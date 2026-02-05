Trump: Română, esențiale pământuri rare pentru apărare și tehnologie

09:30

Imane Khelif, campioană olimpică la box, se apără de acuzațiile de a fi transgender, subliniind că a fost crescută ca fată. Ea a urmat terapie hormonală pentru a reduce nivelul de testosteron și a câștigat medalia de aur la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Khelif a răspuns criticilor, inclusiv lui Trump. Imane Khelif, … Articolul Imane Khelif, boxera care îi răspunde lui Trump: „Nu poate distorsiona adevărul” apare prima dată în Main News.