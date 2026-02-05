Albania ridică interdicţia impusă anterior asupra TikTok
Bursa, 5 februarie 2026 20:30
Albania a ridicat joi interdicţia asupra TikTok, impusă în urmă cu 11 luni, după ce platforma s-a angajat să implementeze and #8222;noi mecanisme de securitate and #8221;
• • •
Acum 10 minute
20:40
Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, este îngreunată joi seară în zona localităţii Sătuc, după ce cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil, aducând şi aluviuni de pe versanţi
Acum 30 minute
20:30
20:20
Vlad Gheorghe: 'PSD schimbă postura de la putere la opoziţie în aceeaşi zi, costurile politice afectează România' # Bursa
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a afirmat joi că PSD and #8222;dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie and #8221;. El a subliniat că astfel de tensiuni interne în coaliţie cresc costurile împrumuturilor României, iar and #8222;toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul and #8221;
Acum o oră
20:10
Generalul în rezervă Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General, a declarat joi, că nereînnoirea tratatului de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Federaţia Rusă nu înseamnă automat apropierea unui război nuclear şi nici declanşarea bruscă a unei curse accelerate a înarmărilor nucleare
19:50
Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-a întâlnit joi cu directorul DGEP, chestorul Cătălin-Aurel Giulescu, pentru a discuta actualizarea Registrului Electoral
Acum 2 ore
19:40
* Deutsche Bank: and #8222;Investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede este în creştere and #8221;* CryptoQuant: and #8222;Cererea instituţională s-a inversat semnificativ and #8221;
19:30
Operatorul de curse aeriene low-cost Wizz Air, a încheiat anul calendaristic 2025 cu o creştere semnificativă a operaţiunilor, a numărului de pasageri transportaţi, aducând îmbunătăţiri vizibile performanţei operaţionale în ceea ce priveşte fiabilitatea şi punctualitatea operaţiunilor
19:30
Compania de soluţii IT şi transformare digitală, Zitec, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro, marcând o creştere de 14% faţă de anul precedent
19:30
Centrul Român al Energiei (CRE) transmite că a luat act de intenţia autorităţilor de a introduce un mecanism temporar de limitare a adaosului comercial pentru furnizorii şi traderii de energie electrică şi gaze naturale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei
19:30
Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; (ANAR) anunţă organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea pe 10 ani a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, parte a domeniului public al statului
19:30
România va fi prezentă la 11 târguri internaţionale de carte în 2026, conform unui memorandum aprobat joi de Guvern
19:30
Hidroelectrica S.A. a revenit astăzi pe poziţia de lider a clasamentului companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) după capitalizarea bursieră, transmite un comunicat de presă al companiei
19:30
eJobs: Muncitorii şi candidaţii fără studii superioare, lideri la schimbarea joburilor în 2026 # Bursa
Platforma eJobs anunţă că la începutul anului 2026 s-a remarcat o creştere semnificativă a interesului candidaţilor pentru locurile de muncă disponibile pe piaţa românească, în special în rândul muncitorilor şi candidaţilor fără studii superioare
19:20
Investiţiile realizate în judeţul Buzău începând cu 2023 în sectorul zootehnic încep să dea rezultate concrete, iar potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prezent marţi la Buzău, în 2026 judeţul va produce peste 322.000 de purcei în sectorul de reproducţie porc şi aproape 10 milioane de pui în sectorul avicol
19:20
Judeţul Buzău va beneficia de primul centru regional de colectare legume şi fructe, proiect cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, investiţia, blocată în ultimii ani, va fi prinsă în bugetul de anul acesta, ceea ce creşte şansele ca lucrările să înceapă cât mai curând
19:20
AFM: Apă-canal şi iluminatul public rămân priorităţi pentru finanţările comunităţilor rurale # Bursa
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că apă-canal şi iluminatul public rămân axele prioritare de finanţare pentru comunităţile rurale, motiv pentru care instituţia lucrează în prezent la ghidurile de finanţare pentru aceste domenii, cu intenţia de a deschide şi anul acesta linii de finanţare
19:20
O creştere atipic de abruptă, urmată de o scădere accentuată a preţului aurului şi argintului a marcat finalul lunii ianuarie 2026, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei de Tavex România
19:10
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat joi că reforma administraţiei publice este prioritatea principală a momentului, adăugând că Parlamentul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului săptămâna viitoare şi speră ca opoziţia să nu depună o moţiune de cenzură
19:10
Canalul Siret-Bărăgan, unul dintre cele mai importante proiecte strategice de irigaţii ale României, se apropie de faza de execuţie. Anunţul a fost făcut la Buzău, cu ocazia vizitei ministrului Agriculturii, Florin Barbu, şi directorului ANIF, Cornel Pană
18:50
Guvernul a aprobat joi menţinerea valabilităţii acordurilor de concesiune petrolieră, având ca titular compania Dacian Petroleum
Acum 4 ore
18:40
Mihail-Silviu Pocora a fost numit secretar general al Ministerului Energiei prin decizia premierului Ilie Bolojan
17:40
Bergerat Monnoyeur mizează pe inteligenţa artificială într-o piaţă a construcţiilor aflată între prudenţă şi oportunitate # Bursa
Într-un context economic marcat de incertitudini geopolitice şi de decizii de investiţii tot mai prudente, piaţa construcţiilor din România continuă să joace un rol central în economie, iar jucătorii maturi îşi calibrează strategia nu doar pe volum, ci pe tehnologie, eficienţă şi valoare adăugată
17:30
Reglementările impredictibile şi intervenţiile administrative - principalul risc pentru sectorul energetic # Bursa
Furnizorii nu stabilesc preţul pieţei angro şi nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport şi distribuţie, taxele şi TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piaţă concurenţială
17:00
Şeful Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a fost pus la dispoziţia conducerii inspectoratului şi nu mai poate exercita funcţia, după ce a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar privind sustragerea şi arderea neautorizată a unor documente ale Poliţiei Rutiere
16:50
Autoritatea pentru Comunicaţii: 1,5 milioane de numere portate şi 1.560 de reclamaţii în 2025 # Bursa
În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicaţii electronice din România, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a-şi schimba operatorul fără a-şi pierde număru
Acum 6 ore
16:10
Ministerul Mediului a anunţat că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare către locuitorii din judeţele cu risc de inundaţii
15:50
Acţiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, arată datele eToro, iar indicele S and P 500 Technology a pierdut ieri 2,7% şi a coborât cu peste 4% de la începutul lunii.
15:40
Kremlinul a ironizat joi presupunerile potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după ce în Statele Unite au fost publicate o serie de documente compromiţătoare din dosarul său
15:20
Iulian Chifu: 'China a devenit principala contraparte în discuţiile nucleare, depăşind Rusia' # Bursa
Există un semnal coerent transmis de Statele Unite potrivit căruia principala contraparte în discuţiile privind armamentul nuclear este, în prezent, China, şi nu Federaţia Rusă, a declarat joi, analistul de politică externă şi securitate Iulian Chifu, conform Agerpres. El a făcut referire la expirarea tratatului New START, ultimul acord de dezarmare nucleară dintre Rusia şi SUA
15:10
Inteligenţa artificială nu este încă o prioritate în bugetele companiilor româneşti, arată o cercetare realizată de Revolut Business.
14:50
Nicuşor Dan: and #8221;Exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile arată că Parteneriatul Strategic între România şi SUA este puternic and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent
Acum 8 ore
14:40
Anul 2025 a fost de departe un an important pentru COSMO PHARM and #174;, brand de renume în domeniul suplimentelor alimentare cu o istorie de peste treizeci de an
14:30
Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii
14:10
Parlamentarii USR vor vota amendamentul care asigură plata primei zile de concediu medical pentru toţi bolnavii cronici
13:50
Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra
13:50
Echipa Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Torino, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Nerazzurrii s-au calificat în semifinale
13:50
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Superligă
13:50
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare şi după prelungiri, scor 114-104 (48-33, 96-96), de formaţia Hapoel Ierusalim, liderul grupei A din BKT EuroCup
13:40
Ciprian Şerban: and #8221;A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa and #8221; # Bursa
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă joi că a fost desemnată câştigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. - SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, etapa III
13:40
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România
13:40
13:40
Antonio Guterres, îngrijorat de o and #8221;prăbuşire and #8221; a Cubei, din cauza penuriei de petrol # Bursa
Secretarul general al ONU Antonio Guterres este and #8221;extrem de îngrijorat de situaţia umanitară din Cuba, care se va agrava, eventual se va prăbuşi and #8221;, dacă Statele Unite continuă să ameninţe aprovizionarea insulei cu petrol, avertizează un purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric
13:40
Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume and #8221;a crescut în mod constant and #8221; începând din vara lui 2025 şi devine tot mai and #8221;complex and #8221; de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT)
13:40
Echipa Real Sociedad a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Deportivo Alaves, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Real Sociedad s-a calificat în semifinale
13:30
Companiile din România trec într-o nouă fază a digitalizării, în care automatizarea bazată pe inteligenţă artificială devine parte din activitatea de zi cu zi.
12:50
Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi al inflaţiei de anul trecut şi pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, potrivit Agerpres.
12:50
Braşov, Sinaia şi Predeal domină preferinţele cuplurilor de Ziua Îndrăgostiţilor.
Acum 12 ore
12:30
NATO face apel la and #8222;reţinere şi responsabilitate and #8221; după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, citat de Agerpres.
12:10
SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice # Bursa
Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează Agerpres.
11:50
Neakaisa.ro, retailer online autohton specializat în obiecte sanitare şi produse pentru amenajarea casei, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 7,75 milioane euro, în creştere cu 7% faţă de anul precedent.
