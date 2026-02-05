Trump organizează o adunare de rugăciune în mai: „Consacrarea Americii lui Dumnezeu”
MainNews.ro, 5 februarie 2026 20:30
Donald Trump va organiza o adunare de rugăciune pe 17 mai 2026 la Washington, dedicată consacrării Americii lui Dumnezeu. Evenimentul se va desfășura la National Mall, unde se așteaptă participarea a numeroși americani. Trump, susținător al dreptei creștine, a declarat că a realizat multe pentru religie în calitate de președinte. Donald Trump a anunțat o … Articolul Trump organizează o adunare de rugăciune în mai: „Consacrarea Americii lui Dumnezeu” apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
20:40
Taxa pe afiliați a fost introdusă în România, dar a fost retrasă rapid din cauza presiunilor OCDE. Această măsură a creat haos fiscal și incertitudine pentru mediul de afaceri. Camera Consultanților Fiscali solicită un dialog fiscal real și reguli stabile pentru a spori predictibilitatea și încrederea în sistemul fiscal românesc. Statul român a introdus și … Articolul Haos fiscal pe afiliați: OCDE intervine pentru stabilizare apare prima dată în Main News.
20:40
Armata ucraineană a efectuat atacuri reușite asupra poligonului Kapustin Yar, folosind rachete de lungă distanță. Aceasta a avariat clădiri și a evacuate personal militar. Rachetele hipersonice Oreșnik au fost lansate de Rusia ca răspuns la acțiunile ucrainene, iar informațiile nu au fost verificate independent. Armata ucraineană a revendicat bombardamente reușite asupra unei baze de lansare … Articolul Bombardamentele eficiente ale armatei ucrainene asupra poligonului Oreșnik apare prima dată în Main News.
20:40
Dragoș Sprînceană: Contact săptămânal cu Călin Georgescu după raportul Congresului SUA # MainNews.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit în SUA, reacționează la raportul Congresului SUA care pune sub semnul întrebării alegerile prezidențiale din România din 2024. A fost în contact cu Călin Georgescu și avertizează despre interferența Rusiei și presiunea Comisiei Europene asupra platformelor sociale. Dragoș Sprînceană a reacționat la raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților … Articolul Dragoș Sprînceană: Contact săptămânal cu Călin Georgescu după raportul Congresului SUA apare prima dată în Main News.
20:40
Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație, este acuzată de fostul coleg Ștefan Ioan Gherghel că a risipit fonduri publice, având un salariu de 11.000 de lei. Aceasta se apără afirmând că nu are reproșuri. Cum își gestionează veniturile din diverse surse și impactul acestei situații în sportul românesc. Camelia Potec, președinta Federației Române de … Articolul Câte salarii are Camelia Potec pe lună? Reproșuri legate de banii publici apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
20:30
Vlad Gheorghe, consilier al premierului Bolojan, compară atacurile PSD cu rachete sol-sol care cresc costurile de împrumut ale României. El avertizează că, în 2028, politicienii pro-europeni vor fi istorie dacă nu înțeleg riscul izolaționismului în creștere. Comentariile sale subliniază nevoia de unitate și acțiune rapidă. Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, compară atacurile PSD cu rachete … Articolul Bolojan: Atacurile PSD sunt ca „rachetele sol-sol” în fața izolaționismului apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump va organiza o adunare de rugăciune pe 17 mai 2026 la Washington, dedicată consacrării Americii lui Dumnezeu. Evenimentul se va desfășura la National Mall, unde se așteaptă participarea a numeroși americani. Trump, susținător al dreptei creștine, a declarat că a realizat multe pentru religie în calitate de președinte. Donald Trump a anunțat o … Articolul Trump organizează o adunare de rugăciune în mai: „Consacrarea Americii lui Dumnezeu” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
19:40
Adriana Georgescu, avocată și fostă membră PNL, a fost arestată la domiciliu după ce a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. O anchetă este în curs de desfășurare, iar Partidul Național Liberal va suspenda membra în urma comunicatului DNA. Adriana Georgescu, fostă membră PNL, a fost arestată la domiciliu … Articolul Adriana Georgescu, avocata PNL, arestată la domiciliu pentru mită apare prima dată în Main News.
19:40
Gigi Becali l-a lăsat pe Daniel Bîrligea pe bancă în meciul cu FC Botoșani, după evoluții modeste în ultima perioadă. Tehnicianul FCSB-ului, Elias Charalabous, a ales să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, care a avut prestații remarcabile în campionatul românesc. Așteptările sunt mari de la atacanți. Gigi Becali l-a scos pe Daniel Bîrligea din echipă pentru … Articolul Gigi Becali a exclus un jucător la meciul FCSB – Botoșani! apare prima dată în Main News.
19:30
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a întrerupt contactele cu președintele parlamentului, acuzându-l de insulte la adresa lui Donald Trump. Reacția vine după ce Wlodzimierz Czarzasty a refuzat să susțină nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Ambasadorul subliniază importanța relațiilor între SUA și Polonia. Ambasadorul american în Polonia, Tom Rose, a întrerupt contactele … Articolul Ambasadorul american în Polonia reacționează dur la insultele aduse lui Trump apare prima dată în Main News.
19:30
ANAF trebuie să se reorganizeze și să dezvolte un plan național de control, conform președintelui Adrian Nicușor Nica. Această declarație subliniază provocările întâmpinate de antreprenori în timpul controalelor fiscale. Descoperă detalii despre cum Fiscul ar trebui să se comporte diferit cu contribuabilul onest. ANAF trebuie să se reorganizeze pentru a implementa un plan de control … Articolul ANAF trebuie să trateze corect contribuabilii onesti în controalele fiscale apare prima dată în Main News.
19:30
Vasile Costiuc, deputat în Republica Moldova, acuză autoritățile de deschiderea unei uzine de armament, afirmații respinse ferm de oficiali. Expertiza sugerează că declarațiile sale promovează narațiuni rusești, stârnind îngrijorări în legătură cu securitatea națională și influența Moscovei în regiune. Vasile Costiuc, deputat susținut de George Simion, acuză autoritățile că ar permite deschiderea unei fabrici de … Articolul George Simion în Moldova: Falsuri în slujba Moscovei, avertizează expertul apare prima dată în Main News.
19:30
Kievul anunță o lovitură decisivă asupra armatei ruse cu ajutorul unei firme americane # MainNews.ro
Kievul revendică o lovitură majoră asupra armatei ruse, după ce terminalele Starlink utilizate de trupele ruse au fost dezactivate. Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat că acesta este un moment critic pe câmpul de luptă, deoarece operațiunile de asalt rusești au fost oprite. Ucraina a dezactivat terminalele Starlink utilizate de forțele ruse, afectând … Articolul Kievul anunță o lovitură decisivă asupra armatei ruse cu ajutorul unei firme americane apare prima dată în Main News.
19:30
Descoperă căștile HUAWEI FreeClip 2, concepute pentru un stil de viață multitasking. Ușoare (doar 5.1 g), confortabile și cu sunet adaptabil, acestea combină moda și tehnologia. Autonomie de 38 de ore și rezistență IP57, perfect pentru utilizare zilnică. Cumpără acum din HUAWEI Store! Căștile HUAWEI FreeClip 2 sunt ușoare și confortabile, având o greutate de … Articolul Căști HUAWEI FreeClip 2: Ușor de purtat, sunet adaptabil pentru multitasking apare prima dată în Main News.
19:20
Rezultatele Loto din 5 februarie 2026 includ extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Noroc și altele. La Loto 6/49, reportul depășește 20,70 milioane lei, iar la Joker, 50,66 milioane lei. Află numerele câștigătoare și ultimele rezultate în articolul nostru! Câștigurile totale anterioare au fost de peste 2,76 milioane lei. Tragerile Loto 6/49 și alte jocuri au … Articolul Numerele câștigătoare Loto 5 februarie 2026 – rezultate extrase joi apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
18:40
George Simion, liderul AUR, a fost implicat într-un scandal de lobby în SUA, unde o firmă a cerut daune după ce întâlnirile promise cu Trump, Vance și Rubio nu s-au realizat. Deși contractul de 1,5 milioane de dolari este contestat, instanța a decis că plângerea nu stabilește corect competența. AEP a demarat controale. Firma de … Articolul George Simion pierde întâlnirile promise cu Trump, Vance și Rubio în SUA apare prima dată în Main News.
18:40
Universitatea Craiova și Oțelul Galați s-au întâlnit în runda 25 din Liga 1, meciul încheindu-se 0-0. Oltenii, sub conducerea lui Filipe Coelho, au avut ocazia de a reveni pe prima poziție din clasament, în timp ce Oțelul luptă pentru play-off. Detalii despre meci și momente cheie disponibile pe as.ro. Universitatea Craiova și Oțelul Galați au … Articolul Universitatea Craiova – Oțelul 0-0: Oltenii visează la prima poziție în clasament apare prima dată în Main News.
18:30
Guvernul Bolojan a abrogat rapid taxa pe afiliați, în urma avertizărilor OCDE privind încălcarea tratatelor internaționale. Criticile Camerei Consultanților Fiscali evidențiază haosul fiscal, dublă impozitare și riscurile pentru investitori. O nouă propunere legislativă va fi elaborată în colaborare cu OCDE. Guvernul Bolojan a abrogat rapid taxa pe afiliați după intervenția OCDE Taxa a generat critici … Articolul Taxa eliminată rapid de Guvernul Bolojan după corectarea OCDE pentru România apare prima dată în Main News.
18:30
Rusia utilizează bancnote rusești de imitație emise de A7, companie legată de Ilan Șor, pentru a eluda sancțiunile occidentale și a facilita plățile transfrontaliere. Aceste măsuri vin în urma excluderii băncilor rusești din sistemul SWIFT, demonstrând evoluțiile financiare în contextul conflictului din Ucraina. Bancnote rusești de imitație emise de compania A7 facilitează mutarea rublelor global, … Articolul Rusia și Ilan Șor: Miliarde mutate peste granițe prin bancnote legate de Kremlin apare prima dată în Main News.
18:30
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui nou schimb de 314 prizonieri de război, anunțat de emisarul american Steve Witkoff după negocierile de la Abu Dhabi. Acest acord este primul după cinci luni și subliniază progresele diplomatice în contracararea războiului din Ucraina. Medierea a fost asigurată de Emiratele Arabe Unite și SUA. Ucraina și Rusia … Articolul Acordul de la Abu Dhabi: Steve Witkoff despre succesul diplomatic apare prima dată în Main News.
18:20
O consilieră locală din comuna Cenade, județul Alba, a obținut dreptul de a participa online la ședințele consiliului local, contestând refuzul inițial al primăriei. Luisa Maria Bunescu, angajată la Comisia Europeană, a demonstrat legalitatea acestei cereri, ceea ce deschide drumuri pentru alte asemenea inițiative în administrația publică. Luisa Maria Bunescu, consilieră independentă din Cenade, a … Articolul Consilieră locală obligă să participe online la ședințe din străinătate apare prima dată în Main News.
18:20
SUA desfășoară sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu pentru a proteja bazele militare americane și aliații de atacuri iraniene. Bateriile THAAD și Patriot sunt trimise pentru a contracara amenințările, iar pregătirile pentru un posibil conflict sunt accelerate, stârnind îngrijorări regionale. SUA desfășoară sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu pentru a proteja … Articolul SUA întăresc apărarea aeriană în Orientul Mijlociu cu sisteme noi apare prima dată în Main News.
17:40
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu după ce a fost prinsă în flagrant luând mită de 60.000 de euro. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Georgescu trebuie să respecte măsurile impuse și să nu comunice cu complicele său. Adriana Georgescu, avocată … Articolul Avocata PNL Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită, eliberată apare prima dată în Main News.
17:40
Curtea de Apel Timișoara a respins apelul CS Universitatea Craiova, stabilind că palmaresul clubului între 1948-1991 aparține FC U Craiova SA, conform unei decizii din 2017. Adrian Mititelu a celebrat victoria, dar decizia nu este definitivă; părțile pot face recurs la Înalta Curte. Universitatea Craiova își menține poziția referitoare la palmares. Curtea de Apel Timișoara … Articolul Adrian Mititelu își revendică victoria în litigiul palmaresului Craiovei apare prima dată în Main News.
17:30
Rusia declară că centrala nucleară Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său, dar este deschisă la cooperarea internațională, inclusiv cu SUA, pentru exportul de energie. Statutul centralei este esențial în negocierile de pace cu Ucraina, în contextul tensiunilor generate de război. Rusia afirmă că centrala nucleară din Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său Șeful … Articolul Rusia insistă pe controlul centralei Zaporojie și propune cooperare cu SUA apare prima dată în Main News.
17:30
Ecosistemele tehnologice moderne facilitează o experiență digitală unificată, astfel încât utilizatorii pot trece fără sincope între dispozitive precum iPhone, MacBook și AirPods. Această continuitate și integrare optimizată îmbunătățește productivitatea și confortul, adaptându-se nevoilor zilnice ale utilizatorilor. Utilizatorii cer un ecosistem tehnologic integrat care să ofere fluiditate între dispozitive și aplicații Continuity-ul între dispozitive devine esențial … Articolul Ecosistem digital care simplifică viața: soluții inovatoare pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
17:20
Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, Japonia, a fost anulat din cauza supraaglomerării de turiști, care a dus la probleme de mediu și comportamente inadecvate. Autoritățile locale subliniază că numărul zilnic de vizitatori a crescut dramatic, amenințând viața liniștită a cetățenilor și integritatea orașului. Fujiyoshida a anulat festivalul florilor de cireș din cauza fluxului masiv … Articolul Turiștii controversați determină anularea festivalului cireșilor în Japonia apare prima dată în Main News.
17:20
Donald Trump a transmis un mesaj României privind importanța pământurilor rare și mineralelor esențiale pentru apărare, energie și tehnologie. Ambasada SUA subliniază angajamentul de a colabora cu România pentru asigurarea lanțurilor de aprovizionare sigure, deschizând calea pentru investiții americane în sectorul mineralelor. Donald Trump subliniază importanța colaborării cu România pentru minerale esențiale Mesajul evidențiază rolul … Articolul Trump: Română, esențiale pământuri rare pentru apărare și tehnologie apare prima dată în Main News.
17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că revenirea TVA la 19% nu are un orizont clar, accentuând importanța stabilizării economice. România speră să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2029-2030, concentrându-se pe creșterea economică și investiții pentru o consolidare fiscală eficientă. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că nu vor crea așteptări … Articolul Când va reveni TVA-ul la 19%? Explicațiile ministrului de Finanțe apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
16:40
PSD anunță implementarea programului de stimulare economică după cinci luni de tergiversări din partea premierului Ilie Bolojan. Partidul subliniază că situația economică actuală ar fi putut fi evitată și avertizează asupra crizei consumului și inflației ridicate în România. Critici aduse gestionării economice de către premier. PSD anunță implementarea programului de stimulare economică după cinci luni … Articolul Programul de stimulare economică lansat după tergiversările premierului Bolojan apare prima dată în Main News.
16:40
Reacția Universității Craiova după victoria lui Adrian Mititelu în privința palmaresului # MainNews.ro
Universitatea Craiova a reacționat oficial după decizia judecătorească favorabilă lui Adrian Mititelu privind palmaresul clubului. Aceasta subliniază că hotărârea nu este definitvă și că va face apel. Clubul își reafirmă angajamentul față de apărarea palmaresului istoric și ține suporterii la curent cu evoluțiile. Adrian Mititelu a câștigat palmaresul Universității Craiova Clubul Universitatea Craiova va face … Articolul Reacția Universității Craiova după victoria lui Adrian Mititelu în privința palmaresului apare prima dată în Main News.
16:30
Comediantul rus Artemy Ostanin a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare pentru glume considerate ofensatoare, inclusiv o ironie la adresa unui veteran de război. Sentința a stârnit controverse, evidențiind riscurile libertății de exprimare în Rusia și reacțiile vehemente ale naționaliștilor. Comediantul rus Artemy Ostanin a fost condamnat la cinci ani și … Articolul Comediant rus, condamnat la 5 ani de închisoare pentru glume nepermise apare prima dată în Main News.
16:20
Criză diplomatică Berlin-Moscova: Germania amenință cu măsuri după acuzații de spionaj # MainNews.ro
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova: Germania a expulzat un diplomat rus, acuzându-l de spionaj, iar Rusia a ripostat prin expulzarea unui diplomat german. Ministrul de Externe, Johann Wadephul, consideră măsurile Rusiei nejustificate și amenință cu măsuri suplimentare, subliniind criza tensionată dintre cele două țări. Moscova a expulzat un diplomat german ca răspuns la expulzarea … Articolul Criză diplomatică Berlin-Moscova: Germania amenință cu măsuri după acuzații de spionaj apare prima dată în Main News.
16:20
Un strat subțire de argilă aflat la 8 kilometri sub nivelul mării a amplificat cutremurul devastator din Japonia din 2011. Studiul recent arată că această slăbiciune a permis o deplasare mare între plăci tectonice, ceea ce a propulsat energia cutremurului. Descoperirea poate ajuta la prevenirea viitoarelor dezastre. Un strat subțire de argilă aflat la opt … Articolul Secretul cutremurului devastator din Japonia: un factor esențial revelat apare prima dată în Main News.
16:20
Anul 2025 a fost un an record pentru mașinile electrice în Europa, cu o cotă de piață de aproape 20%. România, însă, se află în urmă, având o cotă de doar 5,6%. Norvegia conduce clasamentul, cu 95% din mașinile immatriculate. Aflați mai multe despre evoluția pieței electrice europene și statusul României. Mașinile electrice au atins … Articolul Recorduri pentru mașinile electrice în Europa: Cum stă România? apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reafirmă rolul strategic al României ca partener de bază al SUA, în urma întâlnirii cu Mike Johnson. Colaborarea cu Statele Unite este esențială pentru securitate și va extinde cooperarea în domenii precum industria de apărare și energie, consolidând astfel relațiile bilaterale. Mircea Abrudean reafirmă rolul strategic al României ca partener al … Articolul România, partener esențial al SUA, afirmă președintele Senatului, Mircea Abrudean apare prima dată în Main News.
15:40
Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova, Curtea de Apel Timișoara stabilind că FCU Craiova deține sigla și palmaresul echipei istorice. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile, oferind o ultimă șansă lui Mihai Rotaru pentru a-și recupera realizările clubului fondat în 1948. Curtea de Apel Timișoara a decis că … Articolul Adrian Mititelu câștigă procesul pentru palmaresul Universității Craiova! apare prima dată în Main News.
15:30
Xi Jinping și Donald Trump au discutat recent despre Taiwan, relațiile economice și tensiunile geopolitice în cadrul unei convorbiri telefonice importante. Liderul chinez a subliniat importanța prudenței în ceea ce privește armamentul pentru Taiwan, în timp ce Trump a menționat comercul cu soia, evidențiind relațiile bilaterale. Xi Jinping și Donald Trump au discutat despre Taiwan, … Articolul Relațiile SUA-China: discuții Xi Jinping și Donald Trump despre rachete și soia apare prima dată în Main News.
15:30
Progresele rapide în inteligența artificială au dus la pierderi de peste o mie de miliarde de dolari pe burse, afectând grav companiile IT. Declinele recente ale acțiunilor subliniază riscurile pe termen lung pentru veniturile din servicii. Investitorii se confruntă cu o volatilitate fără precedent din cauza acestei amenințări disruptive. Progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale … Articolul Piesa de teatru software care a provocat pierderi de mii de miliarde apare prima dată în Main News.
15:30
Delegațiile din Ucraina, Rusia și SUA continuă negocierile la Abu Dhabi, abordând teme economice, teritoriale și încetarea focului. Marco Rubio subliniază progrese semnificative, dar și blocaje complexe. În ciuda eforturilor diplomatice, Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski cere o pace reală. Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat negocierile la Abu Dhabi, având ca mediator … Articolul Negocieri la Abu Dhabi: Americanii, rușii și ucrainenii aduc vești mixte apare prima dată în Main News.
15:30
Guvernul Albaniei a ridicat interdicția TikTok, impusă în martie 2025 după un incident tragic. Decizia vine în urma unei contestații care susține că interdicția încalcă libertatea de exprimare. În ciuda blocajului, accesul rămâne posibil prin VPN-uri. Între timp, alte țări iau măsuri împotriva TikTok pentru protejarea copiilor. Guvernul albanez a ridicat interdicția asupra TikTok impusă … Articolul Țara europeană care a interzis TikTok și-a reluat decizia inițială apare prima dată în Main News.
15:30
Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder privind justiția, concluzionând că faptele prezentate nu sunt susținute de dovezi. Raportul subliniază respectarea normelor legale în soluționarea dosarelor și avertizează asupra impactului declarațiilor critice ale magistraților asupra percepției publice. Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder privind justiția Raportul concluzionează că afirmațiile din film nu … Articolul Inspecția Judiciară contestă acuzațiile Recorder legate de justiție apare prima dată în Main News.
15:20
Coduri portocaliu și galben de inundații sunt emise pentru șase județe: Buzău, Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Brăila și Vrancea, între 5 și 6 februarie. Hidrologii avertizează asupra riscurilor de viituri rapide și scurgeri pe versanți. Se recomandă prudență maximă și respectarea indicațiilor autorităților locale. Coduri portocaliu și galben de inundații în șase județe din România Avertizările … Articolul Coduri de inundații portocalii și galbene: riscuri de viituri rapide în 6 județe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
14:20
Firma Ralucăi Cacencu, șefa OMD Eco-Delta, a primit peste 37.000 lei de la Primăria Crișan, condusă de iubitul ei, Silviu Rahău. ANI a declarat că nu este conflict de interese deoarece nu erau căsătoriți la acel moment. De asemenea, fratele acesteia a obținut și el bani de la primărie, ridicând suspiciuni legate de transparență. Raluca … Articolul Primăria Crișan a finanțat firma Ralucăi Caceanu cu zeci de mii de lei apare prima dată în Main News.
14:20
Un român de 26 de ani a fost amendat în Germania după ce a parcat ilegal în fața unei gări, blocând accesul pentru intervențiile de urgență. După ce a refuzat să se conformeze poliției, a încercat să le ofere mită. Acum, el este cercetat penal pentru dare de mită către funcționari publici în urma incidentului. … Articolul Român amendat în Germania după ce a încercat să mituiască poliția la nuntă apare prima dată în Main News.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat 12 măsuri noi de sprijin pentru firme, inclusiv credite fiscale, supra-amortizări super-accelerate și măsuri pentru micro-întreprinderi. Aceste inițiative vizează stimularea investițiilor, simplificarea impozitului pe profit și susținerea internaționalizării business-ului românesc. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat 12 măsuri de sprijin pentru firme în cadrul unei conferințe de presă Se … Articolul Ministrul Nazare anunță 12 măsuri de sprijin pentru firme apare prima dată în Main News.
13:40
Kevin Ciubotaru este pe cale să devină noul jucător al FCSB-ului, marcând o mutare importantă în fotbalul românesc. Aceasta vine după ce Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut. Rămâneți alături pentru mai multe actualizări despre transferuri și starea echipei. Kevin Ciubotaru se va alătura echipei … Articolul Transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, a patra mutare a lui Gigi Becali apare prima dată în Main News.
13:30
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se apără în fața acuzațiilor DNA, afirmând că nu a construit nimic cu bani publici pentru fratele său. El susține că lucrările de infrastructură au fost destinate cetățenilor și acuză Primăria Capitalei de blocaje administrative. Ancheta vizează lucrări ilegale din 2017-2025. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că nu … Articolul Negoiță: Fratele meu a suferit din cauza Primăriei Capitalei apare prima dată în Main News.
13:30
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat că nu a construit niciun drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, cu fonduri publice, ci că i-a făcut un deserviciu. DNA investighează posibile abuzuri legate de utilizarea banilor publici. Negoiță respinge acuzațiile și afirmă că a construit drumuri pentru cetățeni. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost vizat … Articolul Robert Negoiță: Deserviciul făcut fratelui meu și drumurile pentru sectorul 3 apare prima dată în Main News.
13:20
Sindicatul Angajaților din Guvern îi solicită premierului Ilie Bolojan să oprească reforma administrației publice, acuzându-l de abordări autoritare și lipsă de consultare. Sindicaliștii avertizează că vor utiliza toate instrumentele legale pentru a opri modificările ce afectează drepturile lucrătorilor din sectorul public. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere premierului Ilie Bolojan să oprească … Articolul Sindicaliștii îl avertizează pe Bolojan să nu impună reforma administrației apare prima dată în Main News.
13:20
Liderul suprem iranian Ali Khamenei, la prima sa apariție publică de la reprimarea protestelor, a acuzat manifestanții de lovitură de stat. Protestele au zguduit Iranul timp de trei săptămâni, iar opoziția din exil consideră că imaginile publicate sunt o încercare de a masca tensiunile interne. Aceasta reflectă instabilitatea regimului. Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a … Articolul Liderul suprem iranian vorbește despre o „lovitură de stat” după proteste apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.