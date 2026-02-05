Raport. Sectorul energiei verzi din China a susținut peste 90% din creșterea investițiilor din țară, anul trecut. Cu toate acestea, industria cărbunelui rămâne un pilon important al economiei țării.

08:50

Într-o discuție cu reporterii, în Biroul Oval, președintele american a mărturisit că el a fost cel care l-a sunat pe Vladimir Putin, în urmă cu o săptămână, pentru a-i cere să oprească pentru o săptămână (de ger) atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. “Mai avem multe de făcut, dar cred că ne descurcăm foarte bine cu […]