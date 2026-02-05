Bolojan revizuiește impozitele locale după nemulțumiri cetățenești

18:30

Ucraina și Rusia au convenit asupra unui nou schimb de 314 prizonieri de război, anunțat de emisarul american Steve Witkoff după negocierile de la Abu Dhabi. Acest acord este primul după cinci luni și subliniază progresele diplomatice în contracararea războiului din Ucraina. Medierea a fost asigurată de Emiratele Arabe Unite și SUA.