Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat torța olimpică: ce i s-a strigat din public
Golazo.ro, 5 februarie 2026 19:50
Cristian Chivu (45 de ani) a preluat torța olimpică, pe care o va purta pe traseul din Piața Sant’Ambrogio din Milano, pe o distanță de câteva sute de metri.
Acum 5 minute
20:20
FCSB, noi negocieri După Politic, încă un jucător poate pleca de la campioană: „Am discutat cu domnul Becali” + noi detalii despre Ciubotaru # Golazo.ro
FCSB l-a trimis pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Extrema campioanei ar putea fi urmată la Sibiu și de portarul Lukas Zima (32 de ani).
Acum 15 minute
20:10
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Petrolul Ploiești, din etapa #26 a Ligii 1.
Acum o oră
19:50
19:30
Control la CSA Steaua Ministrul Apărării, despre situația de la clubul Armatei: „În fiecare zi se descoperă ceva” + Ce măsuri va lua # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a anunțat că are loc o investigație amplă a Corpului de Control la CSA Steaua.
Acum 2 ore
19:10
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal # Golazo.ro
Scandal înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortana. Angela Romei (28 de ani) a depus două plângeri la TAS, după ce nu a fost convocată în lotul Italiei de curling.
18:40
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a criticat arbitrajul după meciul cu Farul Constanța, partidă câștigată de „câini”, scor 3-2.
18:30
Dinamo - Universitatea Craiova se va juca luni, 9 februarie, de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 4 ore
18:10
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele # Golazo.ro
CALCULE. FCSB are mari emoții în privința prezenței în play-off, unde s-a calificat de fiecare dată de la schimbarea sistemului.
18:00
„Se negociază” Mihai Stoica anunță o nouă mutare la FCSB + Ce spune despre Kevin Ciubotaru # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că gruparea bucureșteană negociază transferul unui atacant.
17:30
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau” # Golazo.ro
Ioan Ștefan Gherghel (47 de ani) spune că președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, e „o persoană avidă de putere, de imagine proprie”.
17:10
Fault neobișnuit în Cupa Spaniei FOTO: Cum l-a oprit Caleta-Car pe adversar în Alaves - Real Sociedad. Penalty acordat după intervenția VAR # Golazo.ro
Alaves - Real Sociedad 2-3. Duje Caleta-Car (29 de ani) a fost autorul unui fault cel puțin neobișnuit în meciul de miercuri din Cupa Spaniei.
17:10
FCSB - FC Botoșani LIVE de la 20:30, în etapa #25 din Liga 1. Meci decisiv în lupta pentru play-off # Golazo.ro
FCSB și FC Botoșani se vor întâlni astăzi, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei #25 din Liga 1.
16:50
La loc comanda! Palmaresul Universității Craiova a revenit la situația din 2017. Verdictul va fi dat de Înalta Curte # Golazo.ro
După decizia Curții de Apel Timișoara, palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” se întoarce la forma recunoscută în 2017, urmând ca verdictul final să fie stabilit de Înalta Curte de Casație și Justiție
16:30
Alibec are refugiul ideal Regăsit la Farul. Mai multe reușite în două meciuri decât într-o jumătate de sezon la FCSB # Golazo.ro
Denis Alibec, 35 de ani, s-a întors încă o dată la Constanța, după șapte luni dezamăgitoare la FCSB. Două meciuri jucate la Farul, de două ori remarcat
Acum 6 ore
16:20
Acuzat de furt FOTO: Arbitrul care și-a cerut partenerul în căsătorie, pe stadion, are probleme cu legea # Golazo.ro
În urmă cu câteva zile, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg.
16:10
Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost autorul unei faze care i-a impresionat pe spanioli.
15:50
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro! # Golazo.ro
Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo, a început construcția unui ansamblu rezidențial gigant, în sectorul 3 din București, care ar putea ajunge la 7.000 de apartamente!
15:30
Delegat la prima ediție Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB # Golazo.ro
Arbitrul Ioan Alexandru a fost delegat la prima ediție a EAFF Europa League, competiție dedicată fotbalului pentru amputați din Europa.
15:10
Românii, decisivi în Turcia FOTO: Denis Drăguș a înscris o „dublă” pentru Gaziantep în Cupă # Golazo.ro
Keciorengucu - Gaziantep 1-5. Denis Drăguș, atacantul oaspeților, a reușit o „dublă” în partida din grupa C din cadrul Cupei Turciei.
15:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mircea Lucescu.
14:50
Un „Prunea” după 32 de ani Gafa lui Buzbuchi la 2-3 cu Dinamo, similară cu cea a portarului naționalei la Mondial. Tot un Ken l-a învins! # Golazo.ro
Alex Buzbuchi, goalkeeperul Farului, nu a apreciat bine centrarea și a ieșit la fel de neinspirat ca Florin Prunea în „sferturile” CM 1994. Boateng era mult deasupra lui la 2-3 cu Dinamo
14:40
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă” # Golazo.ro
Procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo continuă în ritm accelerat.
Acum 8 ore
14:10
Ter Stegen riscă să rateze CM 2026 Legenda naționalei Germaniei îl compătimește: „O tragedie” » Mesajul portarului # Golazo.ro
Marc Andre ter Stegen, jucător împrumutat de Barcelona la Girona, s-a accidentat din nou și ar putea lipsi câteva luni de pe teren.
14:10
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac # Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, între negocierile pentru prelungirea contractului și golurile marcate pentru Dinamo
14:00
Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sportului cu balonul oval! Cea de-a 27-a ediție Six Nations pornește cu câteva modificări notabile
13:50
Lovin s-a sucit „Un meci trebuie câştigat doar pe teren” » În urmă cu 18 ani, sărbătorea victoria Stelei în fața Rapidului, la masa verde după Cazul Bricheta # Golazo.ro
Florin Lovin, fostul mijlocaș al celor de la FCSB, a vorbit despre „Cazul Bricheta”, din 2008.
13:30
Măsuri înainte de derby CFR Cluj nu-și asumă riscuri la partida cu rivala U Cluj. Condițiile puse suporterilor # Golazo.ro
CFR Cluj a luat măsuri serioase pentru siguranța fanilor, înaintea derby-ului ardelean, cu rivala U Cluj.
13:20
„O să-l lase pe bancă” Fostul internațional crede că a descifrat strategia lui Zeljko Kopic # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru a vorbit despre strategia pe care ar putea să se bazeze Zeljko Kopic în meciul cu U Craiova, din etapa viitoare.
13:20
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1 # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani) se va despărți de FCSB în această iarnă.
13:10
Farul - Dinamo 2-3. Fostul internațional Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Musi, jucătorul „câinilor”, după meciul din etapa #25 din Liga 1.
13:00
Lucescu rămâne în spital Informații noi: Ovidiu Ioanițoaia a explicat de ce selecționerul nu va fi externat, așa cum era în plan # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) nu va fi externat la final de săptămână, așa cum era planificat.
12:50
Peluza Nord renunță la protest Galeria campioanei a decis să încurajeze echipa la meciul de astăzi, cu FC Botoșani. Ce asistență se anunță # Golazo.ro
După eșecurile din primele 3 meciuri oficiale din 2026, ultrașii roș-albaștrilor au decis să nu mai susțină formația.
Acum 12 ore
12:20
Record de asistență în Youth League! VIDEO: Număr impresionant de fani la partida dintre Koln U19 și Inter Milano U19 # Golazo.ro
Koln U19 - Inter U19 1-3. Suporterii germani au bătut recordul de asistență din UEFA Youyh League.
12:10
Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, care a supraviețuit în vara trecută la PAOK după cea mai slabă stagiune la alb-negri, este acum în cel mai bun moment în confruntările tari din Grecia
12:00
Bărbosu, suspendată pentru dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz” # Golazo.ro
Informația că Ana Bărbosu s-ar fi sustras controalelor ofițerilor Agenției Naționale Anti-Doping (n.r. ANAD) e una falsă, au declarat surse din instituție pentru GOLAZO.ro.
11:40
11:40
„555 de zile departe de teren” Cuvinte și imagini emoționante, după debutul lui Valentin Țicu la Dinamo: „Să nu mai treacă nimeni prin așa ceva!” # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Valentin Țicu a debutat în tricoul „câinilor”, în etapa #25 din Liga 1, după o absență de un an și jumătate de pe teren din cauza unei accidentări grave.
11:30
Ce i-a rupt ascensiunea Atacantul care a jucat la seniorii lui Sporting Lisabona și la juniorii Portugaliei a debutat în Liga 1 # Golazo.ro
Cristian Ponde a debutat la 18 ani la prima echipă a lui Sporting Lisabona. O accidentare teribilă i-a afectat cariera încă de la început. A ajuns astăzi la Unirea Slobozia, la 31 de ani
11:10
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins” # Golazo.ro
Farul - Dinamo 2-3. Kennedy Boateng (29 de ani) a oferit o scurtă declarație după victoria foarte importantă de la Constanța.boatno
10:40
Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele” # Golazo.ro
Ziua de 5 februarie este una importantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel internațional. Astăzi, Gheorghe Hagi, liderul „Generației de Aur”, a împlinit 61 de ani.
10:30
FIFA a motivat suspendarea lui Drăguș Cum l-a apărat FRF pe „tricolor” și cum a fost caracterizat faultul pentru care acesta ratează barajul cu Turcia # Golazo.ro
FIFA a motivat suspendarea lui Denis Drăguș pentru două meciuri, considerând că faultul său a pus în pericol siguranța adversarului.
10:00
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo # Golazo.ro
Direcția Națională Anticorupție a demarat joi dimineață o serie de percheziții în care este vizat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.
09:50
Inter, în semifinalele Cupei Mulți antrenori s-au plâns, nu și Cristi Chivu! Românul i-a surprins pe jurnaliști cu declarația dată după meci # Golazo.ro
Inter - Torino 2-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu a obținut calificarea în semifinalele Cupei Italiei.
Acum 24 ore
07:20
Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate # Golazo.ro
Falimentul ASFC Dinamo îl lasă pe Nicolae Badea principal creditor, iar statul recuperează doar o mică parte din datoriile clubului.
04:10
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
4 februarie 2026
23:40
„E urât ce se întâmplă” Ianis Zicu, furios după meciul cu Dinamo: „Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie” # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, a vorbit despre duelul pierdut cu Dinamo, în etapa #25 a Ligii 1.
23:30
Kopic spune ce a făcut diferența Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit secretul reveniri senzaționale a „câinilor” în meciul cu Farul + Imagini de senzație cu el la final # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă, revenind pe tabelă după ce au fost conduși de două ori.
23:20
FARUL - DINAMO. Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul „câinilor” a comis un gest stupid în partida de la Ovidiu.
23:20
„Nu se va schimba nimic” Gestul făcut de Alex Pop, după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa la Ovidiu.
23:10
Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!” # Golazo.ro
FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale.
