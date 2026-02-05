Ţuţuianu: 'Persoane peste 90 de ani în Registrul electoral, AEP accelerează verificările'

12:10

Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează Agerpres.