„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală
Adevarul.ro, 5 februarie 2026 20:00
După trei ani de război total, Ucraina a ajuns la o concluzie amară, dar lucidă: pacea nu este sinonimă cu siguranța.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
20:15
Aliații Statelor Unite se află astăzi în fața unui exercițiu de echilibristică fără precedent: menținerea proximității față de Washington fără a aluneca în servilism politic sau militar. Miza nu este doar diplomația, ci auto-protecția.
Acum 30 minute
20:00
Câte salarii încasează lunar Camelia Potec. Un fost coleg de generație îi reproșează că a risipit bani publici # Adevarul.ro
Camelia Potec conduce una dintre cele mai de succes federații sportive.
20:00
Lavrov susține că Putin este deschis dialogului cu Macron: „Va răspunde întotdeauna la telefon” # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron.
20:00
Secretul celor mai buni tăieței de casă dezvăluit de călugărul bucătar Efrem Băndărică: „Răbdarea ține loc de drojdie” # Adevarul.ro
Bucătarul Mănăstirii Dervent, călugărul Efrem Băndărică, a împărtășit recent rețeta sa pentru tăiețeii de casă, recomandând o combinație simplă de ingrediente și multă răbdare.
20:00
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală # Adevarul.ro
După trei ani de război total, Ucraina a ajuns la o concluzie amară, dar lucidă: pacea nu este sinonimă cu siguranța.
Acum o oră
19:45
Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ruxandra Luca, surprinsă în ipostaze intime cu un chirurg căsătorit # Adevarul.ro
Ruxandra Luca, colaboratoare „Super Neatza”, a devenit subiect de presă după ce a fost surprinsă în ipostaze intime cu presupusul iubit căsătorit. Mamă singură a trei copii, ea vorbește despre divorțul dureros și despre cum își găsește echilibrul între carieră și viața personală.
19:30
„Pomana regelui Cioabă”: pensionare păcălite pe stradă de două tinere care le-au luat bijuteriile și le-au înlocuit cu pietricele # Adevarul.ro
Două femei, de 23 și 27 de ani, din Dâmbovița, au fost reținute de polițiști, fiind suspectate că au păcălit mai multe persoane, în special pensionare, prin metoda cunoscută sub numele de „pomana regelui Cioabă”.
19:30
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a cerut joi scuze victimelor pedofilului Jeffrey Epstein, după ce noile dezvăluiri din dosarele Epstein.
Acum 2 ore
19:15
Bill Gates spune că regretă că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein, după comentariile fostei soții despre „mizeria” din căsnicie # Adevarul.ro
Bill Gates a declarat miercuri că „regretă” că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein la o zi după ce fosta sa soție, Melinda French Gates, a făcut aluzie la „mizeria” din căsnicia lor și a subliniat că fondatorul Microsoft are întrebări de clarificat legate de relația sa cu finanțatorul căzut în dizgrație
19:00
Zelenski a dezvăluit cum va arăta Armata Ucrainei după război: 800.000 de soldați pe bază de contract, cu salarii mai mari # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați după încheierea războiului sau în cazul unui armistițiu, trecându-i pe bază de contract și oferindu-le salarii mai mari.
19:00
Un oraș întreg, sculptat în sare. O rețea de tuneluri care se întind pe sute de kilometri este ascunsă lângă Cracovia # Adevarul.ro
La mică distanță de Cracovia se întinde un univers spectaculos, săpat nu în piatră, ci în sare.
18:30
Dosarul femeii desfigurate într-un spa din Brașov ajunge în instanță după patru ani: „Mă simt o problemă administrativă, nu un om” # Adevarul.ro
O femeie care a suferit arsuri grave într-un centru spa din Braşov a obținut trimiterea în judecată a firmei care administra unitatea, la patru ani de la incident.
18:30
Șapte români reținuți în Spania pentru zeci de spargeri. Prejudiciul se apropie de 400.000 de euro # Adevarul.ro
Poliția din Spania a reținut șapte cetățeni români, în cadrul unei operațiuni la care au participat zeci de agenți, împotriva unei bande specializate în spargeri. Banda, denumită „Potofel”, este suspectată că a comis 86 de jafuri în ultimul an, iar prejudiciul total se apropie de 400.000 de euro.
Acum 4 ore
18:15
CSM a aprobat pensionarea Ionelei Tudor, judecătoarea devenită celebră pentru expresia „m-a sunat Lia” # Adevarul.ro
CSM a admis, joi, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieși la pensie, cu data de 10 februarie 2026. Tudor a fost vicepreședinte delegat al Curții de Apel București și șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal, precum și pentru achiziții publice.
18:15
„L-am avertizat”. Omul de afaceri Dragoș Sprînceană rupe tăcerea, după raportul Congresului SUA: „Am fost în contact săptămânal cu Călin Georgescu” # Adevarul.ro
Afaceristul român Dragoș Sprînceană, stabilit în Statele Unite și cunoscut anterior ca un posibil „emisar” al fostului premier Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri, 4 februarie, după publicarea raportului preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA.
18:00
Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare # Adevarul.ro
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial.
18:00
Hidroelectrica a revenit joi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere, confirmând încrederea investitorilor în performanța și strategia de dezvoltare a companiei.
18:00
Autoritățile rusești introduc un experiment prin care profesorii vor verifica telefoanele și conturile online ale elevilor, inclusiv chat-urile și blogurile.
17:45
Zelenski speră să pună capăt războiului prin diplomație anul viitor. „Fără presiune reală, Putin va merge mai departe“ # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că oprirea războiului rămâne prioritatea absolută a Kievului și spune că speră ca pacea să poată fi obținută chiar anul viitor, printr-un efort diplomatic susținut.
17:45
Noi reguli pentru impozitul pe profit și regimul microîntreprinderilor, cuprinse în pachetul 3 de relansare economică # Adevarul.ro
Noi reguli pentru impozitul pe profit sunt cuprinse în pachetul 3 de relansare economică, pe lângă scutirea de impozit pe profitul reinvestit fiind prevăzută și o amortizare accelerată a activelor, potrivit actului normativ pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor.
17:45
Undă verde pentru Magistrala 6: Guvernul a aprobat transferul terenurilor necesare metroului spre Otopeni # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou, pe traseul 1 Mai – Otopeni, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban.
17:45
Forțele ucrainene au lovit hangarele bazei de testare Kapustin Yar din Rusia, afectând infrastructura pregătită pentru lansarea rachetelor.
17:45
Avocata Adriana Georgescu, prinsă luând mită de 60.000 de euro, eliberată din arest: nu poate părăsi locuința și trebuie să poarte brățară electronică # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis joi, 5 februarie 2026, eliberarea din arestul preventiv a avocatei Adriana‑Mihaela Georgescu, fostă membră a PNL, și plasarea acesteia în arest la domiciliu.
17:30
Tot mai mulți utilizatori își doresc un sistem tehnologic care să funcționeze fără sincope, să conecteze aplicațiile, dispozitivele și activitățile zilnice într-un mod fluid. Această nevoie nu se rezumă doar la performanță, ci și la modul în care experiența se simte în utilizare.
17:30
Pachetul 3 de măsuri de relansare prevede o serie de deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor.
17:30
ANM a emis, luni după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de cod portocaliu și cod galben, valabile pentru zonele montane și pentru estul țării. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor puternice ale vântului și a condițiilor meteo severe, cu impact semnificativ asupra circulației.
17:15
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance, pe fondul escaladării tensiunilor cu regimul de la Teheran # Adevarul.ro
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte.
17:15
A fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – etapa a III-a # Adevarul.ro
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță că, la data de 4 februarie 2026, a fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa a III-a.
17:15
Pachetul 3: O parte din pensiile private, investite în sectoare de creștere economică. BID va primi 1 miliard de lei # Adevarul.ro
Pachetul 3 de măsuri de relansare economică prevede că Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în numele şi contul statului.
17:15
Căscatul este mai mult decât un gest de plictiseală: are un efect surprinzător asupra creierului, arată scanările RMN # Adevarul.ro
Căscatul nu este doar un reflex de oboseală sau plictiseală: scanările RMN realizate de cercetători australieni arată că acesta mută lichidul cefalorahidian din creier și crește fluxul sanguin.
17:00
Furnizorii de energie au criticat joi intenția Guvernului de continuare a plafonării prețurilor gazelor naturale, indiferent dacă aceasta se va numi „Administrare” sau „reglementare”, precizând că ei nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate.
17:00
Cele două tabere din Oltenia au luat iarăși foc: Adrian Mititelu și-a proclamat victoria în litigiul privind palmaresul Craiovei # Adevarul.ro
CS Universitatea Craiova își dispută palmaresul cu FC U Craiova.
17:00
Profesorul din Argeș, în vârstă de 64 de ani, cercetat pentru sărutarea unei eleve de 13 ani a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din județul Argeș, cercetat după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Argeș a admis contestația formulată de procurori.
17:00
Tânăr din arest, salvat după ce a încercat să se sinucidă. Bărbatul și-a sechestrat fosta parteneră și copilul # Adevarul.ro
Un bărbat de 21 de ani, aflat în arestul Secției 12 Poliție, a încercat să își facă rău în timpul unei ieșiri la curtea de aer.
16:45
Secția de Pediatrie din Curtea de Argeș, complet renovată și modernizată prin donații. „Spitalul trebuie să fie un loc al vindecării, nu al grijilor” # Adevarul.ro
Secția de Pediatrie din Curtea de Argeș, veche de peste 40 de ani, a fost redeschisă după o renovare completă, susținută exclusiv din donații.
16:45
Bogdan Ivan: Cel mai important este să scădem prețul la energie. Nu vor crește prețurile la gaze # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi într-o conferință de presă că, în prezent, cel mai important lucru penttru România este să scadă prețurile energiei electrice.
16:45
INSP: 11 decese cauzate de gripă, într-o singură săptămână. Bilanțul sezonului a ajuns la 68 de morți # Adevarul.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunță că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, bilanțul total al sezonului gripal 2025–2026 ajungând la 68 de persoane decedate.
16:30
Despăgubiri pentru fermierii loviți de înghețul din primăvara anului trecut. Florin Barbu: „Banii vor intra în conturi în perioada imediat următoare” # Adevarul.ro
Fermierii ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri de până la 2.000 de euro pe hectar.
16:30
Rogobete, despre neplata primei zile de concediu medical: „Vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că măsura privind neplata primei zile de concediu medical „trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă”, subliniind că există categorii de pacienți care „depind real de acest sprijin medical”.
16:30
Rețea de corupție într-un batalion MApN: posturi vândute, pensii umflate și lemn furat cu camioane militare. Miruță trimite cazul la DNA # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale a sesizat Direcția Națională Anticorupție în urma unui control operativ efectuat la Batalionul 52 Geniu „Tisa” din Satu Mare, unde au fost descoperite nereguli grave.
Acum 6 ore
16:15
Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică: Crește plafonul pentru plata TVA la încasare. Ce bonificații pot primi firmele și în ce condiții # Adevarul.ro
Pachetul 3 de măsuri prevede și creșterea plafonului pentru plata TVA la încasare, precum și acordarea unor bonificații fiscale din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit proiectului de lege pus în dezbatere publică.
16:00
Un primar este obligat să poarte brățară electronică după acuzații grave de violență: „Au fost agresate, legate, lovite, puse în imposibilitatea de a părăsi imobilul, lăsate fără telefoane” # Adevarul.ro
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, va purta brățară electronică și nu are voie să se apropie de iubita sa și de fiica acesteia.
16:00
Un bloc de nouă etaje afectează radarul militar de la Cârcea. Aviz MApN schimbat „din pix”: „Nu avem toleranță pentru astfel de fapte” # Adevarul.ro
Un dezvoltator imobiliar a ridicat la Craiova un bloc de nouă etaje în imediata apropiere a unor depozite de muniție, fără a respecta distanța legală și afectând funcționarea radarului militar de la Cârcea.
15:45
Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică a României cuprinde și bonificații pentru persoanele fizice. În ce condiții sunt acordate # Adevarul.ro
Pachetul 3 de măsuri pentru relansarea economică a României cuprinde și bonificații pentru persoanele fizice, care se vor acorda în funcție de îndeplinirea unor condiții, potrivit proiectului de lege pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.
15:45
Pictorul român care a decorat casele și insula lui Jeffrey Epstein: „Mi-a cerut o idee. I-am propus Templul sexului”. Cum îl descrie pe infractorul sexual # Adevarul.ro
Pictorul român Ion Nicola spune că a lucrat aproape zece ani pentru Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori.
15:45
Lovitură pentru Clubul Sportiv al Armatei. Ministrul Apărării amenință cu tăieri de buget: „Răspunsul pe scurt este da” # Adevarul.ro
Clubul Sportiv al Armatei se află în centrul unor verificări ample declanșate de Ministerul Apărării Naționale, iar primele semnale indică posibilitatea reducerii bugetului secției de fotbal.
15:45
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade # Adevarul.ro
O fabrică construită în Epoca de Aur, cu ajutorul companiei japoneze Fujitsu și proiectată să reziste cutremurelor de magnitudine extremă, lăsată în paragină de aproximativ 15 ani, va fi transformată în centru de cartier.
15:15
De la rachete la soia: ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump, într-un moment delicat pentru relațiile SUA-China # Adevarul.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, au avut în această săptămână o convorbire telefonică în care au abordat dosare sensibile.
15:15
Ce este psoriazisul și ce complicații poate genera. Dr. Doina Ioniță, MedLife Pitești, explică de ce este important să fie depistat rapid # Adevarul.ro
Psoriazisul este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dermatologice întâlnite în cabinetele de dermatologie, iar numărul cazurilor, inclusiv în rândul copiilor, este în creștere. „La mine în cabinet, doi din zece pacienți care se prezintă au o formă de psoriazis”...
15:00
Scenariul unei „Canade divizate”: ce câștigă Donald Trump din sprijinirea separatiștilor din provincia bogată în petrol Alberta # Adevarul.ro
Donald Trump își intensifică presiunile asupra Canadei. Dincolo de declarațiile repetate despre transformarea țării vecine în „al 51-lea stat” al SUA, în arsenalul politic al președintelui american a apărut un instrument nou și controversat: dialogul cu mișcări separatiste canadiene.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.