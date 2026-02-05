Trump organizează o adunare de rugăciune în mai: „Consacrarea Americii lui Dumnezeu”

13:40

Kevin Ciubotaru este pe cale să devină noul jucător al FCSB-ului, marcând o mutare importantă în fotbalul românesc. Aceasta vine după ce Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut. Rămâneți alături pentru mai multe actualizări despre transferuri și starea echipei. Kevin Ciubotaru se va alătura echipei … Articolul Transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, a patra mutare a lui Gigi Becali apare prima dată în Main News.