palmaresul istoric al Universității Craiova, în dauna lui Rotaru. Drept de recurs 30 zile. Detalii șocante din sentința de azi!
15:20
UGSR acuză un nou abuz: de ce preluarea Caselor de Cultură de către autorități este ilegală # Jurnalul.ro
Scandalul patrimoniului UGSR revine în atenție. Inițiativa autorităților de a prelua Casele de Cultură ale Sindicatelor este contestată dur de UGSR, care acuză un nou abuz legal.
15:20
Nicușor Dan: Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că exercițiile militare care s-au desfășurat la Smârdan și la care au participat forțe românești și americane arată soliditatea și dezvoltarea continuă a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.
Acum 6 ore
15:00
Trei bărbați au fost arestați preventiv în Brașov. Aceștia sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și portul fără drept al unor obiecte periculoase, după ce bărbații au intrat într-o sală de jocuri, au amenințat-o pe angajata care lucra acolo și au furat suma de 12.000 de lei.
14:50
Tratatul START a încetat oficial: SUA și Rusia intră într-o eră fără limite ale armelor atomice # Jurnalul.ro
Pentru prima oară în mai bine de cinci decenii, Statele Unite și Rusia nu mai sunt legate de niciun acord privind limitarea armelor nucleare strategice. Expirarea tratatului New START deschide o perioadă de incertitudine majoră și alimentează temerile privind declanșarea unei noi curse a înarmării.
14:40
Manole anunță sprijin pentru pensionari în martie și aprilie. Câți bani vor primii pensionarii? # Jurnalul.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, anunță acordarea sprijinului pentru pensionari din Pachetul de Solidaritate propus de PSD.
14:30
Există zile în care nu se întâmplă nimic spectaculos și totuși oboseala psihică este copleșitoare. Mintea pare că muncește continuu, deși nu rezolvă nimic concret. Acest tip de epuizare vine din prea multe gânduri care se întorc obsesiv asupra acelorași teme. În spatele acestei stări se află: ruminația și anxietatea, procese care transformă liniștea zilnică într-un spațiu greu de locuit.
14:20
Angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Întrebau ChatGPT ce să răspundă anchetatorilor # Jurnalul.ro
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă.
13:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că a dat startul ediției 2026 a Programului de susținere a producției de legume în spații protejate, un instrument de sprijin destinat fermierilor care cultivă legume în sere și solarii.
13:40
Vremea va continua să se încălzească în zona Municipiului București, în următoarele 24 de ore, dar va ploua temporar, conform prognozei de specialitate, publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
13:30
Scandal în Sectorul 3: Robert Negoiță neagă acuzațiile DNA privind drumul construit din bani publici # Jurnalul.ro
Robert Negoiță reacționează după perchezițiile DNA și neagă orice favor făcut fratelui său. Detalii despre drumul construit din bani publici și ancheta procurorilor.
13:20
Un conductor de tren a murit miercuri, în Germania, după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn.
Acum 8 ore
13:10
Patru semne zodiacale sunt practic de neoprit în acest an. Ele sunt cu adevărat personajele principale și absolut nimic nu va putea să stea în calea succesului pe care sunt pe cale să îl obțină.
12:50
Consilierul lui Bolojan, despre cazul Negoiță: Mă bucur că procurorii se mișcă în sfârșit # Jurnalul.ro
Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a reacționat după apariția informațiilor despre perchezițiile care îl vizează pe primarul Sectorului 3. I-am făcut plângere penală, mă bucur că procurorii se mișcă în sfârșit, a transmis Gheorghe .
12:50
Noi reguli pentru subvenția la pășunatul bovinelor. Plățile depind de relief și perioada de pășunat # Jurnalul.ro
Subvenția acordată crescătorilor de bovine pentru pășunatul extensiv va fi aplicată după noi reguli, însă autoritățile dau asigurări că modificările nu vor conduce automat la reducerea sprijinului financiar.
12:40
Guvernul Cîțu a adus o pagubă uriașă românilor: Contribuabilii ar putea plăti 500 de milioane de euro pentru refuzul dozelor Pfizer # Jurnalul.ro
Atât guvernanții de azi, cât și cei de ieri i-au mereu decizii în dauna propriului popor, pe care ar trebui, de fapt, să-l reprezinte cu responsabilitate. Guvernul Florin Cîțu s-a grăbit să încheie contracte pentru milioane de doze de vaccin anti COVID-19 de la gigantul farmaceutic Pfizer, pe care apoi nu le-a mai comandat, însă românii trebuie să le plătească. Paguba este uriașă, pe lângă alte milioane de doze comandate și aruncate după ce nu au mai fost utilizate, iar termenul de valabilitate a expirat și au trebuit aruncate.
12:40
ANSVSA anunță retragerea unei salate de icre din magazinele Kaufland, după confirmarea contaminării cu Listeria monocytogenes. Detalii despre lot și recomandări oficiale.
12:20
5 februarie a devenit o zi cu rezonanță unică în fotbal. Trei dintre cei mai mari jucători ai ultimelor decenii, Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar, își sărbătoresc astăzi ziua de naștere.
12:10
Xi Jinping îi cere lui Donald Trump prudență atunci când SUA furnizează arme Taiwanului # Jurnalul.ro
Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile chino-americane, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, miercuri.
11:50
Călin Popescu Tăriceanu a abandonat: „Aventura noastră la Raliul Monte Carlo Historique s-a încheiat” # Jurnalul.ro
Călin Popescu Tăriceanu a abandonat cursa auto de la Monte Carlo. Aventura noastră la Raliul Monte Carlo Historique s-a încheiat mai devreme decât ne-am fi dorit, a transmis fostul premier. Cinci echipaje din România s-au înscris la cursa câștigată în urmă cu 90 de ani de un român.
11:40
Reforma lui Bolojan, contestată de sindicatul angajaților Guvernului: acuzații de „guvernare solo” # Jurnalul.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) critică dur modul în care premierul Ilie Bolojan intenționează să adopte pachetul de reformă a administrației publice, acuzând o guvernare de tip „solo”, forțarea procedurilor constituționale și ocolirea dezbaterii parlamentare.
11:40
Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică și în cazul noilor buletine electronice # Jurnalul.ro
Călătorii care circulă fără bilet sau abonament pot fi sancționați chiar dacă dețin noile cărți de identitate electronice.
11:30
Rețea de trafic de droguri cu conexiuni în America Latină. DIICOT a reținut trei persoane # Jurnalul.ro
Un grup infracțional cu conexiuni în mediile narco traficanților din America Latină și Europa a introdus în țară, cantități importante de cocaină și hașiș, în vederea vânzării pe piața din România. DIICOT a organizat un flagrant, în timpul căruia unul dintre suspecți s-a opus arestării.
11:30
Avertizare meteo imediată de vreme severă! Ninsori abundente, ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de vreme rea. Unele regiuni ale țării sunt vizate de un cod galben de ploi torențiale, în timp ce altele se vor confrunta cu ninsori abundente și vânt intens. Pe crestele montane, rafalele vor ajunge până la 100 km/h, viscolind zăpada depusă.
11:20
Raportul citat în dezbaterile despre cenzura din Europa nu este document oficial al Congresului SUA # Jurnalul.ro
Documentul folosit în polemicile despre reglementarea conținutului și libertatea de exprimare în Europa reprezintă punctul de vedere al majorității dintr-o comisie a legislativului american.
Acum 12 ore
11:10
Horoscop zilnic, 6 februarie 2026: Când Mercur schimbă direcția, nimic nu mai e la fel # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 6 februarie 2026: Mercur schimbă zodiile și aduce claritate, introspecție și decizii importante
10:50
Republica Moldova va avea noi ambasadori în mai multe țări, printre care și România. Potrivit decretelor de numire publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Mihail Mîțu va fi noul ambasador în România.
10:50
Cafea sau ceai dimineața? Descoperă beneficiile fiecărei băuturi, diferențele dintre ele și recomandările nutriționiștilor.
10:40
Tranzacțiile imobiliare au înregistrat o scădere în luna ianuarie, fiind vândute doar 24.598 de imobile, cu 31.605 mai puține comparativ cu luna decembrie 2025, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de jurnalul.ro.
