Când va reveni TVA-ul la 19%? Explicațiile ministrului de Finanțe
MainNews.ro, 5 februarie 2026 17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că revenirea TVA la 19% nu are un orizont clar, accentuând importanța stabilizării economice. România speră să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2029-2030, concentrându-se pe creșterea economică și investiții pentru o consolidare fiscală eficientă. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că nu vor crea așteptări … Articolul Când va reveni TVA-ul la 19%? Explicațiile ministrului de Finanțe apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
17:40
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu după ce a fost prinsă în flagrant luând mită de 60.000 de euro. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Georgescu trebuie să respecte măsurile impuse și să nu comunice cu complicele său. Adriana Georgescu, avocată … Articolul Avocata PNL Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită, eliberată apare prima dată în Main News.
17:40
Curtea de Apel Timișoara a respins apelul CS Universitatea Craiova, stabilind că palmaresul clubului între 1948-1991 aparține FC U Craiova SA, conform unei decizii din 2017. Adrian Mititelu a celebrat victoria, dar decizia nu este definitivă; părțile pot face recurs la Înalta Curte. Universitatea Craiova își menține poziția referitoare la palmares. Curtea de Apel Timișoara … Articolul Adrian Mititelu își revendică victoria în litigiul palmaresului Craiovei apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
17:30
Rusia declară că centrala nucleară Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său, dar este deschisă la cooperarea internațională, inclusiv cu SUA, pentru exportul de energie. Statutul centralei este esențial în negocierile de pace cu Ucraina, în contextul tensiunilor generate de război. Rusia afirmă că centrala nucleară din Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său Șeful … Articolul Rusia insistă pe controlul centralei Zaporojie și propune cooperare cu SUA apare prima dată în Main News.
17:30
Ecosistemele tehnologice moderne facilitează o experiență digitală unificată, astfel încât utilizatorii pot trece fără sincope între dispozitive precum iPhone, MacBook și AirPods. Această continuitate și integrare optimizată îmbunătățește productivitatea și confortul, adaptându-se nevoilor zilnice ale utilizatorilor. Utilizatorii cer un ecosistem tehnologic integrat care să ofere fluiditate între dispozitive și aplicații Continuity-ul între dispozitive devine esențial … Articolul Ecosistem digital care simplifică viața: soluții inovatoare pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
17:20
Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, Japonia, a fost anulat din cauza supraaglomerării de turiști, care a dus la probleme de mediu și comportamente inadecvate. Autoritățile locale subliniază că numărul zilnic de vizitatori a crescut dramatic, amenințând viața liniștită a cetățenilor și integritatea orașului. Fujiyoshida a anulat festivalul florilor de cireș din cauza fluxului masiv … Articolul Turiștii controversați determină anularea festivalului cireșilor în Japonia apare prima dată în Main News.
17:20
Donald Trump a transmis un mesaj României privind importanța pământurilor rare și mineralelor esențiale pentru apărare, energie și tehnologie. Ambasada SUA subliniază angajamentul de a colabora cu România pentru asigurarea lanțurilor de aprovizionare sigure, deschizând calea pentru investiții americane în sectorul mineralelor. Donald Trump subliniază importanța colaborării cu România pentru minerale esențiale Mesajul evidențiază rolul … Articolul Trump: Română, esențiale pământuri rare pentru apărare și tehnologie apare prima dată în Main News.
17:20
Acum 2 ore
16:40
PSD anunță implementarea programului de stimulare economică după cinci luni de tergiversări din partea premierului Ilie Bolojan. Partidul subliniază că situația economică actuală ar fi putut fi evitată și avertizează asupra crizei consumului și inflației ridicate în România. Critici aduse gestionării economice de către premier. PSD anunță implementarea programului de stimulare economică după cinci luni … Articolul Programul de stimulare economică lansat după tergiversările premierului Bolojan apare prima dată în Main News.
16:40
Reacția Universității Craiova după victoria lui Adrian Mititelu în privința palmaresului # MainNews.ro
Universitatea Craiova a reacționat oficial după decizia judecătorească favorabilă lui Adrian Mititelu privind palmaresul clubului. Aceasta subliniază că hotărârea nu este definitvă și că va face apel. Clubul își reafirmă angajamentul față de apărarea palmaresului istoric și ține suporterii la curent cu evoluțiile. Adrian Mititelu a câștigat palmaresul Universității Craiova Clubul Universitatea Craiova va face … Articolul Reacția Universității Craiova după victoria lui Adrian Mititelu în privința palmaresului apare prima dată în Main News.
16:30
Comediantul rus Artemy Ostanin a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare pentru glume considerate ofensatoare, inclusiv o ironie la adresa unui veteran de război. Sentința a stârnit controverse, evidențiind riscurile libertății de exprimare în Rusia și reacțiile vehemente ale naționaliștilor. Comediantul rus Artemy Ostanin a fost condamnat la cinci ani și … Articolul Comediant rus, condamnat la 5 ani de închisoare pentru glume nepermise apare prima dată în Main News.
16:20
Criză diplomatică Berlin-Moscova: Germania amenință cu măsuri după acuzații de spionaj # MainNews.ro
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova: Germania a expulzat un diplomat rus, acuzându-l de spionaj, iar Rusia a ripostat prin expulzarea unui diplomat german. Ministrul de Externe, Johann Wadephul, consideră măsurile Rusiei nejustificate și amenință cu măsuri suplimentare, subliniind criza tensionată dintre cele două țări. Moscova a expulzat un diplomat german ca răspuns la expulzarea … Articolul Criză diplomatică Berlin-Moscova: Germania amenință cu măsuri după acuzații de spionaj apare prima dată în Main News.
16:20
Un strat subțire de argilă aflat la 8 kilometri sub nivelul mării a amplificat cutremurul devastator din Japonia din 2011. Studiul recent arată că această slăbiciune a permis o deplasare mare între plăci tectonice, ceea ce a propulsat energia cutremurului. Descoperirea poate ajuta la prevenirea viitoarelor dezastre. Un strat subțire de argilă aflat la opt … Articolul Secretul cutremurului devastator din Japonia: un factor esențial revelat apare prima dată în Main News.
16:20
Anul 2025 a fost un an record pentru mașinile electrice în Europa, cu o cotă de piață de aproape 20%. România, însă, se află în urmă, având o cotă de doar 5,6%. Norvegia conduce clasamentul, cu 95% din mașinile immatriculate. Aflați mai multe despre evoluția pieței electrice europene și statusul României. Mașinile electrice au atins … Articolul Recorduri pentru mașinile electrice în Europa: Cum stă România? apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:40
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reafirmă rolul strategic al României ca partener de bază al SUA, în urma întâlnirii cu Mike Johnson. Colaborarea cu Statele Unite este esențială pentru securitate și va extinde cooperarea în domenii precum industria de apărare și energie, consolidând astfel relațiile bilaterale. Mircea Abrudean reafirmă rolul strategic al României ca partener al … Articolul România, partener esențial al SUA, afirmă președintele Senatului, Mircea Abrudean apare prima dată în Main News.
15:40
Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova, Curtea de Apel Timișoara stabilind că FCU Craiova deține sigla și palmaresul echipei istorice. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile, oferind o ultimă șansă lui Mihai Rotaru pentru a-și recupera realizările clubului fondat în 1948. Curtea de Apel Timișoara a decis că … Articolul Adrian Mititelu câștigă procesul pentru palmaresul Universității Craiova! apare prima dată în Main News.
15:30
Xi Jinping și Donald Trump au discutat recent despre Taiwan, relațiile economice și tensiunile geopolitice în cadrul unei convorbiri telefonice importante. Liderul chinez a subliniat importanța prudenței în ceea ce privește armamentul pentru Taiwan, în timp ce Trump a menționat comercul cu soia, evidențiind relațiile bilaterale. Xi Jinping și Donald Trump au discutat despre Taiwan, … Articolul Relațiile SUA-China: discuții Xi Jinping și Donald Trump despre rachete și soia apare prima dată în Main News.
15:30
Progresele rapide în inteligența artificială au dus la pierderi de peste o mie de miliarde de dolari pe burse, afectând grav companiile IT. Declinele recente ale acțiunilor subliniază riscurile pe termen lung pentru veniturile din servicii. Investitorii se confruntă cu o volatilitate fără precedent din cauza acestei amenințări disruptive. Progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale … Articolul Piesa de teatru software care a provocat pierderi de mii de miliarde apare prima dată în Main News.
15:30
Delegațiile din Ucraina, Rusia și SUA continuă negocierile la Abu Dhabi, abordând teme economice, teritoriale și încetarea focului. Marco Rubio subliniază progrese semnificative, dar și blocaje complexe. În ciuda eforturilor diplomatice, Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski cere o pace reală. Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat negocierile la Abu Dhabi, având ca mediator … Articolul Negocieri la Abu Dhabi: Americanii, rușii și ucrainenii aduc vești mixte apare prima dată în Main News.
15:30
Guvernul Albaniei a ridicat interdicția TikTok, impusă în martie 2025 după un incident tragic. Decizia vine în urma unei contestații care susține că interdicția încalcă libertatea de exprimare. În ciuda blocajului, accesul rămâne posibil prin VPN-uri. Între timp, alte țări iau măsuri împotriva TikTok pentru protejarea copiilor. Guvernul albanez a ridicat interdicția asupra TikTok impusă … Articolul Țara europeană care a interzis TikTok și-a reluat decizia inițială apare prima dată în Main News.
15:30
Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder privind justiția, concluzionând că faptele prezentate nu sunt susținute de dovezi. Raportul subliniază respectarea normelor legale în soluționarea dosarelor și avertizează asupra impactului declarațiilor critice ale magistraților asupra percepției publice. Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder privind justiția Raportul concluzionează că afirmațiile din film nu … Articolul Inspecția Judiciară contestă acuzațiile Recorder legate de justiție apare prima dată în Main News.
15:20
Coduri portocaliu și galben de inundații sunt emise pentru șase județe: Buzău, Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Brăila și Vrancea, între 5 și 6 februarie. Hidrologii avertizează asupra riscurilor de viituri rapide și scurgeri pe versanți. Se recomandă prudență maximă și respectarea indicațiilor autorităților locale. Coduri portocaliu și galben de inundații în șase județe din România Avertizările … Articolul Coduri de inundații portocalii și galbene: riscuri de viituri rapide în 6 județe apare prima dată în Main News.
14:20
Firma Ralucăi Cacencu, șefa OMD Eco-Delta, a primit peste 37.000 lei de la Primăria Crișan, condusă de iubitul ei, Silviu Rahău. ANI a declarat că nu este conflict de interese deoarece nu erau căsătoriți la acel moment. De asemenea, fratele acesteia a obținut și el bani de la primărie, ridicând suspiciuni legate de transparență. Raluca … Articolul Primăria Crișan a finanțat firma Ralucăi Caceanu cu zeci de mii de lei apare prima dată în Main News.
14:20
Un român de 26 de ani a fost amendat în Germania după ce a parcat ilegal în fața unei gări, blocând accesul pentru intervențiile de urgență. După ce a refuzat să se conformeze poliției, a încercat să le ofere mită. Acum, el este cercetat penal pentru dare de mită către funcționari publici în urma incidentului. … Articolul Român amendat în Germania după ce a încercat să mituiască poliția la nuntă apare prima dată în Main News.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat 12 măsuri noi de sprijin pentru firme, inclusiv credite fiscale, supra-amortizări super-accelerate și măsuri pentru micro-întreprinderi. Aceste inițiative vizează stimularea investițiilor, simplificarea impozitului pe profit și susținerea internaționalizării business-ului românesc. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat 12 măsuri de sprijin pentru firme în cadrul unei conferințe de presă Se … Articolul Ministrul Nazare anunță 12 măsuri de sprijin pentru firme apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
13:40
Kevin Ciubotaru este pe cale să devină noul jucător al FCSB-ului, marcând o mutare importantă în fotbalul românesc. Aceasta vine după ce Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut. Rămâneți alături pentru mai multe actualizări despre transferuri și starea echipei. Kevin Ciubotaru se va alătura echipei … Articolul Transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, a patra mutare a lui Gigi Becali apare prima dată în Main News.
13:30
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se apără în fața acuzațiilor DNA, afirmând că nu a construit nimic cu bani publici pentru fratele său. El susține că lucrările de infrastructură au fost destinate cetățenilor și acuză Primăria Capitalei de blocaje administrative. Ancheta vizează lucrări ilegale din 2017-2025. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că nu … Articolul Negoiță: Fratele meu a suferit din cauza Primăriei Capitalei apare prima dată în Main News.
13:30
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat că nu a construit niciun drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, cu fonduri publice, ci că i-a făcut un deserviciu. DNA investighează posibile abuzuri legate de utilizarea banilor publici. Negoiță respinge acuzațiile și afirmă că a construit drumuri pentru cetățeni. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost vizat … Articolul Robert Negoiță: Deserviciul făcut fratelui meu și drumurile pentru sectorul 3 apare prima dată în Main News.
13:20
Sindicatul Angajaților din Guvern îi solicită premierului Ilie Bolojan să oprească reforma administrației publice, acuzându-l de abordări autoritare și lipsă de consultare. Sindicaliștii avertizează că vor utiliza toate instrumentele legale pentru a opri modificările ce afectează drepturile lucrătorilor din sectorul public. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere premierului Ilie Bolojan să oprească … Articolul Sindicaliștii îl avertizează pe Bolojan să nu impună reforma administrației apare prima dată în Main News.
13:20
Liderul suprem iranian Ali Khamenei, la prima sa apariție publică de la reprimarea protestelor, a acuzat manifestanții de lovitură de stat. Protestele au zguduit Iranul timp de trei săptămâni, iar opoziția din exil consideră că imaginile publicate sunt o încercare de a masca tensiunile interne. Aceasta reflectă instabilitatea regimului. Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a … Articolul Liderul suprem iranian vorbește despre o „lovitură de stat” după proteste apare prima dată în Main News.
13:20
Ungaria a început să toarne betonul la centrala nucleară Paks 2, construită de Rusia, marcând un pas important după ani de amânări. Proiectul, de 12,5 miliarde euro, va include două reactoare VVER, asigurând 70% din necesarul de electricitate al țării și consolidând relațiile ungaro-ruse. Ungaria a început turnarea betonului la centrala nucleară Paks 2, construită … Articolul Ungaria începe lucrările la centrala nucleară Paks 2 după ani de întârzieri apare prima dată în Main News.
13:20
Mihail Mîțu a fost numit noul ambasador al Republicii Moldova în România, printr-un decret semnat de Maia Sandu. Mîțu, cu o carieră diplomatică deosebită, a preluat funcția de la Victor Chirilă, care a fost numit diplomat în Ucraina. Decretul intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial. Mihail Mîțu a fost numit noul ambasador al … Articolul Nou ambasador al R. Moldova în România, decret semnat de lidera de la Chișinău apare prima dată în Main News.
12:30
Află care este suprafața minimă de teren agricol necesară pentru a beneficia de subvenții APIA în 2026. Fermierii trebuie să dețină cel puțin un hectar de teren arabil, iar pentru sere și solarii, minimul este de 0,03 hectare. Detalii despre noi reguli și termene importante! APIA păstrează suprafața minimă de un hectar pentru subvenții în … Articolul Suprafața minimă de teren agricol pentru subvenții APIA în 2026 apare prima dată în Main News.
12:30
Incendiu devastator la Centrul Helmholtz GSI din Darmstadt, Germania, care găzduiește un accelerator de particule unic. Pompierii intervin pentru a controla flăcările, iar locuitorii sunt sfătuiți să își țină feronierile închise. Incendiul nu a provocat victime, dar autoritățile investighează cauzele izbucnirii. Incendiu de proporții la Centrul Helmholtz GSI din Darmstadt, Germania, pe 5 februarie 2026 … Articolul Incendiu devastator la centrul de cercetare cu accelerator de particule unic apare prima dată în Main News.
12:30
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub anchetă pentru construirea unei șosele peste o magistrală de gaz, fără autorizații. Prefectul Andrei Nistor a avertizat că situația ar fi putut provoca o tragedie similară celui din Rahova. Verificările continuă, iar documentele cerute de autorități nu au fost complet furnizate. Primarul Robert Negoiță a fost acuzat … Articolul Tragedia din Rahova: Construcția peste o magistrală de gaz, un risc enorm apare prima dată în Main News.
12:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat numirea unui nou ministru al Educației până săptămâna viitoare. Obiectivul său principal este deblocarea absorbției fondurilor europene pentru educație. Bolojan subliniază necesitatea îmbunătățirii calității învățământului și monitorizarea angajării absolvenților. Ilie Bolojan va numi un nou ministru al Educației săptămâna viitoare Obiectivul principal a fost deblocarea fondurilor europene pentru educație Bolojan … Articolul Ilie Bolojan va numi un nou ministru al Educației până săptămâna viitoare apare prima dată în Main News.
12:30
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY, oferind ocazia de a urmări jucători de top ca Karim Benzema, Darwin Nunez și Florinel Coman. Fanii fotbalului pot savura spectacolul competiției directe din confortul casei, cu transmisiuni live de calitate. Abonează-te acum pentru a nu rata meciurile! Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY … Articolul Meciurile din Liga Campionilor Asiei, live pe AntenaPLAY apare prima dată în Main News.
12:20
Un controlor de tren din Germania a fost ucis de un pasager fără bilet, provocând un val de indignare în rândul angajaților feroviari. Incidentul, soldat cu arestarea agresorului, subliniază necesitatea măsurilor de securitate. Tragedia a generat un moment de reculegere în Gara Centrală din Berlin. Un controlor de tren din Germania a fost ucis în … Articolul Controlor de tren ucis de un pasager fără bilet în Germania, o tragedie șocantă apare prima dată în Main News.
12:10
Compania irakiană Mass Global Energy Rom va finaliza o centrală pe gaze la Mintia, având o capacitate de 1.700 MW, cea mai mare din UE. Cu o investiție de 1,2 miliarde de euro, se estimează începutul producției în septembrie 2026. De asemenea, se planifică capacități de stocare de 2.500 MW. Mass Global Energy Rom construiește … Articolul O firmă irakiană va deveni mare producător de energie electrică în România apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:10
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București, a fost vizat de DNA într-un dosar de abuz în serviciu, având datorii uriașe la stat. Cu un trecut politic complex și implicat în scandaluri, el a acumulat peste 53 de milioane de euro datorii, inclusiv în mai multe anchete penale controversate. Robert Negoiță este primarul Sectorului 3 … Articolul Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, sub investigație DNA după 16 ani apare prima dată în Main News.
11:10
Angajată a unui supermarket din Grosseto, Italia, concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro. Femeia a informat conducerea despre incident, dar a fost sancționată pentru furt. Cazul a ajuns în instanță, continuând să ridice întrebări despre etica în afaceri și drepturile angajaților. Angajată a unui supermarket din Italia a … Articolul Femeie concediată după 30 de ani pentru un detergent de 3 euro: o umilință. apare prima dată în Main News.
11:10
Producătorul danez de bijuterii Pandora își schimbă strategia și va introduce bijuterii placate cu platină pentru a scădea dependența de argint, pe fondul creșterii prețurilor. Noua abordare vizează reducerea procentului de argint din produsele sale la 20% până în 2027, răspunzând astfel pieței volatile. Pandora, producător de bijuterii danez, va introduce produse placate cu platină … Articolul Producător renumit de bijuterii se îndepărtează de argint în România apare prima dată în Main News.
10:30
Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională excluderea automată a firmelor cercetate penal de la concesiuni, afirmând că prezumția de nevinovăție trebuie respectată. Decizia subliniază dreptul operatorilor economici de a participa la proceduri, protejând egalitatea în drepturi și garantând justiția. CCR a decis că excluderea automată a firmelor cercetate penal de la concesiuni este neconstituțională … Articolul CCR blochează excluderea firmelor cu dosare penale de la concesiuni apare prima dată în Main News.
10:30
Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 3, avându-l în vizor pe primarul Robert Negoiță. Acesta este cercetat pentru posibile fapte de corupție legate de utilizarea fondurilor publice în construcția unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță. Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 3 și la locuința primarului Robert Negoiță Negoiță este acuzat … Articolul DNA investighează Primăria Sector 3: Robert Negoiță și drumul pentru frate apare prima dată în Main News.
10:30
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, s-a arătat nemulțumit de campania de transferuri din această iarnă, descriind-o ca o porcărie. Totuși, el este mulțumit de avansarea echipei în semifinalele Cupei Italiei după victoria împotriva AC Torino. Inter are ambiții mari, în ciuda provocărilor din piața transferurilor. Cristian Chivu este mulțumit de calificarea echipei Inter Milano … Articolul Cristian Chivu critică achizițiile Inter Milano: „O porcărie” în iarnă apare prima dată în Main News.
10:10
Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, analizează crimele comise de copii, evidențiind influența grupului de vârstă și comunității. El subliniază că violența nu provine doar din familie, ci din interacțiunile sociale, punând accent pe necesitatea unor cercetări temeinice pentru a preveni infracțiunile. Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, analizează comportamentul copiilor infractori și influența comunității … Articolul Dorin Dumitran: Impactul grupului asupra copiilor care devin criminali apare prima dată în Main News.
10:10
Vizita secretă a șefului IDF, Eyal Zamir, la Washington, subliniază tensiunile regionale cu Iranul. Discuțiile între oficialii israelieni și americani vizează programul nuclear iranian și posibile negocieri în Turcia. Netanyahu și lideri militari reafirmă preferința pentru acțiuni militare împotriva Iranului. Șeful IDF, Eyal Zamir, a vizitat Washington pentru discuții cu oficiali americani privind Iranul Administratia … Articolul Vizită secretă la Washington a șefului IDF, Eyal Zamir pentru negocieri SUA-Iran apare prima dată în Main News.
10:10
România se confruntă cu o scădere semnificativă a vânzărilor de alimente și servicii, conform INS. Consumatorii devin mai prudenți, afectând comerțul și micile afaceri. Inflația și creșterile salariale nu mai susțin consumul, iar economia intră într-o nouă fază de normalizare după șocuri economice recente. Vânzările de alimente au scăzut cu 2,7% în 2025, reflectând o … Articolul România își strânge cureaua: vânzările de alimente scad în 2025 apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, se confruntă cu o moțiune simplă la Senat din partea AUR și PACE, acuzându-l de declarații iresponsabile. Miruță subliniază importanța moțiunii ca instrument democratic, criticând disprețul față de subiectele serioase în apărare și promițând răspunsuri bazate pe date în Parlament. Ministrul Apărării Radu Miruță se va confrunta cu o moțiune simplă … Articolul Radu Miruță: Moțiunea, un instrument democratic esențial, nu PR ieftin apare prima dată în Main News.
09:30
Imane Khelif, campioană olimpică la box, se apără de acuzațiile de a fi transgender, subliniind că a fost crescută ca fată. Ea a urmat terapie hormonală pentru a reduce nivelul de testosteron și a câștigat medalia de aur la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Khelif a răspuns criticilor, inclusiv lui Trump. Imane Khelif, … Articolul Imane Khelif, boxera care îi răspunde lui Trump: „Nu poate distorsiona adevărul” apare prima dată în Main News.
09:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, unde primarul Robert Negoiță este vizat într-o anchetă pentru fapte de corupție. Suspectat de abuz în serviciu, Negoiță ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său, Ionuț Negoiță. Detalii despre acuzații și investigațiile DNA continuă să iasă la iveală. Procurorii DNA desfășoară percheziții la Primăria Sectorului … Articolul Percheziții DNA la Primăria Sector 3: Primarul Robert Negoiță, în vizorul anchetei apare prima dată în Main News.
